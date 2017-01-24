С 6 по 9 января в Лондоне проходила Неделя мужской моды 2017. Британские дизайнеры и всемирно известные бренды представили свои новые коллекции. 6 января фотограф Нил Холл (Neil Hall) посетил показ и сделал несколько снимков.

Вот только мужчин на подиуме я как-то не увидела. Сохранила несколько снимков. Кому интересно, остальные — по ссылке http://kykyryzo.ru/неделя-мужской-моды-в-лондоне/. Всеми снимками замусоривать ресурс нет желания…

Предваряя снимки из палаты № 6, приютившей пидроров, хочется спросить: ЭТО ТА САМАЯ "ПРОСВЕЩЁННАЯ ЕВРОПА", ТЕ САМЫЕ "НОСИТЕЛИ ЦЕННОСТЕЙ", КОТОРЫЕ ХОТЯТ УЧИТЬ НАС ЖИТЬ И ДИКТУЮТ НАМ, ЧТОБЫ МЫ ИХ ПСЕВДО-ЦЕННОСТИ ПРИНЯЛИ?

Это же тусили извращенцы-сомнамбулы, зомби своих хозяев, тех самых "дизайнеров всемирно известные брендов". Причём тут мода?

Источник: slavyanskaya-kultura.ru