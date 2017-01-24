Главная » Невероятное в мире, Творчество

Лидер свободного мира в карикатуре

21:41. 24 января 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:


Истерика по поводу избрания Трампа в США не ослабевает. В последние месяцы амеркианская карикатура по части обличения нового руководства "Империи Добра" уверенно обошла по накалу любые антиамериканские выпады в других странах.
Основные темы сегодняшней подборки – ужас от осознания факта избрания Трампа и перед туманным будущим, выход США из ТTП, отмена Obamacare, внезапный Гитлер, переговоры с Терезой Мэй и судьба отношений с Европой, марш женщин и протесты против Трампа, Трамп – марионетка Кремля, Путин сломал выборы, клоун в Овальном кабинете. Как не трудно заметить, не все готовы смириться с уже произошедшим и тем, чему еще предстоит произойти.



























































































































Администрация Трампа.







Судя по последним шагам Трампа, накал истерии вряд ли ослабнет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великобритания, выборы, Германия, Гитлер, карикатуры, либералы, обама, Путин, Россия, США, Трамп, экономика, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Информационный терроризм – опасность номер один. Ч.1
....Ходорковский призвал всех журналистов «свободного мира» перепечатать антиисламские карикатуры. Против его призыва выступил..., не могли претендовать на роль лидеров мирового терроризма и уж, тем...
Враг человечества - Тавистокский институт
...Тависток готовил будущих мировых лидеров, обучая их способам ... во всём мире. Одним из таких лидеров был Генри ... эгоцентричными и объектозависимыми».Идея свободной любви и культура, взращённая... Култоном. Это была карикатура на оригинальное изображение верблюда...
Крушение самолёта в Египте. Новые данные. Приостановка полётов в Египет
... а также люди всего мира должны потребовать это от...Спасатель хочет, чтобы весь мир видел и помнил эту...свободной торговли, а также строительства АЭС в Египте. «Отношения между лидерами...дать правовую оценку публикации карикатур на авиакатастрофу российского ...
Новости Украины и Новороссии 24 октября 2016
...реальный антипутинский демократический фронт свободных людей и не умиротворяйте...вариант «наказания» РФ предложил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко...пишет ТАСС. «Это все карикатура на реформу!» — сказал ... полусожженное, глядя на мир пустыми глазницами окон....
ОБРЕЗАННАЯ ОТ РАЗУМА ВОЛЯ НАРОДА – 2 часть
...парламентаризма, скрытой от мира официальной политики и...в политическую партию, лидер которой становится собственным божком..., где демократия могла свободно обнаружить свою природу, ...зловещего гротеска и фантасмагорической карикатуры на РАЗУМ ГОСУДАРСТВА (...
Инопресса 1942-1943
... со стороны немецкого лидера были столь последовательно ошибочными...The Bent Bulletin опубликовала карикатуру известного в США художника...это альфа и омега свободной прессы. Недаром английский писатель... газет смогли рассказать миру правду о Сталинградской ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>