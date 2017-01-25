Бесконтактное пчеловодство
Бесконтактное пчеловодство — это возрождённый, традиционный для народов Руси, способ пчеловодства, использующий улья-колоды и отличающееся от существующего простотой, экономичностью, экологичностью по отношению к человеку, к пчёлам, и к самой Природе.
Колода имитирует жизнь пчёл в естественной среде без участия человека. Наша задача предоставить для пчёл удобный дом, все остальное они сделают сами.
Пчёлы опыляют растения, собирают нектар и делятся излишками экологически чистого мёда, без сахара, антибиотиков и химии.
Простота такого пчеловодства позволяет каждому желающему иметь на своём участке колоду с пчёлами и получать свой собственный мёд.
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Запись живого эфира от 10 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Бесконтактное пчеловодство».
Автор-соведущий: Андрей Кожарский.
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Источник: www.kramola.info