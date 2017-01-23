ВЛАДИМИР ПУТИН
Мы ждали долго. Наконец
Вошел в Кремлевский наш Дворец
Спокойной поступью мессии
Защитник матушки-России.
Не сразу поняли дельцы,
Что обрубаются концы
Их паутинистым интригам,
Служившим западным веригам.
На вид вошедший был простым,
С покровом прядей не густым,
Смущался он под градом взглядов,
Но был готов к лавинам ядов.
Не сразу бросился он в бой
И медлил с властной ворожбой,
Однако точно, без размаха
Ударил в кучку олигархов.
Затем он принялся за хлам
И осудил публичный срам;
И тех, кто жить не хочет в мире,
Пообещал «мочить» в сортире.
И так он «ястребов» «мочил»,
Что в бозе их порыв почил,
А иноземцам в назиданье
Напомнил и про обрезанье.
Когда «Дубровка» и «Беслан»
Пытались взять его в капкан,
Он с честью вышел из захвата,
Не растоптав, что было свято.
Примером личным призывал
Не допустить страны развал -
И постепенно и красиво
Окрепла заново Россия.
Тогда «партнеры» смыли грим
И запустили руки в Крым,
Но наш герой одним ухватом
Вернул его к родным пенатам.
И тут такое началось!-
Вскипела вражеская злость -
Коль толку нет от провокаций,
Решили бить посредством санкций.
Но лидер наш в ответ на вой
Технично брал на болевой.
И завопили супостаты,
В своем убожестве трекляты.
В конце концов весь мир признал,
Что наш один переиграл
Гнилые запада элиты,
Чьи карты были правдой биты.
Блюдет и совесть, и закон,
И все увидели, что он
Не предает, не продается
И под хвалу врагов не гнется.
Питаясь мудростью веков,
Свободен от любых оков,
Уравновешен, как природа,
Творит он благо для народа.
Мы долго ждали. Наконец
Пришел не брат и не отец,
Не бог, не царь, не обличитель,
А скромный родины спаситель.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ