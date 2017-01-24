Скала Улуру. Пастовые отвалы или грязевой вулкан?
10:53. 24 января 2017 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После выхода статьи Подземное выщелачивание металлов и мегалиты как отходы пастового сгущения породы я не думал, что будет находиться материал, подтверждающий эту версию происхождения мегалитических объектов. Считаю, что информация, представленная ниже, является продолжением и подтверждением этой темы. Предлагаю по-иному посмотреть на необычный в геологическом плане объект в Национальном парке Улуру-Ката Тьюта в Австралии.
Как было сказано выше, это необычное место является Национальным парком. Видимо, это как в России – заповедники, где нельзя вести строительство и геологические изыскания.
С 1977 г. Улуру входит в состав биосферного заповедника национального и мирового значения, который внесен в список ЮНЕСКО. В 1987 г. заповедник причислен к памятникам мирового значения. С 26 октября 1985 г. Улуру официально принадлежит племени анангу, правда, каменный гигант был сдан в аренду правительству сроком на 99 лет для использования в качестве национального парка.
По официальной геологическое информации скала Улуру́ (Эрс-Рок) (англ. Uluru) – сформировавалась около 680 миллионов лет назад в регионе Центральная Австралия — самом южном административном районе Северной Территории в центре континента в 450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. В 18 км севернее от Улуру находится курортный городок Юлара (англ.) с зоной отдыха и обслуживания туристов, на границе которого построен аэропорт Эрс-Рок.
Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, высота — 348 метров. Основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. Покрыт параллельными бороздами глубиной до 2 м. По мифам аборигенов, когда-то здесь обитал хозяин горы — водяной питон. А на крутом склоне жил чёрный варан. Аборигены проводят обряды у священной скалы.
Монолит породы состоит из серого грубозернистого аркозового песчаника, который образуется за счёт разрушения гранитов. Анализ показал наличие в нем полевого шпата, кварца и оксидов железа. Но это не гранит, а лишь похожий на гранит по химическому и минеральному составу песчаник.
Именно железо и придает массиву «ржавый» цвет. Уникальный горный исполин состоит из красного песчаника, особые свойства которого позволяют ему менять цвет в зависимости от освещения в течение суток. Туристы начали посещать это место лишь в 1950 г., после завершения строительства магистрали через местность, в которой расположен Улуру.
Ссылка на карту
Что ж, официальную информацию приняли к сведению и начнем наш обзор в свете версии о подземном выщелачивании металлов и о том, что мегалиты это отходы пастового сгущения породы. Все подробности по этой версии – по ссылке в начале статьи. Если вкратце, то суть темы сводится к следующему. Какие-то разумные силы (космические вахтеры или предыдущие цивилизации Земли) бурили скважины, заполняли химическим раствором, прогоняли его под напором. Происходило выщелачивание металлов. Из этой жижи извлекали необходимое, а жидкие или пастовые отходы складировали в мегалитические останцы. Первую половину этой технологии в жалком подобии мы уже можем повторять нашим оборудованием.
Подобравшись ближе, видны следы эрозии или это что-то другое?
На первый взгляд кажется, что скала состоит из вертикальных слоев. Но это не так.
Скала – это слоистый песчаник
Видны многочисленные слои песчаника. Порода очень похожа на слоистые плиты оз.Белё и оз.Шира в Хакасии
На переднем плане видны остатки толстых внешних слоев песчаника, которые еще не отвалился и не осыпался на всей площади горы
Видны следы стекающей воды. Т.е. с вершины скалы вытекает приличный объем воды. Так же видны слои песчаника – как чешуйки
С этой стороны очень странная эрозия с внутренней слоистой структурой
«Чешуйки» песчаника
С точки зрения геологии очень необычно, что такая порода так возвышается над равниной. А такие слои, пересекающие всю скалу, могут быть по-этапными отвалами.
Но не исключаю версию, что эти параллельные следы – промоины от вод потопа
Как я написал выше, со скалы льется огромное количество воды, стекают водопады. Это не остатки дождевой воды, это именно огромный дебит воды. И именно сверху, а не с подножья.
Как обнажилась эта полость внутри скалы? Или там что-то находилось?
Мое мнение, это часть массы сползло под собственной массой, а сверху это все еще раз залили пастовыми отвалами
Видимо, паста стекала и более толстыми кусками
Трудно назвать это эрозией
Мини-водопады. У меня предположение, что этот дебит воды идет из тех огромных скважин (или даже их множества – кустов, как говорят нефтяники), по которым гоняли раствор и выщелачивали металлы. И это было так глубоко, что подземные артезианские воды смогли по ним выйти на поверхность.
Вторая версия всего этого объекта:это выход воды, грязи или геобетона при потопе. В большей части, конечно, было воды. Т.е. это один из источников воды и грязи, глины потопа из подземного океана. Вода ушла, остатки песчаника остались.
Это может подтверждать вот эта фотография:
Галечник в породе скалы.
Хотя, галечник мог образоваться при прокачивании раствора сквозь породу.
Скала Улуру– это еще не все в этом национальном парке. Примерно в 50 км. от Улуру находится гора Ольга или Маунт-Ольга, высота 546 м., альтернативное имя горы Ката-Тьюта( Kata Tjuta), и означает на языке аборигенов «много голов». Когда-то это был один огромный каменный монолит, типа Улуру, но вода и ветер превратили его в 36 огромных отдельных камней.
Название Гора Ольга относится к самому высокому пику в этой группе гор. Оно было дано по просьбе барона Фердинанда фон Мюллера в 1872 году в честь дочери российского императора Николая I — великой княжны Ольги, жены Карла I, короля Вюртембергского.
Выглядит гряда как облитые жидкой породой скалы
Странные скалы-одиночки среди бескрайних равнинных просторов
Слоистая структура
И тоже вода, галечник. Конечно же геологи сразу будут говорить про дно древнего моря, которое вздыбилось в эти скалы
Галечник
Ссылка на карту
Ролики с видами скалы Улуру:
Uluru & Kata Tjuta. Обязательно посмотрите этот видеоролик
Вопрос – что могли добывать в древние времена, да в таких масштабах, что оставили такие отвалы? Возможно, это ответ:
Медно-золотой рудник в этих краях. Фото на подлете к аэропорту Ayers Rock.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://xorolik.livejournal.com/29743.ht
ml
https://bugyal.com/Blog/158937868/A
yers-Rock-waterfall-i
http://happy-yozhik.livejournal.com/543
3.html
Как было сказано выше, это необычное место является Национальным парком. Видимо, это как в России – заповедники, где нельзя вести строительство и геологические изыскания.
С 1977 г. Улуру входит в состав биосферного заповедника национального и мирового значения, который внесен в список ЮНЕСКО. В 1987 г. заповедник причислен к памятникам мирового значения. С 26 октября 1985 г. Улуру официально принадлежит племени анангу, правда, каменный гигант был сдан в аренду правительству сроком на 99 лет для использования в качестве национального парка.
По официальной геологическое информации скала Улуру́ (Эрс-Рок) (англ. Uluru) – сформировавалась около 680 миллионов лет назад в регионе Центральная Австралия — самом южном административном районе Северной Территории в центре континента в 450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. В 18 км севернее от Улуру находится курортный городок Юлара (англ.) с зоной отдыха и обслуживания туристов, на границе которого построен аэропорт Эрс-Рок.
Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, высота — 348 метров. Основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. Покрыт параллельными бороздами глубиной до 2 м. По мифам аборигенов, когда-то здесь обитал хозяин горы — водяной питон. А на крутом склоне жил чёрный варан. Аборигены проводят обряды у священной скалы.
Монолит породы состоит из серого грубозернистого аркозового песчаника, который образуется за счёт разрушения гранитов. Анализ показал наличие в нем полевого шпата, кварца и оксидов железа. Но это не гранит, а лишь похожий на гранит по химическому и минеральному составу песчаник.
Именно железо и придает массиву «ржавый» цвет. Уникальный горный исполин состоит из красного песчаника, особые свойства которого позволяют ему менять цвет в зависимости от освещения в течение суток. Туристы начали посещать это место лишь в 1950 г., после завершения строительства магистрали через местность, в которой расположен Улуру.
Ссылка на карту
Что ж, официальную информацию приняли к сведению и начнем наш обзор в свете версии о подземном выщелачивании металлов и о том, что мегалиты это отходы пастового сгущения породы. Все подробности по этой версии – по ссылке в начале статьи. Если вкратце, то суть темы сводится к следующему. Какие-то разумные силы (космические вахтеры или предыдущие цивилизации Земли) бурили скважины, заполняли химическим раствором, прогоняли его под напором. Происходило выщелачивание металлов. Из этой жижи извлекали необходимое, а жидкие или пастовые отходы складировали в мегалитические останцы. Первую половину этой технологии в жалком подобии мы уже можем повторять нашим оборудованием.
Подобравшись ближе, видны следы эрозии или это что-то другое?
На первый взгляд кажется, что скала состоит из вертикальных слоев. Но это не так.
Скала – это слоистый песчаник
Видны многочисленные слои песчаника. Порода очень похожа на слоистые плиты оз.Белё и оз.Шира в Хакасии
На переднем плане видны остатки толстых внешних слоев песчаника, которые еще не отвалился и не осыпался на всей площади горы
Видны следы стекающей воды. Т.е. с вершины скалы вытекает приличный объем воды. Так же видны слои песчаника – как чешуйки
С этой стороны очень странная эрозия с внутренней слоистой структурой
«Чешуйки» песчаника
С точки зрения геологии очень необычно, что такая порода так возвышается над равниной. А такие слои, пересекающие всю скалу, могут быть по-этапными отвалами.
Но не исключаю версию, что эти параллельные следы – промоины от вод потопа
Как я написал выше, со скалы льется огромное количество воды, стекают водопады. Это не остатки дождевой воды, это именно огромный дебит воды. И именно сверху, а не с подножья.
Как обнажилась эта полость внутри скалы? Или там что-то находилось?
Мое мнение, это часть массы сползло под собственной массой, а сверху это все еще раз залили пастовыми отвалами
Видимо, паста стекала и более толстыми кусками
Трудно назвать это эрозией
Мини-водопады. У меня предположение, что этот дебит воды идет из тех огромных скважин (или даже их множества – кустов, как говорят нефтяники), по которым гоняли раствор и выщелачивали металлы. И это было так глубоко, что подземные артезианские воды смогли по ним выйти на поверхность.
Вторая версия всего этого объекта:это выход воды, грязи или геобетона при потопе. В большей части, конечно, было воды. Т.е. это один из источников воды и грязи, глины потопа из подземного океана. Вода ушла, остатки песчаника остались.
Это может подтверждать вот эта фотография:
Галечник в породе скалы.
Хотя, галечник мог образоваться при прокачивании раствора сквозь породу.
Скала Улуру– это еще не все в этом национальном парке. Примерно в 50 км. от Улуру находится гора Ольга или Маунт-Ольга, высота 546 м., альтернативное имя горы Ката-Тьюта( Kata Tjuta), и означает на языке аборигенов «много голов». Когда-то это был один огромный каменный монолит, типа Улуру, но вода и ветер превратили его в 36 огромных отдельных камней.
Название Гора Ольга относится к самому высокому пику в этой группе гор. Оно было дано по просьбе барона Фердинанда фон Мюллера в 1872 году в честь дочери российского императора Николая I — великой княжны Ольги, жены Карла I, короля Вюртембергского.
Выглядит гряда как облитые жидкой породой скалы
Странные скалы-одиночки среди бескрайних равнинных просторов
Слоистая структура
И тоже вода, галечник. Конечно же геологи сразу будут говорить про дно древнего моря, которое вздыбилось в эти скалы
Галечник
Ссылка на карту
Ролики с видами скалы Улуру:
Uluru & Kata Tjuta. Обязательно посмотрите этот видеоролик
Вопрос – что могли добывать в древние времена, да в таких масштабах, что оставили такие отвалы? Возможно, это ответ:
Медно-золотой рудник в этих краях. Фото на подлете к аэропорту Ayers Rock.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://xorolik.livejournal.com/29743.ht
https://bugyal.com/Blog/158937868/A
http://happy-yozhik.livejournal.com/543
Источник: sibved.livejournal.com