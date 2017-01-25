Конец истории американской гегемонии
16:36. 25 января 2017 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Американский философ и политолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма, который приобрел в 1992 году всемирную известность трактатом о «конце истории» ввиду тотального превосходства Соединенных Штатов Америки над всеми прочими странами, а либеральной демократии — над всеми прочими государственными моделями, передумал. Теперь он считает, что время эйфории от успехов Запада прошло.
«Мы не можем исключать возможность того, что мы переживаем политическим потрясения, которые можно сравнить с крахом коммунизма поколение назад», — пишет Фукуяма в статье под заголовком «Америка: несостоявшееся государство» в издании Prospect http://www.prospectmagazine.co.uk/magazi
По его словам, стремительный взлет Дональда Трампа из положения богатого шута в кресло президента США, а также разгул национализма в Европе — не просто случайное и нелепое стечение обстоятельств, а скорее признак великих перемен, причем перемены эти могут поставить крест на всех усилиях Вашингтона, которые он предпринимал с окончания Второй мировой войны. «В годы правления Барака Обамы Китай приготовился сбросить Америку с первого места по показателю величины экономики, и все выглядит так, словно это произойдет в ближайшие годы. Банковский кризис 2008 года поставил под сомнение авторитет элит, которые создали эту весьма рискованную систему. В устах Берни Сандерса и Дональда Трампа Хиллари Клинтон стала олицетворением коррупции. Американская политическая система действительно стала дисфункциональной, но беда в том, что критики неправильно определили источник проблемы», — заявляет Фукуяма.
Проблемы у США не столько внешние, о которых сейчас не пишет только ленивый, но главным образом внутренние, уверен Фукуяма. Вместо того, чтобы выполнять свою миссию, люди стали просто «делать деньги» и строить свою карьеру, исходя исключительно из материальных соображений. «Специалисты в сфере государственного управления зафиксировали стабильное ухудшение общего качества американского правительства в течение более чем одного поколения. Во многих отношениях, бюрократия США отошла от веберианском идеала энергичной и эффективной организации труда, когда людей отбирают на работу в соответствии с их способностями и уровнем знаний», — отмечает философ в другой своей статье под заголовком «Америка в упадке» в авторитетном журнале Foreign Affairs. В этом же тексте Фукуяма подчеркивает кризис представительства власти в США, которой простые граждане не просто перестали доверять, но считают, что якобы демократически избранное правительство больше не учитывает их интересы и находится под контролем различных теневых элит.
Некачественное госуправление, борьба элит, стремление общества к наживе и кризис власти в совокупности и заставляют Америку «отступать», заключает философ. Напомним, Фрэнсис Фукуяма приобрел огромную популярность после выхода статьи «Конец истории?» в журнале National Interest. Последовавшие вскоре эпохальные события, такие как падение берлинской стены и распад СССР, принесли ему славу ведущего западного философа и почти пророка. Более подробно свои идеи он изложил в книге «Конец истории и последний человек», которая выдержала 20 изданий на более 20 языках, став глобальным бестселлером. Тектонические сдвиги в мировом порядке в 2016 году заметил не только Фукуяма. Под самый новый год авторитетное издание The Washington Post опубликовало статью под заголовком «Благодаря Обаме американскому лидерству конец» https://www.ridus.ru/news/240461, в которой бесславный итог президентства Барака Обамы был объявлен следствием его нерешительности и холодного отношения к величию своей державы.
https://www.ridus.ru/news/241323.html – цинк
PS. Весьма забавная попытка переобуться в полете, особенно с учетом личности самого Фукуямы, чей "конец истории" стал своеобразным историко-прогностическим мемом отражающим глобальный просчет в оценке среднесрочных перспектив развития человечества. В 90-х Фукуяма конечно был на коне, так как безраздельное доминирование США и эксплуатация победы в Холодной войне, казалось, подтверждали его тезисы о том, что борьба за доминирование закончена, США безоговорочный лидер и никто не сможет бросить им вызов, да и зачем, ведь новый дивный американский мир свободы и демократии так прекрасен, а лучшая форма устройства общества найдена. В "нулевых", суровая реальность начала наклонять прогнозы Фукуямы и уже при Обаме он фактически был вынужден признать, что конца истории не наступило. А вот время безоговорочный американской гегемонии, к которой апеллировал Фукуяма, действительно подходит к концу. Это в принципе было понятно и без его выводов, но то, что главный творец тезиса о конце истории вынужден был признать конец американской гегемонии, достаточно символично.
Источник: colonelcassad.livejournal.com