ОБРАЩЕНИЕ К «ПЯТОЙ КОЛОННЕ»
Был Иуда до вас, заложивший Христа,
Но, свой грех осознав, он повесился с горя.
К сожалению, ваши не молкнут уста,
Пропаганде врагов клеветнической вторя.
Неужели вы так ненавидите Русь,
Свой родимый очаг и историю предков,
Что готовы плевать в вас взрастивших бабусь
Ради брошенных вам зарубежных объедков?
Прикрываясь благой комбинацией слов,
Вы хотите продать супостатам Россию
И лишить свой народ тех исконных основ,
Из которых он черпал и веру, и силу.
Вы же здесь родились, на священной земле,
Где творили Толстой, Достоевский и Пушкин,
Где в столице большой, как и в малом селе,
Никому никогда не откажут в горбушке.
Вы же в русских полях обретали себя,
Вы же русской травой и цветами дышали,
Вы же в русских просторах, судьбу торопя,
Свою душу любви и мечтам посвящали.
Вы же были чисты, как роса, как родник,
И за родину-мать были к смерти готовы,
А теперь, будто дьявол вам в сердце проник,
Отдаете врагам родовые швартовы.
Подвизаясь на ниве позора и лжи,
Ренегатствуя подло в тылу у Отчизны,
Вы поставили цель – обнулить рубежи,
Что достигли отцы, потерявшие жизни.
Но за каждый сребреник будет ответ.
А за то, что желали Отечеству худа,
Вам ни ныне, ни присно прощения нет! -
По сравнению с вами достойней Иуда.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ