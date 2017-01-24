Кинопремии как инструмент влияния на тенденции в кинематографе

Для того, чтобы разобраться, как кинопремии (и премии вообще) используются в качестве инструмента влияния на кинематограф и другие сферы медиапространства, хотелось бы сразу привести несколько очень показательных примеров.

Пример №1. «Аватар» и «Повелитель бури»

Думаю, многие из вас смотрели фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. Если не смотрели, то, наверняка, слышали о нём. Этот фильм признан самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа: он собрал около 2,8 миллиардов долларов, превзойдя «Титаник» (который, кстати, также преодолел отметку в 2 миллиарда и был снят Джеймсом Кэмероном). То есть «Аватар» – это кино, которое пришлось по вкусу очень многим жителям планеты Земля, именно этим объясняется его коммерческий успех. И как бы кто ни говорил, успех «Аватара» состоит не только в визуальных эффектах – здесь важную роль играют также и сюжет, и смысловое наполнение картины. Именно такие картины, которые умеют органично сочетать смысл и качество исполнения, включая эффекты, оформление, отсутствие явных киноляпов, откровенных алогизмов сюжета, в итоге и становятся настоящими шедеврами современного кино. Достаточно вспомнить фильм «Матрица», чтобы понять, о чём речь.

Естественно, «Аватар» – без преувеличения столь значимое событие в современном кинематографе – в 2010 году выдвигался на «главную» кинопремию мира – «Оскар». Он участвовал в девяти номинациях: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука, лучший саундтрек, лучшая работа оператора, лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты. Выиграл он в последних трех: лучшая работа оператора, лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты. В номинации лучший фильм он уступил гораздо менее известной картине «Повелитель бури», которая также победила в номинациях: лучший режиссёр и лучший сценарий. Всего фильм «Повелитель бури» выиграл в шести номинациях, таким образом, даже по количеству оскаров опередив фильм «Аватар», который несмотря на свой успех даже не выдвигался на премию «Оскар» в номинации «лучший сценарий».

Отчего так? Отчего фильм, получивший признание во всём мире, отодвинут на второй план кинокритиками премии «Оскар». И, кстати сказать, не только ими. Британская киноакадемия также не признала «Аватар» лучшим фильмом 2010 года, дав ему только две награды: лучшие визуальные эффекты и лучшая работа художника-постановщика.

Для того чтобы ответить на вопрос, почему вместо «Аватара» премию «Оскар» за лучший фильм получает абсолютно безвестная картина «Повелитель пустыни», необходимо пристально взглянуть на содержание обеих картин. Фильм «Повелитель бури» рассказывает о «подвиге» американской армии в Ираке, о том, как американские солдаты доблестно воюют за ценности американской «демократии». Ключевым моментом здесь является то, что главный герой по сюжету одержим войной и не может без неё жить. Таким, по мнению кинокритиков, должен быть американский герой-идеал, демонстрируемый с телеэкранов. Именно поэтому ему дана столь высокая оценка американской кинематографической элитой.

Между сюжетом фильма «Аватар» и историей освоения северо-американского континента легко провести параллели: новая планета – это новый континент, народ Нави – это северо-американские индейцы, а анаптаниум – это аналог золота. История освоения американского континента сопряжена с геноцидом местных народов, заселявших ту землю. Об этом Джеймс Кэмерон в ярких красках рассказал в своей картине (подробнее читайте в статье: И снова Аватар: Взгляд Джеймса Кэмерона на историю США).

Такой сюжет – это словно бельмо в глазу, которое американские элиты стараются не замечать и всячески затирают эти не самые чистые страницы своей истории. Главный герой «Аватара» Джейк Салли – прямая противоположность главному герою «Повелителя бури», так как в какой-то момент он понимает, что не хочет быть захватчиком и эксплуататором чужой земли. Он предаёт своих нанимателей ради более высокой и благородной цели – спасения народа Нави и планеты Пандоры. Поэтому фильм «Аватар» даже не был выдвинут в номинации «лучший сценарий» и не получил награды за лучший фильм года.

Пример №2. Евровидение

Этот пример касается не кино, но премий и всяческих конкурсов вообще. Речь идёт о Евровидении. Самым ярким примером манипуляции сознанием широких общественных масс является победа в 2014 году Кончиты Вурст – мужчины, который переоделся в женщину и решил, что он – женщина.

Образ Кончиты Вурст интересен тем, что он сочетает в себе как женские, так и мужские черты: длинные волосы, платья и женские украшения сосуществуют с мужской бородой. То есть нам демонстрируют не полностью женский образ и не полностью мужской, а нечто среднее. Человек (если его можно так назвать), спрятавшийся за персонажем Кончиты Вурст, решил стать чем-то средним. Почему мужчине, который скрывается под внешностью женщины, не сбрить бороду? Зачем оставлять явный мужской признак, если он так хочет быть женщиной? Дело в том, что он не хочет быть женщиной. Не хочет он быть и мужчиной.

Он хочет (ну, или его создатели хотят), чтобы он был чем-то средним, совершенно новым существом, где мужские и женские черты легко могут сочетаться и не вступать ни в какие противоречия. Образ Кончиты Вурст – это явная попытка разрушить привычные стереотипы и отношение к внешности мужчин и женщин: совсем не обязательно мужчине носить штаны, можно и юбку надеть, а женщина может и с бородой походить, если очень хочется. Соответственно, Кончита Вурст – это персонаж, который чётко продвигает определённые идеи: стирание половых признаков, всякой половой идентификации, пропаганда идей трансгуманизма, половых извращений и т.д.

Интересен тут следующий вопрос: «Что было бы, если бы существо под именем Кончита Вурст не заняло бы первого места, а заняло бы, скажем, восьмое или двенадцатое?». Стал бы этот персонаж столь муссируемым в прессе? Показали бы его по телевизору? Обсуждали бы его в интернете? Скорее всего, нет, или как минимум не в такой степени. Вот поэтому и нужна была его победа, чтобы этот образ неоднократно продемонстрировать нам. Теперь все знают, что такое Кончита Вурст. Стоит любому назвать это имя, и перед глазами всплывает чёткий образ бородатой женщины или переодетого в женское платье мужчины. Именно этого и добивались создатели этого персонажа – внедрение данного разрушительного образа в наше сознание. Без первого места подобного эффекта достигнуть не удалось бы.

Кроме того, победа Кончиты Вурст в Евровидении якобы говорит о том, что люди поддерживают такие тенденции в современной культре, не имеют ничего против подобной внешности и подобных трансформаций. Апеллирование к мнению широких масс – это один из действенных методов пропаганды, который может заставить человека изменить своё отношение к происходящим событиям.

Вот так это работает на примере всяческих конкурсов и присуждения побед.

Пример №3. «Горбатая гора»

Фильм «Горбатая гора» 2005 года, который рассказывает о «сложных» отношениях двух парней, то есть о педерастии. В 2006 году картина была выдвинута на премию «Оскар» в восьми номинациях, в том числе и «за лучший фильм», и «за лучшую мужскую роль». «Горбатая гора» получила три Оскара: «лучший режиссёр», «лучший адаптированный СЦЕНАРИЙ», «лучший саундтрек». Кстати, по поводу саундтрека, стоит обратить внимание на клип к главной песне из «Горбатой горы», который открыто демонстрирует мужеложество, и это действие, эти сцены педерастии снабжаются вот таким текстом:

Ложись спать, и пусть твои самые приятные сны станут явью;

Проведи еще одну ночь в моих объятиях;

Знаешь, время от времени меня посещает эта бредовая мысль о том,

Что наша любовь вечна… [Припев:] Ведь я познала любовь, которая никогда не состарится;

Познала любовь, которая никогда не состарится…

То есть когда звучат слова «проведи ночь в моих объятиях», зритель на экране видит двух обнимающихся мужчин.

Другая американская кинопремия «Золотой глобус» присудила этому фильму четыре награды: «за лучший фильм (драму)», «лучший режиссёр», «лучший сценарий», «лучший саундтрек».

Сигнал кинодеятелям

Таким образом и работает механизм наград. Через различные премии популяризируется определённый медиапродукт, несущий в себе совершенно конкретные идеи. Кто бы обратил внимание на фильм, который не получил ни одной награды? С другой стороны, кто НЕ обратил внимания на фильм, который обошёл «Аватара» по количеству премий и стал лучшим фильмом года?

Ещё один важный момент состоит в том, что присуждение кинопремий – это серьёзный сигнал различным кинодеятелям и режиссёрам, в том числе и начинающим: «Снимайте подобные фильмы и будете иметь мировой успех». Это же и сигнал для спонсоров, которые вкладывают в создание фильмов деньги: «Вкладывайте деньги именно в такие проекты, и они гарантированно окупятся, получат награды, пиар в СМИ, денежные вознаграждения и т.д.» Таким образом, происходит воздействие именно на смысловые тренды в кино.

Нормальные фильмы с нормальными людьми уже становятся неинтересны кинотворцам с точки зрения признания, с точки зрения обретения мировой славы. Они пытаются подстроиться под то, что диктуют им «эксперты» престижных наград. Поэтому сегодня создаётся так много медиаконтента, в котором фигурируют различные маргинальные персонажи, никак не вписывающиеся в обычную жизнь среднестатистического нормального человека: педерасты, проститутки, убийцы, насильники, воры, преступники и т.д.

Причём очень высоко оценивают «киноэксперты» именно такие произведения, где вся эта пошлость подаётся под соусом изысканности, утончённости и даже некой высокодуховности. Если фильм будет обладать какой-то интересной художественной изюминкой, если он будет наполнен какой-то философией, смыслом, то именно такой фильм примут в широких массах. Как в примере с «Горбатой горой», эти два парня – не просто педерасты, нет, у них настоящее чувство любви. Такую же высокую оценку получил, например, фильм «Молчание ягнят», где Энтони Хопкинс сыграл обаятельного каннибала, доктора психиатрии, который под звуки классической музыки поедает людей и заодно помогает главной героине поймать опасного маньяка-убийцу. Такую же высокую оценку получил в своё время фильм «Криминально чтиво».

Один из последних примеров: фильм «Девушка из Дании» 2015-ого года получил четыре номинации «Оскар», одну победу. Получил «Голубого льва» на Канском кинофестивале, три номинации «Золотой глобус» и пять – от Британской киноакадемии.

«Девушка из Дании» повествует о первом в мире парне, который сменил пол. Главную роль в нем сыграл Эдди Редмэйн, который сейчас играет главную роль во франшизе «Фантастические твари», став, по сути, новым Гарри Поттером.

Олег Ищущий

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