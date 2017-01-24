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Тайны леса

10:41. 24 января 2017 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:

Красивый фильм о жизни леса умеренных широт. Раньше наши леса никогда не были сплошь густыми и тёмными, а представляли собой мозаику рощиц, полян и солнечных лугов. В таких лесах было больше света, тепла, различных биотопов и, как следствие, – огромное разнообразие животных и растений. 

Тёмные густые леса, которые мы видим сегодня – творение рук человека, истребившего большие стада травоядных животных и хищников. Ведь именно животные естественным образом прореживали леса, создавая условия для изобилия жизни. 

В фильме очень красиво и познавательно показана жизнь леса и его обитателей в течение всего года.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 11010 3994
    Люся 24 января 2017 в 13:42 Ссылка Пометить
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    В детстве жила в Кокчетавской области,в леспромхозе.Детской компанией уходили в лес с утра и возвращались вечером.Собирали ягоды,грибы.В ельники,тёмные и сырые,не заходили.А лес действительно был из мозаики рощиц и полян,был и чисто сосновый лес.Но всегда было радостно на душе,хоть и уставали от дальнего похода.

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  • 257 224
    strelez 24 января 2017 в 13:53 Ссылка Пометить
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    А какой лиственный лес у нас в Средней полосе! Пять минут отдыха после полудня работы – и оживаешь.

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