Путин подарил карту Тартарии Шаймиеву [Прошлое Руси]
19 января в московском Кремле состоялась долгожданная встреча Владимира Путина с первым президентом Татарстана, а ныне госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. На чествование Шаймиева в преддверии его юбилея (20 января юбиляру исполняется 80 лет) прибыл также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, что, безусловно, добавило статуса событию и можно расценивать как знак крайнего уважения со стороны российского руководства...
На карте в золотой оправе, которую подарили Шаймиеву, к Тартарии относится территория северо-востока Евразии от Волги и Каспийского моря на западе до океана на востоке. При этом земли Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока показаны как пребывающие под властью великого хана. Об этом, в частности, сообщает агентство ТАСС. Оно же заглянуло за оборот подарка, где на изящном французском языке описываются границы Тартарии, родословная великих ханов начиная от Чингиза, а также Малая Тартария (Крым), Великая, или Азиатская, Тартария, Пустынная Тартария, Чагатайский улус, Туркестан, Китайское царство и Старая Тартария. Подробнее: http://www.business-gazeta.ru/article/334845
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Древние карты и Великая Тартария. Николай Левашов [Прошлое Руси]
В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки – удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать…
«Россия – уникальная страна, уникальная во всех отношениях. Взять хотя бы название страны и ... всплывёт целый пласт информации, о которой большинство жителей России не имеют ни малейшего представления. Название страны – Россия, возникло от другого слова – Рассея, которое, в свою очередь, образовалось от названия Рассения. Рассенией называлась часть древней Славяно-Арийской империи, лежавшая западнее Рипейских (Уральских) гор. Земли восточнее Урала до Тихого океана и далее, от Лукоморья (Русского Севера) до Центральной Индии, носили имя Земля Свята Расы. Иноземцы называли эту страну по-разному. Одним из последних иноземных имён, известных в Европе до конца восемнадцатого века, было Великая Тартария – самая большая страна мира, как о ней говорится в первом издании британской энциклопедии 1771 года. Желающие могут убедиться в этом сами, заглянув в это издание энциклопедии...»
* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова
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Какие же вы забавные барашки. Додону пару дней назад ВВ подарил карту Молдавии. Вывод какой? Управление делами напечатало или закупило оптом карты в рамках на подарки. Недорого, стильно и баранам жвачка.
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“…Это государство и назвали Тартария. Но, если говорить точнее, то название государства звучало примерно так: ТАРТОАРИЯ. Что означало: «Центр, из которого внутреннее Солнце целенаправленно передает энергию во внешний мир». Иными словами, ТАРТОАРИЯ стала той страной, из которой внутренний, духовный мир устремился в мир внешний.
Появление современного цивилизованного общества официальная наука обычно связывают с рождением государства Шумеры…важно знать о Тартоарии потому, что она стала важнейшим центром развития современной человеческой цивилизации – наряду с Шумерами, Египтом и другими островами цивилизованного человеческого общества…”.
“…люди 4827 лет назад не могли пользоваться достижениями ученых древних Египта, Греции или Рима. Этих человеческих культур еще не существовало в то время. Не было тогда и великих стран в Азии – например, Китайской империи. Однако все же люди, пришедшие в Сибирь, обладали определенными навыками и умениями. Более того, у них были научные знания. Потому что сибиряки построили не только жилые дома, общественные здания и крепостные стены. Они сотворили даже обсерваторию! Производили сложные астрономические вычисления. Кроме того, создали достаточно сложную систему водоснабжения и водоотвода. Из реки вода поступала по трубам, сделанным из камня и дерева, к каждому жилому дому. Здесь в специальных резервуарах, выдолбленных из камня, она нагревалась. Иными словами, древние сибиряки пользовались горячей и холодной водой – подобно тому, как ей пользуется обитатели современных домов и квартир.
Жители назвали вновь построенный город-крепость СУТРАМТА-КАТАРУС (на месте Тюмени). Или сокращено просто: КАТАРУС. В переводе на современный язык это означало: «Место для совместных действий во внешнем мире». То есть изначально люди, возводившие КАТАРУС, признавали, что они возводят город, который послужит некому объединению. Причем для людей, строивших Катарус, этот мир был «внешним». Значит, как вы понимаете, существовал и какой-то таинственный «внутренний» мир, из которого они пришли.
Впоследствии Катарус стал центром великого государства, объединившим некоторые народы, которые проживали не только на территории Сибири. Это государство и назвали Тартария….”.