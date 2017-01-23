Воевать лучше русских никто не может (The Saker, South Front.org)

Почему российская армия крепче армии США

Многоцелевые всепогодные вертолеты ВКС РФ Ка-52 «Аллигатор» и большой десантный корабль «Адмирал Невельской» (БДК-98) во время двусторонних батальонных тактических учений (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

В своей недавней статье «Риски и возможности в 2017 году» я сделал одно заявление, которое шокировало многих моих читателей. Я тогда написал: «Россия сейчас самая могущественная страна на планете. (…) Вооруженные силы России, вероятно, самые могущественные и боеспособные на всей Земле (хотя и не самые крупные).

Сегодня я поясню свою точку зрения на эту тему. Но сначала необходимо как следует прояснить исходные посылки.

Первое. Как измерить качество вооруженных сил и как можно сравнить вооруженные силы различных государств?

Прежде всего, необходимо сразу же избавиться от абсолютно бесполезной практики, известной, как «подсчет бобов», то есть, отказаться подсчитывать количество танков, БТР, БМП, самолетов, вертолетов и кораблей страны А и страны Б в надежде прийти к какому-то заключению о том, какая же из стран окажется «сильнее». Это совершенно бессмысленно.

Далее, нужно избавиться от двух других мифов — в войнах верх одерживают высокие технологии и большие деньги. Поскольку я уже обсуждал эти два мифа, здесь я их повторять не буду.

Далее, я утверждаю, что задачей вооруженных сил является достижение конкретных политических целей. Никто не идет на войну только ради войны, а «победа» представляет собой не военное, а политическое понятие. Так что, да, война — это продолжение политики иными средствами. Например, успешное сдерживание потенциального агрессора следует рассматривать как «победу» или, по крайней мере, как успешное поведение ваших вооруженных сил, если ваша цель — сдержать агрессора. Понятие «победа», конечно, может включать разрушение вооруженных сил другой стороны. Но не обязательно. Британцы победили в войне за Мальвинские/Фолклендские острова, хотя вооруженные силы Аргентины вовсе не были уничтожены. Иногда целью войны является геноцид. В этом случае нанесение поражения вооруженным силам будет недостаточно.

Возьмем свежий пример. Согласно официальному заявлению Владимира Путина,официальными целями российского военного вторжения в Сирию были: 1) стабилизация законной власти и 2) создание условий для политического компромисса. Невозможно отрицать тот факт, что российские вооруженные силы полностью достигли эти две цели. Но сделали это они, не нуждаясь в том виде «победы», которая предполагает тотальное уничтожение вооруженных сил противника. Фактически, Россия могла бы прибегнуть к использованию ядерного оружия или к ковровым бомбардировкам, способным стереть ИГИЛ* с лица земли. Но результатом этого стала бы политическая катастрофа для России. Стало бы это «военной победой»? Сами можете сказать!

Итак, если задачей вооруженных сил страны является достижение конкретных политических целей, это непосредственно значит, что если вооруженные силы какой-то страны могут сделать все, что угодно, где угодно и когда угодно, то это является абсурдом. Невозможно достичь военной победы за пределами конкретного набора обстоятельств и условий:

1) где — пространство/география

2) когда — время/продолжительность

3) что — политическая цель.

Тем не менее, то, что мы видим, особенно в США, является диаметрально противоположным подходом. Говорится примерно следующее: у нас самые подготовленные, самые оснащенные и самые обеспеченные вооруженные силы на земле; ни одна страна не может конкурировать с нами по передовым бомбардировщикам «стелс», ядерным подлодкам; наши пилоты самые натренированные в мире; у нас передовые военные возможности, основанные на сетевых технологиях, глобальном ударе, космической разведке; у нас есть авианосцы, наш спецназ Delta Force способен победить любую террористическую силу; на подготовку наших сил специального назначения мы тратим денег больше, чем любая другая страна; кораблей у нас больше, чем у любой другой страны, и т. д. и т. п.

Все это ничего не значит. Реальность такова, что во время Второй мировой войны вооруженные силы США на европейском театре военных действий играли второстепенную роль. А те «типа победы», которые США одержали, были просто позорны — Гренада (с большим трудом) и Панама (не встретив сопротивления). Я бы еще согласился с тем, что вооруженным силам США удалось успешно сдержать нападение со стороны СССР. Но я сразу отметил бы, что и Советскому Союзу также удалось бы успешно сдержать нападение со стороны США. И где тут победа?

Правда и то, что Китай также не страдал от советского или американского нападения. Значит ли это, что китайцы успешно отразили советские и американские атаки? Если вы ответите «да», тогда вам придется признать, что достигли они этого за долю той цены, которую заплатили американцы. Так, чьи же вооруженные силы были более эффективны — американские или китайские?

Затем посмотрите на список всех американских военных интервенций — этот списоквесьма приличен — и посмотрите, чего на самом деле эти военные операции достигли. Если бы мне пришлось выбирать «наименее худший», я с неохотой выбрал бы «Бурю в пустыне», в результате которой от иракцев был освобожден Кувейт. Но какой ценой и с какими последствиями это было достигнуто?

В подавляющем большинстве случаев, когда оценивают качество российских вооруженных сил, то делают это, сопоставляя их с вооруженными силами США. Но есть ли смысл сравнивать российские вооруженные силы с теми вооруженными силами, которые никогда не достигали тех политических целей, которые перед ними ставились? Да, американские вооруженные силы огромны, раздуты, они самые дорогостоящие на планете, они более других насыщены технологиями, а их реальные довольно-таки бесталанные действия и посредственные результаты систематически затушевываются самой мощной пропагандистской машиной на планете. Но делает ли все это их эффективными? Я утверждаю, что, кроме того, что ВС США неэффективны, их неэффективность удивительна и фантастически расточительна, по крайней мере, с военной точки зрения.

Все еще сомневаетесь?

О’кей. Давайте возьмем «лучших из лучших» — Силы специальных операций США. Пожалуйста, назовите мне три успешных операции, осуществленные ими. Нет, столкновения мелкого масштаба, в ходе которых плохо обученные и плохо экипированные повстанцы стран третьего мира были убиты в результате внезапного нападения, не подойдут. Каким мог бы быть американский эквивалент, например, операции «Шторм-333» ** или аналог освобождения целого Крымского полуострова без потери единственного человека? Фактически, есть причина тому, что голливудские блокбастеры о Силах специального назначения основаны на жалких и презренных провалах — таких, как «Падение «Черного ястреба» *** и «13 часов» ****.

Что до американских высоких технологий. Не думаю, что мне следует слишком глубоко погружаться в кошмары создания самолета F-35 или эсминца класса Zumwalt, или объяснять, как тактическое разгильдяйство американцев позволило в 1999 году сербской ПВО сбить сверхсекретный и, якобы, «невидимый» F-117A, используя ракету советской эры S-125, поступившей в войска аж в 1961 году.

Я не испытываю никакого злорадства, напоминая всем об этих фактах. Моя цель состоит в том, чтобы сломать мыслительный рефлекс, который обусловливает столь многих рассматривать вооруженные силы США в качестве какого-то мерила, которым измеряют показатели всех остальных вооруженных сил на планете. Этот рефлекс является результатом пропаганды и невежества, а не рационального анализа.

То же самое, кстати, относится и к другим распропагандированным вооруженным силам. Например, к Силам обороны Израиля (ЦАХАЛ), танкисты, пилоты и пехотинцы которых всегда изображаются как удивительно хорошо подготовленные и компетентные. Реальность, конечно же, такова, что в 2006 году ЦАХАЛ даже не смогли защитить маленький городок Бинт Джбейль *****, находившийся примерно всего в трех километрах от израильской границы. На протяжении 28 дней ЦАХАЛ старались восстановить контроль над городом и отбить его от второразрядных сил «Хезболлы» (первоклассные силы «Хезболлы» находились к северу от реки Литани для защиты Бейрута). Несмотря на огромное численное и технологическое превосходство ЦАХАЛ тотально провалились.

Я лично разговаривал с американскими офицерами, которые готовили личный состав ЦАХАЛ, и я могу сказать вам, что ЦАХАЛ не произвели на них совершенно никакого впечатления. Точно так же афганские повстанцы совершенно единодушны, когда говорят, что советский солдат гораздо лучше американского.

И, раз уж речь зашла, — об Афганистане.

Помните ли вы, что советская 40-я армия, перед которой стояла задача воевать с афганскими «борцами за свободу», была довольно плохо оснащена, недостаточно обучена и слабо обеспечена логистически? Пожалуйста, прочитайте вот этот потрясающий доклад о санитарных условиях в 40-й армии и сравните это с теми 20 миллиардами долларов в год, которые тратят вооруженные силы США на кондиционеры воздуха в Афганистане и в Ираке! А затем сравните советскую оккупацию и американскую с точки зрения эффективности.

Советские войска не только контролировали всю страну в светлое время суток (ночью афганцы контролировали большую часть деревенской местности и дороги), они также контролировали все основные города 24 часа в сутки. В противоположность этому США едва контролируют Кабул, а целые провинции находятся в руках повстанцев.

Советские строили больницы, плотины, аэропорты, дороги, мосты и т. д. Американцы не строят ровным счетом ничего. И, как я уже отметил, в каждом интервью афганцы единодушны — советские были гораздо более сильными противниками, чем американцы.

Я мог бы продолжать и продолжать, но давайте остановимся на этом и просто примем, что пиаровский образ американских (и израильских) вооруженных сил не имеет ничего общего с их фактическими возможностями и эффективностью. Есть вещи, которые ВС США делают очень хорошо — перемещение на большие расстояния, действия подводного флота в водах с умеренными температурами, операции с привлечением авианосцев и т. д., — но их общая эффективность довольно низка.



Так что же делает российские вооруженные силы такими хорошими?

Во-первых. Их предназначение — защищать Россию — находится в соразмерности с ресурсами Российской Федерации. Даже если бы Путин и захотел этого, Россия не в состоянии построить 10 авианосцев, разместить сотни заморских военных баз или тратить на «оборону» больше, чем все остальное человечество вместе взятое. Конкретная политическая цель, поставленная перед российскими вооруженными силами, довольно проста — сдерживание или отражение любого нападения на Россию.

Во-вторых. Чтобы достичь эту цель, российские вооруженные силы должны быть способны наносить удары и иметь превосходство на максимальном удалении в 1000 или менее километров от российской границы. Официальная российская военная доктрина устанавливает глубину стратегической наступательной операции несколько больше и включает нанесение полного поражения силам врага, а также оккупацию его территории на глубину в 1200—1500 км («Война и Мир в Терминах и Определениях», Дмитрий Рогозин, Москва, Вече, 2011, p.155).

Но на практике это расстояние будет несколько короче, особенно в случае оборонительной контратаки. И не заблуждайтесь — даже это остается внушительной задачей, учитывая огромную протяженность российской границы (свыше 22 000 км), пролегающей почти в любых географических условиях, которые только можно себе представить — от сухих пустынь и гор до Северного полярного круга.

И вот ведь удивительно — российские вооруженные силы в настоящее время способны нанести поражение любому мыслимому противнику по всему этому периметру. Путин сам недавно сказал это, когда заявил: «Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора»!

Я отдаю себе отчет в том, что для американской общественности это звучит как типичная бессмыслица, которую обязан произносить каждый американский офицер или политик при каждой публичной возможности. Но для российской действительности это что-то совершенно новое — Путин никогда ранее не говорил ничего подобного. Уж если бы что-то русские и предпочли, так это жаловаться на численное превосходство, которым, якобы, располагают их противники (а численное превосходство, как знает любой российский военный аналитик, не значит ничего).

По численности ВС РФ действительно намного меньше, чем ВС НАТО и Китая. Фактически, можно утверждать, что с учетом размеров Российской Федерации, ее вооруженные силы довольно невелики. Это так. Но они внушительны, хорошо сбалансированы с точки зрения их возможностей, и они максимально используют уникальные географические особенности России.

Вот почему любое оборудование и снаряжение, используемое вооруженными силами России, обязано пройти сертификацию на способность к эксплуатации при температурах от -50C до +50C. Большая часть западного оборудования и вооружений даже не сможет работать в таких экстремальных условиях. Естественно, то же относится и к российскому солдату, который проходит подготовку для действий в таких условиях.

Не думаю, что найдутся какие-то другие вооруженные силы, которые сделают заявку на обладание такими способностями. И уж во всяком случае, это будут не американские вооруженные силы.

Еще один миф, который необходимо развеять, так это миф о западном технологическом превосходстве. Правда то, что в некоторых конкретных областях советские так и не смогли догнать Запад, — например, в микрочипах. Но это не помешало им стать первыми в том, чтобы ввести в действие огромный список военных технологий — таких, как радары с фазированными решетками на перехватчиках, прицелы на шлемах пилотов, суперкавитационные подводные ракеты-торпеды, автоматы заряжания танковых орудий, десантируемые с самолетов бронемашины, двойные корпуса у подводных лодок, подвижные автомобильные межконтинентальные ракетные комплексы и т. д. Как правило, западные системы вооружений более насыщены технологиями. Это верно. Но это не потому, что у русских нет таких возможностей, а из-за фундаментальных различий в проектировании.

На Западе системы вооружений проектируются инженерами, которые собирают в кучу новейшие технологии, а затем изобретают для них какое-то назначение. В России военные определяют предназначение, а затем изыскивают самые простые и самые дешевые технологии, которые можно использовать для достижения этих целей. Поэтому российский МиГ-29 (1982), в отличие от американского F-16 (1978) не имел электродистанционной системы управления, а имел «старые» механические органы управления полетом. Я бы здесь добавил, что более передовой остов самолета и наличие двух двигателей, а не одного, как у F-16, дало МиГ-29 преимущества в диапазоне эксплуатационных режимов.

Однако когда понадобилось, русские применили электродистанционную систему управления, например, в Су-27 (1985). И последнее по порядку, но не по значению: российские ядерные силы на данный момент наиболее передовые, они намного более боеспособны, чем стареющая ядерная триада США. Даже американцы признают это.

Так что же это значит? Это значит, что, несмотря на выполнение неимоверно сложной задачи по сдерживанию и нанесению поражения любому вероятному противнику на протяжении границы в 20 с лишним тысяч километров и на глубину в 1 000 км, российские вооруженные силы доказали, что они в состоянии достигать конкретные политические цели. Отражать и наносить поражение потенциальному противнику, будь это ваххабитские повстанцы (которых западные эксперты описывают как «непобедимых»), обученная западными инструкторами и вооруженная западным оружием грузинская армия (несмотря на то, что в первые критические часы войны грузинские ВС превосходили российские по численности и у российских ВС наблюдались проблемы с управлением). Разоружение более чем 25 000 украинских военнослужащих (из, как считалось, «отборных ударных» частей) в Крыму без единого выстрела, произведенного во гневе. И конечно же, российское военное вмешательство в войну в Сирии, где крошечный российский контингент повернул ход войны вспять.

В заключение я хочу вернуться к моему заявлению о России, как о единственной стране, которая сейчас открыто отвергает западную цивилизационную модель и лидер которой, Владимир Путин, обладает более чем 80%-ой поддержкой населения. Эти два фактора имеют критическое значение при оценке возможностей российских вооруженных сил. Почему? Потому что они демонстрируют тот факт, что российский солдат точно знает, за что (или против чего) он воюет. И он знает, что когда он дислоцируется где-либо, он не выступает в качестве инструмента «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка или любой другой российской корпорации. Он знает, что воюет за свою страну, за ее народ, за ее культуру, за ее свободу и безопасность.

Более того, российский солдат также знает, что использование военной силы не является первым и предпочтительным выбором властей его страны, а, наоборот, последним, который вступает в действие только тогда, когда все остальные средства уже были исчерпаны. Он знает, что российское Верховное главнокомандование, Кремль и Генеральный штаб не одержимы тем, как бы выискать какую-нибудь маленькую страну и вышибить из нее дух только для того, что подать пример всем остальным — чтобы те боялись. И последнее по порядку, но не по значению. Российский солдат готов умереть за свою страну, выполняя любой приказ. И все русские очень хорошо это знают.

В конце концов, исход любой войны определяется силой воли. Я твердо верю в это. И я также верю, что самым важным фактором в войне является «простой» рядовой пехотинец, а не супернатренированный супермэн. В России их иногда зовут «махра» — это молодые ребята из пехоты, не обязательно красавцы, вовсе не мачо, без какого бы то ни было специального оборудования или подготовки. Но именно они победили ваххабитов в Чечне. Высокой ценой. Но они это сделали. Именно среди них было огромное количество героев, которые поражали своих товарищей и врагов своим упорством и храбростью. Они не красуются на парадах, и о них часто забывают. Но это они победили больше империй, чем кто бы то ни было. И это они сделали Россию величайшей страной на Земле.

Так что, да, у России сейчас самые могучие вооруженные силы на планете. Существует еще много стран с отличными вооруженными силами. Но что делает российские вооруженные силы уникальными, так это диапазон их возможностей, которые простираются от антитеррористических операций до международной ядерной войны. И это — в сочетании с удивительным упорством и силой воли русского солдата. Есть много вещей, которые российские вооруженные силы делать не могут, но, в отличие от ВС США, российские вооруженные силы никогда и не предназначались для того, чтобы делать что угодно, где угодно и когда угодно (то, что называется «побеждать в двух с половиной войнах»).

Пока же русские наблюдают за тем, как США не могут взять Мосул, хотя они и обеспечили местные силы огромной «поддержкой» со стороны и НАТО, и США. И то, что видят русские, мягко говоря, не производит на них впечатления. Но Голливуд, наверняка, на основе этого позорного провала произведет великолепный блокбастер. А личному составу, участвовавшему во всем этом, раздадут медали (ведь именно это случилось после провала в Гренаде). А толпу, смотрящую телевидение, в очередной раз уверят в том, что «хотя русские и добились некоторого прогресса, их вооруженные силы все еще очень далеко отстают от своих западных коллег». Да, кому какое дело?

оригинал https://southfront.org/the-best-armed-forces-on-the-planet-opinion/

Автор (публикуется под псевдоним The Saker) — широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения издателя с незначительными сокращениями.

Перевод Сергея Духанова

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** Штурм дворца Ами́на — спецоперация под кодовым названием «Шторм-333», предшествующая началу участия советских войск в афганской войне 1979−1989 гг., в ходе которой 27 декабря 1979 года спецподразделениями КГБ СССР и Советской Армии была взята резиденция «Тадж-бек» президента Афганистана.

*** «Чёрный ястреб» (англ. Black Hawk Down) — историческая военная драма, основанная на реальных событиях. Действие фильма происходит 3 и 4 октября 1993 года в Сомали, где идёт гражданская война и массово гибнут люди.

**** «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» (англ. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi) — американский драматический фильм режиссёра Майкла Бэя, основанный на книге Митчелла Зукоффа. Вечером 11 сентября 2012 года, в 11-ю годовщину теракта 11 сентября, группа исламистских боевиков атаковала американское представительство в Бенгази. Они убили четырёх американцев, в том числе посла США в Ливии.

***** Бинт-Джубайль или Бинт-Джбейль (بنت جبيل‎ — дочь Библа) — южноливанский город с населением 30 тысяч человек. Расположен в 4 км к северу от израильской границы. С 1985 по 2000 оккупирован Израилем. После вывода ЦАХАЛ превращен в укрепленный район «Хезболлой», поэтому в израильских СМИ Бинт-Джубайль часто называют «столицей «Хезболлы». В 2006 разгорелись ожесточенные бои за город между «Хезболлой» и ЦАХАЛ.

Источник: nnm.me