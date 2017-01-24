Лидер свободного мира в карикатуре

Истерика по поводу избрания Трампа в США не ослабевает. В последние месяцы амеркианская карикатура по части обличения нового руководства "Империи Добра" уверенно обошла по накалу любые антиамериканские выпады в других странах.Основные темы сегодняшней подборки – ужас от осознания факта избрания Трампа и перед туманным будущим, выход США из ТTП, отмена Obamacare, внезапный Гитлер, переговоры с Терезой Мэй и судьба отношений с Европой, марш женщин и протесты против Трампа, Трамп – марионетка Кремля, Путин сломал выборы, клоун в Овальном кабинете. Как не трудно заметить, не все готовы смириться с уже произошедшим и тем, чему еще предстоит произойти.Администрация Трампа.Судя по последним шагам Трампа, накал истерии вряд ли ослабнет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com