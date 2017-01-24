Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2017

СРОЧНО: Обстрелом ВСУ в ЛНР убит мирный житель

В ночь на 24 января обстрелом ВСУ в г. Кировск (ЛНР) был убит мирный житель. Об этом «Русской Весне» сообщили в Минкомсвязи Республики со ссылкой на силовые структуры ЛНР. «В результате обстрела от многочисленных осколочных ранений погиб мужчина. Зафиксированы многочисленные повреждения городской больницы и расположенных рядом домов частного сектора», — говорится в сообщении ведомства. Читайте также: ВСУ обстреляли центр Ясиноватой (ВИДЕО) По предварительной информации, обстрел вёлся с позиций ВСУ под Новозвановкой. На месте обстрела работают представители служб МЧС ЛНР, МВД ЛНР и администрации города.

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Небоевые потери карателей ВСУ в разы превышают боевые

В распоряжении News Front оказался ответ ВСУ в министерство обороны Украины по потерям в зоне так называемой «АТО» на Донбассе.

По информации ВСУ, небоевые потери украинских карателей на Донбассе превышают боевые.

Так, против 211 боевых — 256 небоевых.

Одним из любимым методов «самоликвидации» оказалось самоубийство: 63 человека за 2016 год. Из-за болезней погибло 58 ВСУ, а 39 «Героев АТО» не справились с оружием. 10 силовиков отравились алкоголем.

Стоит отметить, что это официальные данные, которые не соответствуют действительности.

На самом деле, потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».

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Тревожные сигналы с Украины: Порошенко готовится к войне

Небо над республиками Донбасса выделено в отдельную воздушную зону “Восток” указом президента Украины Петра Порошенко.

Согласно информации пресс-службы, в дополнение к существующим отдельному военно-воздушному району и трем военно-воздушным зонам (“Юг”, “Центр”, “Запад”) создана новая зона – “Восток”.

Как отмечает политолог Эдуард Попов, это сообщение, безусловно, является еще одним из многих тревожных сообщений с Украины, которые говорят о том, что так называемая “партия войны” в окружении Петра Порошенко окончательно взяла верх.

Донбасс готовится отражать новое наступление АТО

“Эти действия украинского президента противоречат и духу и букве минских соглашений, и являются свидетельством того, что в Киеве на уровне риторики и политических действий возобладала партия войны. Порошенко перестраивает государственную машину на военный лад, что подтверждается недавним заявлением о том, что Донбасс в 2017 году будет якобы “деоккупирован”, то есть освобожден от власти Народных республик.

Все это укладывается в одну канву и заставляет констатировать, что в Киеве, в правительстве Порошенко возобладал вектор эскалации и вооруженного решения конфликта.

Тут дело не только в изменении структуры военного управления Украины, которая досталась ей с советских времен, поскольку Украина была одним из приграничных регионов СССР, здесь располагалось целых три военных округа, Киевский, Одесский и Прикарпатский, и вся граница с нынешней Россией – это был глубокий тыл. Соответственно, градация деления Украины на три составляющих, это наследие советских времен. И выделяя отдельно восточное направление, Порошенко дает понять, что там будет открыт фронт. В случае, если бы не планировалось никаких военных действий, если бы был взят курс на мирное урегулирование, этого выделения просто бы не потребовалось.

Возможно, это своего рода подготовка к новым раундам дипломатических попыток заявить о себе как о будущем члене НАТО. Украина сейчас последовательно заявляет, что ожидает агрессии со стороны России, это заявление стоит рассматривать еще и в таком контексте, как способ разграничить действия по якобы защите от российской агрессии от работы по другим направлениям”, – прокомментировал он.

Напомним, что украинские политики прочат серьезные перемены Украине после того, как она лишилась значительной доли поддержки со стороны США. Также во многом это будущее будет определяться тем, насколько найдут взаимопонимание президент России Владимир Путин и новый хозяин овального кабинета, Дональд Трамп. В любом случае, крайне вероятным представляется вариант, когда на смену Порошенко придет человек с принципиально иной позицией по Донбассу. Будет ли она отражением крайне правых, которые хотят превратить регион в пустыню, или же, напротив, позволит добиться компромисса с властями непризнанных республик, покажет время. Но одно несомненно – время уклончивой дипломатии и топтания на месте прошло.

Инна Усова

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ДНР: из-за обстрела ВСУ два населенных пункта остались без света

Подразделения ВСУ ночью открыли огонь по поселкам Еленовка и Луганское к юго-западу от Донецка, в результате обстрелов без энергоснабжения остались порядка 900 абонентов.

Об этом пишет ДАН.

«С 23:00 до 03:00 часов ночи был обстрел. Часть поселка осталась без энергоснабжения – это около 350 абонентов. Также поврежден один частный дом по улице Лесная, 111», — сказал глава поселковой администрации Еленовки Игорь Сякерин.

Схожая ситуация с энергоснабжением произошла в поселке Луганское к юго-западу от Донецка – в результате обстрелов без света там остались 563 абонента.

«Ночью был обстрел, разрушений нет, но перебиты линии электропередачи в поселке Луганское, без света остались 563 абонента. Ремонтные бригады уже занимаются восстановлением», — добавил глава администрации Петровского района столицы Максим Жуковский.

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Киевские силовики с вечера выпустили около 290 снарядов по ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 283 мины и артиллерийских снарядов по северной и западной окраинам Донецка, Ясиноватой и югу Республики.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала поселок Александровку на западе Донецка, территорию Донецкого аэропорта, окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района, — сказал собеседник агентства. — По этим районам выпущено в общей сложности 283 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

Кроме того, по данным источника, подразделения ВСУ вели обстрелы из различного типа гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ВСУ семь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР



Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Трижды подвергся обстрелу район села Калиново, огонь из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС велся с направлений Попасной, сел Новозвановка и Троицкое.

Также с направления Троицкого из 82-мм минометов обстрелян район села Веселогоровка.

С направления поселка городского типа Луганское киевские силовики обстреляли районы сел Логвиново, Калиновка и Санжаровка. Применялись 120-мм и 82-мм минометы и СПГ.

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Донбасс сегодня: новые обстрелы ВСУ и прибытие наемников из Британии

фото:uapress.info

Донецкое командование зафиксировало прибытие в Донбасс группы наемников из Великобритании, власти ДНР и ЛНР сообщают о технике и артиллерии ВСУ у линии соприкосновения.

В Донбасс прибыли наемники из Великобритании

Украинские войска, несмотря на отчеты киевского командования о достаточной укомплектованности армии, продолжают прибегать к услугам иностранных наемников в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала прибытие в район расположения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты очередной группы наемников из Великобритании.

Напомним, что оперативное командование ДНР ранее неоднократно заявляло о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников и представителей частных военных компаний, в том числе граждан Польши, Венгрии, Словакии, ведущих вооруженную борьбу на стороне ВСУ. Недавно сообщалось о присутствии в Донбассе группы военных инструкторов и наемных солдат из Канады.

ДНР снова под огнем ВСУ

Украинские войска между тем в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв поселок Зайцево на окраине Горловки. Два частных дома получили повреждения вследствие прямого попадания снарядов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на и.о. главы городской администрации Горловки Ивана Приходько.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска за сутки 991 раз нарушили режим тишины, открыв огонь по районам республики, граничащим с линией соприкосновения.

Под обстрел ВСУ попали Докучаевск, поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, Доломитное и Зайцево на севере Горловки, Ясиноватая и находящиеся в ее окрестностях населенные пункты Спартак, Крутая Балка и Веселое, а также Ленинское, Безыменное, Саханка и Коминтерново на юге республики.

Разведка ДНР, в свою очередь, выявила позиции реактивной артиллерии и танков ВСУ в районе Артемовска на направлении Горловки, а также к северо-востоку от Мариуполя. Также в районе населенных пунктов Заможное были обнаружены два танка, а в окрестностях Артемовска — 18 реактивных систем залпового огня «Град».

Разведка ЛНР обнаружила артиллерию ВСУ у линии фронта

Власти ЛНР тем временем, несмотря на сократившееся число обстрелов со стороны ВСУ, продолжают фиксировать все новые единицы украинской техники и артиллерии у своих границ. Киевское командование проводит перегруппировку сил, перебрасывая в районы, прилегающие к демаркационной линии, запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

В районе населенного пункта Новозвановка разведкой республики были обнаружены позиции минометной батареи, в которую входят шесть 82-мм орудий. В районе населенного пункта Мироновский были выявлены две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Кроме того, представитель оборонного ведомства ЛНР сообщил, что в район поселка Нижнее прибыла колонна военной техники ВСУ в составе пяти грузовых автомобилей с боеприпасами и двух топливозаправщиков в сопровождении одной боевой машины пехоты.

Необходимо отметить, что власти ДНР и ЛНР многократно заявляли в последние недели, что украинское командование готовит новое наступление в Донбассе, нарушая тем самым минские договоренности.

В свою очередь, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг подтвердил вчера, что командование ВСУ возводит новые военные объекты в районе Донецкой фильтровальной станции.

Андрей Бодров

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Заявления Киева об “успехах” под Горловкой и Дебальцево нужны для сокрытия потерь ВСУ – Басурин

“Официальный Киев трубит о том, что в ряде населенных пунктов под Дебальцево и Горловкой военнослужащие ЛНР и ДНР покинули ранее занимаемые позиции, – это ложь. Не исключено, что таким образом украинское командование намерено скрыть истинную картину произошедшего, считая, что при помощи сообщений о мнимых успехах ВСУ на передовой им удастся скрыть чудовищные потери в рядах украинских войск при недавнем поражении на Светлодарской дуге 20 января”,

“Все это привело к тому, что украинские силовики открыли огонь по собственным позициям из тяжелой артиллерии, что привело к гибели десятков украинских военных”,

Заявления украинской стороны о продвижении боевиков ВСУ в направлениях Дебальцево и Горловки не соответствуют действительности, Киев может использовать такую дезинформацию для сокрытия понесенных ранее потерь. Об этом сообщил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.— заявил замкомандующего.Он подчеркнул, что масштабные потери, понесенные Киевом при попытках атаковать позиции сил Народных Республик 20 января, связаны с несогласованностью действий командиров ВСУ, отсутствием внутреннего управления и взаимодействия между подразделениями.— пояснил Басурин.Представитель командования добавил, что для скрытия боевых потерь в районах Дебальцево и Горловки ВСУ снова прибегли к использованию крематориев, “которые пользовались популярностью у боевиков Киева в период активных боевых действий в конце 2014 – начале 2015 года”.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 23.01.2017





— Глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллюш выступил в ходе переговоров, которые проходят 23 января в Астане;



— Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый удар по объектам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ);



— Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки девятьсот девяносто один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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