Хватит с нас гайдаровско-либеральной хлестаковщины!!!

Либералы сделали своё дело. Они приватизировали. Они хапнули. Они набили личные карманы. После этого их ничего не интересует. Они бросают посреди дороги всех, кто за ними увязался якобы за «красивой жизнью»…

Трагическая фигура «брошенного последователя» – типична для мировых литературы или кинематографа. Навскидку могу назвать сцену в «Женитьбе Бальзаминова» – где бойкий предводитель уезжает, бросив недоумевающего спутника, фактически, на расправу. Теме брошенного последователя посвящён и относительно-новый российский фильм «Камень» с С.Светлаковым в главной роли. Не углубляясь в подробности – суть такая: кто-то куда-то вместе рвётся. Предводитель заводит последователей своей мечтой, окрыляет их… А потом словно бы обливает ледяной водой: я своё дело сделал, прощай, ты мне больше не нужен… Последователь, брошенный посреди дороги, конечно же, начинает спрашивать: «А как же я, мне-то куда теперь?» Но это совершенно не волнует предводителя, подбившего последователя на побег. Он свою задачу решил. А последователю рекомендуется свою голову на плечах иметь…

Им глубоко наплевать на ломанувшихся за ними рядовых исполнителей их программы, на последователей.

На вопрос растерянных и брошенных толп – «а с нами теперь что будет?» – либералы дают ответ, наиболее чётко и правдиво звучащий из уст Чубайса (другие юлят и словоблудствуют, говоря, в сущности, то же, что и Чубайс):

- А мне какое дело, что теперь с вами будет?!

Классическая ситуация обманщиков и завлечённых ими в чащобу дикого леса, обманутых последователей.

Которые с ужасом понимают, что кормили собой чужую мечту. И что для них лично – ничего не припасено и ничего не ожидается. То есть радикально: совсем ничего! Они чужие и лишние на этом «празднике жизни» (точнее, вакханалии воровства и надувательства).



***

Экономисту объяснить возникшую ситуацию несложно. Всякое живое существо, рождаясь, вступает в сложную и драматичную войну за личное выживание. В этой борьбе (призом в ней являются природные ресурсы и место под солнцем) любое живое существо опирается на союзников (родителей, свою стаю, стадо) и сражается с противниками. Человек не исключение.

Итак, речь идёт о личной войне человека за выживание. Подчеркиваю, не нужно понимать примитивно, что каждый воюет со всеми: на войне есть не только враги, но и союзники. Человек опирается не только на свои личные силы, но и на союзников, если, конечно, они не «липовые» и не «фуфло толкают», занимаясь обманом тех, кого цинично используют и чьим сознанием манипулируют.

В обществе личная война человека преображается в битву социальных групп. Эти группы совместно обладают ресурсами выживания, средствами к существованию (средства зачастую, особенно технически сложные, неделимы).

Но следует помнить забытое: жизнь «не майский день», это суровые фронтовые будни взаимного выживания, неразрывно связанные с ГАРАНТИЯМИ взаимного выживания.



Чтобы сражаться за другого человека, я должен быть уверен, что он точно так же станет сражаться за меня. Для этого должны быть предоставлены весомые взаимные гарантии!



Если у людей не будет взаимного выживания с гарантиями друг другу – то начнётся то, что, собственно, началось: взаимное истребление, взаимное пожирание.

И не только на периферии «американского мира», но даже и в его сердцевине.

Огромную популярность в 2016 году приобрёл фильм «Любой ценой» (США). По сюжету, два белых, обнищавших, погрязших в кредитах брата из Западного Техаса пускаются во все криминальные тяжкие, чтобы… нет, не стать богатыми, а просто погасить задолженность за фамильную собственность.



Картина изобилует штампами на тему предыдущего фильма об этом же самом – «Старикам здесь не место», но в социальном смысле фильм куда более акцентирован. Привычный же в таких случаях вестерн-финал «мы еще встретимся» словно намекает: Дикий Запад живее всех живых.

***

Сегодня российская власть, по сути, проедает огромный, но не бесконечный кредит доверия от населения.



Безусловно, это связано с разницей интересов: население мечтает "о нормальной, человеческой жизни" (под этими словами обыватель понимает вытеснение зоологического доисторического «закона джунглей» нормами цивилизации – здесь оперирую терминологией друга и коллеги А.Леонидова).

Власть же (по крайней мере, её массив, доходящий почти до первых лиц) – мечтает «опять всех нае*ать».

То есть властям хочется разного рода демагогией, ложными сигналами, фальшивыми символическими жестами и прочими ужимками скрыть свою приверженность доисторическому «закону джунглей», напрямую взятому ельциноидами из воровской, криминальной среды. И ещё какое-то время проехать на обмане, на туфте, на фуфле, на симулякрах патриотизма…

По мере того, как раскрывается фуфло, как обнаруживается декоративность патриотики – нарастают не только напряжение в обществе, но и угроза целостности страны, её будущему.



Нетрудно понять, что никакой нормальный человек не хочет идти в будущее, в котором для него не предусмотрено никакого места, никакой роли.



Понимая реальность внешних угроз, постоянно подтверждаемых геноцидами русских на границах русского мира от Туркестана до Днестра, население поддерживает власть.

Однако в отсутствии всякой вменяемой экономики социологи зафиксировали недовольство положением в стране у 45% россиян.

О недовольстве россиян работой власти в различных социальных сферах и положением дел в стране и в регионах говорится в опросе ФОМ «Представления россиян о будущем страны через 20 лет». Результаты исследования опубликованы 19 января 2017 г., на сайте социологического центра.



Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года с выборкой в 1,6 тыс. респондентов от 18 до 49 лет.

Социологи утверждают, что положением дел в стране довольны 47% и недовольны 45% респондентов (49% и 44% соответственно довольны/недовольны положением дел у себя в городе/селе).



Больше всего недовольства у респондентов вызывает работа властей в сфере здравоохранения (60%), экономики (48%), соцзащиты (40%) и образования (39%). С другой стороны, более половины россиян хорошо оценивают правоохранительную сферу (57%).

При этом через 20 лет 52% опрошенных ожидают улучшения в сфере медуслуг, в экономике — 49%, в образовании — 47%.



Менее оптимистично россияне настроены насчет будущего уровня соцзащиты: 40% респондентов полагают, что социальная защита через 20 лет останется на прежнем уровне, лишь 31% ждет улучшений. Половина респондентов не ожидает изменений в сфере безопасности.

Социологи отмечают низкий горизонт планирования у населения страны.



Только 6% респондентов планируют будущее более чем на 10 лет, 20% — на 3−5 лет, 48% имеют горизонт планирования менее года. 24% опрошенных вообще не строят планов.

Россияне в основном надеются на себя: 57% опрошенных связывают свое материальное положения с лично приложенными усилиями. Это, конечно, глупость, отчасти природная, отчасти выработанная безумной либеральной пропагандой. «Надеяться на себя» современный человек в принципе не может: он звено в цепочке РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА.

Надеяться на себя может только тот, кто надеется только на им самим посаженную и собранную картошку.

Да и то – ДАЖЕ для того, чтобы просто-напросто кушать собой же выращенную картошку, нужно иметь в собственности картофельное поле, и гарантии, что на него никто не покушается: не вытопчет посевы, не отберёт урожая и т.п.

А то, что либералы называют «надеяться на себя» – это выход с кистенём на большую дорогу: власть не мешает ограбить тебя, но власть не мешает и тебе самому заняться грабежом: «гепард, догнав, съедает Мука, но и Муку даются такие же права»…



Более умные 36% респондентов говорили «о влиянии внешних обстоятельств». Недовольство россиян жизнью растет, заявил в комментариях либеральному РБК политолог Николай Миронов, отметивший тенденцию последних опросов — респонденты часто дают социально одобряемые ответы.

«Респонденты все чаще уходят от ответов, число отказов растет в опросах. Чем тяжелее жизнь — тем больше респонденты опасаются что-то говорить. Люди боятся, что будет хуже, поскольку государственные медиа нагнетают негативную повестку с криминалом и войнами. Из этого страха следует патернализм и высокие рейтинги власти, однако ситуация может быстро поменяться», — рассуждает эксперт РБК.

Политолог Николай Миронов бросает массам перчаткой в лицо типичные либеральные упрёки:

«…судя по опросу, люди не способны планировать будущее, а более трети респондентов зависят от внешних факторов.

«Они не самостоятельны, объективно лишены возможности свободно строить свою жизнь, зависят от кризиса, не имеют должной правовой и социальной защиты, и потому ищут кого-то более сильного, кто им сможет помочь, надеются на то, что он наведет порядок».

Всегда мечтал понять, что либералы имеют в виду под «независимым от внешних факторов, самостоятельным строительством своей жизни»!





Если понимать буквально – то это робинзонада, связанная с одиноким пребыванием на острове, где, кроме тебя, никого нет, но при этом есть всё, необходимое для жизни. Но таких островов в мировом океане очень мало. Их на всех желающих «независимо от внешних факторов самостоятельно строить свою жизнь» явно не хватит. Да и тоскливо это очень: жить в полном одиночестве, всё до последней мелочи, делать для себя собственными руками…

Однако всякое разделение труда делает человека зависимым от внешних факторов.



Именно поэтому в условиях цивилизации (то есть выйдя их первобытной автаркии, из полностью натурального хозяйства) люди становятся, словами РБК говоря, «зависимыми от кризиса, не имеющими должной правовой и социальной защиты, ищущими кого-то более сильного, кто им сможет помочь, наведет порядок».

Это не просто блажь или каприз людей.

Это насущная потребность любого вменяемого человека, желающего жить в городе, а не в огороженной от набегов варваров частоколом крепости-огороде.

И я не понимаю, как этого можно не понимать!



То есть насколько нужно иметь либералам рваное, бессистемное мышление, чтобы декларировать в условиях многоуровневого разделения труда – «самообеспечение и заботу самому о себе».

***

За либеральными идиотизмами скрывается нежелание властей наладить нормальную, гарантирующую всеобщее выживание (хотя бы!) экономику, нормальное, вменяемое и адекватное распределение жизненно-необходимых ресурсов.

Сохраняется упорное желание сохранять либеральную хлестаковщину в экономике, бессмысленную и вороватую, переполненную БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, как ключевой характеристикой всей пост-советской системы.



Нежелание власти брать на себя ответственность – выражается в ненависти к планированию (план можно сорвать, а приход завтрашнего дня не сорвёшь, хоть кокаином унюхайся!).

Оно вступает в конфликт с невозможностью современного культурного человека жить без гарантий выживания, в обстановке распущенной вакханалии бесправия и «гусарской рулетки» лотерейных выигрышей и смертей.

Чтобы поддерживать единство даже очень напуганного внешними убийцами населения России – нужно вытеснить взаимную зоологическую конкуренцию в борьбе за личное выживание – взаимной поддержкой и Общим Делом, о котором говорили (кроме Госплана) и Н.Фёдоров, и П.Столыпин.

Безмозглое проедание наследия с грызнёй за его мослы – дальше продолжаться не может. Это я вам готов сказать и без всяких социологов. Но и социологи говорят о том же, что и я…



В.Л. Авагян