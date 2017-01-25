История сокрытия ростовщического паразитизма
08:25. 25 января 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ростовщичество
Приоритетом, при помощи которого издавна и успешно идёт порабощение стран и народов и в обслуживание которого включены приоритеты 5 и 6, является четвёртый (ростовщичество).
Он был придуман много веков назад и представляет из себя использование ростовщического ссудного процента (процентного кредита) для создания монополии на управление обществом через кредитно-финансовую систему (деньги).
Родилась кредитно-финансовая система на заре развития цивилизации, когда для упрощения товарообмена человечество придумало расписки о наличии товара, ныне называемые банкнотами или деньгами. Частично заменив перемещение товаров перемещением расписок – банкнот (денег), человечество создало возможность паразитам войти в управление обществом через один из видов фальшивомонетничества, называемый ростовщичеством.
Ведь управляя денежными потоками (т. е. распоряжаясь выдачей денег на выполнение тех или иных работ по усмотрению держателя денег) можно директивно управлять процессом движения производительных сил, ростом или снижением уровня производства тех или иных товаров и услуг).
Для концентрации в своих руках денежных потоков паразитами был придуман способ отдавать деньги «в рост» т. е. отдавать нуждающемуся деньги с условием возврата большего количества денег, чем отдано в долг. Сама по себе плата за такую услугу становится ростовщической (паразитической) в том случае, если превышает возможности должника отдать запрашиваемую ростовщиком сумму.
Приоритетом, при помощи которого издавна и успешно идёт порабощение стран и народов и в обслуживание которого включены приоритеты 5 и 6, является четвёртый (ростовщичество).
Он был придуман много веков назад и представляет из себя использование ростовщического ссудного процента (процентного кредита) для создания монополии на управление обществом через кредитно-финансовую систему (деньги).
Родилась кредитно-финансовая система на заре развития цивилизации, когда для упрощения товарообмена человечество придумало расписки о наличии товара, ныне называемые банкнотами или деньгами. Частично заменив перемещение товаров перемещением расписок – банкнот (денег), человечество создало возможность паразитам войти в управление обществом через один из видов фальшивомонетничества, называемый ростовщичеством.
Ведь управляя денежными потоками (т. е. распоряжаясь выдачей денег на выполнение тех или иных работ по усмотрению держателя денег) можно директивно управлять процессом движения производительных сил, ростом или снижением уровня производства тех или иных товаров и услуг).
Для концентрации в своих руках денежных потоков паразитами был придуман способ отдавать деньги «в рост» т. е. отдавать нуждающемуся деньги с условием возврата большего количества денег, чем отдано в долг. Сама по себе плата за такую услугу становится ростовщической (паразитической) в том случае, если превышает возможности должника отдать запрашиваемую ростовщиком сумму.
В этом случае заёмщик денег попадает в зависимость от ростовщика и превращается в его слугу или раба (должника).
Стремление освободиться и непонимание невозможности выполнения этого желания вынуждают должника трудиться сверх меры, чтобы расплатиться с ростовщиком. Так стимулируется усиленный рост производительных сил, науки и техники, осуществляемый через финансовый диктат.
Теперь на цели и смыслы деятельности должника начинает влиять ростовщик в соответствии с его нравственностью
Если должник сам является предпринимателем (хозяином) и имеет наёмных работников, то в эту финансовую зависимость от ростовщика попадают и наёмные работники.
В этом случае на цели и смыслы конечного наёмного работника происходит двойное наложение нравственных установок ростовщика и предпринимателя.
Так этические установки ростовщика по «вертикали зависимостей» навязываются всему обществу.
Однако, далеко не все в обществе согласны с этическими установками ростовщиков, и это несогласие становится тем больше, чем дальше этика и нравственность ростовщика отходят от праведности.
В этом заключается главная проблема ростовщичества, как способа управления странами и народами. Кроется она в основных отличительных качествах людей от животных — разуме, свободе выбора и совести. Люди в своей массе не глупее ростовщиков и, имея разум и незамутнённую совесть, способны сами выйти на понимание этики мироздания, сравнить её с той, что предлагается ростовщиками, и проявить волю по приведению этики общества в гармонию с этикой Мироздания.
Такое развитие событий означает конец всей цивилизационной идеи паразитизма, поэтому решению этой триединой проблемы и посвящены все инициативы и траты, на которые идут ростовщики ради спокойного паразитирования.
Само по себе следование идее ростовщичества нарушает этику Мироздания,
почему является мотором возникновения кризисов и «апокалипсиса», который пророчит христианство.
Об этом мы расскажем ниже.
История сокрытия ростовщического паразитизма
Как мы уже выяснили, самое уязвимое место финансового паразитизма находится в области этики.
Паразитизм нарушает гармонию в природе и вмешивается в естественный процесс развития Мироздания, т. е нарушает законы этики. Разрастание нарушения этики в результате падения нравственности людей (сравнение отличий нравственных установок современного доминирующего типа психической деятельности от требований этики (см. гл. 9 и табл. 9.1.1 а следствия отклонения от требований этики см. гл. 10) заводит развитие цивилизации в тупик.
Разработчики данного способа паразитизма предвидели такое развитие событий и назвали его в Ветхом Завете Апокалипсисом. Однако они также знали и то, что человеческое сознание способно к изменению под давлением изменений внешней информационной среды, и рассчитывали за время, прошедшее с момента оглашения Ветхим Заветом способа управления производительными силами общества через ростовщический ссудный процент и до наступления Апокалипсиса, вытравить из людей совесть, сделав их биороботами, не способными на проявление собственной воли.
Для этого они при помощи Библии стали формировать культуру таким образом, чтобы разделить научную и этическую (духовную) области познания.
Этическая область, включая ростовщичество, были оставлены за Библией. Научная отдана светскому обществу.
Почему эти области знания так разделены, и в одной из них сплошные «таинства Божия», а другая доступна для всех? Может, потому, что доступная для всех часть более важна для жизни? Нет же! Как раз наоборот!
Этическая область жизни общества определяет целеполагание для любой управленческой деятельности. Научная же даёт только способы достижения намеченных целей.
Люди убивают друг друга не потому, что они знают физику и химию, а потому, что их нравственно-этические установки позволяют это делать. Это лишний раз подтверждает, что этика является определяющей в поведении людей. А формирование нравственноэтических установок (мотиваций) — это способ управления людьми в интересах тех, кто создаёт эти установки. Отсюда и «таинства Божия».
Первое «таинство Божие» – ссудный процент закрепляется в Ветхом Завете в качестве наказа (завета) Бога «доверенным лицам» — иудеям (изгоям) в качестве инструмента для порабощения всех остальных народов. [1]конец- Это является прямым нарушением этики, гласящей о том, что в общественных отношениях, как и в природе, всем людям должны предоставляться равные возможности в реализации их талантов.
Далеко не все об этом догадывались, а тех, кто догадывался, подвергали гонениям и физическому уничтожению.
К. Маркс был «в теме» этого инструмента управления, почему в своём труде «Капитал» старательно скрыл от общества способ управления через ростовщический ссудный процент, переключив внимание своих последователей на общественные противоречия «между трудом и капиталом». Так марксизму удалось продлить скрытое управление странами и народами через ростовщический ссудный процент до разрушения СССР, построенного на этой теории.
А то, что противоречия между трудом и капиталом являются следствием моральноэтических установок Западного общества, а не главной движущей силой (которой является ростовщический паразитизм), показало дальнейшее (после поражения СССР в «холодной» войне) развитие капитализма в Европе и «социализма с человеческим лицом» в СССР- России. [2]конецЭтому способствовало открытое закрепление внешнего ростовщического управления Конституцией России 1993 г и Законом о Центральном банке России. С тех пор Россия негласно переведена на колониальное управление через кредитнофинансовую систему Запада, питает её своими ресурсами, и наше ежегодно ухудшающееся положение тому подтверждение.
Однако, даже эта геополитическая катастрофа не привела ко всеобщему пониманию роли и важности этики в судьбе человечества, осмыслению места и роли в этом ростовщичества.
Так, скрывая этику, заправилам ростовщической системы управления до сих пор удаётся держать людей в нравственно-этическом невежестве, настойчиво поддерживая средневековое представление о том, что есть духовные науки, построенные на Теологии, а есть научно-технические, изучающие тварный мир в отрыве от этики. Такое положение вещей позволяет разжигать войны вне зависимости от уровня развития научных знаний, что подтверждается историей человечества с древних времён и до наших дней.
Три кита этики ростовщичества
Поскольку основным «двигателем» и мотиватором всех процессов Западного общества остаётся прибыль (деньги), то развитие науки и культуры в таких условиях идёт в тех направлениях, которые больше финансируются.
Небольшая группа владельцев кредитно-финансовой системы, выделяя деньги на науку и культуру, опираясь на свою нравственность (а фактически злонравие), определяет за всё человечество направление его дальнейшего развития в выгодном им, а не всему человечеству и гармонии Мироздания, направлении.
Чтобы преодолеть сопротивление людей такому давлению, владельцам кредитнофинансовой системы, которых олицетворяет Запад, постоянно приходится покупать наёмников и применять силу.
Однако, для успешного завоевания власти, одного только технического прогресса и физического насилия (горячих войн) недостаточно. Для расширения своего господства Запад активно применяет все остальные обобщённые способы управления (см. выше).
Чтобы сохранить при этом видимость справедливости, Запад прикрывается органами юстиции, которые легализуют отсебятину владельцев кредитно-финансовой системы через систему так называемых законов (хотя известно, что во всей Вселенной действует лишь один – Божий Закон в форме Божьего Провидения и Божьего Промысла).
Общественные соглашения, создаваемые Думой и юстицией Запад подменил понятием «закон», который присутствует на уровне закона Мироздания. По этой причине совесть у него выпала из объективного чувства и оказалась философской категорией или социальным явлением, формируемым законом.
В государствах Западной цивилизации подчинение общественным соглашениям, навязанным силой (т. е. Законам), какими бы злонравными они ни были, возведено на уровень законов Мироздания.
Можно выделить три основных этических принципа управления Западной цивилизацией: ВЫГОДА, СИЛА, ЗАКОН.
Выгода — противна согласию и гармонии. Способствует распространению в обществе принципа «разделяй и властвуй», а в природе – хищничеству и браконьерству.
Сила — в сочетании с выгодой является основой наёмничества.
Закон, основанный на выгоде и подкреплённый силой, легализует проявление несправедливости и злонравия в обществе.
Эти принципы задавали направление движения Запада через все реформации и модернизации. То, к чему в результате пришёл Запад, есть закономерный итог этого движения. К концу 20 века влияние Западной цивилизации распространилось на большинство стран Земного шара. Оплот Русской цивилизации – Могучий Советский Союз (СССР) после смерти И. В. Сталина не смог удержаться на соответствующих Этике Мироздания принципах и потерпел в информационной войне с Западом серьёзное поражение.
Русскую цивилизацию, как своего главного противника и источника своего благополучия, Западная цивилизация не оставит в покое, поскольку только разрушение и ограбление России даёт возможность продлить её паразитическое существование.
Поэтому, чтобы выжить нам, гражданам России, следует понимать какими методами осуществляется эта агрессия и уметь противостоять ей.
[1]«иноземцу (т.е. не-иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» 23:19, 20. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут» — Второзаконие, 28:12.
[2]Лозунг, внедряемый либералами во главе с М. С. Горбачёвым в общество СССР в период развала т. е. «перестройки и модернизации».
Стремление освободиться и непонимание невозможности выполнения этого желания вынуждают должника трудиться сверх меры, чтобы расплатиться с ростовщиком. Так стимулируется усиленный рост производительных сил, науки и техники, осуществляемый через финансовый диктат.
Теперь на цели и смыслы деятельности должника начинает влиять ростовщик в соответствии с его нравственностью
Если должник сам является предпринимателем (хозяином) и имеет наёмных работников, то в эту финансовую зависимость от ростовщика попадают и наёмные работники.
В этом случае на цели и смыслы конечного наёмного работника происходит двойное наложение нравственных установок ростовщика и предпринимателя.
Так этические установки ростовщика по «вертикали зависимостей» навязываются всему обществу.
Однако, далеко не все в обществе согласны с этическими установками ростовщиков, и это несогласие становится тем больше, чем дальше этика и нравственность ростовщика отходят от праведности.
В этом заключается главная проблема ростовщичества, как способа управления странами и народами. Кроется она в основных отличительных качествах людей от животных — разуме, свободе выбора и совести. Люди в своей массе не глупее ростовщиков и, имея разум и незамутнённую совесть, способны сами выйти на понимание этики мироздания, сравнить её с той, что предлагается ростовщиками, и проявить волю по приведению этики общества в гармонию с этикой Мироздания.
Такое развитие событий означает конец всей цивилизационной идеи паразитизма, поэтому решению этой триединой проблемы и посвящены все инициативы и траты, на которые идут ростовщики ради спокойного паразитирования.
Само по себе следование идее ростовщичества нарушает этику Мироздания,
почему является мотором возникновения кризисов и «апокалипсиса», который пророчит христианство.
Об этом мы расскажем ниже.
История сокрытия ростовщического паразитизма
Как мы уже выяснили, самое уязвимое место финансового паразитизма находится в области этики.
Паразитизм нарушает гармонию в природе и вмешивается в естественный процесс развития Мироздания, т. е нарушает законы этики. Разрастание нарушения этики в результате падения нравственности людей (сравнение отличий нравственных установок современного доминирующего типа психической деятельности от требований этики (см. гл. 9 и табл. 9.1.1 а следствия отклонения от требований этики см. гл. 10) заводит развитие цивилизации в тупик.
Разработчики данного способа паразитизма предвидели такое развитие событий и назвали его в Ветхом Завете Апокалипсисом. Однако они также знали и то, что человеческое сознание способно к изменению под давлением изменений внешней информационной среды, и рассчитывали за время, прошедшее с момента оглашения Ветхим Заветом способа управления производительными силами общества через ростовщический ссудный процент и до наступления Апокалипсиса, вытравить из людей совесть, сделав их биороботами, не способными на проявление собственной воли.
Для этого они при помощи Библии стали формировать культуру таким образом, чтобы разделить научную и этическую (духовную) области познания.
Этическая область, включая ростовщичество, были оставлены за Библией. Научная отдана светскому обществу.
Почему эти области знания так разделены, и в одной из них сплошные «таинства Божия», а другая доступна для всех? Может, потому, что доступная для всех часть более важна для жизни? Нет же! Как раз наоборот!
Этическая область жизни общества определяет целеполагание для любой управленческой деятельности. Научная же даёт только способы достижения намеченных целей.
Люди убивают друг друга не потому, что они знают физику и химию, а потому, что их нравственно-этические установки позволяют это делать. Это лишний раз подтверждает, что этика является определяющей в поведении людей. А формирование нравственноэтических установок (мотиваций) — это способ управления людьми в интересах тех, кто создаёт эти установки. Отсюда и «таинства Божия».
Первое «таинство Божие» – ссудный процент закрепляется в Ветхом Завете в качестве наказа (завета) Бога «доверенным лицам» — иудеям (изгоям) в качестве инструмента для порабощения всех остальных народов. [1]конец- Это является прямым нарушением этики, гласящей о том, что в общественных отношениях, как и в природе, всем людям должны предоставляться равные возможности в реализации их талантов.
Далеко не все об этом догадывались, а тех, кто догадывался, подвергали гонениям и физическому уничтожению.
К. Маркс был «в теме» этого инструмента управления, почему в своём труде «Капитал» старательно скрыл от общества способ управления через ростовщический ссудный процент, переключив внимание своих последователей на общественные противоречия «между трудом и капиталом». Так марксизму удалось продлить скрытое управление странами и народами через ростовщический ссудный процент до разрушения СССР, построенного на этой теории.
А то, что противоречия между трудом и капиталом являются следствием моральноэтических установок Западного общества, а не главной движущей силой (которой является ростовщический паразитизм), показало дальнейшее (после поражения СССР в «холодной» войне) развитие капитализма в Европе и «социализма с человеческим лицом» в СССР- России. [2]конецЭтому способствовало открытое закрепление внешнего ростовщического управления Конституцией России 1993 г и Законом о Центральном банке России. С тех пор Россия негласно переведена на колониальное управление через кредитнофинансовую систему Запада, питает её своими ресурсами, и наше ежегодно ухудшающееся положение тому подтверждение.
Однако, даже эта геополитическая катастрофа не привела ко всеобщему пониманию роли и важности этики в судьбе человечества, осмыслению места и роли в этом ростовщичества.
Так, скрывая этику, заправилам ростовщической системы управления до сих пор удаётся держать людей в нравственно-этическом невежестве, настойчиво поддерживая средневековое представление о том, что есть духовные науки, построенные на Теологии, а есть научно-технические, изучающие тварный мир в отрыве от этики. Такое положение вещей позволяет разжигать войны вне зависимости от уровня развития научных знаний, что подтверждается историей человечества с древних времён и до наших дней.
Три кита этики ростовщичества
Поскольку основным «двигателем» и мотиватором всех процессов Западного общества остаётся прибыль (деньги), то развитие науки и культуры в таких условиях идёт в тех направлениях, которые больше финансируются.
Небольшая группа владельцев кредитно-финансовой системы, выделяя деньги на науку и культуру, опираясь на свою нравственность (а фактически злонравие), определяет за всё человечество направление его дальнейшего развития в выгодном им, а не всему человечеству и гармонии Мироздания, направлении.
Чтобы преодолеть сопротивление людей такому давлению, владельцам кредитнофинансовой системы, которых олицетворяет Запад, постоянно приходится покупать наёмников и применять силу.
Однако, для успешного завоевания власти, одного только технического прогресса и физического насилия (горячих войн) недостаточно. Для расширения своего господства Запад активно применяет все остальные обобщённые способы управления (см. выше).
Чтобы сохранить при этом видимость справедливости, Запад прикрывается органами юстиции, которые легализуют отсебятину владельцев кредитно-финансовой системы через систему так называемых законов (хотя известно, что во всей Вселенной действует лишь один – Божий Закон в форме Божьего Провидения и Божьего Промысла).
Общественные соглашения, создаваемые Думой и юстицией Запад подменил понятием «закон», который присутствует на уровне закона Мироздания. По этой причине совесть у него выпала из объективного чувства и оказалась философской категорией или социальным явлением, формируемым законом.
В государствах Западной цивилизации подчинение общественным соглашениям, навязанным силой (т. е. Законам), какими бы злонравными они ни были, возведено на уровень законов Мироздания.
Можно выделить три основных этических принципа управления Западной цивилизацией: ВЫГОДА, СИЛА, ЗАКОН.
Выгода — противна согласию и гармонии. Способствует распространению в обществе принципа «разделяй и властвуй», а в природе – хищничеству и браконьерству.
Сила — в сочетании с выгодой является основой наёмничества.
Закон, основанный на выгоде и подкреплённый силой, легализует проявление несправедливости и злонравия в обществе.
Эти принципы задавали направление движения Запада через все реформации и модернизации. То, к чему в результате пришёл Запад, есть закономерный итог этого движения. К концу 20 века влияние Западной цивилизации распространилось на большинство стран Земного шара. Оплот Русской цивилизации – Могучий Советский Союз (СССР) после смерти И. В. Сталина не смог удержаться на соответствующих Этике Мироздания принципах и потерпел в информационной войне с Западом серьёзное поражение.
Русскую цивилизацию, как своего главного противника и источника своего благополучия, Западная цивилизация не оставит в покое, поскольку только разрушение и ограбление России даёт возможность продлить её паразитическое существование.
Поэтому, чтобы выжить нам, гражданам России, следует понимать какими методами осуществляется эта агрессия и уметь противостоять ей.
[1]«иноземцу (т.е. не-иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» 23:19, 20. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут» — Второзаконие, 28:12.
[2]Лозунг, внедряемый либералами во главе с М. С. Горбачёвым в общество СССР в период развала т. е. «перестройки и модернизации».
Из работы „РОДИТЕЛЯМ О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТА И СЕМЬЯНИНА” Совета ветеранов Бежицкой районной г. Брянска
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общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов
Источник: ss69100.livejournal.com