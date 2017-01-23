Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 января 2017

Турецкие военные ликвидировали 65 террористов ИГИЛ в Сирии

Генштаб ВС Турции сообщил в понедельник о ликвидации за минувшие сутки 65 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба Турции

«Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе Эль-Баба и Бзага ликвидированы 14 объектов ИГ, в том числе 7 убежищ, 6 штабов террористов и одно оснащенное вооружением транспортное средство. Уничтожено 65 боевиков ИГ», — говорится в сообщении.

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В Сирии готовы объединить военных и оппозицию против ИГИЛ

В Астане сегодня пройдет конференция по Сирии, в которой примут участие представители властей и оппозиции, а также ряд международных посредников. Как ожидается, стороны будут обсуждать прежде всего дальнейшие вопросы перемирия, которое было объявлено в конце декабря 2016 года. Кроме того, как сообщили источники в вооруженной оппозиции, оппоненты властей в Дамаске намерены выступить с предложением о создании совместных отрядов по борьбе с ИГ (деятельность организации запрещена в России). В Сирии идею поддерживают, правда, ставят некоторые условия.

В Сирии положительно отнеслись бы к инициативе вооруженной оппозиции сформировать совместные подразделения по борьбе с ИГ при условии, что те будут подчиняться военному руководству страны. При этом речь идет только о тех группировках, члены которых являются гражданами страны. Об этом «Известиям» заявил депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас), член комитета по межарабским и международным делам Саджи Таама.

— Я не вижу никаких препятствий, чтобы сирийцы, даже те из них, которые сражались с оружием в руках, вернулись в лоно государства и стали вести борьбу с террористами ИГ. Это позволило бы снизить уровень кровопролития и распространить перемирие на многие районы страны. Если вооруженная оппозиция поднимет этот вопрос в ходе переговоров в Астане, это будет конструктивный шаг с ее стороны. Мы однозначно поддержим договоренность, в соответствии с которой вооруженные отряды войдут в состав сирийской арабской армии, — сказал депутат.

Такую позицию «Известиям» подтвердил и высокопоставленный источник в сирийских силовых структурах.

— Мы изначально выступали за то, чтобы сирийские граждане, принимающие участие в деятельности незаконных формирований, либо возвращались к мирной жизни, либо вступали в ряды армии, чтобы вести борьбу с боевиками. В руководстве страны, в том числе военном, прекрасно понимают, что многие люди повелись на разного рода несбыточные обещания и теперь хотят прекратить сражаться против своих сограждан. Мы, в свою очередь, можем только приветствовать такие начинания и готовы предоставить возможность вести борьбу против боевиков, но, разумеется, под руководством сирийских военачальников, — сообщил источник.

Собеседник «Известий» также отметил, что примеров, когда люди сперва сражались в вооруженных группировках, а затем приняли решение сменить сторону и пополнить ряды сирийской армии, уже довольно много.

Напомним, что в Сирии как минимум до конца марта будет действовать закон об амнистии, который позволяет боевикам вооруженных формирований либо, сложив оружие, вернуться к мирной жизни, либо присоединиться к борьбе правительственных сил против террористов.

Ранее в СМИ появилась информация, что вооруженная оппозиция намерена обсудить на встрече в Астане создание объединенных формирований из повстанцев и бойцов сирийской армии для борьбы с ИГ, которые будут действовать под руководством России и Турции.

Собеседники «Известий» в Сирии говорят, что для Дамаска принципиально важно сохранение суверенитета, а потому привлечение третьих сторон к управлению, в том числе и правительственными войсками, едва ли найдет поддержку.

Вместе с тем, как считает ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин, предложение вооруженной оппозиции вполне может рассматриваться, однако навязывать свои условия в рамках инициативы по созданию совместных отрядов она вряд ли может.

— У оппозиции сейчас выбор прост: либо ее вооруженные отряды продолжат уничтожать, либо она все-таки попытается найти общий язык с властями в Дамаске и договорится о своем участии в будущей политической жизни Сирии. Именно в этом ключе имеет смысл рассматривать согласие боевиков пойти на перемирие. И в таком же ключе можно рассматривать инициативу о совместных отрядах. Разумеется, сирийские власти будут настаивать, чтобы этими отрядами управляло армейское руководство страны, поскольку вооруженные группировки находятся не в том положении, чтобы диктовать свои условия, — убежден эксперт.

Андрей Онтиков, газета «Известия»

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Новости мира: Власти Сирии сегодня переговорят с оппозицией

Делегации сирийского правительства и оппозиции в понедельник, 23 января сядут за один стол и проведут переговоры в присутствии посредника.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии Абдель Хаким Башар, пишет ТАСС.

«Да, это будут прямые переговоры», — сказал он.

При этом член делегации от оппозиции не уточнил, кто именно будет выступать в качестве посредника. Он пояснил, что это может быть Россия, Турция или ООН.

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Переговоры в Астане: на встрече будут около 15 сирийских оппозиционных сирийских групп

В Астане представлены представители около 15 сирийских оппозиционных групп, как такового главы делегации нет.

Об этом заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко, пишет РИА Новости.

«Полномочиями представлять всю сирийскую оппозицию ни один человек не был наделен», — сказал Василенко.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января в 13.00 местного времени (10.00 мск) и, как ожидается, продлится два дня.

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Межсирийские переговоры в Астане пройдут без СМИ

Представители средств массовой информации смогут попасть только на открытие переговоров по Сирии в Астане, основная часть переговоров будет проходить за закрытыми дверями.

Об этом заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко, пишет Интерфакс.

«Представители СМИ будут допущены к фото, и видео съемки только на начало переговоров, так как их содержательная часть, что очевидно, будет проходить в закрытом режиме», — сказал Василенко на пресс-конференции в понедельник в Астане.

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ВАЖНО: Котел под Дамаском почти зачищен, боевики должны сдать города в течение 24 часов (ФОТО, ВИДЕО)

В последние дни Сирийская армия продолжила зачищать от боевиков котел в долине Вади Барада на Западе от Дамаска, вынуждая их покинуть эту местность или погибнуть. Соответствующие кадры публикует политуправление САА. На видео видны артиллерийские удары с господствующих высот по позициям бандформирований в долине, кроме того показано продвижение бронетехники в низине. На фото показаны ракетные установки, танки, самоходные гаубицы и станковые гранатометы, стоящие на холмах, а также снайперские позиции. Днем в воскресенье, 22 января, правительственные войска существенно продвинулись в районе городка Айн Фиджа. «Армейцы добились прогресса в городе Айн Фиджа в долине Вади Барада в сельской местности провинции Дамаск, взяв под контроль ряд зданий в северной части населенного пункта», — сообщило медиа-крыло «Хезболлы». После очередных успехов Армии Сирии бандиты продолжили обсуждать с правительством окончательное урегулирование в Вади-Барада, начав новый раунд переговоров. Во встрече, которая состоялась в городке Дейр-Канун, приняли участие представители местного населения и члены бандформирований «оппозиции», на ней было достигнуто окончательное соглашение, согласно которому боевики должны быть эвакуированы в северо-западную провинцию Идлиб со своими семьями в течение 24 часов. Тот, кто решит остаться, будут иметь возможность урегулировать свой правовой статус согласно президентскому указу о примирении и помиловании. Для того, чтобы закрепить эту сделку, соглашение о прекращении огня вступит в силу в ближайшие несколько часов. Переговоры произошли после значительного продвижения правительственных войск в районе центральной площади г. Айн Аль-Фиджа и у мечети Абу Бакр АС-Сыддык. В результате ожесточенных боев армейцы отбросили террористов «Джебхат ан-Нусры»*. Как ранее сообщала «Русская Весна», около 5,5 миллионов человек в Дамаске оказались лишены полноценного водоснабжения на один месяц, после того как боевики отрубили подачу воды в столицу Сирии. Читайте также: СРОЧНО: Боевики попали в котел под Дамаском и готовы сдать города (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Битва за Дейр Зор: Армия САР при поддержке ВКС РФ переходит в контрнаступление и отбрасывает ИГИЛ (ВИДЕО, КАРТА)

В воскресенье, 22 января, банды ИГИЛ развернули мощное наступление на позиции Сирийской армии у стратегически важной кольцевой развязки Панорама, угрожая захватить этот район. Воспользовавшись плохими погодными условиями, террористы штурмовали оборону Сирийской Арабской Армии у ферм Панорама, что привело к жестокой битве, которая длилась на протяжении большей части воскресного утра. СМИ сирийской «оппозиции» радостно заявили, что террористам ИГИЛ* удалось занять перекресток Панорама, но эта информация была ложной, Сирийская армия успешно отбила атаку врага. ВКС России и ВВС Сирии сыграли важную роль в отражении нападения, они наносили массированные удары по ИГИЛ, не позволяя подкреплениям боевиков попасть к месту сражения и не давая им передышки, чтобы перегруппироваться и организовать полноценное наступление. В результате правительственные войска отразили наступление после нескольких часов непрерывных боев в районе Панорамы на западе Дейр эз-Зор. Армия перешла в контрнаступление и отбросила ИГИЛ Позже армейцы сами перешли в контрнаступление и уже «игиловцы» оказались в обороне. Подразделения САА продвинулись по меньшей мере на 400 м через кладбище, заставив исламистов бросить несколько своих позиций после того, как они понесли существенные потери. Среди важных позиций, захваченных правительственными силами в воскресенье, — стратегический холм у кладбища, откуда открывается вид на автовокзал Дейр эз-Зор. По данным сирийских военных, более 40 террористов были убиты в ходе операций в минувшее воскресенье, среди них большое количество составляли иностранные наемники из Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака. Спецназ Гвардии и десантники перебрасываются в Дейр эз-Зор Также сообщается, что элитные подразделения Республиканской гвардии САА были доставлены из Дамаска в военный аэропорт Камышлы после долгого пребывания в сирийской столице. 104-я воздушно-десантная бригада Сирийской Арабской армии была передислоцирована в провинцию Дейр эз-Зор, чтобы помочь своим братьям по оружию. Военный источник сообщил арабскому агентству AMN, что эти силы будут перевезены на вертолетах на объекты 137-й артиллерийской бригады, штаб-квартира которой расположена в городе Дейр эз-Зор. Десантники и гвардейцы останутся в этой пустынной провинции на неопределенный срок, чтобы помочь местным ополченцам и армейцам отражать атаки ИГИЛ. Читайте также: Жестокие бои в Дейр Зор: 100 авиаударов ВКС РФ и контрнаступление Армии Сирии (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+) *Запрещенная в России террористическая организация

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Дейр-эз-Зор. 22.01.2017

Коротко о ситуации к Дейр-эз-Зоре к исходу 22 января 2017 года.Сегодня, атаковать пытались обе стороны. Халифат предпринял ряд атак в направлении 137-й базы к западу от базы "Панорама". На первом этапе боевикам удалось несколько потеснить сирийскую пехоту, но сильный огонь и удары авиации вынудили их прекратить атаки и провести перегруппировку.После обеда, противник возобновил наступление и смог продвинутся к перекрестку дорог расходящихся к 137-й базе и базе "Панорама". Но уже к вечеру источники Халифата заявили, что удержать перекресток "черные" не смогли и были вынуждены отходить на позиции к югу от дороги. Заявлено 16 убитых солдат САА и уничтожили 1 танк в районе университета "Аль-Фурат". По сирийским данным "черные" потеряли до 20 человек убитыми. Стоит так же отметить, что сирийцы сегодня заявили, что суммарно с начала наступления противник потерял до 500 человек убитыми https://www.almasdarnews.com/article/500-i sis-terrorists-killed-deir-ezzor-syrian-a rmy-reports/ На данный момент бои продолжаются к югу от дороги, "черные" не оставляют надежд взять под контроль перекресток.САА в свою очередь добилась некоторого прогресса в районе кладбища, сократив расстояние до передовых позиций в районе авиабазы. Противник в этих боях потерял до 30 человек убитыми и ранеными. Но тут стоит помнить, что занятие кладбища и прилегающих пустырей все равно не позволит установить полноценное сообщение с авиабазой, так как дорога простреливает из прилегающих к дороге развалин жилых кварталов, из которых боевиков Халифата вытеснить достаточно проблематично. Плюс гарнизон авиабазы должен решить вопрос с отжатием у боевиков района Джирайя.Проблема на данном этапе тут решается в лоб, по окраиной застройке, району кладбища и Джирайе наносятся авиаудары, чтобы оттеснить боевиков вглубь города и расчистить дорогу сирийской пехоте и ополченцам. Низкие темпы продвижения сирийцев отражают текущие трудности (недостаток качественной штурмовой пехоты, малое количество бронетехники, упорное сопротивление пехоты "черных"), с которыми сталкиваются сирийцы преодолевая сопротивление боевиков.В целом, обстановка продолжает оставаться для сирийцев тяжелой, но пока еще не безнадежной. Опираясь на район университета и госпиталя, САА еще сохраняет некоторые надежды на соединение рассеченных частей анклава, чему противник активно препятствует, не оставляя надежд немедленно сокрушить часть анклава, пока обстановка на других фронтах не вынудила их снимать отсюда войска. Пока что, с этим наблюдается обратная картина – из Ракки в Дейр-эз-Зор были переброшены дополнительные подкрепления (пехота и тачанки). В свою очередь, сирийские источники сообщают, что готовится переброска подкреплений из состава Республиканской гвардии в Дейр-эз-Зор по маршруту Дамаск-Камышли-Дейр-эз-Зор. Свежая пехота сейчас тут явно не помешает, особенно люди с навыками действий в городских условиях и в составе штурмовых групп.Слухи о смерти генерала Иссама Захрединна, который является главным вдохновителем героической обороны города, как обычно оказались сильно преувеличенными. Его потеря конечно была бы невосполнимой, потому что генерал личным примером вдохновляющий подчиненных, играет очень важную роль в ситуации, когда яростные атаки боевиков могли бы поколебать боевой дух защитников Дейр-эз-Зора. Бои последних дней показали, что несмотря на неудачу 15-17 января, сирийцы не пали духом и продолжают активное сопротивление.Женское ополчение Дейр-эз-Зора.Нарезка видео за январь.

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