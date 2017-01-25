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Что блоху подковать

08:42. 25 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Самшитовые фигурки 16-го века озадачивают искусствоведов во всём мире

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Они настолько миниатюрны, что для их изучения пришлось использовать микроскоп и рентген.

Известно о существовании всего 135 миниатюрных резных фигурок из самшита, приведших в недоумение искусствоведов во всём мире. Недавно исследователи собрали часть этих крошечных скульптур из музеев и частных коллекций, чтобы изучить их секреты, и выявили интересные детали.

Считается, что эти деревянные фигурки были созданы в течение короткого периода времени с 1500 по 1530 года во Фландрии или Нидерландах. Спрос на карманные высококачественные фигурки религиозного характера возник с появлением социального класса торговцев. Однако вскоре началась Реформация, и многие церковные аксессуары вышли из моды, в том числе самшитовые миниатюры.

С помощью микрокомпьютерной томографии и передового программного обеспечения для 3D-сканирования исследователи выяснили, насколько в действительности сложно устроены эти миниатюрные алтари. Внутренние слои соединяются между собой полностью скрытыми швами, обнаружить которые можно лишь с помощью микроскопа или рентгена. Отдельные фрагменты прикреплены друг к другу мельчайшими соединительными деталями. Но большая часть производственного процесса остаётся неразгаданной.


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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: искусство, Культура
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Нет комментариев»

  • 514 258
    Maleos 25 января 2017 в 10:23 Ссылка Пометить
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    3D принтинг и всего делов… стопицот шешнадцатое доказательство тотального вранья в официальной исТории…

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  • 3535 2603
    Oleg 25 января 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    Никому в голову мысль не приходила, что материал для этих фигурок мог быть мягким, а потом схватиться? Нас в детском саду учили лепить из пластелина, у некоторых неплохо плучалось. А ещё делают дымковскую игрушку и др. фигурки из пластичного материала. Соглашусь, что здесь работа супермастера по лепке.

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