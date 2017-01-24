Новости Украины и Новороссии 24 января 2017

Жителей Донбасса на Украине заносят в списки пленных после подписки о «добровольном» сотрудничестве

Видео от МГБ ЛНР

«Пока я не дал письменное согласие на сотрудничество с СБУ, моя фамилия не значилась даже в списках задержанных», – рассказал в Министерстве государственной безопасности освобождённый из украинского плена луганчанин Александр Соколов.

По его словам, в украинских тюрьмах содержится множество жителей Донбасса, которые не вносятся в списки задержанных, если не дали подписку о «добровольном» сотрудничестве с СБУ. Почти год понадобился сотрудникам спецслужб, чтобы «сломать» физически и психологически жителя Луганска. Только после этого официальный Киев признал, что держит Соколова в плену.

Ему был присвоен псевдоним «Алекс» и поставлена задача по сбору сведений военного характера, которые посредством телефонной связи он должен был передавать украинской стороне. После обмена Александр Соколов сообщил о факте вербовки в МГБ ЛНР.

Как рассказал Александр, за свой патриотизм и любовь к Родине постоянно страдал.

«Сотрудники СИЗО пытались морально воздействовать на меня. Вешали над моей кроватью флаг Украины, естественно, я его снимал. За это меня на 15 суток сажали на «яму». Но я гордился, что меня называли сепаратистом», – вспоминает бывший пленный. «Я говорил им, если у вас нет своего мнения, если вам нравится, когда олигархи захватывают власть и управляют вами, как марионетками, вы просто становитесь рабами на официальном уровне», – отметил Соколов.

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Украинский «активист» возмущен Кремлевским маслом (ФОТО)

«Активист и журналист» Денис Казанский, сбежавший из Донецка в Киев, который год не может успокоиться, выискивая «зрады и перемоги», обвиняя Донбасс в поклонении Русскому миру и воспевая «свидомых патриотов» за их русофобию. На этот раз на своей странице в соцсети он ополчился на сливочное масло, произведенное в Хмельницкой области. «Вот такое масло делают в Хмельницком. Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка — стимул НЕ покупать», — написал Казанский на своей странице в соцсети. Примечательно, что «журналист» прикрепил к посту фотографию не увиденного воочию продукта, а снимок, найденный на просторах Сети, причем почти годовалой давности.

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На Украине уволили полицейских за участие в акции памяти погибшим беркутовцам на Майдане

В Запорожской области Украины уволены замглавы управления Нацполиции Андрей Долинный и ряд сотрудников.

Причиной стало участие в боксерском турнире памяти погибших на Майдане беркутовцев.

Решение об увольнении было принято руководством по результатам изучения видеоматериалов и докладов, подтверждавших их участие в соревнованиях.

Турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году беркутовца Сергея Цвигуна прошел в Запорожье.

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Может ли неукраиноязычный быть патриотом? — актуальные вопросы неонацистского государства (ВИДЕО)

Может ли быть патриотом неукраиноязычный человек? Этот актуальнейший для Украины вопрос был поднят в эфире «Радио Свобода» с участием скандально известной детской писательницы Ларисы Ницой и литературного обозревателя Юрия Володарского. Громкую популярность Ницой обрела вовсе не благодаря книгам для детей, а после недавнего безобразного скандала в киевском магазине, где Ницой швырнула монеты в лицо русскоговорящей кассирше, о чём писала «Русская Весна». Формально темой передачи стало обсуждение проблемы отмены на Украине закона Кивалова — Колесниченко, принятого еще до событий Майдана и отражавшего наличие в стране не только украинского, но и других языков общения. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы не потерпим, — Венгрия будет защищать украинских венгров от «языкового закона» На деле передача стала демонстрацией ультранационалистической позиции «Украина для украинцев», учитывая, что относительно взвешенную позицию в студии занимал только Володарский. Он, в частности, сказал, что безотлагательным этот вопрос является только для Ларисы Ницой, Ирины Фарион и партии «Свобода», которых Володарский назвал маргиналами. «Для них вопрос защиты украинского языка основной, а для остального населения страны он вовсе не основной, более того — это вопрос, который сеет вражду», — подчеркнул Володарский. Ведущий тут же сделал прямое включение из эфира с Ириной Фарион, которая заявила, что «если ты не выполняешь закон (не говоришь на государственном языке — прим. РВ), ты не должен иметь права получать образование и работу». «Почему мы должны равняться на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество?» — заявляет она. Когда ведущий спрашивает, действительно ли языковой вопрос является для Украины безотлагательным, Лариса Ницой ответила, что безотлагательным он был всегда и что её лично защищают «украиноязычные парни». И что именно украиноязычные «прикрывают одно место тем русскоговорящим, по вине которых якобы и пришла война на Украину. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Язык и литература «национального меньшинства» появились в украинских школах (ФОТОФАКТ) Стоит отметить, что актуальным этот вопрос стал потому, что на фоне снижения интенсивности боевых действий и резкого ухудшения уровня жизни, многие украинцы начинают задавать ненужные власти вопросы, а языковой вопрос всегда был универсальным триггером для Украины. В данном случае такие как Ницой являются для власти «полезными идиотами». После просмотра передачи интересует только то, как скоро следующим актуальным вопросом на Украине станет «Может ли неукраиноязычный быть человеком в принципе?».

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НАТО о вступлении Украины в Альянс: Киев заявку на членство не подавал

Страны-члены НАТО в настоящее время не видят оснований для присоединения Украины к североатлантическому альянсу.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия».

По данным издания, в НАТО стараются не обсуждать вопрос интеграции Киева и пока отказались от этой идеи из-за «отсутствия консенсуса» в самой структуре.

«Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата. Сейчас приоритет для Украины — это проведение реформ и модернизация», — цитируют «Известия» пресс-службу НАТО.

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Зимнее обострение, или несанкционированный отбор транзитного газа

фото из открытых источников

«Газпром» по-прежнему озадачен возрастающим отбором газа из украинских подземных хранилищ, загруженность которых сегодня оценивается примерно в 11 млрд куб. м. Согласно имеющимся данным, отбор этот в начале января составил около 100 млрд, а в постновогодний период снизился до 71 млрд куб. м – показатели весьма рискогенные для украинской газотранспортной системы. Ибо в сложившихся условиях лишь при отборе в объеме до 50 млрд Украина может достойно провести зиму. Достойно и без всякого несанкционированного отбора транзитного газа, предназначенного для Европы.

И хоть полезен для здоровья “наш укрепительный мороз”, однако до окончания отопительного сезона осталось больше двух месяцев. По сути, может повториться ситуация 2009 года, когда Украине удалось обеспечить себя голубым топливом, но в крайне критическом состоянии оказались европейские потребители.

Опасения «Газпрома» обусловлены возрастающим спросом европейского рынка на российский газ. По итогам 2015 г. доля российского газа в европейском потреблении составила 31%, в 2016 г. – рекордные 33,5%. Есть все основания полагать, что по итогам 2017 г. данный показатель также продемонстрирует тенденцию роста. Достаточно отметить, что в течение первых двух недель января экспорт российского газа на европейский рынок находился на рекордном уровне – 600 млн куб. м в сутки. Максимальная загрузка газопровода «Северный поток», а также проекты “Турецкий поток” и более облачный, однако вовсе не списываемый со счетов Северный поток-2 являются отражением возрастающей заинтересованности европейцев в российских поставках и создают почву для озвученного главой «Газпрома» Миллером прогноза, согласно которому ожидается рост потребностей Европы в российском газе на 149 млрд куб.м к 2025 г. и на 195 млрд к 2035 г. (к примеру, в 2015 г. данный показатель составил 160 млрд куб. м). С учетом таких прогнозов сегодня Газпром формирует свою инвестиционную программу. В 2017 г. общий объем инвестиций компании в трубопроводное хозяйство вырастет на 7%, при этом в инвестпрограмму включены также Северный поток -2 (110 млрд руб.) и «Турецкий поток» (42 млрд руб.)

Реализация подобной долгосрочной стратегии требует применения стабильных моделей партнерства и прежде всего – безопасных алгоритмов оплаты. Речь идет не столько о российско-европейском, сколько о российско-украинском энергодиалоге, стабильно демонстрирующем свою проблематичность и потенциал трансформации в очередную “газовую войну”. Применение гронингенского принципа “бери или плати” в данном случае является наиболее приемлемым. Суть его, как известно, сводится к следующему: экспортер газа обязывается осуществлять поставки на уровне прописанных в договоре объемов, а импортер – в любом случае производить оплату вне зависимости от реально закупленного объема. Таким образом, минимизируются риски поставляющей стороны. Также гронингенский принцип предполагает регулярный (ежеквартальный) пересмотр цены в рамках принятой формулы. Принцип этот применяется «Газпромом» в рамках контрактов с европейцами (а также Китаем), большинство которых заключены сроком до 25 лет.

Очевидно, что принцип “бери или плати” не вполне устраивает украинскую сторону. В настоящее время ежегодная потребность Украины в российском газе колеблется от 2 до 4 млрд куб. м. Однако импортировать их она готова лишь на своих условиях, которые должны быть прописаны в дополнительном соглашении к контракту. Сегодня украинский «Нафтогаз» отказывается покупать российский газ по цене $177, заявляя, что цена эта завышена и никак не сравнима с ценой поставок в Европу. В свою очередь, «Газпром» заявляет о своей готовности обсудить объемы и сроки поставок, но никак не пересмотр действующего контракта с изменением базовой формулы цены. Последнее вполне понятно, так как и «Газпром», и «Нафтогаз» сегодня судятся в Стокгольмском арбитраже, и любое изменение базовых положений контракта может привести к серьезным финансовым пересмотрам предыдущей деятельности. Таким образом, как «Газпром», так и представители российского энергетического ведомства единогласно заявляют: контракт с Украиной не может быть пересмотрен до 2019 г. – т.е. вплоть до истечения срока его действия. Впрочем, мала вероятность того, что в 2019 г. Россия пойдет на подписание нового контракта, так как именно на этот период запланирована сдача в эксплуатацию «Турецкого потока» – альтернативного маршрута поставок в Европу.

Однако до 2019-го надо дожить. Проблема несанкционированного отбора транзитного газа продолжает оставаться на повестке. Согласно решению Киевского суда, «Нафтогаз» имеет право принудительного взыскания антимонопольного штрафа с «Газпрома», иными словами – перейти в режим несанкционированного отбора. В свою очередь, «Газпром» вынужден предупреждать европейских покупателей о возможности прекращения поставок из-за украинского отбора. И хотя понятно, что это всего лишь месседж, направленный европейским чиновникам, однако очевидно, что озвучивать его периодически необходимо.

Ваге Давтян

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Цена наступления ВСУ — 40 тысяч «груза 200»

Фото: Zuma/TASS

Украинская армия перейдет в наступление на Донбассе в том случае, если страна готова мириться с неизбежными колоссальными потерями. Об этом в интервью журналу «Країна» заявил командир батареи 169-го учебного центра «Десна» Глеб Бабич, отвечая на вопрос, сколько еще будет идти война в Донбассе.

«Когда мы пришли, казалось, закончим через полгода. Максимум — за год. После боев за Дебальцево поняли, что вопрос не решить без серьезных движений на уровне государств. Сейчас находимся в состоянии позиционной войны. Это последствия патовой ситуации с Минскими соглашениями», — утверждает собеседник издания.

«Не можем переломить ситуацию и за два дня дойти до Донецка. Как и они — до Киева, если не вмешаются основные силы российской армии. Ни одна сторона не готова атаковать. Во время наступления силы должны преобладать втрое. При такой концентрации у них артиллерии и отсутствии у нас авиации надо пять наших солдат на одного их. Если страна готова за два дня потерять 20 тысяч, а в последующие два еще столько же — то мы пойдем в наступление», — сообщил Бабич.

Напомним, в воскресенье, 22 января, президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал тех, кто предлагает отказаться от Донбасса. При этом многие украинские политики сходятся в том, что Донбасс может вернуться в состав Украины в самое ближайшее время. Так, бывший глава военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Тука убежден, что это случится уже осенью 2017 года. Впрочем, тот же Тука ранее заявлял, что «деоккупация» Донбасса может произойти и в 2018 году.

Говоря о возвращении Донбасса, в Киеве часто приводят в пример операцию хорватских войск «Буря» в Республике Сербская Краина в 1995 году. Тогда хорватам удалось в считанные дни и с небольшими потерями занять территорию сербов.

— Мне сложно судить, какими могут быть потери в случае широкомасштабного наступления ВСУ, но, безусловно, все не будет также быстро и практически бескровно, как было в Сербской Краине, — говорит военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Во-первых, потому, что Донбасс не является брошенным, его защищает Россия. Во-вторых, вооруженные силы Донбасса все эти годы не теряли боеспособности, как силы Краины из-за междоусобиц и прочих проблем, а наоборот — совершенствовались. Так что, думаю, оценка возможных потерь украинского комбата близка к реальной. Очевидно, что никакого блицкрига не будет, и в одиночку Украина не сможет военным путем усмирить Донбасс.

«СП»: — Насколько, по-вашему, стремительно может наступать украинская армия?

— Я думаю, что она не может наступать ни при каких вариантах, потому что уровень плотности войск у республик достаточно высокий, уровень боеготовности тоже высокий, наличие техники и вооружения на квадратный километр тоже очень высокий. Так что Украина не сможет воспользоваться тактической внезапностью, и все это приведет к тяжелой и кровавой позиционной войне.

— Комментировать заявления представителей украинской стороны довольно сложно, так как они живут в своей реальности, которая с трудом пересекается с нормальной, — считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

— А то, что Киев уже два года, как не решается на военные действия, говорит о том, что он не готов мириться даже с меньшими, чем озвучивает Бабич, потерями. Что касается того, может ли Киев одержать быструю потерю по «хорватскому» сценарию, то на это у него нет никаких шансов. Об этом не может быть и речи.

«СП»: — Каковы вообще шансы Киева одержать победу в Донбассе? Насколько изменились ВСУ и их возможности с 2014-го года?

— Уровень украинской армии, безусловно, повысился — просто потому, что раньше он был вообще на нуле. Армия, конечно, стала сильнее, кроме того, реанимировано некоторое количество советской техники, т.е. техники в строю стало больше, даже несмотря на потери. Много вооружения было вытащено со складов, но современнее они не стали. При этом боевой дух войск, на мой взгляд, сегодня гораздо ниже, чем был в 2014-м году. Тогда была нулевая подготовка, но был некоторый патриотический подъем и энтузиазм, а сейчас он практически полностью иссяк.

С нынешним уровнем ВСУ у Киева нет никаких шансов разрешить конфликт военным путем, тем более, там все прекрасно понимают: за республиками стоит Россия. То есть, просто повторится то же самое, что было в августе 2014-го и в январе-феврале 2015-го.

«СП»: — При каких обстоятельствах Киев может все же решиться на проведение военной операции?

— Трудно прогнозировать ход мыслей тех, кто находится у власти в Киеве. Наступление маловероятно, но, безусловно, возможно — если их сильно припрет изнутри. Или если им вдруг захочется таким образом обратить на себя внимание Трампа, если тот действительно начнет сокращать помощь Украине. Не думаю, что это произойдет, но теоретически это возможно.

«СП»: — А если все же это произойдет, и Россия вмешается, как отреагирует Запад?

— Запад, конечно, расстроится, но не более того. Никаких войск НАТО на Украине не будет никогда и ни при каких обстоятельствах. Это не более, чем пропаганда и утешение для тех, кто находится на Украине.

Военный обозреватель «Независимой газеты Владимир» Мухин считает, что украинские военные используют гиперболы:

— Сорок тысяч — это целая армия. Я не думаю, что они готовы за четыре дня потерять целую армию, они все-таки не дураки, тоже учились воевать. Перед тем, как начать наступление, они будут «колошматить» Донбасс с помощью авиации, РСЗО и другой артиллерии, в том числе, могут применить и оперативно-тактические ракеты. Они будут делать все, чтобы нанести как можно больший урон, прежде чем пойдут в атаку.

Я считаю, что если Украина начнет сухопутную операцию, то потери будут больше у Донбасса, потому что у Украины есть военная мощь, и они смогут какое-то время, учитывая фактор внезапности, наносить урон. То, что они готовятся к такому сценарию — это видно. Но потом, если будут контратаки, пойдут потери и у них. Хотя сорок тысяч это, конечно, перебор.

«СП»: — Насколько, по-вашему, при таком сценарии вероятно вмешательство России? Или Москва предпочтет действовать не напрямую, вооружая ополченцев и отправляя военных специалистов?

— Россия, конечно, может провести миротворческую операцию, как это было в Южной Осетии. Тут очень трудно прогнозировать. На месте российского руководства я бы, конечно, ввел туда миротворческие подразделения для того, чтобы принудить участников конфликта к миру. Хотя тут должна и ОБСЕ вмешаться. Вообще, это именно то, чего хотят натовцы — интернационализировать конфликт.

«СП»: — А когда и при каких обстоятельствах Украина может решиться на возобновление войны?

— Мы не можем залезть в планы их Генштаба, где указана дата начала наступления, как в плане «Барбаросса». На прошлой неделе Муженко (начальник Генштаба — ред.) ездил на сессию начальников генштабов НАТО, может, там они это как раз и обсуждали. Судя по провокационным заявлениям Порошенко, Авакова и других, у них есть определенные планы. То, что они заявляют — это, конечно, элементы информационной войны, но от их сумасшедшего руководства можно ждать чего угодно.

«СП»: — Будет ли в случае возобновления войны и вмешательства России Запад оказывать помощь Киеву?

— Она уже оказывается — у них постоянно присутствуют западные военные советники. Они хотят принять разработанный Генштабом закон, чтобы разместить на своей территории 1500 американцев и 1500 прочих натовцев. Еще могут быть негласные поставки летального оружия, как это уже было в первое время конфликта, когда шли эшелоны со старыми советскими танками, бээмпэшками, боеприпасами из Чехии, Венгрии, Болгарии. Литва тоже помогала. А официально они говорили, что летальное оружие не поставляют. Тоже самое будет и сейчас. А вот на вмешательство войсками Запад не решится.

— Сорок тысяч — это Бабич, конечно, сказанул, — уверен начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

— В случае начала наступления, первые же потери в несколько тысяч штыков это наступление и остановят. Что, они будут наступать, пока сорок тысяч не погибнут? Ну, как это вообще выглядит? В любом случае, это заявление отражает реальную картину в том смысле, что наступление будет провальным, это очевидно. Тут дело даже не в концентрации артиллеристских установок и т. д., а в том, что киевская власть так и не выстроила вертикаль управления. Разброд и шатание, как были, так и остаются. То, что наступление будет плохо спланировано — еще не факт, могут американские советники помочь. Но то, что координация будет нарушена на первом же этапе — это бесспорно. Ну, и надо принимать во внимание хорошую подготовку армий ДНР и ЛНР. Там тоже ждут и готовятся.

«СП»: — При каком условии Киев может решиться пойти на штурм Донбасса?

— Самое главное условие, при котором это может произойти, даже не ощущение Порошенко потери власти, он и так ведет себя как временщик, это касается остальной верхушки — их там много, и они дерутся между собой. И если они поймут, что для них все кончено, ситуация действительно может обостриться. Единственное, чем они могут объяснить катастрофическое положение в стране — это «российская угроза». Пока градус сильный, еще можно удерживаться у власти, как только он начинает снижаться — нужна показательная акция.

И, кстати, попытка уже была, когда 54-я бригада ВСУ попыталась пробиться на стыке между ДНР и ЛНР. Знали, куда бить. Но были разгромлены и отброшены. Потом было много версий, почему это произошло, но это в любом случае показатель того, что их охватывает отчаяние. Они каждый раз пытаются что-то сделать, но каждый раз получают по зубам.

Чтобы Киев решился на кардинальные действия, необходимо совпадение интересы многих, одного решения Порошенко недостаточно.

Дмитрий Родионов, “СП”

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Про украинский язык

Мои аргументы

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Почти 80% новых украинских прокуроров — люди с улицы, — Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по результатам конкурса на должности в местных прокуратурах претендуют 77% кандидатов, не имеющих опыта работы в органах прокуратуры. «Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основании открытых тестов 77% назначений — юристы не из системы», — написал Луценко на своей странице в соцсети. Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган добавила, что по результатам конкурса было отобрано 630 кандидатов. Читайте также: Они любят секс, свастику и своего вождя: гитлерюгенд по-украински (ВИДЕО) Из них: 77% (483 кандидата) не имеют опыта работы в органах прокуратуры; 16% (99 кандидатов) — работники органов прокуратуры; 7% (48 кандидатов) — бывшие работники органов прокуратуры.

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Нафтогаз ударил по промышленности страны резким повышением цен на газ

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2017 г. Цены вырастут на 21–22%. «Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом», — отмечается в сообщении украинской компании. «По сравнению с ценами на январь этого года, в феврале 2017 г. цены увеличены на 21–22%. Такое повышение обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке», — заявили в «Нафтогазе». С 1 октября 2015 г. согласно требованию МВФ украинские власти повысили цены на газ для населения и промышленности в 3 раза и установили лимит потребления. Затем цены были повышены еще в 2 раза вне зависимости от объема потребления. МВФ настаивал, чтобы цены для всех поребителей на Украине были рыночными и не субсидировались государством.

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Как рос спецслужбы барсетки крадут

И за кого они нас считают, как по-вашему?

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Антон Юрьевич Чапай и профи

Второй День Рождения самого значимого политика страны

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Это мне с неба

От нормальных людей 450, 451

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