Бесконтактное пчеловодство — это возрождённый, традиционный для народов Руси, способ пчеловодства, использующий улья-колоды и отличающееся от существующего простотой, экономичностью, экологичностью по отношению к человеку, к пчёлам, и к самой Природе.

Колода имитирует жизнь пчёл в естественной среде без участия человека. Наша задача предоставить для пчёл удобный дом, все остальное они сделают сами.

Пчёлы опыляют растения, собирают нектар и делятся излишками экологически чистого мёда, без сахара, антибиотиков и химии.

Простота такого пчеловодства позволяет каждому желающему иметь на своём участке колоду с пчёлами и получать свой собственный мёд.

Ссылки по теме эфира:

Группы в Соцсетях:

vk.com/eco_koloda

facebook.com/groups/ecokoloda

youtube.com/user/anryshtorm

Сайт

kolodameda.plp7.ru

E-mail

[email protected]

Skype

anrystorm

Каркасная колода

dolinaradosti.com/paseka/

—

Запись живого эфира от 10 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Бесконтактное пчеловодство».



Автор-соведущий: Андрей Кожарский.



Наш официальный сайт

slavmir.org

