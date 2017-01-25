Подводная мощь России, не оставит безнаказанным ни одного агрессора

ВМФ РФ насчитывает 70 субмарин. Из них:

14 атомоходов с баллистическими ракетами: 10 у Северного флота (СФ) и 4 у Тихоокеанского (ТОФ); 9 атомных лодок с крылатыми ракетами: 4 у СФ и 5 у ТОФ; 19 многоцелевых атомоходов: 14 у СФ и 5 у ТОФ; 8 атомных субмарин специального назначения – все у СФ; 1 дизельная подводная лодка спецназначения – у СФ. 19 дизельных субмарин: 2 у Балтийского флота (БФ), 2 у Черноморского (ЧФ), 7 у СФ, 8 - у ТОФ.