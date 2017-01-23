Кто-то из нас явно сошел с ума

Когда читаешь предложения ведущих персон из правительства Д.А. Медведева, сложно отделаться от ощущения, что кто-то явно сошел с ума. Либо мы, рядовые граждане Российской Федерации, либо члены финансового блока правительства «Единой России». На этот раз странное предложение высказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, как всегда делает ЕР – прикрываясь именем и авторитетом нашего президента.

Игорь Шувалов:

«Вчера у президента мы приняли ключевое решение, что в текущей неустойчивой ситуации мы не можем позволить тратить нефтяные деньги. И все денежные средства от продажи нефти стоимостью выше 40 долларов будем направлять в резервный фонды, и через бюджетную систему они тратиться не будут, что, с другой стороны, позволит нам предоставить дополнительную прозрачность ценообразования курса рубля — то, чего ждут от нас те, кто открывает предприятия и хочет больше продукции продавать на экспорт».

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На эту же тему высказался и новый министр экономического развития Максим Орешкин, сменивший на «боевом посту» рьяно выступавшего в пользу приватизации Улюкаева.

Максим Орешкин:

«Очень важно, что принято решение по нетрате дополнительных нефтегазовых доходов, что позволит обеспечить большую долгосрочную стабильность российский экономике. В отличие от опыта прошлых лет, мы сейчас не будем торопиться тратить дополнительные средства. Это будет означать, что в случае падения цен на нефть никаких шоков, никаких стрессов для российской экономики не будет».

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Завершение статьи, рассказывающей нам об этих предложениях двух либеральных деятелей правительства Медведева, достойно того, чтобы его вырезать и в рамочке повесить на стену.

«Стоит отметить, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России совместно обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с ЦБ в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней. Вместе с тем, поскольку дополнительные доходы от продажи нефти тратить не планируется, дефицит бюджета будет финансироваться за счет заимствований. Около триллиона рублей Минфин намерен привлечь в результате размещения облигаций федерального займа. Планируется также выход на внешние рынки: в марте-апреле запланировано размещение евробондов на сумму $3 млрд».

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Для правильного понимания того, что предлагают Шувалов и Орешкин, давайте представим обычную российскую семью. У неё есть бюджет, который складывается из зарплат мужа и жены. Общая сумма дохода, предположим, равна 70 тысячам рублей в месяц.

Получив деньги, муж предлагает жене следующий вариант. «В текущей неустойчивой ситуации мы не можем позволить себе тратить заработанные нами деньги», — говорит супруг, – «Поэтому все наши дополнительные доходы свыше 40 тыcяч рублей мы положим в банк, и это будет наш резервный фонд.». Муж идёт в банк и кладёт деньги на счет с минимальным процентом. Однако в результате такого решения в семье возникает дефицит бюджета – ведь часть дохода отдана банку. Возникший дефицит семейного бюджета предлагается финансировать за счет заимствований. То есть взять деньги в долг… у того же самого банка, только под гораздо больший процент! Итог: каждый год семья будет терять часть своего дохода, переплачивая банку проценты, потому что кредиты в Банке всегда дороже, чем процент по вкладам в него же. Либо семья будет недоедать, не выделять средства на кружки для детей, не будет делать ремонт.

Если ваш супруг или супруга предложит вам такой финансовый план, что вы на это скажете? Что так делать не надо. А ведь члены правительства предлагают нам именно это. Доходы бюджета свыше 40$ за баррель не класть в бюджет, не пускать на развитие экономики, а класть в резервный фонд, то есть покупать американские долговые обязательства. Где процент от 0,5 до 2,5% годовых. А возникший в результате таких действий дефицит бюджета погашать с помощью взятия денег в долг у тех же самых западных банкиров. Только уже под 5,5% минимум.

Кто-то из нас двоих явно сошел с ума: либо народ, который в своей обычной жизни так никогда не поступает, либо правительство.

Раньше такое принудительное изъятие денег из российской экономики, которое приводит к её малокровию, отсутствию денег, ощущаемое во всех её областях, называлось «бюджетное правило». Потом из-за санкций и искусственного обрушения цен на нефть американцами и саудитами, бюджетное правило отменили. Теперь вновь вводят его, прикрываясь именем президента. Итогом станет дальнейшее отсутствие финансов в экономике, невозможность получения дешёвых кредитных средств ни госсектором, ни предпринимательским сектором нашей экономики. И ежегодная выплата дани Западу, которая составляет разницу между процентами отдаваемых ТУДА средств и получаемыми ОТТУДА в долг деньгами. Это десятки миллиардов долларов в год.

Об абсурдности такой системы я совсем недавно говорил в ролике:

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Предлагаю вашему вниманию очередную «Реплику для раздумий» на эту тему:

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Источник: nstarikov.ru