Насаждение СЕКСУАЛЬНЫХ ИЗВРАЩЕНИЙ — оружие в борьбе за власть мирового кагала!

Автор этой части статьи и темы — женщина, блогер Vena45, моя знакомая, которая проживает в настоящее время на Украине и знает не понаслышке, как её многострадальная страна, ведомая 100% еврейским руководством, пыталась попасть в Европу, извините, через жопу. В прямом и переносном смысле этого слова. Правда, Украина так и не попала куда хотела, как ни старались Турчинов, Порошенко, Яценюк, Тимошенко, и прочие представители еврейской nazi-Анальности...

А поскольку после нашего общероссийского доктора и телеведущей программы "Здоровье" Елены Малышевой, эта тема "про жопу" уже не является в СМИ табу, то давайте и мы не будет стесняться обсуждать её на "КОНТе".

"СОДОМИЯ и её прародители ЕВРЕИ"

Ещё 10-15 лет тому назад и в страшном сне не могло никому присниться, что такое будет возможно повсеместно и тем более в таких масштабах! Я имею ввиду СОДОМИЮ — страшный библейский грех и его пропаганду!

Вот, к примеру, недавний вопиющий случай, который произошёл в Италии.

Правительство этой религиозной страны (вспомните, совсем недавно Италия — это "Священный Рим", "Святая Инквизиция" и святой "Папа Римский") своими Указами не только узаконило ПЕДОФИЛИЮ, СОДОМИЮ, ГЕРМАФРОДИТОВ и прочих сексуальных извращенцев (в общей сложности 13 видов!), но и ввела уголовную ответственность итальянцев за публичное преследование или просто непринятие этой категории граждан!

Из какого мутного истока идут этих маразматические насаждения?

Кто именно их успешно навязывает мировому сообществу, которое послушно ползёт в пасть "удаву", словно загипнотизированный кролик?

Если верить статистике, основная масса людей в мире — верующая. И хотя религии многочисленны и разнообразны, тем не менее, в большинстве из них превалирует вера людей в Бога и имеется представление о наличии у Бога антипода — дьявола. Вместе они, Бог и дьявол, и символизируют ту вечную борьбу, которая происходит на земле в реальной жизни между ДОБРОМ и ЗЛОМ.

Как отметил Григорий Климов: «евреи вносят в действия этих дегенератов осознанную направленность, как направленный взрыв. Ведь за 4000 лет евреи хорошо оседлали дегенерацию, привыкли к ней и научились использовать её законы в своих целях, использовать дегенерацию как оружие в борьбе за власть. Это – как динамит для взламывания нормальных защитных учреждений здорового государства.

Это же утверждал ещё в конце XVIII века и премьер-министр Японии Окума Сигэнобу: «Евреи во всем мире разрушают патриотизм и здоровые основы государства». То есть, узаконивание сексуальных извращений также работает на конечную цель мирового монстра – достижение мирового господства!

Насаждая подобную гнусность среди нормальных людей, евреи имеют двойной "гешефт": садистское удовлетворение от своей очередной победы над униженными "гоями" и покорение очередной ступени на пути к тотальной мировой власти.

Следует справедливо заметить, что редкие евреи пытаются трезво оценить роль своей нации в мировом сообществе. Все они с возмущением аппелируют к многочисленным и масштабным погромам еврейского этноса, но, как правило, никогда не обсуждают их причины. Такая же необъективность наблюдается и в отношении еврейских истоков содомии, наглядно находящих подтверждение в "Ветхом завете", который сами евреи называют "Торой" или "пятикнижием Моисея".

Григорий Климов проанализировал в своей работе «Союз сатаны и антихриста» сведения о еврейских именитых предках, упомянутых в "Ветхом завете", и нашёл подтверждение того, что истоки содомии ведут именно к евреям, что именно евреи и есть родоначальники содомии, инцеста и прочей сексуальной дегенеративностии.

Приложение по теме: "Статистика по гомосексуализму".

Источник.

Ещё одно приложение по теме: "Как библейские жиды отомстили немцам за холокост".

Теперь смотрите, что произошло в связи с избранием в США нового президента.

Публикация от 30 ноября 2016 года Александра Никишина:

"Геи не могут пережить триумф Трампа"

Победа консервативного кандидата от республиканцев на президентских выборах в США вызвала всплеск самоубийств в ЛГБТ-сообществе.

Америка сходит с ума. В прямом смысле слова. Страна разделилась на два непримиримых лагеря, готовых во взаимной ненависти воевать друг с другом и потерять свою страну. В связи с безумной президентской кампанией, распалившей общество до температуры кипения, ярко проявились все язвы американского общества, до этого вгоняемые пропагандой толерантности и СМИ в глубокое подполье. Одна из таких язв – агрессивное насаждение ЛГБТ-идеологии и проблемы вокруг этого.

В ночь президентских выборов, когда победа Д. Трампа стала очевидной, на федеральную горячую линию по предотвращению суицидов Suicide Prevention Lifeline http://suicidepreventionlifeli... которая включает в себя сеть из более 160 кризисных центров, обрушился шквал звонков. Об этом сообщили все ведущие новостные издания, такие как Time, ABC News, The Washington Post, Inquisitr, The Daily Caller и другие. CNN сообщила, что только между 1 и 2 часами ночи национальная сеть зафиксировала 660 звонков http://edition.cnn.com/2016/11... Объем был в два-три раза больше, чем в обычные ночные пиковые часы и увеличивался по мере закрытия избирательных участков. Подобный всплеск звонков превысил многолетний рекорд, который продержался со времен терактов 9\11. И причиной таких звонков стали как раз страхи, которые испытывали люди перед своим будущим после выборов.

Национальный кризисный центр по приему текстовых сообщений Crisis Text Line http://www.crisistextline.org/ также зафиксировал всплеск суицидных сообщений. Между полуночью и часом ночи поток суицидных текстовых сообщений увеличился в восемь раз. В среднем за день эта кризисная линия фиксирует около 1000 текстовых сообщений. В ночь выборов это число подскочило до 2000. А с утра среды до утра четверга, оно выросло до 4000. В пресс-релизе, выпушенном Crisis Text Line, отмечается, что наиболее частыми словами в сообщениях были «выборы» и «испуг», а самой испуганной частью были представители ЛГБТ.

США помимо перечисленных горячих линий по предотвращению самоубийств существует специализированный The Trevor Project – национальный лидер по предотвращению самоубийств среди лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов http://www.thetrevorproject.or... . В прошлом году организация зафиксировала 54000 контактов, сделанных по телефону, в онлайн чате, или в текстовых сообщениях http://www.thetrevorproject.or... . В результате выборов нормальный объем вызовов, поступивших в эту службу, удвоился. В последний раз The Trevor Project фиксировал такой экстремальный всплеск трафика в 2012 году, после показанного в прямом эфире телешоу «Glee» попытки самоубийства представителя ЛГБТ сообщества, а также самоубийства в 2014 году Робина Уильямса.

Молодые лесбиянки, геи и бисексуалы в четыре раза чаще совершают попытки самоубийства, чем гетеросексуалы. Среди молодых транссексуалов, почти половина признаются в том, что серьезно рассматривали окончание своей жизни и совершили попытки самоубийства. Об этом свидетельствуют статистические данные, изложенные на сайте Trevor Project. http://www.thetrevorproject.or...

Если же учесть трансгендеров всех возрастов, то статистика самоубийств будет еще мрачнее. 46% транс-мужчин и 42% транс-женщин уже предпринимали попытки самоубийств, в соответствии с исследованием, проведенным в 2014 году http://williamsinstitute.law.u... Американским фондом по предупреждению самоубийств и институтом Williams. В обычный день Trans Lifeline http://www.translifeline.org/ фиксирует от 50 до 60 вызовов, но после выборов, без признаков снижения, служба получала более 500 звонков в день.

Накал противостояния в американском обществе достиг такого уровня, что часть американцев, которым до чертиков надоела агрессивная пропаганда гомосексуализма, стала в сети травить представителей ЛГБТ и доводить их до самоубийства. Издание USA Today опубликовало статью White supremacists urge trolling Clinton supporters to suicide http://www.usatoday.com/story/... в которой еще больше испугало геев тем, что избрание Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов придало смелости белым расистам в онлайн домогательствах к сторонникам Хиллари Клинтон. Издание же Daily News в статье Neo-Nazi website posts list of liberals for readers to bully into suicide пошло еще дальше, обвинив сторонников Трампа в доведении до самоубийства либералов онлайн. http://www.nydailynews.com/new...

Ресурс The Daily Stormer опубликовал более 50 твитов сторонников Трампа, призывающих наказать либералов путем доведения их до самоубийства http://www.dailystormer.com/im... Издатель ресурса Andrew Anglin откровенно призвал читателей: «Вы можете троллить этих людей (либералов и ЛГБТ – прим. автора), чтобы некоторые из них убили себя».

Многие американские эксперты, изучающие так называемые «группы ненависти» признают, что победа Д. Трампа принесла белым консерваторам уверенность в возрождении своей идеологии над мультикультуризмом. Атмосфера ужаса и страха среди ЛГБТ стала такой накаленной, что одна из их представителей Jennifer Soto Segundo написала в Твиттере: «Я никогда не чувствовала себя так безнадежно, мне никогда не было так страшно о моем будущем в Америке. Я сейчас не могу жить. Я так боюсь»

На следующий день в ответах ей предлагали отправиться в газовую камеру, или, по-хорошему, депортироваться.

Аналитики «групп ненависти» обеспокоены тем, что онлайн-антагонизм может привести к реальным столкновениям. Школы и департаменты полиции сообщали о нескольких инцидентах расистского и неонацистского граффити и даже случаях нападения на представителей ЛГБТ на «почве ненависти». Подобных полицейских отчетов по всей Америке уже сотни. И накал ненависти среди американцев только возрастает. The Los Angeles Times сообщает http://www.latimes.com/nation/... что Ку-Клукс-Клан 3 декабря хочет отметить победу Трампа парадом победы в северной Калифорнии под лозунгом «TRUMP = TRUMP'S RACE UNITED MY PEOPLE». Особую обеспокоенность по этому поводу высказывает Антидиффамационная лига https://ru.wikipedia.org/wiki/...

Что интересно, различные американские психологи и идеологи мультикультуризма и толерантности установили, что количество самоубийств подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией гораздо выше в тех районах, где проживает консервативное население, а в районах, жители которых поддерживают демократов, геи и лесбиянки чувствуют себя прекрасно. Ученый из Колумбийского университета Марк Хатценбухлер провел исследование среди 32 тысяч старшеклассников и выяснил, что наиболее высокий уровень попыток суицида среди школьников, не подвергавшихся издевательствам и не склонным к депрессии, приходится на округа и штаты, где демократы пользуются наименьшей поддержкой. Наибольшим фактором повышения риска суицидов стал политический консерватизм. Исследование показало, что социальная среда, благоприятная для геев и лесбиянок, благотворна и для гетеросексуальной молодежи. И наоборот. Это утверждение стало основой навязанной американскому обществу идеологии либерализма и толерантности.

Однако практика показала полную несостоятельность официальных теоретических идеологических изысканий. Согласно опубликованной статистики ФБР за 2015 год, наибольшее количество «преступлений на почве ненависти» совершено не в отношении мусульман, как об этом утверждают официальные власти и идеологи либерализма, а в отношении евреев и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации http://www.debbieschlussel.com... Мало того, большинство этих преступлений приходится как раз на «голубые штаты», традиционно поддерживающие демократов, где представители ЛГБТ чувствуют себя прекрасно.http://www.breitbart.com/texas...

Это несоответствие навязанной обществу теории и существующей реальности как раз и порождает обострившуюся в результате выборов ненависть между различными группами американского общества. В очередной раз глобалисты-либералы столкнулись с ситуацией, когда их уверенность в контроле над любыми процессами - как в обществе, так и в геополитике - оборачиваются в итоге полной потерей контроля, лавинообразным увеличением противостояний, и, как результат, хаосом. Чем закончится этот пик противостояния в США - гражданской войной, или общественным примирением в рамках другой идеологии, скоро будет видно.

Александр Никишин Источник.

Ещё одна новость на эту тему, причём самая свежая и тоже связанная с избранием Трампа:

Источник.

Параллельно с этими изменениями в США наблюдаются явные изменения и в Европе. В частности Римско-католическая церковь отходит от былой поддержки извращенцев и гомосексуалистов!

Так было совсем недавно:



Источник.

Так стало:

"Папа Римский становится борцом с педерастами"

РИА «Новости» со ссылкой на издание Express недавно сообщило удивительную новость — Папа Римский подписал новую доктрину, согласно которой гомосексуалисты и люди, поддерживающие гомосексуальную культуру, не могут быть приняты в семинарии и быть рукоположены во священники Римо-католической церкви.

Прямым текстом говорится: «Церковь, глубоко уважая заинтересованных людей, не может принимать в семинарии или рукополагать в сан людей, практикующих гомосексуализм, проявляющих глубокие гомосексуальные наклонности или поддерживающих гей-культуру».

Это настоящая сенсация!

Однако такое прямо-таки революционное заявление Ватикана отчего-то прошло мало замеченным. А ведь совсем недавно от Папы Римского мы слышали совсем другие речи. Он призывал каяться перед гомосексуалистами!

«Мы должны извиниться за многое перед геями. Мы должны не просто извиниться, а попросить прощения», - одна из его цитат. Другая цитата: «О людях нельзя судить только по их сексуальным предпочтениям: давайте не будем забывать, что Бог любит все свои создания». Или вот еще такое высказывание Папы Франциска: «Если человек является геем, но имеет добрую волю и ищет Бога, то кто я такой, чтобы судить его».

И вот теперь поворот на 180 градусов! Папа открыто говорит, что гомосексуалисты — ущербные люди, они не достойны того, чтобы принимать их в семинарии, рукополагать в священники.

Что же произошло? Что заставило Папу Франциска так круто менять свои взгляды? Что вынуждает Ватикан стремиться стать едва ли не в авангарде борьбы с педерастами?

А произошла по сути дела революция в Соединенных Штатах Америки!

Избранный президентом США Дональд Трамп открыто объявил о том, что он сторонник традиционных ценностей и будет проводить политику в поддержку традиционной семьи, традиционной нравственности, традиционных ценностей, на которых строилась Америка.

А ведь совсем недавно вице-президент США Джозеф Байден открыто заявлял, что для американцев едва ли не ключевым направлением политики будет поддержка сексуальных меньшинств во всём мире. Что США будут мерить уровень развития демократии по тому, какие права в той или иной стране имеют половые извращенцы.

Теперь из Вашингтона звучат принципиально другие речи. И Папа Римский почувствовал, что почва уходит из-под ног. Ватикан рискует оказаться за бортом нового тренда мировой политики, тренда на традиционализм и нравственные критерии политики. А ведь Ватикан всегда позиционировал себя как «совесть западного мира», изображал себя нравственным лидером христианского мира.

Совсем недавно только Россия и русские лидеры — Святейший Патриарх Кирилл, Президент Владимир Путин — открыто исповедовали себя защитниками традиционных ценностей и христианских норм. Только Русская Православная Церковь и Государство Российское возвышали свой голос в защиту христианства. А западные элиты с упоением пропагандировали толерантность и мультикультурализм, изгоняли христианские символы из общественного обихода.

Теперь ситуация меняется коренным образом. Теперь не только Путин, но и Трамп - лидеры двух крупнейших держав - открыто заявляют о поддержке не мировой гомосексуальной революции, а о необходимости нравственной реставрации. В этих условиях Папа Франциск понял, что поезд истории может уйти без него и, чтобы успеть за новым трендом мировой политики, он поспешил заскочить в последний вагон уходящего в новую эпоху экспресса.

Понятно, что верить в искренность поворота Папы Римского в сторону традиционных ценностей нельзя. Тем паче, когда этот Папа иезуит, который по определению думает одно, говорит другое, а делает третье. Скорее всего Франциск I просто хочет остаться среди мировых лидеров, решающих судьбы мира.

Однако, чем бы ни был вызван разворот политики Ватикана, он не может не радовать всех сторонников христианской нравственности и традиционных ценностей.

Заявление Папы Римского, на мой взгляд, знаменует ни много, ни мало — конец эпохи глобализма!

Поддержка гомосексуализма, продвижение во всем мире так называемой «гей-культуры» — одна из важнейших черт эпохи глобализации.

Агрессивное сообщество педерастов является своего рода «новым Интернационалом», готовившим гомосексуальную революцию, которая должна была уничтожить последние островки традиционности в мире — традиционные религии, национальные государства, классическую семью.

Гей-интернационал.

И вот теперь даже Ватикану становится выгодно бороться с гомосексуалистами!

Как же нам не радоваться действию Промысла Божия, такими причудливыми путями ведущего нас к реставрации нравственности и традиционализма.

Анатолий Степанов, главный редактор «Русской народной линии». Источник.

Получается, что Римско-католический "Ватикан" вертится как флюгер на ветру. Куда католикам выгодно, туда они и поворачивают свою политику... А несчастные гомосексуалисты в этой истории подобны жертвенным петухам. То их взращивают на потребу усиления дьявольской власти, то их приносят в жертву новому повороту истории, чтобы их кровью смыть слой чьих-то вчерашних грехов...

Статья в продолжение темы: "Почему, где евреи — там извращения и педерастия?"

И ещё одна статья, ну ОЧЕНЬ интересная!



"Кто придумал делать на ЗОНЕ "опущенных" и уголовный жаргон — "феню"?"

22 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин