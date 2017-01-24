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Неделя мужской моды в Лондоне.

10:46. 24 января 2017 Просмотров - 522 5 коммент. Опубликовал:
Неделя мужской моды в Лондоне.

 

С 6 по 9 января в Лондоне проходила Неделя мужской моды 2017. Британские дизайнеры и всемирно известные бренды представили свои новые коллекции. 6 января фотограф Нил Холл (Neil Hall) посетил показ и сделал несколько снимков. 

Вот только мужчин на подиуме я как-то не увидела. Сохранила несколько снимков. Кому интересно, остальные — по ссылке http://kykyryzo.ru/неделя-мужской-моды-в-лондоне/. Всеми снимками замусоривать ресурс нет желания…

Предваряя снимки из палаты № 6, приютившей пидроров, хочется спросить: ЭТО ТА САМАЯ "ПРОСВЕЩЁННАЯ ЕВРОПА", ТЕ САМЫЕ "НОСИТЕЛИ ЦЕННОСТЕЙ", КОТОРЫЕ ХОТЯТ УЧИТЬ НАС ЖИТЬ И ДИКТУЮТ НАМ, ЧТОБЫ МЫ ИХ ПСЕВДО-ЦЕННОСТИ ПРИНЯЛИ?

Это же тусили извращенцы-сомнамбулы, зомби своих хозяев,  тех самых "дизайнеров всемирно известные брендов". Причём тут мода?

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: Культура
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5 коммент.»

  • 8485 4906
    Волемир 24 января 2017 в 11:14 Ссылка Пометить
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    фу!
    после просмотра фоток захотелось принять душ…

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  • 118 87
    Михаил 24 января 2017 в 11:44 Ссылка Пометить
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    Выродки-извращенцы!!! Думаю не один молодой человек,считающий себя мужчиной никогда в жизни, даже в помыслах не позволит себе опуститься ниже уровня городской канализации!!!Подобное отродье проявляется на телевидении в виде каких-то шоу,исполнителями попсятины-гомосятины и иже с ними! Все эти испражнения именуемые модой,искусством и всякой подобной хренью,развращающие молодёжь,и есть геноцид уничтожающий человека как личность!Здесь не нужно проявлять никакого понимания к этим выродкам,этим их не поставишь на место!Здесь нужен лекарь посерьёзней!Если кастрировать,то по самую шею!!!

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  • 560 460
    Евгений 24 января 2017 в 12:53 Ссылка Пометить
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    На эти выставки моды необходимо идти с предварительным запасом булыжников.

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  • 5 5
    Людмила 24 января 2017 в 12:54 Ссылка Пометить
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    Демократия

    Привезли нам демократы всем свою голубизну,
    Отравляют и ломают наших деток, заставляя лезть в узду.

    Геноцид нам насаждая, и ломая нашу психику,
    Так давайте же мы, люди, тоже лезть в политику!

    Формируя своё мнение, как нам надо всем жить здесь,
    И растить детишек наших, чтоб не стыдно было всем.

    Это всё, ведь, в наших силах защитить свою страну,
    Передав её потомкам, завещая, чтоб любили они Родину свою!

    У этих зверо-либералов нету совести совсем,
    Вот поэтому так рьяно они диктуют волю всем.

    Думают, что поведутся люди многие на них,
    Разложившись их моралью, окунутся в демократию их лжи .

    Но времена не те настали, люди стали понимать,
    Как им надо со зверо-либералами поступать!

    Не войной на баррикадах надо их всех побеждать,
    А восстанавливая силы, духовность всем нам поднимать.

    И тогда наша Россия засверкает, как алмаз
    И воспрянет духом сильным, что пока у нас угас.

    Так проснитесь же, люди, и спросите свою душу все -
    Нам нужна такая демократия на нашей прекрасной земле?

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  • 257 224
    strelez 24 января 2017 в 13:49 Ссылка Пометить
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    Сплошная пид****рня. Правильно А.Г.Лукашенко сказал (не дословно): Мужики сами виноваты, что пи***ры. А что женщины- лесбиянки, тоже мужики: не приголубили вовремя.

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