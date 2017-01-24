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Генерал Николай Рогозенко. Полет на тарелке из Якутии над всем Советским Союзом за 15 минут

10:36. 24 января 2017 Просмотров - 383 Нет комментариев Опубликовал:

Николай Рогозенко – генерал-лейтенант экологической безопасности. Утверждает, как и многие другие ВОЕННЫЕ свидетели НЛО: появлялись они регулярно.

Правда это или нет, не знаю. Но, Рогозенко производит впечатлдение серьезного человека. В последнее время Николай Петрович Рогозенко возглавлял МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ “ДИАГНОЗ ПЛЮС”. г. КРОНШТАДТ, ул. ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, 8 литер А.
 

< ![CDATA[]]>https://youtu.be/FIGx6ipSvT4< ![CDATA[]]>

Спустя какое-то время после встречи с оранжевым шаром Рогозенко вступил в прямой контакт с пришельцами, которые покатали его над территорией СССР.

Возможно, оранжевый шар только “выбирает кандидата” для будущего контакта.

***

Это был фрагмент из моей большой подборки “Публичные свидетельства известных ученых и военных о СВОИХ ЛИЧНЫХ контактах с НЛО и живыми пришельцами и злобная подлость и тупость отрицателей очевидного < ![CDATA[]]>http://levhudoi.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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