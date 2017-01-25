Евреи украли 70% собственности РСФСР

Фрагменты очерка Александра Севастьянова «Еврейская мафия – угроза человечеству». Судя по датам в тексте, статья была написана чуть более 10 лет назад (в 2003 году). Но, удивительное дело, она ни на йоту не потеряла своей актуальности. А даже наоборот, обозначенная в ней проблема стала лишь ещё острее. И мы все видим доказательство этому: война на Украине.

70% собственности бывшей РСФСР оказалось в руках 200 еврейских семейств

Достаточно присмотреться к результатам перестройки в экономике, политике, законодательстве и СМИ, чтобы понять, насколько она соответствует еврейским целям и задачам. Но евреи понимали это задолго до начала радикальных перемен в жизни СССР.

Напомню в высшей степени характерную «Резолюцию» всесоюзной читательской конференции журнала «Советиш Геймланд» («Советская родина»): «Собравшись 21 сентября 1989 года на Всесоюзную читательскую конференцию журнала «Советиш Геймланд», представители еврейской творческой интеллигенции тридцати городов Советского Союза – писатели, художники, композиторы, историки, публицисты, артисты, педагоги, совместно с любителями еврейской словесности, еврейской культуры и искусства заявляют, что на нынешнем крутом повороте в жизни нашего общества советские евреи, творческие силы еврейского народа связывают судьбу своей культуры с перестройкой…» («Перестройка и еврейский вопрос». – М., АКСО, 1989. – Вып. I, с. 10).

Ставка, как видим, была сделана со всей определённостью. Процитирую также современного политолога С.Кара-Мурзу: «Евреи в переломные моменты острых кризисов в России были активной и влиятельной частью революционного или правящего меньшинства, и их участие в нынешней «реформе» непропорционально велико – пусть не в виде чекиста в кожанке с наганом, а в виде эксперта, банкира и идеолога. Они взяли на себя функции тарана, сокрушающего «старый режим». Они – наиболее беззаветные модернизаторы и западники, исполнители проектов, которые большинству русских кажутся гибельными…» (здесь и далее выделено мной. – А.С.).

В обоснование своего тезиса Кара-Мурза приводит такую статистику: «С тем, что на Западе создано лучшее из возможных обществ и нам надо следовать за Западом, согласились 13,2% русских и 52,5% евреев. Согласно опросу 1991 года, перестройка уже тогда воспринималась как бедствие. Из полутора десятков «эпох» в истории России, которые надо было оценить, у всех народов она занимает одно из последних мест как наихудшая. Лишь у респондентов-евреев перестройка вышла на первое место» (Великодержавный интернационализм. – «Правда-5» № 19/96).

Эта статистика необыкновенно красноречива. Она говорит о том, чьи интересы в действительности стоят за всеми преобразованиями в сфере экономики, внешней и внутренней политики России последнего десятилетия.

Невозможно не сказать о зловещем факторе еврейско-русского противостояния, ярко проявившемся в ходе грабительской приватизации, в процессе реформ и утверждения нового режима вообще, в сфере идеологической борьбы, в СМИ, особенно на телевидении.

Откровенно антагонистическое расхождение во взглядах на прошлое, настоящее и будущее России и русских, характерное для русского и еврейского менталитетов, отнюдь не смущало евреев: ни тех, что верховодили реформами и оформляли соответствующую идеологию, ни тех, что оправдывали, пропагандировали и поддерживали эти реформы в СМИ, ни тех, что участвовали в разделе советской народной собственности, ни тех, что пытались переделать самый дух «этой страны».

Приватизация (проще говоря, разграбление совокупного народного богатства) привела к выразительному результату: примерно 70% собственности бывшей РСФСР оказалось в руках 200 еврейских семейств. Наиболее крупные собственники в современной России – евреи. Русский алюминий оказался у евреев – братьев Чёрных, затем у Абрамовича и Дерипаски, русская нефть – у Абрамовича, Дерипаски, Мамута, Березовского, Ходорковского и т.д. Крупнейшие финансовые потоки направляли и направляют евреи Смоленский, Авен, Фридман, Раппопорт, Малкин, Ходорковский, Гусинский, Березовский… И т.д.

Евреи – Мамут, Березовский, Абрамович – оказались в роли личных банкиров (кассиров) Ельцина, обеспечивающих его финансовые запросы.

Особо следует отметить роль евреев в управлении экономикой, печальные результаты которого налицо: экономика России разрушена, страна отброшена на тридцать лет назад по уровню развития, внешний долг достиг 150 млрд. долларов и расплачиваться за него России приходится уже акциями предприятий стратегического значения, четверть бюджета (!!!) уходит на обслуживание кредита.

Между тем, все эти годы у руля экономики были евреи: Лившиц, Уринсон, Чубайс, Немцов, Ясин, Гайдар, Примаков, Кириенко (Израитель), это всё – их «заслуга»…

Внешнюю политику определяли вначале евреи Козырев и Примаков. Самым плачевным итогом внешней политики оказалось падение России до положения сателлита США. А самым опасным прогнозом – антимусульманский и антикитайский союз трёх стран: Америки, Израиля и России. После 11 сентября 2001 г. этот прогноз стал сбываться ужасающими темпами.

В результате этой политики Россия уже оказалась втянутой в многочисленные конфликты с мусульманским миром (хотя делить нам с мусульманами в принципе нечего), и теперь даже наши традиционно добрые отношения с арабскими странами, строившиеся десятилетиями, заметно осложнились.

Во внутренней политике огромную роль играли советники Ельцина. Был момент, когда из 9 официальных советников 7 были евреями. Особенно зловещую роль сыграли Лившиц, Гайдар, Батурин, Сатаров, Паин, Арбатов, Старовойтова, чьим мнением Ельцин весьма дорожил, литературный секретарь Ельцина Юмашев…

На поверхности политической жизни постоянно мелькали и мелькают не только чистокровные евреи, но и полукровки: генералы Руцкой, Николаев и Рохлин, профессиональные политики Жириновский, Явлинский, Хакамада (полуяпонка-полуеврейка), Немцов, Кириенко (Израитель) и т.д. За редчайшим исключением (Рохлин) это такие же враги русского народа, как и вышеперечисленные.

Москвой – огромной столицей огромного государства – руководит Лужков (на четверть еврей, на четверть башкир), опирающийся на евреев и полукровок (Ресин, Музыкантский и мн. др.).

Основные СМИ в руках евреев: НТВ, ОРТ, ТВ-6, REN-TV, радио «Эхо Москвы», крупнейшие газеты «Сегодня», «Коммерсантъ», «Независимая», «Новые Известия», «Московский комсомолец», «Новая газета» и мн. др. Целая армия теле-, радио- и просто журналистов еврейского происхождения или породнённая с евреями (как телеведущий Киселёв – муж еврейки Марины Гельевны Шаховой, ведавшей на НТВ рекламным бизнесом) надёжно контролирует духовную жизнь русской страны.

Еврейская тема не сходит с экранов телевизоров, со страниц газет, как будто здесь не Россия, а Израиль. Сочувствие к евреям, уважение их проблем навязывается зрителям и читателям. Дошло до того, что в России, понёсшей гигантские потери во Второй мировой войне и спасшей свой кровью, между прочим, всемирное еврейство от всемирного уничтожения, Российский еврейский конгресс намеревается организовать преподавание в школах Холокоста! Наглость невероятная!

Евреи проникли даже туда, куда их какое-то время не пускали: в ФСБ, МВД, Прокуратуру, Министерство юстиции. Ещё недавно одновременно два замминистра юстиции – Юдушкин и Ренов – были евреями (второй ныне перешёл в Арбитраж); в Совете безопасности работали евреи Батурин, Березовский, Савостьянов; прокурор Центрального округа Москвы сегодня – Буксман, еврей; бывший замминистра МВД Орлов, ныне гражданин Израиля, – еврей; говорят о еврейской крови в жилах бывшего министра внутренних дел Рушайло, возглавляющего ныне Совет безопасности… И т.д.

Евреи определяли в истёкшем десятилетии и национальную политику России. Это министр иностранных дел Козырев, втянувший Россию в международные соглашения по миграции и правам человека, а также советник Ельцина по национальным отношениям – Эмиль Паин и его научный консультант Мукомель, руководитель Федеральной миграционной службы Регент, министр по делам национальностей Сапиро…

Словом, можно смело сказать, что при Ельцине Россия вновь, как в 1917-1937 гг., оказалась под игом евреев. И русские вновь платят им дань своей кровью и национальным достоянием.

И снова, как в эпоху революции, евреи уничтожают русскую элиту. Только раньше они это делали, физически расправляясь с нею, а сегодня – торгуя наиболее умственно способными, талантливыми русскими юношами и красивыми русскими девушками, направляя их по налаженному конвейеру на работу за рубеж. Выкачивают элиту завтрашнего дня из России, обезглавливают наш народ, лишают страну отборного, лучшего генофонда. Особенно отличился в этом деле Фонд Сороса, но далеко не только он.

Одновременно евреи же направляют в Россию потоки мигрантов из стран третьего мира, в том числе из азиатских республик бывшего СССР, добиваясь ослабления, разжижения государствообразующего русского этноса (авторы буквально смертоносной для нас Концепции государственной политики России в отношении миграции – упомянутые евреи Паин и Мукомель). Они понимают, что такая политика, уже апробированная в США, поможет им закрепить своё господство навсегда.

ЕЛЬЦИН УШЁЛ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Ельцин не делил евреев на «своих» и «чужих». Для него, женатого на еврейке Наине Иосифовне (по Галахе, главному закону еврейского народа, дочери и, соответственно, внуки Ельцина – евреи), все евреи были «своими». Он их любил, демонстративно приближал, предпочитал советоваться с ними. Единственный «пострадавший» в годы его правления еврей – банкир Смоленский – припеваючи живёт себе в Австрии, ворочая большими деньгами. Банкротство, постигшее его в России и разорившее миллионы вкладчиков «СБС-Агро», не принесло ему ничего, кроме новых больших личных денег.

Путин, похоже, делит евреев на «своих» и «чужих». Хотя его «гонения» на некоторых евреев кажутся мне исключительно показными, ненастоящими. «Чужие» евреи – Березовский, Гусинский – вынужденно покинули Россию, но сохранили жизнь, свободу и основную часть своих капиталов. Абрамович потерял Кремль, но получил в качестве «отступного» золотоносную Чукотку.

Начавшийся, вопреки заверениям Путина, закулисный передел собственности набирает обороты, но это не значит, что собственность переходит из еврейских рук – в русские: нет, евреи делят её между собой. Так, например, в алюминиевом бизнесе уменьшилась доля братьев Чёрных, но выросла доля Абрамовича и Дерипаски и т.д.

К числу наиболее процветающих бизнес-групп, пользующихся неизменным благоволением Кремля, относится по-прежнему «Альфа-группа» (Авен, Фридман, Раппопорт). В десятку наиболее преуспевающих бизнесменов России входит семь евреев, один азербайджанец (по некоторым данным, бакинский еврей) и только двое русских.

С Путиным во власть пришли и новые евреи: министр вооружений Клебанов, министр связи Рейман, министр культуры Швыдкой и др. «Некоронованным королём» родного путинского Санкт-Петербурга стал Коган. Комиссию по закрытым статьям бюджета (армия, МВД, оборонная и космическая промышленность и т.п.) в Комитете по бюджету Госдумы возглавил еврей Резник, бизнесмен, чуть было жульнически не приобретший «Госстрах», а сегодня входящий в пропрезидентскую фракцию «Единство». Не теряет своего значения в экономике и политике наиболее зловещая фигура ельцинского режима – еврей Анатолий Чубайс, которому, как известно, Путин во многом обязан карьерой.

Ещё печальнее то обстоятельство, что два человека, в наибольшей степени влияющие сегодня на формирование основных констант кремлёвской политики, как внутренней, так и внешней, – евреи. Это глава Администрации президента Александр Волошин, которого осведомлённая «Международная еврейская газета» назвала «еврейским боярином в Кремле», и президент Фонда эффективной политики, популярный политтехнолог Глеб Павловский. Именно они в решающей степени «вытянули» на себе предвыборную кампанию Путина, и он благодарен им за это.

Очевидна также полная зависимость президента России от международного еврейства, ярче всего проявившаяся в экономике – закреплением прав иностранных инвесторов и принятием Земельного кодекса, а в политике – ввязыванием России в новую войну с Афганистаном (читай – с миром ислама вообще) в качестве американо-израильского сателлита.

Можно считать, что с уходом Ельцина эпоха еврейского господства в России не только не окончилась, но напротив – укрепилась, как никогда.

ЧТО ТАКОЕ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА В РОССИИ?

В России сегодня сосредоточена третья по размеру еврейская община в мире. На первом месте – Америка (около 6 млн.), на втором – Израиль (около 5 млн.). С одной стороны, вроде бы всё ясно: «Еврейская община бывшего Союза… продолжает оставаться третьей в мире по величине. Здесь проживает более двух миллионов евреев (из них в России – более миллиона, на Украине – около 600 тысяч, в Белоруссии – около 120 тысяч)…» («Международная еврейская газета» № 13/96).

Но, например, социолог Розалина Рывкина указывает, что евреев в России к началу 1996 г. осталось всего 345 тысяч (Евреи в постсоветской России – кто они? – М., 1996. – С. 5). А еврейский публицист Леонид Радзиховский в статье «Еврейское счастье» противоречит ей: «Из 150 миллионов жителей России примерно тысяч 600 – евреи по паспорту. Ещё свыше миллиона – «полукровки». Если добавить членов их семей, то мы получаем не менее трёх миллионов человек, находящихся в «еврейской сфере» («Новое русское слово» 17.01.96).

Кто прав? Сказать трудно. Между этими данными есть большие расхождения, но так или иначе есть и относительная определённость.

Однако, с другой стороны, наблюдается интересный феномен: «По данным переписи 1989 г. еврейское население Новосибирска составляло 9000 человек. Общие демографические процессы, связанные со снижением рождаемости, естественная убыль, а также влияние эмиграции, казалось бы, должны были привести к уменьшению еврейского населения. Однако его численность остаётся неизменной, поскольку появившиеся в последние десять лет возможности приобщения к национальной культуре выявили скрытую в прошлом часть еврейского населения, обеспечив свободную самоидентификацию в контексте мировых исторических процессов» («Международная еврейская газета» № 15/97).

Этот феномен наблюдается не только в Новосибирске, но и в масштабах всего бывшего СССР, где к миллионам дореволюционного еврейства добавились в годы Второй мировой войны многие сотни тысяч, если не миллионы польских евреев. (Всего в Российской империи, вместе с Польшей, в 1897 году евреев насчитывалось пять миллионов с половиной; к 1939 году выросло ещё два поколения.) В своём большинстве они в той или иной мере растворились или мимикрировали к 1980-м годам (быть евреем было невыгодно для карьеры).

Но втайне мимикрией тяготились и с началом перестройки вышли наружу из тени, демонстрируя живучесть еврейской идеи, еврейской натуры. Характерен пример комика Хазанова, который при Советской власти всегда писался осетином, но, как только «стало можно», во весь голос заговорил о своём еврействе и совершил карьерный взлёт.

Антиассимиляция (диссимиляция): вот чего мы дождались! Под воздействием целенаправленной воли еврейских вождей, стимулируемый денежными премиями, пошёл активный процесс выявления латентного еврейства, его переидентификации и дерусификации.

Так растворённые в резервуаре частицы металла, стоит только сунуть в раствор катод и анод, начинают стекаться в одно место и образуют чистый гомогенный слиток. И если не вытащить из раствора электроды (в рамках данной метафоры – Российский еврейский конгресс [РЕК] и Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России [КЕРООР]), этот процесс пойдёт до конца, пока данный металл не воссоединит все свои молекулы…

Авраам Бург

И если бы только свои! Авраам Бург, председатель правления Сохнута, точно выразил одну из установок современного еврейства: «Принимая во внимание растущую ассимиляцию евреев во всём мире, отталкивание нами смешанных семей и «полукровок» и разрыв между ними и всем народом Израиля станет тяжкой ошибкой. Если члены семьи еврея – его дети, супруг – готовы идентифицировать себя с еврейским народом, связать с ним свою судьбу и присоединиться к нему, решение проблемы необходимо искать в облегчении процесса гиюра этих людей и их окончательного присоединения к еврейскому народу, а не в жертвовании огромной частью евреев диаспоры…» («Международная еврейская газета» № 12/96).

Как это ни обидно, приходится иногда констатировать иудеизацию представителей иных этносов бывшего СССР, в том числе и русских. Парадокс! Малый народ ассимилирует большие…

Итак, точно ответить сегодня, сколько же в России евреев, – невозможно. (Я лично думаю, что прав Радзиховский: евреев и породнённых с ними лиц – около 3 млн. Особенно следует иметь в виду, что по статистике 58% еврейских женщин и 56% еврейских мужчин находились в СССР в смешанных браках.) Но есть репрезентативные данные о еврейских организациях, позволяющие косвенно судить о представленности евреев в нашей стране. Назовём некоторые их них выборочно.

В России вообще: ХАМА, «Хава», Джойнт, Ваад, Бнай Брит, Бейтар, Бейт-Гилель, Сохнут, Всемирная сионистская организация, Российский еврейский конгресс, Иргун Циони – и мн. др. «Всего же в России действуют около 500 еврейских объединений разной направленности – молодежных, женских, спортивных, религиозных и т.д.» (Евреи объединяются. – «Русский телеграф» 30.09.97).

В 1998 году создано новое значительное объединение – Еврейская национально-культурная автономия РФ «Еврейская община России» (ЕНКА). Тремя её сопредседателями избраны главный раввин России Адольф Шаевич, исполнительный вице-президент РЕК Александр Осовцов и президент Федерации еврейских организаций и общин – Ваад – Михаил Членов (Ваад смирился, примирился с РЕКом – и допущен в «сонм»). Учредителями нового объединения стали восемь региональных еврейских национально-культурных автономий – Москвы, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Пермской, Ростовской, Костромской, Пензенской и Новосибирской областей. Число региональных ЕНКА быстро растет.

В Москве: Еврейский научный центр РАН, Израильский киноклуб в Музее кино на Красной Пресне, Еврейская академия им. Маймонида, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, пять синагог, благотворительный центр «ХАМА», ярмарка трудоустройства, детские подмосковные лагеря «Кристалл», «Менделеево» и «Пушкино», ульпаны – «Кинерет» и другие, молодежный клуб «Гилель», НПЦ «Холокост», клуб «Ковчег», Школа консервативного иудаизма и др.

В городах (не считая общин):

– Астрахань: Еврейский дом, объединяющий общинные организации, Еврейский лекторий;

– Барнаул: Алтайский центр еврейской культуры, еврейская школа, молодёжный клуб;

– Брянск: воскресная еврейская школа, молодёжный клуб, благотворительная организация «Хесед Тиква», клуб знакомств;

– Казань: вокальный квартет «Лехаим», танцевальный ансамбль «Симха». Все организации города решили объединиться, избран совет объединённой общины – под эгидой РЕК;

– Калуга: еврейское культурно-просветительное общество «Шемеш», клуб «Наале»;

– Кемерово: Общество еврейской культуры, служба милосердия «Хесед» (от Джойнта), молодёжный клуб;

– Кинешма: Общество еврейской культуры «Встреча», молодёжный клуб;

– Кострома: клуб «Зелёный чай», ассоциация евреев-инвалидов «Хэврот-Хасаад», областная ЕНКА;

– Краснодар: Общество еврейской культуры «Шалом»;

– Нальчик: «В общинной жизни наметилась тенденция к консолидации: к горским евреям в последнее время потянулись «ашкеназийские». Этому способствует действенная работа благотворительного центра «Хэсед»… Спонсирует работу благотворительного центра в Нальчике Джойнт» («МЕГ» № 1/97);

– Нижний Новгород: благотворительный фонд «Хесед Сара», филиал РЕК, Открытый еврейский университет;

– Новокузнецк: Общество еврейской культуры;

– Новосибирск: благотворительный фонд «Эстер», Региональная ЕНКА, отделение Сохнута, Израильский информационно-культурный центр;

– Орёл: еврейский культурный центр «Шофар» объединяет все еврейские организации города: еврейскую воскресную школу, женскую организацию «Кешер», молодёжный центр;

– Оренбург: Центр еврейской культуры, молодёжный театр, своя газета в виде вкладыша в областной (!) газете;

– Пермь: Пермская муниципальная община, «Общество прогрессивного иудаизма», спортклуб «Маккаби», «Яд-Эзра», Еврейский культурный центр «Менора». Организуют Пермскую еврейскую культурную автономию;

– Саратов: городская ЕНКА, благотворительная организация «Хесед» (от Джойнта), еврейская школа, клуб еврейского кино;

– Смоленск: в Еврейском общественно-культурном центре успешно работают воскресная школа, отделение Сохнута, отделение молодёжного «Бейт Гилель», молодёжный клуб Сохнута, благотворительный фонд «Хесед Акива»;

– Таганрог: Общество еврейской культуры «Лехаим», молодёжный клуб, воскресная еврейская школа, еврейская община города. От городских властей получено помещение для еврейской библиотеки;

– Ульяновск: культурно-просветительное общество «Шалом»;

– Хабаровск: светская детская воскресная школа. Финансирование общинной жизни осуществляется Джойнтом и местными благотворителями – набирает силу региональное отделение РЕК;

– Ярославль: благотворительный центр «Хесед Рахель», при нём – клуб пожилых людей, видеоклуб, шахматный клуб, хор «Поем на идиш», кружок национальной еврейской кухни, молодёжный клуб, детская воскресная школа, библиотека, синагога, Музей истории еврейской общины Ярославля.

Вышеприведённая выборка позволяет представить себе, насколько активная, оживлённая еврейская деятельность ведётся в русских городах, независимо от размера общины (к примеру, в Хабаровске – 12 тыс. евреев, а в Костроме – всего 700; в 650-тысячном Ярославле – всего 2,5 тыс. евреев, т.е. 0,38% населения, – а шуму очень много).

Практически в каждом номере «Международной еврейской газеты» идёт информация о многочисленных мероприятиях различных еврейских организаций России. Все мероприятия – с национальной еврейской спецификой, все направлены на воскрешение и закрепление еврейских традиций. На вовлечение в круг своего народа, в своё «стадо» всё новых «заблудших овец Дома Израилева» – и даже прозелитов.

Результат? Многие сотни тысяч евреев покинули земли бывшего СССР, но вот чудо: ни численность, ни влияние их здесь не убавляется. Упомянутый Радзиховский в той же статье пишет: «Евреи сегодня в России, после 20 лет непрерывной эмиграции молодых и самых энергичных из них, оказались сильнее, чем 20 лет назад…» (Напрашивается образ гидры, у которой на месте срубленной головы сразу вырастают две новые).

Каждый еврей, живущий в России, уже самим фактом своего существования укрепляет еврейскую общину страны, служит опорой для планов руководителей российского еврейства. Поскольку российские евреи в основном хорошо образованы и занимают значительные позиции в бизнесе, политике и СМИ, то понятно, что проблема количества евреев является одновременно проблемой качества еврейской общины.

Надо добавить также, что евреи не только выезжают из стран бывшего СССР в Израиль, но и возвращаются обратно. Так, по официальной статистике, 15% евреев, уехавших с Украины на «историческую родину», уже вернулось на «доисторическую». По России этот процент неизвестен, но он вряд ли меньше. Во всяком случае, известен длинный ряд таких «ре-репатриантов». Их возврат заметно влияет не только на количественные, но и на качественные параметры еврейской общины, поскольку мигранты – наиболее активная часть нации, настроенная решительно и обладающая повышенным инстинктом выживания.

Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке непременно приведёт к массовому возвращению евреев в Россию. Для нас, русских, это равнозначно катастрофе. Но не только для нас.

РОССИЯ – КЛЮЧ К НОВОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Несомненно, эмиграция евреев в Израиль представляет опасность для арабского мира. Это понятно. Но гораздо большую опасность для арабов (и для всего человечества) будет представлять собой Россия в том случае, если еврейское господство в ней упрочится и примет тот же характер, что и в США. А дело пока что идёт именно к тому.

Если сегодня выкинуть всех евреев из Израиля, «сбросить Израиль в море», то евреи вновь рассеются во разным странам мира, пробьются там к ключевым позициям в наиболее важных отраслях жизни и совокупной мощью всех этих стран обрушатся на своих противников.

С евреями, собранными в одном месте – в Израиле, возможно справиться, если народы, познавшие пагубную роль этого племени и всю тяжесть его ига, станут действовать сообща. С евреями, рассеянными по всему миру, но при этом занимающими ключевые позиции в финансах и политике разных стран, справиться не сможет никто и никогда. Ибо это значит, что финансовые, политические и иные ресурсы всех этих стран будут поставлены на службу еврейскому господству. Это нужно ясно понимать.

Россия самой историей поставлена сегодня в положение ключевой страны, где решается судьба нового мирового порядка или, если говорить прямо, – судьба всемирного еврейского владычества.

Если еврейское иго в России удастся свергнуть, то Израиль и Америка не смогут вдвоём противостоять остальному человечеству. (Европа, в силу ряда объективных причин, сегодня медленно, но верно поворачивается лицом от евреев к мусульманскому миру.) Но если мировое еврейство окончательно возьмёт верх над Россией со всеми её ресурсами, включая человеческие и интеллектуальные, то никто и никогда в мире больше не сможет ему противостоять. В этом случае, евреи смогут выиграть в XXI веке глобальную битву с арабами, китайцами и индусами и установят свою власть над всем миром на всю обозримую перспективу.

Поэтому нужно ясно понимать: борьба с еврейским владычеством в России есть главный фронт борьбы против еврейского владычества во всём мире. И от успеха борьбы с еврейским владычеством в России зависит судьба не только народов белой расы, но и арабов, и китайцев, и индусов – всех вообще народов мира.

Евреи постоянно и охотно распространяют миф о себе, как о добрых, разумных, рачительных хозяевах, господство которых предопределено волей Всевышнего и несёт в конечном счёте, всем людям только благо и разумное мироустройство. Но все, кто хоть раз побывал под еврейским игом, знают, что это – неправда.

Что нужно сделать для того, чтобы сценарий всемирного еврейского господства не оказался фатальным? Ответ ясен: не дать укрепиться еврейскому владычеству в России. Для этого, в частности, необходимо сорвать еврейские планы по превращению России в Америку…

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