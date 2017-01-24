Тайны леса
Красивый фильм о жизни леса умеренных широт. Раньше наши леса никогда не были сплошь густыми и тёмными, а представляли собой мозаику рощиц, полян и солнечных лугов. В таких лесах было больше света, тепла, различных биотопов и, как следствие, – огромное разнообразие животных и растений.
Тёмные густые леса, которые мы видим сегодня – творение рук человека, истребившего большие стада травоядных животных и хищников. Ведь именно животные естественным образом прореживали леса, создавая условия для изобилия жизни.
В фильме очень красиво и познавательно показана жизнь леса и его обитателей в течение всего года.
Источник: www.kramola.info
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В детстве жила в Кокчетавской области,в леспромхозе.Детской компанией уходили в лес с утра и возвращались вечером.Собирали ягоды,грибы.В ельники,тёмные и сырые,не заходили.А лес действительно был из мозаики рощиц и полян,был и чисто сосновый лес.Но всегда было радостно на душе,хоть и уставали от дальнего похода.
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А какой лиственный лес у нас в Средней полосе! Пять минут отдыха после полудня работы – и оживаешь.