Исцеляющий сон на пчёлах. Апидом своими руками (мастер-класс)

За десять лет столь необычного отдыха семья сумского художника и пасечника излечилась от всех болезней!

Невероятно, но уже десять лет сумской художник Николай Яровой, его жена и двое сыновей спят на… ульях с пчелами!

За это время у них исчезли хронические заболевания и повысилась работоспособность.

А началось необычное увлечение вроде бы случайно.

Супруга Николая Анна неудачно упала, ударилась о камень, после чего у нее разболелась спина. Врачи определили, что сместились позвонки, и порекомендовали женщине дважды в год проходить стационарное лечение. После него боль прекращалась, но через несколько недель возобновлялась. Дошло до того, что всю домашнюю работу женщина делала на коленях, даже огород так обрабатывала.

- Однажды вот так доползла до улья с пчелами, – рассказывает Анна. – Разогнулась, а сил идти нет! Прислонилась спиной к улью, да и стою. А потом чувствую: боль отпускает.

Словно после укола!

И до самого вечера я не вспоминала о проблемах с позвоночником. О своем открытии рассказала мужу.

После этого и родилась идея: а что, если попробовать на ульях полежать? Коля сшил два улья, сделал из шести досок настил и переночевал на нем. Ощущения были яркие, необычные.

Чтобы выспаться, ему понадобилось всего пять часов. Да и работоспособность у мужа была в тот день такая, что я стала просить, чтобы “кровать на пчелах” он сделал и мне.

Сначала, конечно, было не по себе. Все думала: как к такому соседству отнесутся пчелы? Но они оказались гостеприимными. Сначала, правда, прилетали, смотрели, кто это сверху поселился. Но потом успокоились.

Мы спим так уже десять лет, с марта до конца сентября, и ни разу ни меня, ни мужа, ни двоих сыновей пчела не укусила! О своей больной спине я еще в то лето забыла. Как, впрочем, и о хроническом воспалении придатков.

Сегодня в огороде Яровых стоят уже четыре кровати на ульях, две из них – двухместные. Ульи и под кроватями, и сверху.

- В такой кровати не холодно в любую погоду, – говорит Николай Яровой. – Пчелы поддерживают температуру 36 градусов круглый год. У человека такая же температура тела, поэтому организм не перегревается и не переохлаждается.”Если положить на доски матрац, эффекта не будет, а вот простыня вполне подойдет”

Признаюсь, я не вытерпела и решила испробовать все прелести сна с пчелами. Легла на улей и почувствовала микровибрацию. Словно под тобой гудят провода и что-то слегка толкает в спину. Потом от запахов липы, гречихи, прополиса просто закружилась голова, и я провалилась в сон. Спала минут десять, но ощущение было такое, как после полноценного ночного отдыха! Всю накопившуюся за неделю усталость как рукой сняло. Проблемы отошли на второй план.

- Это тоже влияние пасеки, – заметил хозяин, когда я рассказала ему о своих впечатлениях. – Ведь здесь хорошая энергетика, природный фон, который восстанавливает биополе.

Когда человек ложится на улей, за счет микроволн, вибрации, которая исходит от пчел, у него улучшается кровообращение.

Если постелить на доски матрац, такого эффекта не будет, а вот простыня вполне подойдет. Недавно мой сосед сделал себе такую кровать, но положил матрац. И ничего не почувствовал. Отдых на ульях особенно полезен людям после 30, ведь в этом возрасте клетки организма уже не так хорошо восстанавливаются естественным путем. А после ночи с пчелами встаешь и чувствуешь, что не надо никакой зарядки.

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Сон на пчелах (01.34)

"Сон на пчелах" еще недавно такие слова вызывали удивление не только у людей не связанных с пасекой, но и у профессиональных пчеловодов. Представите как приятно спать на чистом воздухе (обычно на пасеке во время взятка пахнет получше, чем на кондитерской фабрике), при том, что тебя снизу греют пчелы (пчелы теплокровные), вот тебе и улей лежанка.

Сон на пчелах (01.43)

Сон на улье (08.10)

Сон на улье (интервью с изобретателем) (21.14)

Это просторный улей для оздоровления человека пчелиным биополем и фитотерапией.

Улей изготовлен с экологически чистых материалов, из натурального дерева: липы, сосны, ольхи. Улей может содержать четыре полноценных пчелосемей, каждое отделение для семьи может быть разделено заставными досками на две части. Улей в середине напоминает двухместную кровать и сделан так чтобы обеспечить ваше безопасное оздоровление. Пчелы не залетают внутрь и внутри отсутствуют сквозняки. Воздух который поступает внутрь через специальные отверстия насыщен полезными веществами: запахами нектара из цветов и прополиса. Так сеанс пчелотерапии превращается в сеанс фитотерапии. Николай Яровой является первым в мире изобретателем ульев для сна на пчелах и основоположником этого направления пчелотерапии. Наш опыт и постоянные исследования дают результаты которые мы внедряем в улучшение конструкции изобретений и методике оздоровления. Модель этого улья имеет авторский патент. (источник)

Дома для Апитерапии. "АпиДома" - сон на пчелиных ульях.

Апидом своими руками

ЧТО ТАКОЕ АПИДОМИК?

В современной медицине есть специальное официально-признанное направление которое называется «Апитерапия».

Это наука направлена на лечение человека с помощью продуктов пчеловодства.

Лечение основано на сочетание различных методик, основную долю которых занимает пчелоужаливания по точкам акупунктуры. В народе это больше известно как восточная «иглотерапия». Тем не менее, врачи – апитерапевты всегда стремились к тому, чтобы можно было использовать пчелосемьи с максимальным эффектом для пациентов.

Это послужило созданию специальных сооружений – Апидомиков для проведения сеансов аэроапитерапии или как это еще называют пчеловоды – «сон на улье».

Апидомик – это специально разработанное строение, сочетающее в себе несколько конструктивных особенностей, позволяющих находиться человеку словно внутри пчелиной семьи.

Апидомик сконструирован таким образом, чтобы тепло и воздухообмен внутри помещения постоянно циркулировал между пчелиными семьями и пространством, создавая специальный микроклимат.

Апидомик позволяет находящемуся внутри него человеку ощущать энергетику пчелиных семей, находясь в безопасности от непосредственного контакта с насекомыми.

Апидомик – это ингалятор отличающийся от всех других тем, что вы находитесь внутри него.

Внутреннее помещение апидомика позволяет человеку вдыхать воздух исходящий из пчелиных семей, который насыщен ароматами меда, воска, прополиса, маточного молочка, и имеет особенный, неповторимый более нигде в мире уникальный аромат.

Аэроапитерапия позволяет пациентам излечивать различные болезни и недуги.

Основными считаются бронхо-легочные заболевания (бронхит и астма) и заболевания нервной системы, а также ОРВИ, грибковые поражения верхних дыхательных путей, вирус иммунодефицита человека на стадии респираторных расстройств, головные боли и мигрени.

Нахождение внутри павильона моментально действует на человека, позволяет расслабиться физически и сконцентрироваться на своей мозговой деятельности.

В какой то степени можно назвать это состояние «медитацией». Оздоровление организма не заставляет себя долго ждать – уже после нескольких подобных сеансов человек ощущает себя значительно лучше.

Типовой конструкции апидомика на сегодняшний день не существует.

Многие практики-пчеловоды строят подобные сооружения основываясь на методах пчеловождения, которые используют в своей работе. Так, конструкция дома для аэроапитерапии может начинаться от 1-2-х пчелиных семей до 8-10, ограничиваясь только финансовыми возможностями заказчика.

Сеансы назначаются врачами апитерапевтами от 1-2 часов в день вплоть до проведения ночи внутри апидомика, все зависит от диагноза и возможностей пребывания на территории, где расположен павильон.

Апидомик, который виден в заголовке состоит из 2-х пчелолежанок, таким образом обеспечивая одновременное комфортное нахождение двух отдыхающих. Под каждой пчелолежанкой 2 улья, в каждом из которых могут жить по 2 пчелиных семьи. Таким образом под одним человеком могут располагаться 4 семьи, что делает сон на пчелах особенно эффективным, позволяя отдыхающему получать максимальный эффект от ульетерапии.

Я долго думал над размерами/материалами для строительства апидомика. В любом случае, они должны были отвечать таким свойствам как экологичность и простота, т.к. я не являюсь профессиональным строителем. Выбор пал на дерево и камыш. Из камыша изначально хотел сделать и крышу и стены.

Один из первых чертежей апидомика, который нарисовал на компьютере:

К сожалению, не нашел специалиста, который бы досконально знал старое искусство покрытия крыши из камыша. По этой причине отказался крыть крышу камышом, но стены все-таки сделал из камыша.

Мне предлагали сделать крышу тоже из камышовых матов между которыми положить гидроизоляционный материал. Но в этом случае получается «камышовая» крыша только для вида. Она не обладает свойствами настоящей камышовой крыши, как долговечность, а главное, то, что она уже «не дышит», создавая прохладу летом и тепло зимой.

Внутренний размер апидомика 2 x 2 метра, внешний соответственно 2.20 x 2.20 (за счет стоек по 100 мм).

Размеры ульев: 1.00 / 0.55 / 0.60 m (длина/ширина /высота).

Ульи в длину как раз умещаются между 2-мя вертикальными балками, образуя цельную пчелолежанку.

Каркас апидома выполнен из деревянного бруса 100x100. Чтобы дерево не гнило, основание делаем из металла (квадрат 100×100). На эти металлические «ноги» привариваем уголок 40 мм для крепления пола и ульев и одну поперечную металлическую трубу (50×20 мм) для жесткости конструкции.

Таким образом пол апидомика находится в 40 см над уровнем земли и не имеет контакта с землей.

В металлический квадрат забиваем деревянные стойки. Для этого 4 металлических квадрата по 1 метру закапываем на 60 см в землю, на 40 см они возвышаются над землей. В них забиваются деревянные брусья длиной по 2 метра на 40 см в металл.

Чтобы вертикальные деревянные стойки не просели под весом апидомика, просверливаем отверстия 10 мм и закрепляем болтом на 120/10 мм, который делает металл и дерево одним целым.

На вертикальные стойки сверху кладем 4 бруса длиной 2.40м таким образом, чтобы каждый из них выступал на 10 см за пределы внешнего контура. На чертеже этого выступа нет, он появился в процессе строительства, для удобства крепления крыши.

Брус находит друг на друга в шип:

Сверху брусья крепятся к вертикальному брусу металлическим шурупом 200/10 мм.

Болт сверху крепит 2 бруса в шип с вертикальным брусом:

Вот такая простая конструкция каркаса апидомика, который можно сделать за один день!

КРЫША АПИДОМИКА

Крыша сделана в виде пирамиды неспроста.

Пирамида — одна из самых уникальных геометрических фигур.

Великие пирамиды Гизы в Египте с главной пирамидой Хеопса, всегда привлекали внимание теологов и ученых.

О пирамиде Хеопса говорят как о наиболее совершенном сооружении в мире, эталоне мер и весов, о том, что в её геометрической форме закодирована информация о строении Вселенной, Солнечной системы и человека. Ученые сходятся, что пирамиды изначально служили не погребальницей для фараонов, а гигантскими генераторами особенной энергией.

Одним из первых, кто доказал необычные свойства пирамиды был французский ученый Антони Бови. Он заметил, что мелкие животные, которые случайно попадали в царскую комнату, мумифицировались.

Проведя эксперименты с пирамидой, сделанной по пропорциям пирамиды Хеопса, Бови доказал, что продукты помещенные на уровне 1/3 высоты от основания пирамиды странным образом не портятся, бритвенные лезвия сами затачиваются и т.д.

Немного позже ученый-египтолог Энель выделил таинственный луч Омега, под влиянием которого продукты длительное время не портятся и который оказывает благотворное влияние на организм человека.

Позже было доказано, что пирамида, ориентированная рёбрами основания по сторонам света, превращается в аккумулятор космической энергии. Именно это свойство пирамиды я и решил использовать, когда задумался над формой крыши апидомика. Таким образом, эффект ульетерапии от сна на ульях усиливается космической энергией.

Как только над апидомиком появилась пирамидальная крыша, но не было еще пчел, я сразу почувствовал воздействие на свой организм энергии пирамиды. Намного быстрее проходила усталость, стоило лишь немного полежать под пирамидой. И вообще чувствовалась какая-то положительная энергетика, исходящая от формы пирамиды

Кстати, о том что лезвия могут сами затачиваться я и сам не верил, пока не встретил человека, который 2 года подряд бреется одним и тем же лезвием, затачивающимся самим собой в пирамиде. Так что это тоже работает

Вот основные размеры пирамидальной крыши, которую спроектировал на компьютере. Общий вид:

и отдельно крыша.

Как я уже говорил, в предыдущем посте, крышу изначально хотел сделать из камыша.

Но так как не нашел специалиста, который бы взялся за эту работу, отложил эту затею.

Зато я нашел большое количество информации в Интернете о том, как стелить крышу из камыша (в основном источники из Германии, Голландии). Но так и не отважился на первый раз, хотя у меня уже были теоретические знания, как это делать. Вот так вот выглядит настоящая крыша из камыша:

фото не из этого поста... фото не из этого поста...

Эта крыша думаете где-то в деревне? — Нет, в Одессе! Случайно (а может быть и нет) наткнулся на эту незаконченную крышу из камыша. Вначале не поверил своим глазам, но подойдя ближе, увидел что это действительно настоящая крыша из камыша, именно такая, как делали сотни лет назад.

Два парня Максим и Олег восстанавливают почти утраченное искусство крыш из камыша. Жалко, что с ними познакомился после того как покрыл крышу профнастилом. А вот крышу следующего апидомика обязательно буду стараться сделать из камыша. Максим с Олегом меня в этом убедили! Это ведь была их тоже первая крыша!

На каркас который я рассказывал как сделать в предыдущем посте крепится основание крыши из бруса 100×50 мм, который прихватывается угольником.

На вершине пирамиды балки также скрепляем угольником:

В результате получаем вот такой вот каркас.

На каркас через каждые 60 см набиваем обрешетку из деревянного бруса (40×40).

Снизу обшиваем фанерой. Получается такая пагода в восточном стиле.

С наружней стороны стелим профнастил.

Вначале было желание между фанерой и профнастилом положить изовер, но меня отговорили, т.к. говорят он со временем может начать осыпаться. В любом случае воздух тоже является хорошим изолятором, так что крыша сильно внутри не нагревается. Этому способствует и то, что часть крыши находится в тени деревьев.

Благодаря стенам из камыша и двери из москитной сетки внутри хорошо даже в жаркую погоду.

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