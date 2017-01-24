_Данная статья — продолжение публикаций:

«Наш язык Славянский есть язык первобытного мира, древности незапамятной».

(П.А. Лукашевич (1809-1887) — русский этнограф, путешественник, собиратель русского фольклора, лингвист – самоучка, владевший несколькими десятками (!) языков и наречий).





Многим, если не всем, русскоговорящим людям известна фраза «азбучные истины». Ею, как правило, характеризуют что-то предельно очевидное, очень простое для понимания. Для того чтобы объяснить изначальный, истинный смысл этой фразы, нужно вначале сказать несколько слов о русском языке и о русской азбуке.



Начнём с того, что сегодня в русском языке нет азбуки!

Понятие такое, безусловно, существует — так называют книгу, по которой начинается обучение детей письменному русскому языку (синоним букваря) — но это понятие, так же, как и «азбучные истины», далеко от своего первоначального значения.





Об этом как-то не принято громко говорить в научно-лингвистической среде, но все серьёзные лингвисты мира знают, что русский язык, как наследник древнеславянского, является самым архаичным языком в Европе. Его наибольшая приближенность к санскриту, по сравнению с другими европейскими языками, является неоспоримым свидетельством глубочайшей древности. Однако, эта тема, наравне с темой древности русской истории, табуирована в мировой исторической и лингвистической науках, тон в которых на протяжении веков задают западные исследователи.

Но вернёмся к азбуке.

Как я уже сказал, в современном русском языке азбуки нет. Вместо неё используется алфавит — результат языковой реформы 1918 года. В чём же принципиальное отличие алфавита от азбуки? Если вы заглянете в статью Википедии «азбука», то первое, что вы узнаете: «Азбука — то же, что и алфавит, …» — но знайте, что это ложь! Далее, в этом же предложении сказано: «…чаще всего используется для обозначения кириллического алфавита» — а вот здесь уже кроются зачатки истины, которые мудрые составители Википедии так и не смогли утаить.



Давайте разбираться…

Современный русский алфавит — это набор графических знаков, обозначающих, в основном, фонемы (то есть звуки) русского языка. Буква «А» просто обозначает звук [а], буква «Б» — просто звук [б] и так далее.

Русская азбука, которая была в обиходе вплоть до 1918 года, — это набор графических знаков, обозначающих смысловые ОБРАЗЫ (а не простые звуки). Отсюда русское слово «образование» — «образо-ваяние» — составление образов («смысло-слов»). Знаки азбуки называются «буквицы». Каждая буквица несёт в себе отдельное смысловое понятие. Например: первая буквица русской азбуки «AZЪ» передаёт звук [а] и имеет смысло-образ «я, человек, начало…»; буквица «БUГИ» передаёт звук [б] и несёт смысло-образ «Бог, божественное множество, большее…». И так — все знаки русской азбуки (полноразмерная таблица здесь):





Здесь крайне важно понимать, что смысло-образ это не какое-то конкретное слово, имеющее одно единственное значение, а некая субъективная смысловая форма, несущая в себе выраженную содержательную окраску. Так каждая буквица может в том или ином случае её применения в языке иметь множество значений, отвечающих, тем не менее, её главной содержательной форме.



Сложно? Непонятно зачем это нужно? Сейчас постараюсь объяснить.

По определению физиологов, главное принципиальное физиологическое отличие Homo sapiens (Человека разумного) от всех остальных живых существ на планете Земля — ярко выраженная, развитая способность мыслить абстрактно, то есть нематериальными образами. Эта способность позволяет человеку оперировать такими понятиями, как «время», «мир», «я», «Бог», «жизнь», «смерть», «судьба» и так далее. Ни одно, даже самое развитое животное не способно мыслить такими категориями, хотя для нас с вами это не представляет никакого труда. Между тем, оперируя этими понятиями, мы сами не можем до конца постичь их смысла. Например, попробуйте самостоятельно дать определение понятия «время». Вы будете сильно удивлены, узнав, что до сих пор разумное человечество не смогло однозначно и точно вывести этого определения. Если хотите — способность мыслить абстрактно это дар Божий, данный человеку.



Образное мышление, присущее нам с вами, отличает разумное человечество от животного мира, а древнерусский язык, в его архаичной форме — своего рода естественный тренажёр мозга для каждого, говорящего на нём; тренажёр, позволяющий развивать и закреплять этот божественный дар. Сама система словообразования древнерусского языка, несёт в себе огромный массив смысловой информации. Тому, кто владеет пониманием этого знания, достаточно просто услышать звучание слова, чтобы понять его истинный глубинный образный смысл. Архаичные слова древнерусского языка, состоящие из последовательности отдельных буквиц, каждая из которых несёт свой смысло-образ, являются не просто набором звуков, как в современном языке, а последовательным сочетанием этих смыслов, сумма которых и создаёт значение слова:



















Цифры и числа в древнерусском языке обозначались буквицами азбуки с апострофом:

И в этой системе обозначений так же, как и в словообразовании, лежит глубинный образный смысл. Рассмотрим пример простых вычислений, в которых примут участие не просто цифры, а буквицы с их образно-смысловыми значениями:



Внимательный читатель спросит: «А что же с азбучными истинами, о которых шла речь в начале статьи?»

Теперь, когда вы знаете о буквицах, смысло-образах и глубинной, затаённой мудрости «древности незапамятной», сокрытой в древнерусском языке, вам совсем не сложно будет самим увидеть, прочесть и понять эти самые «простые и очевидные» азбучные истины:



















И так далее…



А теперь предлагаю взглянуть с высоты полученных знаний на современный русский язык, прошедший многовековые этапы «модернизации» и «реформ», в частности на его современный АЛФАВИТ:



И на теперешние «смысло-образы» этого АЛФАВИТА:



К великому сожалению, процесс «усовершенствования» русского языка не остановлен по сей день. Труды «авторитетных» авторов, посвящённые уже «РОССИЙСКОМУ» языку продолжают выходить в свет. Особенно доставляет «безумно интеллектуальное» выражение лица девочки на обложке современного учебника. Видимо, подобные «труды», спонсируемые западными фондами, появляются не просто так и несут в себе определённую цель — эдакий собственный «глубинный смысл», вкладываемый в них современными либеральными авторами:



