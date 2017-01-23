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ОБРАЩЕНИЕ К «ПЯТОЙ КОЛОННЕ»

11:17. 23 января 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Был Иуда до вас, заложивший Христа,

Но, свой грех осознав, он повесился с горя.

К сожалению, ваши не молкнут уста,

Пропаганде врагов клеветнической вторя.

 

Неужели вы так ненавидите Русь,

Свой родимый очаг и историю предков,

Что готовы плевать в вас взрастивших бабусь

Ради брошенных вам зарубежных объедков?

 

Прикрываясь благой комбинацией слов,

Вы хотите продать супостатам Россию

И лишить свой народ тех исконных основ,

Из которых он черпал и веру, и силу.

 

Вы же здесь родились, на священной земле,

Где творили Толстой, Достоевский и Пушкин,

Где в столице большой, как и в малом селе,

Никому никогда не откажут в горбушке.

 

Вы же в русских полях обретали себя,

Вы же русской травой и цветами дышали,

Вы же в русских просторах, судьбу торопя,

Свою душу любви и мечтам посвящали.

 

Вы же были чисты, как роса, как родник,

И за родину-мать были к смерти готовы,

А теперь, будто дьявол вам в сердце проник,

Отдаете врагам родовые швартовы.

 

Подвизаясь на ниве позора и лжи,

Ренегатствуя подло в тылу у Отчизны,

Вы поставили цель – обнулить рубежи,

Что достигли отцы, потерявшие жизни.

 

Но за каждый сребреник будет ответ.

А за то, что желали Отечеству худа,

Вам ни ныне, ни присно прощения нет! -

По сравнению с вами достойней Иуда.

 

                     БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

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Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, политика, Россия
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