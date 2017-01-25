Уже открыто говорят о том, что токсичные компоненты зубных паст вызывают рак

В зубной пасте и некоторых пищевых продуктах обнаружен ингредиент, который может вызвать рак, предупреждают специалисты. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает The Independent.

Пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания, вызывает предраковые заболевания. К такому выводу пришли ученые из Франции и Люксембурга, которые провели ряд экспериментов на грызунах.

Лабораторные крысы в течение 100 дней получали диоксид титана, разбавленный питьевой водой. Доза красителя была пропорциональна количеству E171, которое люди получают через пищевые продукты и косметику.

Предраковые новообразования были обнаружены в кишечнике или толстой кишке у 40% крыс, подвергавшихся воздействию химического вещества. Также отмечено негативное влияние на иммунную систему грызунов. По мнению специалистов, этот компонент ускоряет развитие новообразований, которые не являются злокачественными, но могут развиться в опасные виды рака.

Это первое исследование, подтвердившее, что добавленный в пищу диоксид титана опасен для здоровья. Предыдущие исследования Международного агентства по изучению рака показали, что вдыхание диоксида титана, содержащегося в краске, может вызвать рак.

Исследования проводились исключительно на лабораторных грызунах, влияние красителя на людей еще предстоит выяснить. Французское правительство уже распорядилось провести широкомасштабное расследование, чтобы установить насколько E171 отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к продуктам питания. Выводы специальной комиссии будут опубликованы в конце марта.

Диоксид титана широко используется в производстве сладостей, шоколада, печенья и жевательной резинки, а также в зубной пасте и солнцезащитных кремах.

Анна Хотеева

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