Генерал Николай Рогозенко. Полет на тарелке из Якутии над всем Советским Союзом за 15 минут

Николай Рогозенко – генерал-лейтенант экологической безопасности. Утверждает, как и многие другие ВОЕННЫЕ свидетели НЛО: появлялись они регулярно.

Правда это или нет, не знаю. Но, Рогозенко производит впечатлдение серьезного человека. В последнее время Николай Петрович Рогозенко возглавлял МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ “ДИАГНОЗ ПЛЮС”. г. КРОНШТАДТ, ул. ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, 8 литер А.



< ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/FIGx6ipSvT4< ![CDATA[]]>

Спустя какое-то время после встречи с оранжевым шаром Рогозенко вступил в прямой контакт с пришельцами, которые покатали его над территорией СССР.

Возможно, оранжевый шар только “выбирает кандидата” для будущего контакта.

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