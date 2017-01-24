Лев Толстой знал секрет правильных пчёл

Опыт великого писателя оказался востребованным в создании современных технологий пчеловодства

В доме пчеловода и изобретателя Михаила Миленина собрались пчеловоды со всего Крыма, чтобы послушать увлекательную лекцию хозяина, который еще 25 лет назад начал разрабатывать новые методы развития пчеловодства, в результате чего добился результатов, которым нет равных в мире

Из-за плохой погоды Миленин хотел отменить мероприятие. Однако пчеловоды и журналисты приехали, и хозяин с удовольствием провел лекцию. Демонстрировал он схемы и чертежи, по которым происходит развитие пчел согласно его новому методу, а также свои изобретения, которые сегодня востребованы на просторах бывшего Союза. Пчеловодству Михаил Иванович посвятил 30 лет своей жизни, поэтому его богатый практический опыт интересен и профессионалам, и тем кто только делает первые шаги в обустройстве пасеки.

– Долго не мог решить проблему с изоляторами, – подтвержает ценность встречи сакский пчеловод Сергей Семенов. – Не знал, как сохранить пчелу- матку. Экспериментировал, пробовал разные способы три года. А ответ только сегодня, у Михаила Ивановича, нашел! .

Не скупится на эпитеты и пчеловод-профессионал из Джанкоя Иван Карпунов, постоянно пользующийся в работе методами Миленина:

- Такой человек, возможно, один в мире – можно сказать, что он для нас «открыл Америку» в пчеловодстве!

А началась его история в 50 лет, когда Миленин попал с язвой двенадцатиперстной кишки на операционный стол. Шансов никаких врачи уже не давали. Больной не мог ни есть, не пить. Зато спасла баночка меда, принесенная другом. Дело в том, что мед не доходит до желудка. Он сразу усваивается в ротовой полости и моментально попадает в кровь. После своего чудесного исцеления человек дал клятву посвятить всю свою дальнейшую жизнь спасительницам- пчелам.

На следующий год, после операции, Миленин наткнулся на подшивку журналов «Пчеловод»(1922-23 годы).

- Прочитал статьи пчеловода Старобогатова, – вспоминает Михаил Иванович. – Он держал пасеку на 200 семей, производя в год 40 тонн меда. По его стопам я заложил полторы сотни корпусных ульев.

Впервые заднюю стенку улья Михаил Миленин сделал из стекла, и все развитие пчел можно было пронаблюдать. Также из этого журнала ему запомнилась фраза великого писателя Льва Толстого, который в свое время тоже весьма успешно занимался пчелами: «При двухматочном содержании количество товарного меда не удваивается, а учетверяется». С нее все и началось!

Михаил Иванович впервые сделал двухматочный улей. Как их изготавливать, Толстой не указал. Обычный одноматочный и так называемая «помощница» сверху не подошли бы- они развиваются в разных условиях, а нужны одинаковые.

- Долго я голову ломал, – смущаясь, рассказывает Михаил Иванович. – А как- то раз сон приснился. Во сне приходит Лев Толстой, в черной рубашке, белым шнурком подпоясанный, и говорит мне: «Что ты себе и мне морочишь голову – вот как надо сделать!». И показывает мне двухматочный улей. Проснувшись, я ринулся к столу, зарисовал улей, а утром уже начал делать.

Все получилось отлично. C одноматочных больше 60 кг меда не было, а с двухматочных – целых 200 кг! Шесть лет с точностью до 100 граммов пчеловод-испытатель записывал, сколько с каждого двухматочного улья он взял меда, и сравнивал с одноматочными. Увеличение произошло ровно в 3,5 раза. Но четверки, о которой говорил Толстой, не было.

- И только недавно до меня дошло, – делится еще одним своим открытием Миленин. – Толстой не сказал, что привесы и поступления меда учетверяются, он сказал про количество товарного меда, складывающегося из прихода и расхода. Выяснилось, что расход меда в 4 раза меньше. Если за годовой период взять, получается увеличение ровно в четыре раза! Но для этого осознания мне 20 лет понадобилось…

Миленин изготовил и несколько важных приборов – поилку для кормления пчел, которую сегодня массово выпускают сосоеди-украинцы в Киеве и внутрисотовый изолятор, производство которого наладили в Днепропетровске. Однако за долгие годы он их не раз усовершенствовал, а массово до сих пор выпускается старые образцы…

– Вообще изоляция – очень широкое понятие, – говорит Михаил Иванович. – Никто сегодня до конца не понимает ее перспективы. С ее помощью легче делать не только мед, но и другие пчелопродукты. Пчелы очень много сил тратят на расплод, который прерывается на время изоляции. Помню, с приятелем выезжали на медонос. Он удивлялся, что у него 600 пчел летит, а у меня – 300. Но у него привес - 1,5 кг, а у меня - 3 кг. А чему удивляться? У него пчела – молодая, «небоеспособная», потратившая все силы на расплод, а у меня «спецназ» (так я их называю), прошедшая естественный отбор и приобретшая опыт сбора нектара.

Есть и другая проблема, которую решает изоляция. На сегодня большинство пчеловодов являются по сути клещеводами. Потому- что они создают все лето благоприятные условия для развития клеща. Миленин поступает иначе:

- В мае мы прерываем расплод, сажаем матку в изолятор, на все лето. Когда идет активное развитие клеща, я ему не даю развиваться, лишаю его среды обитания, то есть расплода. Вначале обрабатываю ульи пищевыми кислотами, а затем отпугиваю вредителя эфиромасличными культурами.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы выделенные для расплода три месяца в году сократить еще на месяц.

В управлении медосбором тоже помогает изоляция. С ее помощью Миленин добился увеличения продолжительности жизни пчелы:

- Везде учат, что весенне-летние пчелы живут 20-30 дней. Но это не так. Максимальная продолжительность жизни летной пчелы – год. Правда, первое поколение, которое засеяла матка живет не больше 15- 20 дней. Второе поколение живет 30-40 дней. Пчелы же, которые не тратят маточное молочко на выкармливание расплода, способны жить до года.

После увлекательной лекции пчеловод рассказал о своей главной цели – передать накопленный опыт всем пчеловодам Крыма . Во властные структуры обращаться Миленин желанием не горит. По мнению пасечника, полный аналог любой организации – это пчелиная семья, просуществовавшая на Земле 50 млн. лет. Там есть матка, ее обслуга, есть определенное количество трутней. Если матка плохая, ее переизбирают. Если в семье нет матки, пчелы начинают сами сеять яйца, чем и вредят. Потому-что из яиц получаются не рабочие пчелы, а трутни. В итоге рано или поздно семья погибнет. Получается, что трутовая пчела по сути делает вред…

– Так же и в обществ, – говорит Михаил Иванович. - При хаосе в управлении один человек ничего добиться не может, а делает либо пустую работу, либо «кормит» своим трудом людей – « трутней». Те же яйца, которые откладывает матка – жизнеспособные и генетически развитые . Но для развития нужны и трутни- во- первых, они являются осеменителями пчелы, во- вторых, они много едят, поэтому выделяют много энергии и обогревают помещение. Лень- двигатель прогресса- что и сказать! Ведь на каждого трутня должны работать 5-6 рабочих пчел. Если семья нормальная, она несколько штук трутней про запас держит. Так же, как у людей- войн нет, а армию все равно содержат.

Одни люди препятствуют развитию новых технологий. Другие же люди, побывавшие на встрече со старейшиной крымского пчеловодства, с огромным интересом отнеслись к разработкам Михаила Ивановича. Так что, лиха беда- начало…

СОН НА УЛЬЯХ

Михаил Миленин изобрел и лежанку для знаменитого «сна на ульях». Во время этой лечебной процедуры человек отдыхает на лежанке, под которой находится несколько ульев, и дышит ульевым воздухом, в котором присутствуют испарения от нектара самых разных лечебных растений. К тому же пчелы лечат своей вибрацией, которая совпадает с вибрацией большинства органов человека. Происходит настройка, как на музыкальном инструменте.

Фёдор Фёдоров

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