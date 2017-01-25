МАТЬ И МАТРИЦА (панк-року вопреки)

В последнее время в политических сферах вновь начались бурные дебаты по так называемому «национальному вопросу». Националисты доказывают необходимость разделения людей по национальным признакам, а интернационалисты настаивают на том, что все мы равны и должны жить по единым, «общечеловеческим» меркам.

Этим дебатам, видимо, с грустью внимают с небес наши Боги. Уж они-то понимают, насколько беспредметен этот жаркий спор, поскольку национальность – это, всё-таки, не в первую очередь цвет волос, кожи, разрез глаз или размер черепа. Всё это – лишь второстепенные признаки.

Основным же признаком национального различия является генотип нации, порождающий определённую «модель» человека, иначе говоря – МАТРИЦУ. Если, например, цыганского младенца воспитать с рождения в нецыганской семье, он, окружённый любовью и вниманием, конечно, вырастет прилежным ребёнком. Но однажды он неожиданно будет пойман… на воровстве. Раскаявшийся, он, некоторое время спустя, вдруг исчезнет из дома и начнёт бродяжничать. Бесполезно его винить и наказывать за это. Каждый народ живёт по своим, внутренним законам, механизм которых удерживает его в своих жестких рамках и не позволяет превратить его в «общечеловеков».

По индийской мифологии боги давали своему народу не готовое знание, а «матрку» (матрицу), свёрнутую форму знания, которая развёртывалась усилиями самих людей с помощью отдельных личностей (адептов знания), стоявших сознанием выше прочих людей, его окружающих. Матрица – это и есть «внутренний закон» народа или семьи народов (например – славянских), то есть его «материнская программа». Корневой основой слова «матрица» ведь является слово «мать». По своей «материнской программе» и живут народы, как бы на них ни пытались натянуть чужую шкуру.

По толковому словарю В.И. Даля матрица – это изложница, гнездо, форма для отливки.

А есть ещё одно слово, которое, видимо, первому родственное – матица. Матица – это балка поперёк избы, на которой держится весь потолок постройки. Матица – это также продольный брус, на котором держится весь остов судна. Смысл в обоих случаях идентичен. В старину матицей называли подлинник, оригинал.

Музыковеды знают, что у каждого народа веками складывается своя музыкальная матрица. Какими бы разными ни казались нам наши народные песни – построены они по одной матрице.

Когда мы слушаем свою, народную музыку – получаем мощную энергетическую подпитку. Она исцеляет нас, «настраивает» невидимые струны нашего организма подобно мастеру, настраивающему пианино, клавиши которого (наши органы) начинают звучать (работать) слаженно, гармонично.

Переполняющее чувство необъяснимой радости и «комфортности», которое испытываешь, услышав вдруг среди «общечеловеческой» суррогатной музыки свою, родную, знакомо многим. По телу в такой момент буквально разливаются волны благодати, которые ощущаешь физически. Обычно говорят: мурашки бегут по телу. И совершенно противоположной, раздражительной может быть реакция на чужой фольклор, на бум-бумы и там-тамы, на панк-роки (кстати, слово «панк» в переводе – «подонок», то есть тот, кто «на дне» иерархической лестницы), которые будто раздёргивают наш организм на части.

Тут напрашивается вопрос: как же мы тогда ещё живы, слушая ежедневно шквал музыкальных ритмов всех народов планеты из наших «динамиков» и «ящиков»?

Живы-то живы, но далеко не все. И уж, конечно, все не очень здоровы. Так не потому ли самая высокая шкала продолжительности жизни в Японии, где так сильны национальные традиции? И не потому ли наш народ, всегда отличавшийся отменным здоровьем, теперь вымирает «от старости», едва достигнув 60 лет? Такое тотальное наступление на организм человека можно сравнить с ежедневным приемом маленьких порций яда, который не опасен до тех пор, пока не накопился в организме в критическом количестве.

Однажды один из собеседников возразил мне, что только западная рок-музыка и способна оказать на него расслабляющее воздействие и доставить настоящее удовольствие. Я попыталась ему объяснить, что «расслабление» вовсе не означает «исцеление», это два противоположных по смыслу понятия. В старину «расслабленными» называли людей, которых разбил паралич, неподвижных, утративших энергию. Так что потребность расслабляться обманчива. Расслабляются ведь с помощью алкоголя, табака, других наркотиков, но это расслабление вовсе не способствует укреплению здоровья.

Кстати о наркотике. Организм человека содержит наркотическое вещество, которое начинает действовать в экстремальной ситуации, угрожающей здоровью. Возможно, именно под действием собственного наркотика, защищающего его от губительных ударов звуков-кувалд, и находится человек, получающий мнимое «удовольствие» от рок-музыки. Достаточно взглянуть, как ведёт себя и выглядит молодёжь на рок-концертах. Все признаки наркотического воздействия, это очевидный факт.

На примере музыкальной матрицы можно наглядно убедиться, насколько глубже наша национальная зависимость, чем может представляться тем, кто отстаивает позиции интернационализма или кто навязывает одним народам образ жизни других.

Обычаи каждой нации может, и надо уважать, но, безусловно, свято хранить свои. В этом наше спасение. Каждая нация наделена своим языком.

Каждая нация выполняет на земле своё назначение. А азбука каждого народа и является его программой. Стоит только прочитать её, произнося полное название каждой буквы по старославянски – и программа обретает вполне определённый смысл.

Исходя из этого факта можно сделать простой вывод: чем ближе, чем более схожи языки народов и конкретно – их азбуки, языковые матрицы,, тем более родственна связь этих народов друг с другом. Категорично этого заявить нельзя, эта формула слишком проста для определения идентичности наций. Но пример, как говорят, «на поверхности»: русский, болгарский, сербский, украинский, белорусский языки почти не требуют перевода для общения между собой людей, говорящих на них.

Тамара

http://www.perunica.ru/raznoe/3483-mat-i-matrica-pank-roku-vopreki.html







Источник: slavyanskaya-kultura.ru