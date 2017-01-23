Выступление Сороса в Давосе

... Дершовица в 2006 году блокировал выступление профессора Роберта Тривеса, который написал... на «международном экономическом форуме» в Давосе. Прошлое педофила Эпштейна и его... Покровителем молодого Обамы стал Дж. Сорос – ещё один активный проводник педерастии...