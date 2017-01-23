Лоботомия мозга по Гайдару

Примерно тоже самое и с нынешними «гайдаровцами». Сказали «авторитеты» из ВШЭ: «Гайдар гений!», написали в учебничках – «Реформы Гайдар спасли Россию!» — значит так оно и есть! Головы чугунные, глазки оловянные. «Садись, пять!»

Сейчас большинству из тех, кто тогда сыпал ими по поводу и без, крайне стыдно вспоминать свою былую ретивость. Перековавшиеся в мелких и не очень мелких буржуа, лавочников и спекулянтов они теперь стесняются тех своих убеждений.

Вспомним такой предмет нашей юности «Научный коммунизм» — сколько отличников, зазубрив его основы потом гордо тащили это по жизни. Причём в виде самых примитивных фраз: «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно», «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны», «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» и проч!

Феномен этот мне видится чрезвычайно тривиальным — во все времена были «начётчики»: молодые люди, которые в ходе учёбы не отличались критическим мышлением, бездумно принимали на веру любые утверждения, если они высказаны «авторитетными» преподавателями или прописаны в учебниках и дальше гордо тащили в клювах по жизни эту глупость и с жаром бросались её защищать.

Количество молодых (и не очень) людей, взявшихся защищать реформы Гайдара и зудящих в комментах о том, что он-де «спас Россию», «наполнил её товарами», «оживил экономику» и прочий бред как бЭ доставляет!



Почему, к примеру, у большевиков, о которых «либералы» непрерывно воют, что они «узурпировали власть в стране» и «безграмотные и не знающие экономики», практически с первого года после окончания гражданской войны (1920 г.) шёл непрерывный рост экономики, и уже к 1926 году валовая продукция промышленности превысила уровень ВПП 1913 г. на 8%.



Продукция машиностроительной промышленности превысила в 1925 г. довоенный уровень на 13%. Близко к довоенному уровню подошла добыча нефти и угля. Уже в 1925 году в основном завершилось и восстановление сельского хозяйства. Общая посевная площадь достигла в 1925 г. уровня 1913 г. Валовой сбор зерновых культур в 1925 г. по сравнению с 1913г. составил 82%. И это ещё ДО начала Индустриализации и Коллективизации, которые как ракетами толкнули экономику СССР вверх! Почему? Расстрелы и ГУЛАГ? Так их ещё тогда и в помине не было!

А вот у «реформатора» Гайдара с его «командой» с момента их назначения, началось обвальное падение экономики России в пропасть. Для тех, кто плохо учился, или не способен критически мыслить, напомню, в 1991 году, несмотря на тщательно раздуваемый «либералами» миф о «огромном экономическом кризисе в СССР» (для желающих знать реальность вот неплохой обзор: (http://www.kara-murza.ru/books/Razum/R azum034.html), нищих людей в РСФСР не было.

Но уже через два года их стало 34% процента населения, это тех кто вообще оказался ЗА чертой бедности! А концы с концами еле сводило ещё почти 50% населения.

Реформа, говорите? Валовый внутренний продукт страны при Гайдаре сократился на 28%. Такого падения национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны, когда производство сократилось на 25%, ни в годы Гражданской войны (на 23%), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21%). (Демоскоп)

Собственно, чего зря воду в ступе толочь – вот графики. Всё наглядно видно:

Вот что Гайдару удалось это ограбить население России! По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН «Сбережения населения Российской Федерации», к 1996-м году у 71% жителей страны осталось лишь 3,3% денежных сбережений 1991 г, зато у 5% — 72,5% сбережений, из них на долю 2% приходилось 52,9% всех сбережений населения России. Браво!

Реформа? Но, может быть я ошибаюсь и в социальной сфере всё было ОК! Люди радовались, как тут мне писали, возможностям жить достойно и зарабатывать. И как они радовались? В 1995 году число бездомных детей в России перевалило за 1 миллион (!!!). Это официальная цифра! Один миллион бездомных детей!!!

Реформа? При Гайдаре в Россию вернулся его величество Голод, что тщательно умалчивалось, но скрыть факты невозможно. Вот данные по заболеваемости туберкулёзом – один из главных «доказательств» и спутников нищеты и голода – 1991 год 34,01 случая на 100 000 населения. А уже в 1994 году 90,7 — в 2,7 раза!!! Это буквально взрыв! Как в пять раз при Гайдаре выросла смертность от гриппа и простудных заболеваний – что тоже вполне объективный показатель нищеты и голода – при отсутствии полноценного питания резко растёт смертность от обычных сезонных заболеваний!

Так, где же «реформа-то» гайдаровская?

Она есть в головах самой «упоротой» части населения, выведенных за эти 25 лет породы «крысоедов», исповедующих «зоновский» принцип – «Сдохни ты сегодня, а я завтра!», эти убеждены, что реформы Гайдара «освободили» от «человеческого мусора» территории. Типа, слабые и старые должны были стать удобрением для сильных и предприимчивых. Ну, с этими вообще говорить не о чем! Это биологический яд, который нужно держать под постоянным контролем.

Есть и другие – опять же полуграмотные, которым сказали что альтернативы «гайдарономике» не было! Поэтому, мол, и пришлось нам терпеть, «чтобы внуки наши зажили счастливо при коммунизме» — помните такую мантру советского времени? Теперь её поют на новый лад, про капитализм, но с «человеческим лицом».

Вот только опровергает эту глупость пример одной большой страны, которая столкнулась с куда более масштабными вызовами в тоже самое время как и мы. И эта страна показала, что иной путь был! И это путь верный! Я говорю о Китае! Напомню, в конце 80-х Китай находился в глубочайшем экономическом системном кризисе, практически голодал и стремительно отставал технологически. И там жило, напомню, почти 900 МИЛЛИОНОВ человек! И что?

Без разрушения своей страны, без уничтожения коммунистической идеологий, без отказа от социального государства эти 900 миллионов смогли под руководством КПК (коммунистической партии !!!) провести самые масштабные и радикальные экономические реформы в новейшей истории, сделав Китай государством номер два в мире!

То есть, пока у «реформатора» Гайдара богатейшая страна мира Россия летела в чудовищную пропасть, теряя по 10% ВВП в год Китай (не имеющий экспортных запасов сырья) каждые четыре года удваивал свой ВВП!!!

Так в чём реформа-то Гайдара, идиоты?

Я понимаю, почему наш либеральный истеблишмент молится Гайдару и устраивает всякие форумы его имени. Это позволяет легитимизировать и фиксировать в сознании населения ту чудовищную лоботомию, которая была проведена над ним по его обворовыванию и закабалению в феодальную реальность.

Но своя-то голова у вас должна быть! Или не должна?



Вл. Шурыгин

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Источник.

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Мы немного дополним публикацию Владислава.



Во-первых, обращаем внимание на предпоследний график: там указаны не абсолютные значения ВВП РФ, а его годовое изменение.



Чтобы сравнить эволюцию ВВП России с ВВП Китая, приведём диаграмму из того же источника.



Сначала повторяем диаграмму ВВП КНР.





Ниже – эволюция ВВП России. Обратите внимание на максимальные значения (в млрд. долл.) выше и ниже.

40 триллионов для КНР и менее 2-х триллионов для РФ.



А как было во времена СССР? Мы фиксируем непрерывный резкий, по сравнению с другими странами, рост ВВП.









Защитники Гайдара и его реформ могут возразить: но позвольте, ведь начиная с первого прихода Путина к власти, мы наблюдаем рост ВВП по сравнению с 1990 годом в 2 – 2,5 раза! Вот он, итог гайдаровских либеральных реформ!



Не позволим. Во-первых, понадобилось полтора десятка лет нищеты, унижения и разрухи, чтобы достичь уровень 1990 года. За это время сформировалось целое поколение, на котором вся эта нищета и пошлость отразилась.



Во-вторых, изменилась и методика подсчёта ВВП. Если в СССР доля услуг и торговли с ресторанами в 1970 году составляла треть от ВВП, то в США больше половины.



Различие ещё более значительно к 1990 году: менее 40% в СССР и почти 2/3 в США. Сюда же включают и т.н. финансовые услуги. Т.е. дал банк предприятию миллиардный кредит – эту сумму приплюсовывают к ВВП.



Именно по этой методике и проводится расчёт ВВП РФ. А все эти услуги, порою – обязательные (напр., страхование автомобиля), плюс переизбыток кебабных и прочих точек сомнительного готового питания – оно нам очень нужно? Это как-то влияет на возможности достойно воспитать и образовать ребёнка?



В-третьих, судя по возрождению ВПК при Путине, последний использует некий закрытый контур управления и финансирования. Т.е. отошёл от гайдаровской либеральной модели организации экономики.



Но даже с учётом особенностей подсчёта и прихода Путина, мы до сих пор не можем достичь уровня ВВП одной лишь РСФСР! Потому что указанные выше 600 млрд. долларов для 1990 года – весьма условное значение.



Если пересчёт ВВП с советской эпохи в эрэфную осуществлялся через соотношение доллар = 60 копеек, то может и стартовали с шестисот миллиардов ВВП. Тогда развал хозяйства при гайдарах был таким мощным, что даже при новой цене доллара в несколько десятков рублей не позволил даже при такой сомнительной методике сохранить достойный уровень ВВП.



Высказанный тезис подтверждают даже данные такого лживого антисоветского издания, как КП. Вот сведения оттуда:



Проведём несложный подсчёт. Население РСФСР составляло к перестройке чуть более половины от населения СССР, т.е. порядка 150 миллионов человек. Умножим на 17,5 тысяч долларов и получим порядка 2-х с половиной триллионов долларов, а не 600 миллиардов, как на диаграмме выше.



Т.е. мы и сегодня сильно отстаём от РСФСР даже по нынешней методике подсчёта ВВП, что уж говорить, если из нынешнего валового продукта вычесть паразитические пункты банковского и ресторанного секторов…

