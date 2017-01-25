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Подводная мощь России, не оставит безнаказанным ни одного агрессора

18:46. 25 января 2017 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:

ВМФ РФ насчитывает 70 субмарин. Из них: 
14 атомоходов с баллистическими ракетами: 10 у Северного флота (СФ) и 4 у Тихоокеанского (ТОФ); 9 атомных лодок с крылатыми ракетами: 4 у СФ и 5 у ТОФ; 19 многоцелевых атомоходов: 14 у СФ и 5 у ТОФ; 8 атомных субмарин специального назначения – все у СФ; 1 дизельная подводная лодка спецназначения – у СФ. 19 дизельных субмарин: 2 у Балтийского флота (БФ), 2 у Черноморского (ЧФ), 7 у СФ, 8 - у ТОФ.

Метки: Вооружённые силы России, подводная лодка
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