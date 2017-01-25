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Ищите женщину в платье, нет платья — нет женщины…

11:50. 25 января 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
Долгое время, почти до XIX века, женщины носили мужскую одежду, в наказание. Это было жуткое оскорбление – появиться на улице в неженской одежде.


Первооткрыватели мужского стиля в женской одежде стали Коко Шанель и Марлен Дитрих.


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Женщины в мужской одежде - это божественно?

 

 

Мода на андрогинность пошла с начала 20-го века, когда Коко Шанель сшила первый мужской костюм, предназначавшийся для Марлен Дитрих, благодаря чему она стала иконой стиля. 

Это дало начало, так называемому, стилю унисекс, женщины впервые позволили себе примерить мужскую одежду, которая стала символом эмансипации.

За Марлен Дитрих последовали Грета Гарбо и Кетрин Хепберн.

В 60-х популяризацию андрогинности продолжила Твигги, носившая стрижку "под мальчика" и обладавшая мальчишеской фигурой:

80-е, вместе с "героиновым шиком", привнесли в женский гардероб майки-"алкоголички", мужские тертые джинсы на 5 размеров больше, клетчатые мужские рубашки, кожаные косухи и очки-авиаторы. 

Граница между мужской и женской одеждой начинает потихоньку стираться и вся одежда становится "унисекс".

И сейчас, уже в ХХI веке андрогинный стиль популярен по сей день: в его современном состоянии мы видим намного больше граней - от реинкарнации стиля 80-х вплоть до более радикальных случаев: когда не просто женщины носят мужскую одежду (смокинги, так называемые джинсы-бойфренды, белые рубашки - которые мы, очевидно, тоже позаимствовали из мужского гардероба и т.д. и т.п.), а мужчины женскую (обувь на каблуках, колготки, и т.п.), но и вплоть до того, что мы видим не просто женщину в мужском костюме, а даже невозможно на первый взгляд, отличить мальчика от девочки.

Источник

 

КОКО ШАНЕЛЬ: Ищите женщину в платье, нет платья — нет женщины…

 

Андрогинность – это двуполость тела, души, поведения человека. 

(источник)

 

Ветхий Завет, 1-27


И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

 

Коко Шанель сделала невозможное – одела женщин в брюки.

 

Конт

Метки: Ищите женщину в платье нет платья — нет женщины…, Коко Шанель
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