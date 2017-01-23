ВЛАДИМИР ПУТИН

Мы ждали долго. Наконец

Вошел в Кремлевский наш Дворец

Спокойной поступью мессии

Защитник матушки-России.

Не сразу поняли дельцы,

Что обрубаются концы

Их паутинистым интригам,

Служившим западным веригам.

На вид вошедший был простым,

С покровом прядей не густым,

Смущался он под градом взглядов,

Но был готов к лавинам ядов.

Не сразу бросился он в бой

И медлил с властной ворожбой,

Однако точно, без размаха

Ударил в кучку олигархов.

Затем он принялся за хлам

И осудил публичный срам;

И тех, кто жить не хочет в мире,

Пообещал «мочить» в сортире.

И так он «ястребов» «мочил»,

Что в бозе их порыв почил,

А иноземцам в назиданье

Напомнил и про обрезанье.

Когда «Дубровка» и «Беслан»

Пытались взять его в капкан,

Он с честью вышел из захвата,

Не растоптав, что было свято.

Примером личным призывал

Не допустить страны развал -

И постепенно и красиво

Окрепла заново Россия.

Тогда «партнеры» смыли грим

И запустили руки в Крым,

Но наш герой одним ухватом

Вернул его к родным пенатам.

И тут такое началось!-

Вскипела вражеская злость -

Коль толку нет от провокаций,

Решили бить посредством санкций.

Но лидер наш в ответ на вой

Технично брал на болевой.

И завопили супостаты,

В своем убожестве трекляты.

В конце концов весь мир признал,

Что наш один переиграл

Гнилые запада элиты,

Чьи карты были правдой биты.

Блюдет и совесть, и закон,

И все увидели, что он

Не предает, не продается

И под хвалу врагов не гнется.

Питаясь мудростью веков,

Свободен от любых оков,

Уравновешен, как природа,

Творит он благо для народа.

Мы долго ждали. Наконец

Пришел не брат и не отец,

Не бог, не царь, не обличитель,

А скромный родины спаситель.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ