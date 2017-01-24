Генерал Николай Рогозенко. Полет на тарелке из Якутии над всем Советским Союзом за 15 минут
Николай Рогозенко – генерал-лейтенант экологической безопасности. Утверждает, как и многие другие ВОЕННЫЕ свидетели НЛО: появлялись они регулярно.
Правда это или нет, не знаю. Но, Рогозенко производит впечатлдение серьезного человека. В последнее время Николай Петрович Рогозенко возглавлял МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ “ДИАГНОЗ ПЛЮС”. г. КРОНШТАДТ, ул. ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, 8 литер А.
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Спустя какое-то время после встречи с оранжевым шаром Рогозенко вступил в прямой контакт с пришельцами, которые покатали его над территорией СССР.
Возможно, оранжевый шар только “выбирает кандидата” для будущего контакта.
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Это был фрагмент из моей большой подборки “Публичные свидетельства известных ученых и военных о СВОИХ ЛИЧНЫХ контактах с НЛО и живыми пришельцами и злобная подлость и тупость отрицателей очевидного < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info