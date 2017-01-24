У «Искандера» появится новое лицо

Действительно ли российский ОТРК лучший в мире, и сколько еще это будет продолжаться

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» по своим характеристикам не имеет равных в мире. Это общеизвестный факт, который не оспаривается в аналитических исследованиях в странах НАТО. Однако время не стоит на месте. И чтобы сохранять статус лидера в следующем десятилетии планируется провести модернизацию комплекса. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор коломенского Научно-производственного комплекса КБ машиностроения Валерий Кашин.

Нет, модернизация пока еще не началась. Но технические предложения по будущему облику комплекса уже подготовлены и находятся на рассмотрении в Министерстве обороны. Кашин считает, что модернизация будет приурочена к каким-то конкретным событиям. По всей видимости, проект начнет реализовываться в начале 20-х годов, когда исполнится 10 лет с момента, как «Искандером-М» была оснащена первая ракетная бригада.

Заслуга по созданию ОТРК «Искандер» во многом принадлежит главному конструктору КБ машиностроения Сергею Павловичу Непобедимому (1921 — 2014). Именно он в разгар перестройки убедил руководство Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР в необходимости создания нового комплекса ОТРК взамен комплекса «Ока», который «пустили под нож». Причем совершенно незаконно — при политическом давлении США «Ока» была признана «нарушительницей» Договора о сокращении ракет малой и средней дальности. Согласно договору подлежали утилизации ракеты наземного базирования с дальностью выше 500 и до 5500 километров. Дальность ракет ОТРК «Ока» составляла лишь 450 километров. Однако Вашингтон в дискуссиях с Кремлем использовал принцип из басни Крылова: «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Комплекс «Ока» на тот момент был одной из неразрешимых проблем противоракетной обороны США, поскольку его ракеты были способны гарантированно преодолеть все существовавшие тогда средства ПРО. И более того, одна из модификаций ракет имела ядерную боеголовку мощностью 50 килотонн.



ОТРК «Искандер-М» создавался в условиях резкого сокращения финансирования и отсутствия интереса к поддержанию боеготовности армии у руководства страны. Более того, речь шла не о поддержании боеготовности, а о развале армии в результате «естественных причин».

По постановлению Совета министров СССР была проведена НИР. В 1993 году в соответствии с Указом президента РФ начались опытно-конструкторские работы, в которых совместно с КБ машиностроения принял участие еще целый ряд КБ и НИИ. Но главным конструктором разработки был уже не Сергей Непобедимый, который после защиты эскизного проекта ушел из КБ в знак протеста против «новых принципов» управления отраслью. Работы возглавил Олег Иванович Мамалыга, который пришел в КБ молодым специалистом в 1957 году. А при Непобедимом он возглавлял отделение оперативно-тактических ракетных комплексов.

Первое испытания комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр состоялось в 1998 году. Срок от получения ТЗ до первого пуска крайне небольшой, учитывая, что конструкторы решали чрезвычайно сложные не только технические, но и научные проблемы. Можно сказать, в области управления гиперзвуковым полетом они находились на переднем крае мировой науки. К работам привлекались ученые Академии наук РФ. При этом необходимо учитывать, что КБ машиностроения, а также его многочисленные смежники в 90-е годы еле сводили концы с концами из-за скудного финансирования.

Предполагалось, что ОТРК, который назывался уже «Искандер-М», будет принят на вооружение в 2001 году. Однако испытания затянулись. И это событие произошло лишь в 2006 году. Тогда же новыми комплексами начала комплектоваться первая ракетная бригада Приволжско-Уральского военного округа.



Однако КБ машиностроения, решив не останавливаться на достигнутом, продолжал работы по повышению боевых возможностей «Искандера-М». Хоть он был и достаточно грозным оружием, превосходя уже тогда зарубежные комплексы данного класса по эффективности в 5−8 раз.

«Перестройка на марше» заключалась в придании комплексу дополнительной ракеты, разработанной в екатеринбургском КБ «Новатор». Это крылатая ракета Р-500. Несмотря на дозвуковую скорость, она обладает повышенной способностью преодолевать ПРО противника за счет целого ряда инженерных решений, многие из которых стали революционными. Ее испытания начались в 2007 году. Разумеется, эту уникальную ракету разработали не за год. Просто она подоспела чуть позже, чем первая, квазибаллистическая ракета для «Искандера». На создание Р-500 ушло 10 лет.

И тут необходимо отвлечься, чтобы оценить заявления украинского чиновничества о том, что у них практически готов ОТРК, который превышает по боевым возможностям «Искандер». Как видим, над нашим комплексом целое десятилетие работали специалисты, накопившие громадный опыт по данной военно-инженерной тематике. И для изготовления комплексов есть необходимая производственно-технологическая база. На Украине нет специалистов, нет производственной базы, нет необходимых средств. За два года в условиях разрухи в КБ, в промышленности, в экономике и в головах невозможно сделать ОТРК, который даже был бы в десятки раз слабее «Искандера».

Р-500 была принята на вооружение в 2009 году. Многие ее характеристики и принцип действия засекречены. Известно, что при весе боевой части в 480 кг, ее максимальное отклонение от цели составляет 1 метр. Подлет к цели при вхождении в зону ПРО противника происходит на высоте 7 метров. Это стало возможным благодаря тому, что бортовой компьютер в процессе полета сравнивает введенную в память карту местности и данные с оптической системы головки самонаведения. В результате этого сравнения корректируется траектория. БЧ, как и в квазибаллистической ракете, неотделяема от корпуса. Это положительно сказывается на устойчивость полета.



Сергей Иванов, в свою бытность вице-премьером, комментируя окончание испытаний ракеты, заявил, что дальность Р-500 не превышает 500 километров. И это не противоречит Договору РМСД. Однако в пространном комментарии вице-премьера проскользнула мысль о том, что при необходимости дальность может быть и увеличена.

Квазибаллистическая ракета также имеет дальность в 500 километров. У нее примерно те же габариты и геометрия, что и у Р-500. И БЧ весит тоже 480 килограммов и не отделяется от ракеты в момент атаки. Но иной способ преодоления противоракетного сопротивления противника. Эта одноступенчатая твердотопливная ракета совершает полет на высоте 50 километров. Такая высота недостижима для нынешних противоракетных комплексов противника. Однако это не означает, что в будущем не появятся и сверхвысотные ракеты-перехватчики. Поэтому и на этой высоте ракета «Искандера» способна использовать весь свой арсенал ракетной «самообороны».

Ракета называется квазибалистической потому, что на высоте ее полет с выключенным двигателем не баллистический, а управляемый. При помощи газоструйных рулей она осуществляет маневрирование, избегая столкновения со средствами перехвата.

Также используются ложные цели и отражатели сигнала РЛС. Причем сделано это в высшей степени эффективно. Множество отстреленных ложных целей имеют ту же самую отражающую способность (эффективную площадь рассеяния), что и сама ракета, у которой ЭПР снижена за счет использования стелс-технологий. Ложные цели в полете постепенно отстают от ракеты, что в конечном счете ее демаскирует: поскольку РЛС видит один объект, в хвосте у которого, с отставанием, следует множество таких же объектов. Чтобы этого избежать, ракета «притормаживает», постоянно находясь в облаке обманок для радаров ПРО.

На стартовом этапе, а также при подлете к цели, когда ракета входит в плотные слои атмосферы, маневрирование с перегрузкой в 30 g осуществляется уже при помощи аэродинамических рулей.

Квазибаллистическая ракета «на финише» имеет скорость в 6−7М, что является гиперзвуковой скоростью.



Высокую точность с круговым вероятным отклонением от цели в пределах 5 метров обеспечивает многоуровневая система управления. Она включает в себя инерциальную систему, датчики ГЛОНАСС, а также оптическую головку самонаведения, работающую как в видимом, так и в инфракрасном спектрах.

Каждая пусковая установка ОТРК «Искандер-М» на колесном шасси оснащена двумя ракетами. При этом ПУ универсальна, она может работать как с крылатыми ракетами, так и с квазибаллистическими. Интервал между пусками — 1 минута.

Ракетная бригада оснащена 12-ю самоходными пусковыми установками. В настоящий момент «Искандерами-М» укомплектованы 8 бригад. Согласно контракту с Министерством обороны в войска должны поступить еще два бригадных комплекта. Некоторое количество комплексов находится в Калининграде, что приводит натовских военных в большое уныние, а политиков в состояние, близкое к истерии.

И это неслучайно, поскольку самый лучший американский ОТРК MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) существенно проигрывает «Искандеру-М» по всем параметрам. Баллистическая ракета преодолевает расстояние в 270 км и имеет полезную нагрузку, равную 277 кг. Отклонение от цели — 10−20 м. Ракета маневрирует за счет аэродинамических рулей, поскольку ее полет происходит в атмосфере. Но этим исчерпываются возможности противостоять средствам ПРО. Комплекс создавался в конце 80-х годов, когда США решили, что более в мире серьезных противников нет, и никогда не будет. Поэтому разработку более эффективных модификаций свернули.

Ситуация изменилась. И минувшей осенью стало известно, что в США начинают разработку нового комплекса взамен MGM-140. У них возрастет и точность, и дальность, и полезная нагрузка, и способность преодолевать средства ПРО. Сообщается, что новый ОТРК будет готов к 2027 году.

Вот поэтому КБ машиностроения и затевает модернизацию «Искандера-М». Если стоять на месте, то тебя непременно догонят и обгонят.

Источник: nnm.me