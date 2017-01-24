Карма работает автоматически [Реальное духовное развитие]

Евгения Костренкова, 23 января 2017

Карма работает сама по себе. Её нельзя ни отработать, ни почистить.. Ответственность за деяния, совершённые против совести, человечности, справедливости намного суровее законов, принятых в данном обществе, даже если эти поступки не заметны окружающим. Но плата за них бывает достаточно высока...

Каждый человек в своей жизни совершает те или иные поступки. Одни поступки соответствуют нравственным законам, другие – нет. И как это не покажется невероятным, именно действия человека определяют его дальнейшую жизнь, судьбу, здоровье. Именно действия человека закладывают фундамент его развития или деградации. Нравственные поступки способствуют наращиванию тел сущности (или души), увеличивая продолжительность жизни, безнравственные – разрушают заложенный при рождении энергопотенциал, тем самым укорачивая жизненный цикл. Поступки отражаются не только на судьбе человека, их совершившего, но, к сожалению, и на судьбе его близких, особенно детей.

Почему это происходит?

У каждого человека, кроме физического тела, есть ещё т.н. «тонкие» тела: эфирное, астральное и ментальное, которые в совокупности составляют Сущность человек. У нашей планеты тоже имеются материальные энергоуровни: эфирный, астральный и ментальные, с соответствующими каждому уровню своими физическими законами. В зависимости от того, какими «тонкими» телами обладает человек, с такими уровнями Земли его Сущность и согласуется.

Если человек совершает действия, не противоречащие внутреннему голосу Совести, он наращивает, так называемое, «эволюционное мясо», и происходит дальнейшее согласование Сущности с ментальными уровнями. Если действия носят разрушительный характер для его семьи, окружения, страны, народа, то Сущность согласуется только с астральным уровнем.

Чем это чревато?

Для астрального уровня характерны энергии жестокости, нечестности, насилия, беспринципности, несправедливости, предательства и т.п. Если человек постоянно находится на связи с этим уровнем, то в его жизни возникают события, в соответствии с законами данного уровня (резонирующие с этим уровнем). А так как дети находятся в пространстве родителей, то и с ними могут происходить отрицательные события. Эти события не повторяют в точности поступки родителей, но они повторяют Суть этих поступков.

Например, если человек присваивает что-то, ему не принадлежащее, выдаёт ложную информацию за правду, занимается доносительством, с презрением относится к другим людям, принимает несправедливые решения, суть этого – нечестность. Нечестность возвращается в его жизнь и жизнь его родных и близких. Необязательно, что у них будет украдено имущество, хотя и это не исключено. Нечестность может присутствовать в личных отношениях, с коллегами, с окружающими, при решении жизненно важных вопросов и т.д. Вариантов множество, всё зависит от генетики, совершённых ранее действий, воспитанных качеств, привычек, совестливости людей.

Нечестность – аспект несправедливости, предательства и притягивает их, как магнит. Нечестность, несправедливость, предательство – элементы насилия, потому что совершаются без согласия пострадавшей стороны. Таким образом, выстраивается длинная цепочка проблем, которые нарастают, как снежный ком, и с каждым разом переживаются тяжелее и больнее. Это происходит потому, что каждое действие оставляет в «тонких» телах человека неизгладимый отпечаток или след, который изменяет вибрации тел и притягивает подобные этим вибрациям ситуации.

Человек, совершающий поступки нечестности, предательства, насилия, жестокости, не страдает. Но когда те же самые проблемы происходят с ним лично или с его близкими, человеку становится не так радостно и весело, он испытывает душевную боль. Но он никогда не свяжет возникшую проблему с каким-нибудь незначительным, давно забытым проступком. Более того, если ему указать на эту связь, он с возмущением ответит: «Я так никогда не делал!»

Действительно, именно так не делал, но суть действий будет тождественной.

Например, в Архангельске на ЦБК работала главный бухгалтер, очень своенравная женщина. От её прихоти, настроения зависело много людей: она по своему желанию решала, кому деньги дать, а кому – нет. Её парализовало, она очутилась в Доме для инвалидов и престарелых. И как когда-то от неё, теперь она зависела от множества людей: от соседей по палате с разным уровнем интеллекта; от санитарок, кормивших её и выносящих судно, менявших бельё. А так как за ту мизерную зарплату там работали или совсем молоденькие девчонки или пьющие, которых никуда на работу не брали, то и те и другие относились к своим обязанностям халатно. Разве к ней вернулось то, что ей кто-то не давал денег? Нет! К ней вернулась Суть – её зависимость от других людей! Тяжело ей было ощущать свою зависимость и беспомощность? Несоизмеримо с тем, что делала она!

Ещё пример: руководитель необоснованно сократил зарплату работнику, не намного, но всё же. У руководителя сначала возникали мелкие проблемы: то штраф, то машина сломалась, а потом его самого сократили на работе. Больше года он не мог устроиться на соответствующую его образованию должность. Суть: когда человек поступает нечестно – теряет всегда больше.

Подобных примеров множество, вот следующий: знакомая попросила узнать личную информацию у другого человека, пообещав при этом, что не выдаст источника информации. Как только нужные данные получила, тут же сказала этому человеку, кто ей всё сообщил. Таким образом, она подставила поверившего ей знакомого.

Прошло лет пять, её дочь поступала в институт, писала сочинение. Девочки – соседки дали ей шпаргалку. Прекрасно зная материал, дочь, всё-таки, шпаргалку взяла и переписала. И, самое обидное, готовое сочинение вместе со шпаргалкой она сдала на проверку. За сочинение ей поставили четыре, но, обнаружив шпаргалку, поставили два. Девочки – соседки без всякого умысла её подставили. В институт дочь не поступила. Её мать трясло от потрясения, обиды, горечи, когда она рассказывала об этом. А к ней всего навсего вернулся её же давно забытый поступок, затронув при этом её дочь.

Византийский историк Прокопий Кесарийский говорил о славянах: «Все законы у них в голове. Они не знают болезней и бед и живут по триста лет и более…», потому что они руководствовались понятиями чести, совести, справедливости.

Если бы люди анализировали возникающие проблемы, искали их истоки в своих минувших делах, делали правильные выводы и старались подобные ошибки не допускать, тогда бы каждый человек и общество в целом нравственно возрождались.

Некоторые люди мечтают перейти в бестелесную форму существования после ухода из земной жизни. Это возможно, но при соблюдении некоторых условий: первое – наработка человеком всех шести «тонких» тел для согласования с уровнями Земли. А это может произойти, если человек обладает полноценными нравственными качествами, такими как: правдивость, справедливость, добросовестность, трудолюбие, мужество, благородство, ответственность, человеколюбие, честь, совесть… Такой уровень нравственного развития позволяет закончить земной цикл эволюции, освободиться от «плена Земли» и выйти на космический уровень развития.

А те, кто забыли, что такое честь, справедливость, кто за деньги продают и предают свою страну, кого не мучает совесть за содеянное зло, уже сейчас при жизни не наращивают, а, наоборот, теряют «эволюционное мясо» и остаются только с эфирным и астральным телами. И с таким энергетическим багажом следующее воплощение может быть где-нибудь в семье алкоголика, наркомана, в социально неблагополучной среде. А если у человека остаётся только эфирное тело и неполное астральное, то в следующем воплощении он рождается умственно неполноценным.

Такое будущее может ждать и большинство руководителей всех рангов, депутатов, чиновников, совершающих неблаговидные дела, принимающих несправедливые законы, разрушающие жизнь и здоровье людей и, особенно, детей. К примеру, сначала увеличивают армию безработных, которых потом лишают жилья за долги, а детей определяют в приюты. Таким образом, всеми способами сознательно, планомерно разрушают семью и детство, отделяя детей от родителей.

Равнодушием к судьбе народа руководители, депутаты своими руками создают условия, в которых будут жить их потомки и они сами в будущем воплощении. Но сегодняшние руководители, как и их потомки, родятся без должностей и званий, а маленькими беззащитными детьми, и в полной мере испытают на себе последствия нынешних своих же безответственных поступков. Им придётся жить в окружении педофилов, алкоголиков, наркоманов, извращенцев, преступников, которых воспитывают сегодняшние правители и СМИ (ещё раз повторю: воспитывают для себя и своих потомков).

Режиссёры, актёры, дающие согласие на откровенные, пошлые, жестокие сцены в фильмах, спектаклях, всевозможных шоу, искажающих мировоззрение людей и детей, тоже старательно готовят «достойное» окружение для своих детей и внуков. Все, кто навязывает нынешнему поколению сексуальную свободу и извращения передачами наподобие «Дом-2», «Давай поженимся», «Жить здорово», «Здоровье» и другими, представьте себе, что это ваши дети. Что вы чувствуете при этом – радость, счастье, гордость за них? Или вы внутренне содрогаетесь от таких мыслей? А ведь это их будущая реальность!

А те, кто ведут себя, как шлюхи, демонстрируя свою телесную и, разумеется, духовную наготу в журналах, рекламе, кино, вероятно, рассчитывают, что уж их-то дети вырастут высоконравственными людьми. Но не знают, видимо, что внутренний мир родителей является фундаментом развития ребёнка, залогом его жизни и здоровья. Нарушение нравственных норм является одной из основных причин возникновения заболеваний у человека и его детей.

Сегодняшние полицейские, безжалостно избивающие демонстрантов или заключённых; судьи, выносящие несправедливые приговоры, совершают подлость, насилие в отношении людей, которые, в прошлом могли быть их далёкими или не очень предками: дедами, прадедами, прабабушками. Может быть, даже воевавшими в Великую Отечественную войну с фашистами и вновь родившимися на этой земле, политой их кровью. И теперь Сущности бывших родственников с ужасом смотрят на кровавые дела своих потомков.

Потомков, допустивших новое вторжение захватчиков – мигрантов – на территорию Руси, вырезавших, насиловавших русских людей – взрослых и детей – тысячами, и это продолжается вновь уже в России. Слова Кадырова: «Убивайте русских столько, сколько сможете». А их расселяют, благоустраивают, предоставляют работу в ущерб коренному населению. Видимо, понятия Чести и Достоинства утеряны или забыты, следовательно, они не могут быть переданы и потомкам, потому что родители воспитывают в детях только те качества, которыми наделены сами.

Члены избирательных комиссий, делавшие приписки, вбросы и другие незаконные действия в пользу «Единой России», сегодня пожинают плоды своих трудов: остаются без зарплат, без работы, без средств к существованию. Например, в Архангельске (и не только) члены избирательных комиссий, жители города «помогли» своим детям и внукам остаться без работы и голодать, т.к. практически все промышленные предприятия города закрыты. Но зато многие получали небольшое единовременное вознаграждение, при условии, что проголосуют за конкретного депутата или партию. Да вот только не учли, что жизнь состоит не из одного дня, а из множества дней, в каждый из которых хочется есть. А всю жизнь их кормить никто не собирался. Ими попользовались и про них забыли навсегда!

Неужели нынешнее положение в стране никого ничему не научило, и все в дальнейшем собираются наступать на те же грабли, наивно полагая, что вот их-то беда не коснётся, а будущее надёжно и стабильно!? Поймите, наконец, что паразитическая система, захватившая власть, просто использует народ России для осуществления своих безумных целей.

Военачальники, преподаватели военных учебных заведений, академий, заставлявшие солдат и студентов голосовать по приказу, где вы? Многие несвоевременно и не по возрасту в могиле, а другие остались без работы, т.к. из тысяч военных городков сохранились только сотни, а 59 академий закрыто. Вас использовали и выбросили за борт, как отработанный и ненужный хлам.

Ректоры, деканы, профессора высших учебных заведений, учёные из Академии Наук, учителя, врачи – вы всё ещё верите лживым обещаниям о светлом будущем!?

В планах правительства к 2018 году сократить количество учителей на 87 тыс. человек, преподавателей ВУЗов – на 261 тысячу. Число медработников уже сократилось на 90 тыс. человек. Планируется до 2019 года урезать пенсии на 6,8%, зарплаты – на 3,1%. Зато, на развлечения тратятся миллиарды: $4 млрд. на строительство комплекса «Волшебный мир России», 668 млрд. руб. на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Кому-то из голодающих и безработных, их детям это необходимо?!

Все, кто слепо и безропотно исполняют безнравственные приказы руководителей, а те – хозяев, живут одним днём. Да, сегодня они благоденствуют, и им кажется, что так будет всегда. Но как показывает практика, жизнь переменчива. И, к тому же, каждый человек несёт ответственность за свои действия, неважно, делает он это по чьему-либо указанию или самостоятельно.

Извращенцы всех мастей, вовлекающие в свои сообщества всё новые жертвы, страдают шизофренией, т.к. у них происходят необратимые изменения в гипофизе головного мозга. И, тем не менее, эти нелюди занимают руководящие посты, но в итоге, в основном, умирают от рака. Именно этот диагноз, к сожалению, может перейти к ним и при следующем их рождении в новом физическом теле, т.к. сущностные разрушения сохраняются и в следующем воплощении.

Учителя, безосновательно доносящие на учеников и их родителей, работники ювенальной юстиции, отбирающие детей, которые потом попадают к жестоким опекунам, продаются на органы или в притоны извращенцев, вы тоже не думаете о будущем? Вы твёрдо уверены, что ваших внуков и правнуков минует эта участь?

Детей забирают из семей, потому что у них нет отдельной комнаты, телевизора, компьютера, апельсинов в холодильнике и подобным бредовым причинам. Но у самих ювенальщиков, конечно, всё это в избытке – хотелось бы проверить. А забранных детей обеспечивают всем тем, чего они были лишены в семьях?

На самом деле, детей помещают по несколько человек в одной комнате, естественно, ни телевизоров, ни компьютеров на каждого нет, и апельсинами, как и другими фруктами их не закармливают. И, самое главное, детей лишают родительской любви и ласки. Ещё надо выяснить, не дают ли детям снотворное, т.е. наркотики, потому что дети постоянно плачут? Все участники этого процесса косвенно совершают убийство, и значит, дают разрешение на подобные действия в отношении себя и своих потомков.

Дело в том, что информация обо всех поступках человека навсегда сохраняется в его «тонких» телах (в генетике) и переходит из одного воплощения в другое. И никто никогда не сможет её изменить или убрать, не помогут ни молитвы, ни обряды, ни магические ритуалы.

Происходят необратимые изменения в генетике, которые передаются, к сожалению, всем последующим поколениям. И сам человек рождается с уже готовыми проблемами со здоровьем. Таким образом, происходит вырождение РОДА.

Представьте реку, в которую вылили, например, мазут. И река и берега будут отравлены. Если сравнить реку с родом человека, то безнравственные поступки будут таким же ядом для душ потомков. «Ведь каждый, оскорбивший, ранивший или предавший … уже на какую-то, хотя и ничтожную долю в душе преступник».

Именно безнравственные поступки заставляют страдать Сущность на, так называемом, «том свете». И там она может встретить тех, кому в земной жизни причинила боль. И ей «…до смерти нужно, чтобы они постарались её понять и смогли бы как-то её простить, иначе ни в одном из миров ей незачем будет жить…»

Талантливейший, чудесный человек Светлана Левашова в своей книге «Откровение» открывает завесу тайны о жизни людей после смерти, их ощущениях, переживаниях.

«Здесь так же, как и на Земле – ничто не даётся даром, только вот ценности здесь совсем другие. Всю эту красоту нельзя купить, её можно только заслужить… И как придёт час возвращения на физическую Землю, человек опять должен будет начать всё сначала, чтобы после, когда закончится его очередная «физическая» жизнь, вернуться с целым новым «багажом», плохим или хорошим, в зависимости от того, как он проживёт свою «очередную» земную жизнь…

И в зависимости от его действий, возвращение на «этажи» может быть очень приятным или же – очень страшным… Обычно люди слишком много теряют и уходят намного ниже, чем были изначально… Сотворив что-то плохое на Земле, люди теряют часть своего эволюционного потенциала и остаются в том кошмарном ужасе, который зовётся «нижний» Астрал: …сквозь огромные трещины прорывались всплески горячего пара и, обжигая ступни рыдающим от боли людским сущностям, уносились ввысь, испаряясь лёгким дымком… это был настоящий Ад… Да, за ошибки и вправду приходится дорого платить… И изменить уже ничего будет нельзя…

Это после смерти мы помним свои жизни и свои ошибки. А как только возвращаемся жить обратно – то память сразу же закрывается. Поэтому, видно, и повторяются все старые «деяния», что мы не помним своих старых ошибок…»

Люди рождаются на Земле неоднократно. И в новую семью они приходят по тождеству качеств со своими родителями, т.е. какие нравственные или безнравственные качества приобрёл человек в предыдущем воплощении, к таким родителям он и попадёт. Если Сущность уходит в мир иной с отрицательными качествами, то воплощается вновь на Земле в соответствующую среду, в которой эти качества усиливаются.

В «грязной» среде остаться «чистым» невозможно, и будущее будет мрачным. Поэтому необходимо сейчас, в данном воплощении, стараться наработать как можно больше нравственных качеств, чтобы родиться в семье любящих, добрых, честных, справедливых людей. Нравственные качества, по которым начинает жить человек, в следующей жизни становятся его сутью. И только таким образом РОД человеческий может преображаться, возрождаться!

Существует множество свидетельств людей, помнящих свои предыдущие воплощения. Нравится это кому-то или не нравится, верит в это кто-то или не верит, не имеет никакого значения. Законы природы существуют независимо от желаний или нежеланий людей.

Избранных или освобождённых от выполнения нравственных законов не существует, перед ними все равны. Эти законы в доступной форме изложил и объяснил великий русский учёный Н.В. Левашов в своих книгах «Сущность и Разум», «Зеркало моей души», «Последнее обращение к человечеству».

В книге «Сущность и Разум» он даёт «ключ к пониманию кармы: почему каждый поступок, совершённый нами, каждый помысел, рождённый в глубинах нашей души, влияет на нас, обрекая на ужасы и муки «ада» или вознаграждая прелестями «рая». И мы с изумлением осознаём, что «Высшая Сила» или «Господь Бог», карающие или вознаграждающие нас – ни что иное, как мы сами, последствия наших поступков и помыслов, преступлений и подвигов, совершённых в течение жизни. И что наш собственный «Высший Суд» свершается автоматически, вне зависимости от нашего желания и не знает ни ошибок, ни снисхождения, ни помилования…

И когда мы «снимаем» негодную уже ни на что физическую оболочку, наше сознание, память, индивидуальность остаётся… «Убить дракона» нужно, прежде всего, внутри себя, только после этого одна несправедливость не будет замещена другой.

Справедливая организация человеческого общества невозможна до тех пор, пока невежество не заменится реальным знанием, пока «кривые зеркала», искажающие мировоззрение, не будут уничтожены. До тех пор, пока золото и деньги будут определять положение человека в социальной среде, вне зависимости от того, что он из себя представляет, «дракон» будет торжествовать…

Больная социальная среда порождает стимулы и побуждения, толкающие многих на преступления. И последние в своём невежестве будут платить огромную цену за искажённые иллюзии, продавая свою душу «дьяволу». Это реальный закон природы, и «дьявол» рождается внутри каждого грешника и затем медленно его пожирает».

На сайте Русского Агентства Новостей (РуАН) множество проснувшихся людей размещают статьи, в которых излагают своё видение процессов, происходивших раньше и совершающихся сейчас, помогая другим осознавать дела минувшие и нынешние. Изложенную информацию кто-то воспримет сразу, кто-то через некоторое время, получив подтверждение из другого источника, которому доверяет, а кто-то не воспримет никогда в этой своей жизни.

В заключение хочу привести здесь своё стихотворение «Настройте чувства на любовь», в котором речь не об интимном чувстве, а о любви, как неразрушении.

Настройте чувства на любовь,

Как музыкант, струны коснувшись,

Решает строго – тот не тот

Рождает звук смычок послушный.

Настройте чувства на любовь,

И к жизни душу возродите,

Что раньше было невдомёк,

Вдруг станет ясно и открыто.

Настройте чувства на любовь,

Вы удивитесь, что возможно

Понять других без громких слов

И без вопросов лишних, сложных.

Настройте чувства на любовь

И сердце людям распахните,

В него, как в трепетный цветок,

Вы каплю нежности вложите.

Настройте чувства на любовь

И к ним прислушивайтесь чутко,

Тогда не будет ни одной

Бесцельно прожитой минутки.

Настройте чувства на любовь…



Конечно, это не означает, что нужно молчать и терпеть несправедливость, со Злом необходимо бороться. И только дела на благо Рода (это и есть – благородство) могут компенсировать то неправильное, что, может быть, по незнанию совершил человек. И у такой Сущности, и у Человека появится возможность в следующих жизнях продолжить изумительный по красоте и величию Путь Возрождения! Путь, наполняющий жизнь Смыслом! Взято: http://ru-an.info/news/4969

Николай Левашов «О карме»

Николай Левашов о карме и смерти физического тела

Николай Левашов о карме, дети индиго

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова