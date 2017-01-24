Четвертая промышленная революция – что это такое?

Мы стоим на пороге новой эпохи — эпохи, где технологии объединяют виртуальный мир с физическим

В Давосе 17 января открылся Всемирный экономический форум, на котором второй год подряд одной из главных тем для обсуждения стала «четвертая промышленная революция». Об этом сообщает портал Meduza. Данный термин обсуждается в Давосе с подачи его президента Клауса Шваба, который написал о четвертой промышленной революции книгу.

Как говорится в сообщении, первыми тремя революциями ознаменовались следующие события:

Изобретение парового двигателя в конце XVII века. Это послужило толчком для развития машиностроения, транспорта, текстильной промышленности и других отраслей. Люди стали переезжать в города на фоне бурного экономического роста. Доля тех, кто обеспечивал себя натуральным хозяйством, наоборот, сократилась.

К концу XIX века было освоено массовое производство. Бурный рост происходит в сталелитейной и химической промышленности. Генри Форд запускает знаменитое поточное производство автомобилей, которое стало возможным благодаря повсеместному распространению электричества.

Цифровая революция конца XX века. Изобретены компьютеры, которые производят расчеты в миллиарды раз быстрее человека. Позднее эти компьютеры объединили в информационные сети. Человечество до сих пор продолжает оценивать влияние цифровых технологий на общество.

Касательно четвертой революции отмечается, что это концепция, согласно которой мы стоим на пороге новой эпохи — эпохи, где технологии объединяют виртуальный (цифровой) мир с физическим.

«Роль умных машин в эту эпоху настолько велика, что без них сложно представить себе повседневную жизнь людей, производство и государственное управление. Люди и раньше использовали разные машины во многих сферах жизни, но теперь машины могут объединяться в сети, анализировать данные и самостоятельно принимать решения», – говорится в сообщении.

В качестве примера, авторы приводят магазин Amazon без касс и продавцов, где деньги за покупки снимаются со счета покупателя автоматически.

«И если такой магазин еще кого-то удивляет, то к системам вроде «Яндекс.Пробок», которые тоже используют «интернет вещей», все уже привыкли. Подобные технологии уже довольно давно используют в медицине, строительстве, страховании и других областях. Например, в некоторых городах используют «умное» освещение — скажем, городские фонари сами «видят», когда произошла авария и усиливают освещение, чтобы срочным службам было проще работать. Когда на улице никого нет, свет приглушается, чтобы не тратить лишней энергии», – говорится в статье.

Еще одним ярким примером является 3D-печать. 3D-производство в будущем мождет похоронить государственный производственный сектор с его неповоротливым монопольно-серийным производством, постепенно переводя фокус производства в частные руки. При помощи таких принтеров отдельные люди смогут точечно производить персонально (локально) востребованные продукты, ранее доступные только полноценным производителям с дорогим высокоточным оборудованием и полной производственной цепочкой проектирования и дистрибьюции.

Таким образом, сотни тысяч людей сами станут независимыми частными производителями, одновременно превращаясь в автономных цифровых потребителей.

В настоящее время 3D-печать с успехом применяется для изготовления деталей в автомобилестроении, в самолетостроении (метод прямого лазерного обжига по металлу); в стоматологии (индивидуальная ортодонтия) – создание точных зубных скоб для пациентов (метод стереолитографии с применением полимеров); для создания индивидуальных слуховых устройств, идеально подходящих пациенту и абсолютно незаметных со стороны. И этим ее роль не ограничивается.

Эксперты предполагают, что распространение этих технологий может привести к политико-экономическим деформациям национальной экономики большинства традиционных государств, что повлечет за собой смену их общественно-политического строя с более централизованных моделей любителей «сильных вертикалей» всех мастей, к более децентрализованным.

В глобальном плане четвертая промышленная революция означает «ускорение» в методиках управления в любых видах: от корпоративного до правительственного. Теперь компьютеры могут сами подсказать верное решение, а развитые сети связи— мгновенно его воплотить.

Чтобы адаптироваться к современному ритму, правительствам придется пересмотреть схему принятия решений и допустить в нее обычных граждан для «гибкого» управления страной.

«В Германии запустили проект по разработке киберфизических систем под названием «Индустрия 4.0». Речь идет об изучении и, в перспективе, создании «умных заводов», на которых машины смогут самостоятельно принимать все решения и выдавать на выходе продукт, ориентируясь на сиюминутные запросы потребителя», – считают авторы.

По мнению сторонников концепции, скорость и масштаб изменений, которые происходят в жизни людей под влиянием технологий, настолько велики, что следует говорить о принципиально новой эре. Как говорит Клаус Шваб, сейчас технологии уже не просто меняют то, что мы делаем, они меняют нас самих.

Относительно того, хорошо или плохо повлияет четвертая революция, авторы выделяют несколько точек зрения.

С одной стороны, развитие технологий способно дать экономике серьезный толчок и сэкономить при этом массу ресурсов. Быт людей станет проще и дешевле.

По словам некоторых экономистов, дальнейшее развитие коммуникаций позволит людям из бедных стран включиться в мировые торговые цепочки, а маленьким компаниям станет проще получать инвестиции для своих проектов. Другие говорят, что как раз бедным технологии помогут мало, в то время как богатые смогут эффективнее управлять ресурсами. А одна из самых обсуждаемых проблем — возможная безработица. Массовая автоматизация производства приведет к массовым же сокращениям. В одних только Соединенных Штатах под угрозой в теории могут быть до половины всех рабочих мест. Снижение спроса на дешевую рабочую силу, в свою очередь, нанесет сильнейший удар по экономикам развивающихся стран, таких как Индия, Китай и государства Латинской Америки.

Напомним, что форум в Давосе 2017 – это всемирный экономический форум (ВЭФ). Встречи на форуме проводятся при участии ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, видных мыслителей, а также журналистов. Чаще всего обсуждаются самые острые мировые проблемы, в том числе, проблемы здравоохранения и охраны окружающей среды. В этом году форум в Давосе проходил с 17 по 20 января 2017.

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