Видеоблог №98
В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые читатели, мы обсуждали следующие вопросы:
00:00 — О новом президенте США
06:27 — О последних инициативах правительства «Единой России».
14:42 — Платный въезд в города. Знают ли депутаты Конституцию России.
22:00 — Об ограничении дорогих покупок за наличные средства. За и против.
26:14 — О Блокаде Ленинграда.
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P.S. Предыдущие выпуски:
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Источник: nstarikov.ru