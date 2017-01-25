Министерство Юстиции России покрывает еврейских экстремистов?!

Интересные дела творятся в России!

Еврейские экстремисты не так опасны, как экстремисты русские?!

Получается, так!

Ниже доказательство того, что Министерство Юстиции России носит своё название не вполне заслуженно! Ведь Iūstitiа в переводе с латыни означает «справедливость», а тут всплыл факт, который указывает на явную несправедливость государственного органа, который должен эту самую справедливость блюсти!

В 2015-2016 годах в России было два громких уголовных дела, возбужденных по экстремистской 282 статье УК РФ. В Мурманске под суд попал русский писатель Антон Благин, автор книги "Апокалипсис наступит завтра", это я, а в Екатеринбурге прошёл суд над бывшим преподавателем еврейской традиции негосударственного образовательного учреждения гимназии «Ор Авнер» Семеном Тыкманом. На него как на экстремиста указали правоохранительным органам его ученики и их родители.

Вот новостное сообщение на сайте Рамблер.Ру за март 2016 года:

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А вот репортаж Znak.com из зала суда над Семёном Тыкманом:

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Любопытно, что мой случай российские и израильские СМИ подали читательской аудитории в сопровождении наглой лжи. Все СМИ, начиная с мурманских интернет-изданий, повторили одну и ту же информацию, что "В Мурманске будут судить писателя ЗА ПРИЗЫВЫ К РАСПРАВЕ над евреями":

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И это при том, что в моей книге, которую российский суд признал "экстремистским материалом", имеется глава 32 в электронном варианте книги (или глава 31 в бумажном варианте книги), которая называется «СПАСИТЕ ЕВРЕЕВ ОТ ИУДЕЕВ И ВЫ СПАСЁТЕ ВЕСЬ МИР!».

Это так я призывал к расправе над евреями, предлагая спасти их от иудеев?!

Вообщем, меня наши иудейские СМИ уделали по полной! Строго по формуле Христа: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи" (Ин. 8: 44).

Приложение "СМИ без ЛЖИ не обходятся: "Мурманского писателя судят за призывы к расправе над евреями".

Теперь смотрите как СМИ подали судебный процесс над бывшим преподавателем еврейской традиции негосударственного образовательного учреждения гимназии «Ор Авнер» Семеном Тыкманом.

"Преподавателя еврейской гимназии в РФ судят за экстремизм"

"17 сентября в Екатеринбурге должен возобновиться суд над преподавателем еврейской гимназии «Ор-Авнер» Семёном Тыкманом.

Как говорится в сообщении правозащитного портала «Сова», Тыкман предстал перед судом 25 августа по обвинению по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

В чём именно обвиняется Семён Тыкман, не сообщается. Известно, что дело в отношении него было возбуждено ещё в декабре 2014 года.

Как ранее информировал «Курсор», в конце мая нынешнего года прокуратура Кировского района Екатеринбурга изъяла книги ТАНАХа, включая Тору, а также книги Пророков и Писаний ("Невиим" и "Ктувим"), чтобы изучить их на предмет "наличия в этих книгах материалов экстремистского содержания". Изъятие книг производилось в библиотеке еврейской гимназии «Ор-Авнер» на фоне общего расследования финансово-педагогической деятельности этого учебного заведения..." Источник.

То есть, вот так вот! Новость о том, что в российском суде судят еврея Семёна Тыкмана, СМИ опубликовали, а за что его судят — не написали. То есть, хрен знает за что! Но на всякий случай написали, что Прокуратура изъяла из еврейской школы иудейский "ТАНАХ", который спустя полгода был надёжно защищён силой российского закона:

"Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому священные книги традиционных религий не могут признаваться экстремистскими. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, "Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами". Источник.

А год спустя в Интернете появились официальные документы из того же самого Кировского районного суда города Екатеринбурга, в которых упоминается та же самая еврейская гимназия «Ор-Авнер», где работал преподавателем Семён Тыкман:

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Как вы сами видите, в этом решении суда речь идёт вовсе не об изъятом у еврейской школы "ТАНАХЕ", а о книге Михаэля Лайтмана "Каббала. Тайное еврейское учение. Часть Х. Плоды мудрости".

Причём в решении суда чёрным по белому написано, что данная книга М.Лайтмана "признана экстремистской"!!!

Внимание вопрос!

Если книга известного каббалиста Михаэля Лайтмана признана по суду ЭКСТРЕМИСТСКОЙ, и решение суда вступило в законную силу, почему её НЕТ в списке экстремистской литературы в реестре Министерства Юстиции России?

Моя книга, русского писателя Антона Благина, члена Союза писателей России, красуется на сайте Минюста России, после того, как её признали в 2015 году по суду экстремистской. (Суд, увы, учёл тогда лжесвидетельства двух экспертов, а мои аргументы и факты просто проигнорировал!).

При этом фамилия Лайтман и его экстремисткая книга на сайте Министерства Юстиции России в Федеральном списке экстремистских материалов отсутствуют напрочь!

Как будто и не было решения суда!

Каждый желающий может пройти по этой ссылке http://minjust.ru/ru/extremist-materials и убедиться лично, что на сайте Минюста России есть сотни, а быть может и тысячи фамилий "русских экстремистов", но нет никаких упоминаний на экстремистское творчество каббалиста-еврея Михаэля Лайтмана.

Кто-нибудь может объяснить мне такую избирательность Министерства Юстиции России, которое обязано быть справедливым уже в силу своего названия?!

Напомню ещё раз, слово «юстиция» в переводе с латыни означает — «справедливость».

Впрочем, мой вопрос риторический. Итак понятно, что кое-кто в России считает, что иудеи — "каста неприкасаемых". Они же борются за "первородство" на планете! Их на это нацеливает их религия! У них вера такая!

И плевать, что сначала христианство, а потом и ислам возникли как критика человеконенавистнической сути иудаизма! Главное сейчас, чтобы российские суды и Министерство Юстиции России никому не показывали этого злодейского иудейского "первородства" на примерах российской действительности!

Однако, именно это стремление к сокрытию криминальной информации об иудеях мы и увидели сейчас на примере с Михаэлем Лайтманом и его экстремистской книгой.

Приложение 1: "Российские суды продолжают дело нацистов!"

Приложение 2: "Это обязан знать каждый славянин!"

Приложение 3: "Ну ни хрена себе! — сказал я себе!"

25 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин