Путин подарил карту Тартарии Шаймиеву [Прошлое Руси]

19 января в московском Кремле состоялась долгожданная встреча Владимира Путина с первым президентом Татарстана, а ныне госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. На чествование Шаймиева в преддверии его юбилея (20 января юбиляру исполняется 80 лет) прибыл также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, что, безусловно, добавило статуса событию и можно расценивать как знак крайнего уважения со стороны российского руководства...

На карте в золотой оправе, которую подарили Шаймиеву, к Тартарии относится территория северо-востока Евразии от Волги и Каспийского моря на западе до океана на востоке. При этом земли Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока показаны как пребывающие под властью великого хана. Об этом, в частности, сообщает агентство ТАСС. Оно же заглянуло за оборот подарка, где на изящном французском языке описываются границы Тартарии, родословная великих ханов начиная от Чингиза, а также Малая Тартария (Крым), Великая, или Азиатская, Тартария, Пустынная Тартария, Чагатайский улус, Туркестан, Китайское царство и Старая Тартария. Подробнее: http://www.business-gazeta.ru/article/334845

* Дополнительная информация:

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

Древние карты и Великая Тартария. Николай Левашов [Прошлое Руси]

В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки – удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать…

«Россия – уникальная страна, уникальная во всех отношениях. Взять хотя бы название страны и ... всплывёт целый пласт информации, о которой большинство жителей России не имеют ни малейшего представления. Название страны – Россия, возникло от другого слова – Рассея, которое, в свою очередь, образовалось от названия Рассения. Рассенией называлась часть древней Славяно-Арийской империи, лежавшая западнее Рипейских (Уральских) гор. Земли восточнее Урала до Тихого океана и далее, от Лукоморья (Русского Севера) до Центральной Индии, носили имя Земля Свята Расы. Иноземцы называли эту страну по-разному. Одним из последних иноземных имён, известных в Европе до конца восемнадцатого века, было Великая Тартария – самая большая страна мира, как о ней говорится в первом издании британской энциклопедии 1771 года. Желающие могут убедиться в этом сами, заглянув в это издание энциклопедии...»

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова