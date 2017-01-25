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Бесконтактное пчеловодство

08:26. 25 января 2017 Просмотров - 253 Нет комментариев Опубликовал:

Бесконтактное пчеловодство — это возрождённый, традиционный для народов Руси, способ пчеловодства, использующий улья-колоды и отличающееся от существующего простотой, экономичностью, экологичностью по отношению к человеку, к пчёлам, и к самой Природе.

Колода имитирует жизнь пчёл в естественной среде без участия человека. Наша задача предоставить для пчёл удобный дом, все остальное они сделают сами.

Пчёлы опыляют растения, собирают нектар и делятся излишками экологически чистого мёда, без сахара, антибиотиков и химии.

Простота такого пчеловодства позволяет каждому желающему иметь на своём участке колоду с пчёлами и получать свой собственный мёд.

Ссылки по теме эфира:

Группы в Соцсетях:
vk.com/eco_koloda
facebook.com/groups/ecokoloda
youtube.com/user/anryshtorm

Сайт
kolodameda.plp7.ru

E-mail
[email protected]

Skype
anrystorm

Каркасная колода
dolinaradosti.com/paseka/
— 

Запись живого эфира от 10 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Бесконтактное пчеловодство».

Автор-соведущий: Андрей Кожарский.


Наш официальный сайт
slavmir.org

Источник: www.kramola.info

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