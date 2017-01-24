Неделя мужской моды в Лондоне.
С 6 по 9 января в Лондоне проходила Неделя мужской моды 2017. Британские дизайнеры и всемирно известные бренды представили свои новые коллекции. 6 января фотограф Нил Холл (Neil Hall) посетил показ и сделал несколько снимков.
Вот только мужчин на подиуме я как-то не увидела. Сохранила несколько снимков. Кому интересно, остальные — по ссылке http://kykyryzo.ru/неделя-мужской-моды-в-лондоне/. Всеми снимками замусоривать ресурс нет желания…
Предваряя снимки из палаты № 6, приютившей пидроров, хочется спросить: ЭТО ТА САМАЯ "ПРОСВЕЩЁННАЯ ЕВРОПА", ТЕ САМЫЕ "НОСИТЕЛИ ЦЕННОСТЕЙ", КОТОРЫЕ ХОТЯТ УЧИТЬ НАС ЖИТЬ И ДИКТУЮТ НАМ, ЧТОБЫ МЫ ИХ ПСЕВДО-ЦЕННОСТИ ПРИНЯЛИ?
Это же тусили извращенцы-сомнамбулы, зомби своих хозяев, тех самых "дизайнеров всемирно известные брендов". Причём тут мода?
Источник: slavyanskaya-kultura.ru
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фу!
после просмотра фоток захотелось принять душ…
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Выродки-извращенцы!!! Думаю не один молодой человек,считающий себя мужчиной никогда в жизни, даже в помыслах не позволит себе опуститься ниже уровня городской канализации!!!Подобное отродье проявляется на телевидении в виде каких-то шоу,исполнителями попсятины-гомосятины и иже с ними! Все эти испражнения именуемые модой,искусством и всякой подобной хренью,развращающие молодёжь,и есть геноцид уничтожающий человека как личность!Здесь не нужно проявлять никакого понимания к этим выродкам,этим их не поставишь на место!Здесь нужен лекарь посерьёзней!Если кастрировать,то по самую шею!!!
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На эти выставки моды необходимо идти с предварительным запасом булыжников.
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Демократия
Привезли нам демократы всем свою голубизну,
Отравляют и ломают наших деток, заставляя лезть в узду.
Геноцид нам насаждая, и ломая нашу психику,
Так давайте же мы, люди, тоже лезть в политику!
Формируя своё мнение, как нам надо всем жить здесь,
И растить детишек наших, чтоб не стыдно было всем.
Это всё, ведь, в наших силах защитить свою страну,
Передав её потомкам, завещая, чтоб любили они Родину свою!
У этих зверо-либералов нету совести совсем,
Вот поэтому так рьяно они диктуют волю всем.
Думают, что поведутся люди многие на них,
Разложившись их моралью, окунутся в демократию их лжи .
Но времена не те настали, люди стали понимать,
Как им надо со зверо-либералами поступать!
Не войной на баррикадах надо их всех побеждать,
А восстанавливая силы, духовность всем нам поднимать.
И тогда наша Россия засверкает, как алмаз
И воспрянет духом сильным, что пока у нас угас.
Так проснитесь же, люди, и спросите свою душу все -
Нам нужна такая демократия на нашей прекрасной земле?
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Сплошная пид****рня. Правильно А.Г.Лукашенко сказал (не дословно): Мужики сами виноваты, что пи***ры. А что женщины- лесбиянки, тоже мужики: не приголубили вовремя.