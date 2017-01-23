Послевкусие выборов. (Раздумья мои тяжкие)

Минуло чуть больше трёх месяцев, как прошли выборы в городах и весях всей огромной Российской Федерации. Результаты этих выборов вы все знаете. Выборы как выборы. Лучше или хуже стали персоны с громким названием «депутат»? Если ответить по русски — а хрен его знает! Время покажет, только время может точно ответить на этот вопрос. По сути в каждой парламентской партии были представители, которых можно назвать просто «Г...» Естественно, чем больше партия, тем больше этих самых «Г» там присутствует. Исключением являются наши прозападные либералы — там сплошное и поголовное «Г», поэтому и результат такой, кто же будет голосовать за обыкновенное «Г», кроме этого самого «Г»

Честно говоря мне вообще не понятно — а зачем тратить такие огромные средства на проведение выборов? Ведь для этого правительством было выделено 10 млрд 401 млн руб. Такая сумма была предусмотрена в федеральном бюджете страны. Агромадные я вам скажу деньги. Мало того — всех этих депутатов потом ещё и надо шикарно содержать, как говорится в соответствии со статусом. Правда мне кажется, что этот самый статус сами депутаты для себя и придумали. А ведь когда то, не так уж и давно, самым крутым чиновникам полагалась «Волга ГАЗ 24». Правда с водителем. А простой токарь ездил на «Жигулях», и плевать он хотел на всякие «статусы». В тоже время наш премьер министр, господин Медведев говорит что денег типа "нет". Наши министры-экономисты постоянно плачутся на большую нехватку средств и взывают к увеличению пенсионного возраста, придумывают новые налоги или поборы. не знаю даже как их правильно и назвать. Так может на депутатах и чиновниках сэкономим? Уйма денежной массы освободится, бюджет наполнится.

Мне не понятно зачем нам такое огромное количество законопроектов? Это я о том, чем должны заниматься наши «думцы» и «думцессы». Вот например только в 2015 году в Государственную Думу поступило более 1570 законопроектов. Это только за год. А за пять тогда сколько? Может именно поэтому была такая низкая явка на выборы? По заявлению главы ЦИК она составила 47,81%. То есть больше половины взрослых граждан страны высказали свою позицию — а пошли вы все со своими выборами… Как то вот так. И вот такое отношение к выборам как раз показывает отношение народа к депутатскому корпусу. Вроде бы они , эти самые депутаты у нас есть, но они так, для красы и собственного удовольствия. Мы же демократическая страна. И мы должны показать всему миру что наша демократия самая что ни на есть демократичная из всех демократичных. Только так и никак иначе.

Почему то хочется, чтобы законы были чёткие, короткие, понятные, ясные. И конечно хочется чтобы они исполнялись и выполнялись неукоснительно и всегда. Эй, уважаемые депутаты — ну сочините вы уже законопроект без лазеек и дырок. Чтобы его невозможно было перевернуть и вывернуть в свою пользу проходимцам и жуликам. А пока именно так и происходит повсеместно, или это специально так и задумано? Чтобы народ тренировался и всегда был в тонусе.

А пока у меня, как гражданина когда то великой страны с названием Советский Союз почему то частенько проявляется ностальгия по социализму и постоянно накапливаются вопросы:

1. Почему частенько крупные государственные чиновники и депутаты после своей отставки уезжают жить на Запад? Причём цветут и пахнут на многие миллионы а то и миллиарды долларов? Почему? Им что, в России жить плохо? А тогда государственным деятелем чьей страны он получается был?

2. Почему очень многие государственные чиновники попадаются на взятках и прямом воровстве, но наказание получают маленькое премаленькое, я бы даже сказал совсем малюсенькое? Это для того, чтобы показать Западу нашу демократию? А в «исключительной стране» с названием США за воровство также наказывают?

3. Почему такие СМИ, как «Эхо Москвы», «Дождь» , «Новая Газета» и т. д. открыто занимается антироссийской политикой, а журналисты этих СМИ довольно часто оскорбляют и клевещут на россиян и Россию? А им за это ни-че-го!!! Ну просто совсем ничего! Почему? В Европе и США тоже так? Или нет?

4. Почему до сих пор в стране процветает фальсификат буквально всего, от алкоголя и лекарств до станков и самолётов. Скорее всего есть даже фальшивые депутаты. А наказание за всё это опять же маленькое прималенькое. Почему? Или это бизнес кого то там, наверху? А люди гибнут.

5. Почему очень много показывают и рассказывают про Сирию, и почти совсем перестали показывать Донбасс? Мне конечно жалко и тревожно за сирийцев, но гораздо тревожней мне за жителей Донбасса. Почему убивают лучших командиров — Беднов («Бэтмен»), Ищенко, Мозговой, Дрёмов — теперь вот Арсен Павлов (Моторолла). А ответки нет. Почему? Почему каждый день идут обстрелы из крупных калибров, каждый день гибнут люди, русские люди - а реакция России какая то уж очень хилая? Или мы сильно боимся Запада и санкций?

6. Если завтра война, а войной пахнет в мире очень сильно, воевать пойдёт только половина населения, а другая половина эмигрирует на Запад? Ну там всякие токари и слесари с трактористами в окопы, а бизнесмены, чиновники и банкиры в эмиграцию? Или будет по другому?

7. Почему в новостях показывают и рассказывают про огромные успехи — и урожай зерновых ого го, и сахарной свеклы завались, и газа в Европу и Азию стали продавать намного больше, и импортозамещение идёт по стране семимильными шагами - а в магазин зайдёшь — цены опять подскочили? Почему? Продукт то свой, не импортный, не за доллары купленый. Почему всё время дорожает? Жадность? С жадностью справится наши бизнесмены не могут? Или не хотят? Срубить бабла по лёгкому и на Запад, на ПМЖ. Такова политика?

8. Почему нас всё время лупят по мордасам, а мы только утираемся? Ну всякие там санкции, ограничения, наезды, аресты, наговоры, прямая клевета и неприкрытый грабёж — а в ответ тишина. Делаем вид что отвечаем или действительно отвечаем? Почему тогда куда не глянь — засилье иностранных марок и брендов? Они нам по мордасам, а мы им прибыль и процветание ихнего бизнеса обеспечиваем. Так получается? Это наш ответ?

9. Почему фактически против России и россиян идёт уже неприкрытая война, а мы всё продолжаем говорить про каких то коллег и партнёров, всё рвёмся с теми, кто нас бьёт по мордасам дружить? Почему? Это хитрый план такой? Задушить в объятиях? А как же русская пословица — как аукнется, так и откликнется. Мне такая политика больше по душе. Как ты ко мне, так и я к тебе.

Вопросов у меня ещё огромное количество, не до выборов и депутатов. Правда на выборы я лично вместе со всей семьёй ходил. Обязательно. Я всегда на выборы хожу. А как же иначе. И в окопы тоже пойду. Если придётся. У меня другой родины нет. И не будет. Такой вот я однолюб. Так что кто, если не я.

Олег Козлов. Самара.