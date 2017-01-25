История сокрытия ростовщического паразитизма

Приоритетом, при помощи которого издавна и успешно идёт порабощение стран и народов и в обслуживание которого включены приоритеты 5 и 6, является четвёртый (ростовщичество).Он был придуман много веков назад и представляет из себя использование ростовщического ссудного процента (процентного кредита) для создания монополии на управление обществом через кредитно-финансовую систему (деньги).Родилась кредитно-финансовая система на заре развития цивилизации, когда для упрощения товарообмена человечество придумало расписки о наличии товара, ныне называемые банкнотами или деньгами. Частично заменив перемещение товаров перемещением расписок – банкнот (денег), человечество создало возможность паразитам войти в управление обществом через один из видов фальшивомонетничества, называемый ростовщичеством.Ведь управляя денежными потоками (т. е. распоряжаясь выдачей денег на выполнение тех или иных работ по усмотрению держателя денег) можно директивно управлять процессом движения производительных сил, ростом или снижением уровня производства тех или иных товаров и услуг).Для концентрации в своих руках денежных потоков паразитами был придуман способ отдавать деньги «в рост» т. е. отдавать нуждающемуся деньги с условием возврата большего количества денег, чем отдано в долг. Сама по себе плата за такую услугу становится ростовщической (паразитической) в том случае, если превышает возможности должника отдать запрашиваемую ростовщиком сумму.