Конец эры падальщиков

Как-то я ехал на электричке «Москва-Петушки». Делать было нечего. Я наблюдал за людьми, ехавшими со мной в одном вагоне. Вдруг, я увидел мужчину средних лет, который стоял в середине вагона. Он так странно водил головой, что у меня невольно возникла его прямая ассоциация с попугаем. Он так сильно его копировал, что мне это стало довольно интересным. Тогда я начал смотреть других людей в этом же животном плане. Каждый из них стал ассоциироваться у меня с каким-то животным. Я сам так же не был исключением, ведь мы все ранее проходили животную эволюцию и каждый из нас вобрал в себя каких-либо животных.

Совершенно неожиданно у меня возникла идея переложить это животное ассоциирование на современных политиков и саму политику. Прежде всего, такая ассоциация возникла с политиками Америки. Они – более всего на виду, тем более, в последнее время.

Итак, Х. Клинтон и её соратников можно объединить в один клан и назвать их клинтолоидами. К ним можно отнести тех людей, которые наживаются от войны на крови людей, которые пытаются сделать весь мир своей колонией и далее «питаться» за счёт него, «пожирая» в нём всё, что шевелится, и то, что не шевелится, и даже «падаль». Клинтолоиды очень чётко ассоциируются с хищниками-падальщиками, к которым можно отнести шакалов. Они их очень точно представляют в нашем мире.

Сегодня эти «падальщики» сильно размножились, ибо не было рядом с ними сильного хищника, который бы смог поставить их на отведённое им в природе место. Они уже «сожрали» Ливию и Ирак, тихо «пожирают» Афганистан, Украину и даже Европу. Вот почему Великобритания, чтобы не быть «съеденной», так быстро «бежит» от ЕС. «Падальщики» хотели «съесть» Сирию, Турцию, Иран, а потом Россию, но вмешался «русский медведь», ведь это была уже его территория, и своей силой разогнал с неё эту «шакалью стаю».

С чем можно ассоциировать «падаль» в политике. Это, прежде всего, всё то, что гниёт и загнивает. В политике к «падали» можно отнести двойные стандарты, любую ложь, любую войну, которая всегда приводит к «падали». Как мы теперь понимаем, что клинтолоиды захватили практически все мировые СМИ и превратили их в «падаль», заставляя лгать и нести по всему миру политику «падальщиков». Все мировые спортивные, культурные и другие организации, в том числе и ООН они превратили в свою вотчину, заставляя все остальные страны им подчиняться. Тех, кто им сопротивляется, они тут же пытаются превратить в «падаль», то есть уничтожить. Наступление клинтолоидов-падальщиков на мир было глобальным, но сегодня на их территории появился благородный и сильный хищник, который их стал ставить на своё место.

В отличии от клинтолоидов, новый президент США ассоциируется с благородным и высшим хищником – львом. Вот почему эта, сильно разросшаяся, стая шакалов, всё ещё чувствуя свою количественную силу, набрасывается на него, лая неимоверно громко. Он для них представляет явную угрозу, ведь он не просто отгонит их от их кровавой «плошки с пищей», а оставить их вообще без «падали». А это для них будет равносильно голодному уничтожению: где они в будущем найдут столько «падали», если мировой войны не будет? Если клинтолоиды не будут питаться своей кровавой пищей-войной, то их «стая» просто исчезнет и разбежится. Битва между львов и падальщиками будет очень жестокой, ибо побеждённый будет уничтожен. Лев для них несёт сильную угрозу и даже явную смерть.

Но когда шакалы в природе воевали со львом, если, только лая всей стаей на него и не более того? Бывали случаи, когда они отгоняли льва от добычи, но это было довольно редко. Сегодня они, для усиления давления на льва, согнали в стаю других хищных зверюшек помельче, в основном сучек, и направили их против льва. Но что они смогут сделать со львом, если он уже каждый следующий день своего правления всё более набирается силы? К тому же, рядом с ним существуют другие хищники-соратники, которые ему помогают отстаивать его интересы у этой шакальей стаи.

До льва, в эту борьбу с шакалами, когда они стали залезать на территорию интересов России, вступил русский медведь, которого сам запад ассоциирует с Путиным В.В. Ему удалось разогнать стаю «шакалов» в Сирии, собрать их, как пауков в банку, на Украине, чтобы они сами себя уничтожили, и пока остановить их дальнейшее мировое продвижение. Медведь, как сильный и умный хищник, сегодня стоит на защите России и даже всего мира от клинтолоидов и других падальщиков. Это была очень серьёзная угроза России, ведь они уже пытались превратить её в «падаль» в 90-х годах и опять пытаются уже сегодня через санкции снова это сделать. Этот русский медведь – им как «кость в горле».

Но теперь ему в помощь пришёл лев, который шакалов, как и любой другой хищник, терпеть не может. Если говорить о сотрудничестве медведя и льва, то никогда в зверином мире лев и медведь не делили свою территорию и даже драки между ними встречаются довольно редко. Поэтому мы вправе рассчитывать на их единство в действиях против их главного врага – падальщиков. Если ранее медведь один боролся с этой стаей падальщиков, то теперь они, вдвоём со львом, легче и быстрее наведут с ними порядок и поставят их на место, сильно проредив их стаю. Лев – это умный хищник и он не пойдёт на одновременную борьбу с падальщиками и медведем. А сотрудничать он с клинтолоидами вряд ли будет.

Эра глобальных мировых клинтолоидов-падальщиков заканчивается.