Конец истории американской гегемонии

... будем наблюдать постепенное сворачивание мировым гегемоном своих глобальных амбиций. Что ж.... И таких «человеколюбивых подвигов» в истории американской демократии хоть отбавляй. За кадром... книг: «Этногенез и биосфера земли», «Конец и вновь начало», «От Руси...