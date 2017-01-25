Что блоху подковать

Самшитовые фигурки 16-го века озадачивают искусствоведов во всём мире

Они настолько миниатюрны, что для их изучения пришлось использовать микроскоп и рентген.





Известно о существовании всего 135 миниатюрных резных фигурок из самшита, приведших в недоумение искусствоведов во всём мире. Недавно исследователи собрали часть этих крошечных скульптур из музеев и частных коллекций, чтобы изучить их секреты, и выявили интересные детали.Считается, что эти деревянные фигурки были созданы в течение короткого периода времени с 1500 по 1530 года во Фландрии или Нидерландах. Спрос на карманные высококачественные фигурки религиозного характера возник с появлением социального класса торговцев. Однако вскоре началась Реформация, и многие церковные аксессуары вышли из моды, в том числе самшитовые миниатюры.С помощью микрокомпьютерной томографии и передового программного обеспечения для 3D-сканирования исследователи выяснили, насколько в действительности сложно устроены эти миниатюрные алтари. Внутренние слои соединяются между собой полностью скрытыми швами, обнаружить которые можно лишь с помощью микроскопа или рентгена. Отдельные фрагменты прикреплены друг к другу мельчайшими соединительными деталями. Но большая часть производственного процесса остаётся неразгаданной.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com