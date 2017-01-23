Выступление Сороса в Давосе
15:22. 23 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
Председатель фонда Soros Fund Management Джордж Сорос обсуждает опасность распада Европейского Союза и то, почему принципы открытого общества нуждаются в защите. Он беседует с Франсин Лака из "Блумберг" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, в программе "Bloomberg Markets". (Источник: "Блумберг")
Журналистка: "Вы сказали, что у Европы есть риск распада, но Вы хотели бы исправить это?
Джордж Сорос: "Да, по правде говоря… (неразборчиво) очень коротко, я действительно преувеличил немного. Опасность, с которой сталкивается Европейский Союз, а именно – распад, и это было некоторым преувеличением, потому что ни Путин, ни Китай не хотят распада Европы. У каждого свои причины. Китаю нужна Европа как рынок. Путину нужна Европа, чтобы она обеспечивала способность производить что-то, потому что путинский режим способен только эксплуатировать природные ресурсы, они не могут производить. И им нужна Европа для обеспечения этой способности. Вот почему… вот поэтому Европа не распадется. Но попадание под господство путинской России стало бы… эээ… разрушением … эээ… подрывом ценностей, которые представляет Европа. Так что это на самом деле не намного лучше – находиться, попасть под господство путинской России – чем распасться.
Журналистка: Вы также сказали, что открытое общество нуждается в защите. Почему это, почему оно подвергается атаке?
Джордж Сорос: Потому что, потому что, по правде говоря, ему угрожает другая модель. Я различаю две… эээ… это широкое обобщение, но по существу есть две формы правительства. Одна, в которой лидеры избираются в демократическом процессе, и они должны служить интересам людей, которые их избрали. Конечно, я говорю "должны", потому что в этом есть элемент лицемерия, но это намного предпочтительнее другой модели, в которой правители манипулируют народом, чтобы он служил их целям. Это другая модель. И на данный момент, к сожалению, эта другая модель находится на подъеме. Она распространяется, как… эээ… в… эээ… конечно, в России, Китае, возможно, и многих других… эээ… странах, включая мою собственную. Так что… эээ… я надеюсь, что мы можем собрать людей, которые верят в открытое общество, вместе, чтобы защитить принципы открытого общества.
Журналистка: Я думаю, что мы почти в 24 часах от инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов. Какова его позиция в открытом обществе?
Джордж Сорос: Ну, я его назвал самозванцем, мошенником и потенциальным диктатором… (смех в зале) Но он лишь потенциальный диктатор, потому что я уверен, что Конституция и институты Америки, Соединенных Штатов достаточно сильны, разделение полномочий действует, и он бы стал диктатором, если бы это сошло ему с рук, но он не сможет.
Журналистка: Потому что его остановят? В какой момент, если он зайдет слишком далеко..?
Джордж Сорос: Верно…
Журналистка: …во внешней политике или во внутренней?
Джордж Сорос: В обеих сферах. Конечно, во внешней политике у него больше полномочий, чем во внутренней политике. Но я думаю, что Конгресс будет бастионом, защищающим свои права, и когда… эээ… Трамп перейдет границы дозволенного, они будут давать отпор. И если у них будет двухпартийная коалиция, то им удастся отдать его под суд.
Журналистка: Рынки в настоящий момент, кажется, поддерживают Дональда Трампа. Это стоило Вам много денег. Что они видят?
Джордж Сорос: Ну, перед ними уникальная победа. Потому что они контролируют президентство …эээ… фактически Конгресс… эээ… и – это неофициально – также и Верховный суд.
Журналистка: То есть это республиканцы. А что насчет рынков?
Джордж Сорос: Что?
Журналистка: Рынки. Фондовые рынки.
Джордж Сорос: Ну, потому что рынки видят Трампа убирающим регулирующие нормы и снижающим налоги, и это было их мечтой. Их мечта сбылась.
Журналистка: Что это означает для экономики США?
Джордж Сорос: Ну, это очень открытый вопрос, потому что сейчас неопределенность находится на пике. Потому что невозможно предсказать точно, как Трамп будет действовать, потому что он это вообще-то глубоко не продумал. Он не ожидал, что победит. (Смех в зале) Он был удивлен. Он был занят созданием своего бренда и… эээ… улучшением его …эээ… за счет своего успеха в привлечении толп людей. И… эээ… только когда его избрали, он начал всерьез думать о том, что он будет делать. Я лично убежден, что он потерпит неудачу. Не из-за таких людей, как я, которые хотели бы, чтобы он потерпел неудачу, а потому, что его идеи, которыми он руководствуется, являются по существу внутренне противоречивыми. И эти противоречия вообще-то уже олицетворяют его советники. У него три главы администрации вместо одного. И его кабинет. И поэтому вы имеете… эээ… различные ведомства… эээ… которые грызутся друг с другом. И это станет причиной непредсказуемого результата. Так что сейчас неопределенность находится в высшей точке. А неопределенность вообще-то является врагом долгосрочных инвестиций. Так что я не думаю, что рынки будут очень хорошо расти.
http://perevodika.ru/articles/1179818.ht
"Открытое общество" против "другой модели".
Источник: colonelcassad.livejournal.com