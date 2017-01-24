Тайны леса

Красивый фильм о жизни леса умеренных широт. Раньше наши леса никогда не были сплошь густыми и тёмными, а представляли собой мозаику рощиц, полян и солнечных лугов. В таких лесах было больше света, тепла, различных биотопов и, как следствие, – огромное разнообразие животных и растений.

Тёмные густые леса, которые мы видим сегодня – творение рук человека, истребившего большие стада травоядных животных и хищников. Ведь именно животные естественным образом прореживали леса, создавая условия для изобилия жизни.

В фильме очень красиво и познавательно показана жизнь леса и его обитателей в течение всего года.