Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

Рис. 1 Эней

Нас уверяют, что герои греческих мифов выдуманы. Как они могут быть выдуманы, если Иосиф Флавий однозначно написал, что Библейский Исход был тоже подробно описан «эллинами» (греками). Значит, в греческих мифах обязательно должны всплыть ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ИСХОДА. И они действительно «всплыли».

Это величайший троянец Ясон. В библии это Мой Ас-Моисей. (О Ясоне см. «Золотое руно» сайт Ящик Пандоры).

Это величайший троянец Эней. В библии это Новый Ас-Иисус Навин.

Это они были первопроходцами в поисках НОВОЙ РОДИНЫ. Их первая родина начала погибать от природной катастрофы, резкого изменения климата и землетрясений.

Это «величайший герой Афин» Тесей-11 царь «Афин». В библии он должен быть царём Мадиама (Приуралья) при жизни Ясона, так как был его одногодком. Тесей вместе с Ясоном ходил за «золотым руном» в Колхиду (Урал). О Тесее см. «Золотое руно» на с. Ящик Пандоры.

Это Медея, жена Ясона-«великая волшебница» Уральской «Колхиды» («Волхвиды»). В библии это Сепфора жена Моисея, которую он взял из Мадиама (Серединной земли Урала). Она же Семирамида-Тамар.

Это Орфей-Гомер. В библии это библейский Аарон.

Остаётся удивляться, как их незаметно превратили в «великих евреев», даже по сути ничего не меняя, даже не меняя имён. Ведь Моисей и есть Мой Ас и Ясон одновременно. Греческий Ясон на греческом языке тоже пишется И АС ОН. Также и имя Эней означает Новый Ас-Исус Навин. Здесь указаны не их настоящие имена, а их ЧИНЫ.

Так исчезли «греческие» Герои из МИРОВОЙ истории великого переселения народов, описанного в Ветхом Завете.

Все эти герои мифов живут в одно и то же время, ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ, время гибели своей родины. Все эти герои знают друг друга.

Эней и Иисус Навин

Почему так однозначно он оказался единственным претендентом на Иисуса Навина. Потому что в мифе о ЭНЕЕ прямо сказано о ВОЖДЕ ТРОЯНЦЕВ ЭНЕЕ, КОТОРЫЙ ОСНОВАЛ РИМ в ИТАЛИИ.

А в Ветхом Завете библейский Исус Навин, возглавил Исход ПОСЛЕ СМЕРТИ АСА и довёл план Аса до КОНЦА, завершив завоевание Средиземноморья в том числе и Италии.

Даже на беглый взгляд видно, что имя Иисус Навин - Иса Новый. Ну а, когда вы прочтёте имя Эней на греческом, вы поймёте, что оно тоже означает Новый АС. И в самом деле его имя пишется Aiνείαζ –Аи неай ас.

Появление Энея.

Известно, что Троя была взята хитростью. Захватчики «греки» сделали вид, что уходят из Трои и вышли из гавани. Троянцы расслабились и начали праздновать победу. В этот момент их и застали врасплох вернувшиеся «греки». Ворота Трои открыли, спрятавшиеся в деревянном коне 9 «греков», в том числе главный придумщик этой операции Одиссей. Когда г. Троя (г.Илион) была побеждена «греками» и горела, из Трои ушёл с отрядом троянцев сын Анхиса ЭНЕЙ. Про участие Энея в троянской битве говорится очень странно. Эней с Пандаром вышли на колеснице против грека Диомеда. Эней был ранен камнем. В руках его было ГРОМАДНОЕ КОПЬЁ. Его спасли боги Афродита и Аполлон, вместо живого Энея послали в битву ПРИЗРАКА Энея.

Когда Троя была побеждена «греками», ими был уничтожен весь род царя Приама в Трое. Из Трои ушёл только Эней с отрядом троянцев (Стр. 518). «Эней, набросив на себя львиную шкуру, посадил на плечи своего отца АНХИСА, который не имел сил идти, взял за руку маленького сына АСКАНИЯ -ЮЛА. Вместе с женой КРЕУСОЙ и несколькими слугами он пробрался к воротам и вышел из погибающего города». Вместе с остатками троянцев они собрались в храме Цереры, стоявшем неподалёку. По пути почему-то пропала его жена Креуса. Её тень явилась к нему и предсказала, что на ЧУЖОЙ земле он должен жениться на царской особе.

Эней с троянцами ушёл В ГОРЫ и долго там скрывался (стр. 519). Видимо до полного отплытия «греков».

Свою цель «греки» выполнили, а именно, взяли похищенную когда-то троянцами (Парисом) «прекрасную Елену», чтобы вернуть её своему царю МЕНЕ ЛАЮ. Попутно взяв много ценностей, «греки» отплыли восвояси. Троянцы могли теперь спокойно продолжать свою мирную жизнь.

Проходит некоторое время и троянцы ВДРУГ решают покинуть родину. Хотя покидать страну вообще-то уже не имело смысла, потому что «греки» ушли из Трои.

НО ОНИ СТРОЯТ КОРАБЛИ и УХОДЯТ ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ в ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ НАВСЕГДА (стр. 519). «Построив под руководством Энея корабли, они незамеченными отплыли от родных берегов, НАВСЕГДА ОСТАВИВ ОТЧИЗНУ». Было 20 кораблей. Настоящая причина ухода в мифе не названа. Просто так из насиженных мест не уходят. Тем более «Велика и могущественна была Троя». В мифах утверждают, что причиной было разрушение и разграбление города в ходе Троянской войны. Но какая это война. Так небольшая военная стычка двух родственных народов из-за кражи «прекрасной Елены». Тем более противники уплыли на свою родину. И город восстановить было не проблемой. Значит появилась очень серьёзная причина. И БЫЛ ПЛАН, заранее продуманный. Уплывает на кораблях не весь народ, а ОТРЯД троянцев во главе с Энеем и продолжателем его рода маленьким мальчиком Асканием Юлой.

Так как допотопная Троя находилась на берегу Тихого океана на самой дальней точке Дальнего Востока (на допотопной карте это Колыма), то она ПЕРВАЯ почувствовала приближение катастрофы. Вот тогда и было принято решение НАЙТИ НОВУЮ РОДИНУ. Самое удивительное, что В ЭТОТ ПОХОД ЭНЕЙ БЕРЁТ «старика» АНХИСА.

Огромная роль в этом Исходе из Трои принадлежит Анхису.

Кажется странным, что Эней носится с Анхисом как с самой большой ценностью. Он даже не заметил, как пропала его жена, когда уходил из Трои, а старика очень берёг и вынес на себе из города. В руках Анхис держал некий сосуд видимо с прахом предков. У троянцев был обычай сжигать умерших и погибших и хранить их прах в золотых сосудах. На сосуде в виде статуэток были изображены двое молодых мужчин в головных уборах в виде платка (Тевкр и Скамандр?). Эней не оставляет старика в покое и берёт его с собой в опасное плавание. Мало того он плывёт с ним аж до Италии. Там на Сицилии Анхис умирает. Спрашивается, зачем так мучить старика.

Но оказывается этот «СТАРИК», отец Энея единственный, кто ЗНАЛ КУДА ПЛЫТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ и ГДЕ НАХОДИТСЯ ИТАЛИЯ. Поэтому его БЕРЕГЛИ КАК ЗЕНИЦУ ОКА.

Анхис (Аарон)

Даже когда Анхис умер, Эней специально спускается в царство мёртвых Аид, чтобы не только повидаться с отцом, а получить сведения от него о дальнейшем пути. На прощание (стр.525) Анхис там даёт ему наставления-ГДЕ ЕМУ лучше ВЫСАДИТЬСЯ В ИТАЛИИ, как бороться с враждебными племенами, чтобы достичь прочной победы. То есть Анхис точно знает местность Италии и кто её населяет.

Понятно, что эти сведения Эней почерпнул не в царстве мёртвых. Просто Анхис оставил ему подробную карту предстоящей дороги в Италию и описал её. Дал инструкцию для дальнейших действий Энею перед кончиной. Ещё в Аиде Анхис показывает Энею многих из его ПОТОМКОВ (?), которые МЕРТВЫ, но « которые ВО ВТОРОЙ РАЗ должны были ПОЯВИТЬСЯ В МИРЕ ЖИВЫХ» (стр. 525). Причём эти потомки, после того, как Эней обоснуется в Италии, воздвигнут ВЕЧНЫЙ город на семи холмах и прославят себя в веках искусством «народами править, утверждать обычаи мира, покорённых щадить и сражать непокорных». Что кроется за этим странным воскресением из мёртвых.

И об этом важном человеке вообще нет подробных сведений в мифах. Что за тайны мадридского двора. Что о нём известно. Анхис- ГЕРОЙ из рода ДАРДАНСКИХ царей, правнук Троя, или ВНУК ТРОЯНСКОГО ЦАРЯ ИЛА. По другим источникам АНХИС и ВЕНЕРА-РОДОНАЧАЛЬНИКИ семьи ЮЛИЕВ. Вспомните символ Уральских Волхвов-колдунов звезду ВЕНЕРУ («Золотое руно»). Оттуда пришли его предки.

Анхис по одним сведениям не мог ходить, потому что его ПОРАЗИЛ ЗЕВС, а по другим сведениям он ОСЛЕП. СЛЕПЫМ в памяти греков остался только один герой это ГОМЕР.

В Острожской библии его прототип Аарон тоже мог пострадать от вредного действия «Славы Господней»-очень опасного разрушительного оружия, так как непосредственно его обслуживал. От него он мог и ослепнуть и перестать ходить. В мифах про это воздействие можно отнести слова, что его «ПОРАЗИЛ ЗЕВС». Как известно Зевс поражал ОГНЁМ ТРЕЗУБЦА. В библии Моисей и Аарон были БРАТЬЯМИ по матери. Анхис и «Моисей-Ясон» должны быть братьями. То есть Анхис должен быть Аароном.

Всё указывает на то, что именно Анхис был библейским Аароном (Гомером-Орфеем).

В библии Гомер сын Иафета. Иафет сын Ноя и основатель «ЕГИПТА»-Гипер Бореи. Когда в Исходе Аарон начинает записывать хронологию и историю Исхода, он берет себе имя своего прапредка Гомера. А Аарон это его должность- ОРАТОР. По другому -ГОВОРУН, мусульмане его называли ГАРУН.

Как Анхис приводит Нового Аса.

Если Аарон в библейских событиях «умирает» первым, при этом НИКТО НЕ ВИДЕЛ ЕГО МОГИЛЫ, тогда он после своей МНИМОЙ СМЕРТИ может быть этим самым Анхисом, который по поручению Моисея-Аса возвращается в Трою и приводит из далёкой Трои Нового Аса на смену Старому АСУ. Действительно Анхис выводит из Трои не весь народ, а НЕБОЛЬШОЙ ОТРЯД ТРОЯНЦЕВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЭНЕЯ. И когда Моисей-Ас «умирает», Новый Ас берёт руководство на себя.

В «Числах» Ветхого Завета состоялось официальное представление Иисуса Навина народу, как нового руководителя (гл.27. п.18), чтоб «слушало его всё общество сынов Иилевых» после покорения Мадиама (Серединной земли-Урала). И после этого МОИСЕЙ ПРОПАДАЕТ. Всем объявляют, что он умер.

В библии специально отмечено, что НИКТО НЕ ВИДЕЛ, как умер Моисей, и никто не видел его могилу, кроме посвящённых. Такая же тёмная история со смертью Аарона. Его могилу и как он умер НИКТО не видел. Аарон по библии был БРАТОМ Моисея. Так что они действуют заодно. Моисей-Ясон даётся поручение своему брату Аарону-Гомеру (Анхису) привести НОВОГО АСА, внука ЭНЕЯ и сына Энея совсем маленького мальчика АСКАНИЯ-ЮЛА. Этот мальчик Аскания –Юла станет родоначальником рода ЮЛИЕВ (сынов ИеИлевых) в Риме. По мифам Анхис приводит Энея в Италию и делает всё, чтобы Эней ЗАКРЕПИЛСЯ в Италии самым ПРОСТЫМ СПОСОБОМ-женитьбой на «местной» царице Лавинии.

ТАК МОЖЕТ ЭТО И ЕСТЬ ЗАГАДОЧНОЕ ПОВТОРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЦАРСТВА МЁРТВЫХ ГЕРОЕВ, ВТОРОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ, о котором говорит АНХИС в царстве мёртвых (см. выше «Анхис»). Моисей и Иисус Навин якобы умирают, а на самом деле идут за оставшимся народом. Они уже во ВТОРОМ исходе идут как ПРОВОДНИКИ с новыми ЛИДЕРАМИ.

В греческих мифах также как и у Моисея и Аарона неопределённо описывается смерть ЯСОНА, ЭНЕЯ и ОРФЕЯ. То ли они умерли, то ли куда-то ПРОПАЛИ. НИКТО ТОЛКОМ не может сказать об их СМЕРТИ. Как появились на свет все помнят, а вот о их кончине ничего не помнят.

Вполне возможно, Моисей-Ясон и Аарон-Гомер не умерли, как утверждает библия, а ВЕРНУЛИСЬ за оставшимся народом, организовывать ВТОРОЙ ИСХОД-ЭВАКУАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ РОДНОЙ СТРАНЫ.

Орфей это молодой Анхис-Аарон.

Рис. 2 Орфей из Тарса

Среди исторических находок есть динары с надписью «Орфей-мусагет». Если Орфей это Аарон, тогда действительно он Моисея «ГЕТ».

Орфей, как известно, был участником кругосветной разведывательной экспедиции Ясона за «золотым руном» и его одногодком. Поэтому он прекрасно знал путь в Италию. Ясон с экспедицией наведывался именно в Италию. Но то, что Орфей был его братом по матери в мифах ничего не сказано.

Орфей у всех ассоциируется только с любовной лирикой посвящённой своей жене Эвридике.

На самом деле он был талантлив во всём. «ЩЕДРО ОДАРЁННОЙ БОГАМИ», он призывал стремиться к «СОВЕРШЕНСТВУ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ и ДУХОВНОЙ КРАСОТЫ». На Немейских игра в Арголиде ОН ГОЛЫМИ РУКАМИ ЗАДУШИЛ ВОЛКА. Он сочинял ВОЕННЫЕ ТАНЦЫ с ОРУЖИЕМ и ГИМНЫ. Уходившие в отставку ГЛАДИАТОРЫ ПОСВЯЩАЛИ ЕМУ СВОЁ ОРУЖИЕ.

Орфея изображали как юношу в античной одежде, также во «фригийском» скифском колпаке с орлом.

Рис. 3 Амур

Рис. 4 Аарон

Или седовласым стариком в головном скифском уборе. На росписи в апсиде часовни пророков и святых монастыря Екатерины на Синае (сер.15 в.) на левой стороне иконы написано «Орфн» а на правой «Аарон».

В Московском Благовещенском соборе в Кремле отражены на стенах автор «Илиады» Гомер и поэт Вергилий. Этой чести он мог удостоиться только как автор ХРОНИКИ ИСХОДА-БУДУЩЕЙ БИБЛИИ.

По сведениям из интернета голова (череп!) Аарона хранилась в современом ЛЕСБОСЕ и там пророчествовала.

Подробнее об Орфее см. интернет «Золотое руно» с. Ящик Пандоры. В интернете -«Образ Орфея в мифологии, античной литературе и искусстве»,

Орфей -Анхис-Аарон в библии.

Аарон-брат Моисея и на 3 (2) года старше Моисея. Он сын АВРАМА и ИОХАВЕДЫ. Из колена ЛЕВИЯ (ИЛЕВА). Он «уста» Моисея, так как тот почему-то был косноязычен.

От жены ЕЛИСАВЕТы у него есть дочь АМИНАДАВА, и 4 сына. Старшие НАДДАВ и АВИУД, которые скоропостижно умерли, когда принесли на носилках «Славу Господню» из горы Синай и положили в Ковчег. Другие ЕЛЕАЗАР и ИФАМАР. В 83 г. он пошёл в Исход и в 123 г. умер. Умер на горе Ор. По нему народ горевал больше, чем по непреклонному Моисею.

ПОТОМКИ от него –отец и мать ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ЗАХАРИЯ и ЕЛИЗАВЕТА. Ему на смену идут Иисус Христос по чину «МЕЛХИСЕДЕКА». Что это означает непонятно. Известно, что Иисус Христос был из рода ДАВИДОВА из Ессеев. Давидами в истории называли тех, кто получал царский титул не по родству, а по женитьбе на царевнах. Так осетинский царевич Сослан становится ДАВИДОМ, когда женится на царице Тамаре. Давидом называли историки и Чингис-хана наверное по той-же причине. Им ДАВАЛИ этот титул.

Его память на 20 июля вместе с Моисеем, ЕЛИСЕЕМ, САМУИЛОМ и ИЛИИ. ЭЛИСы это ЭЛЛИНЫ.

Его сестра МАРИАМ была старше Аарона.

Эней-Исус Навин в Ветхом Завете.

По Ветхому Завету Иисус Навин появляется в библии не в самом начале, а в момент, когда на 2 года Исход остановился станом у горы Синай (г. Синяя на Урале). Зовут его тогда ОСия и он сын некого «Навина». «Иисусом Навиным» он становится, когда возвращается из своей первой разведки. По результатам разведки народ отказывается идти воевать, так как не верит в свою победу над «исполинами». Они говорят, что мы «саранча» по сравнению с ними. Именно тогда пришлось Моисею и Аарону пасть «лицем» перед народом, а Иисусу Навину «разодрать одежды свои» (Числа гл.14, п.5,6). Появление Иисуса Навина в библии связано с появлением в стане ПЕРВОЙ ШАТРОВОЙ «ЦЕРКВИ». В стане ему поручается руководство этой «церковью». То есть ОН НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ И У НЕГО ОТДЕЛЬНЫЙ ШАТЁР. Про маленького мальчика Асканию Юла (сына Энея) упоминаний НЕТ. Таким образом Иисус Навин появляется НЕ С НАЧАЛА первого Исхода, он появляется ПОЗЖЕ, когда «марш-бросок» на Урал был завершён и народ расположился там станом на 2 года. Поэтому он может быть доставленным из Трои Энеем-Новым Асом.

Как Исусу Навину удалось убедить своих воинов идти на завоевания.

Когда народ отказался идти воевать с «исполинами» и другими народами Навин продемонстрировал на деле, что они могут побеждать, умея управлять НЕКИМ КОПЬЁМ. Причём он НЕ МЕТАЛ КОПЬЁ, а ПРОСТО НАПРАВЛЯЛ ЕГО НА ЦЕЛЬ. Иногда ему, чтобы полностью уничтожить город приходилось долго держать его на весу. Тогда слуги сделали ему подставку из камней и помогали держать руку с копьём. Когда он покорял непокорный народ Гая, который его прогнал, Иисус выманил Гая в долину, находясь в засаде, и убил 12 тысяч гайцев «ОСТРИЁМ МЕЧА». « Иисус был С КОПЬЁМ и НЕ ОТПУСКАЛ РУКУ с КОПЬЁМ пока всех не уничтожили». А город «ПРЕВРАТИЛ В ВЕЧНЫЕ РАЗВАЛИНЫ» этим же КОПЬЁМ (гл.8, Исус Навин. Ветхий Завет Острожской библии).

Интересная параллель с именем князя Владимира. Его называли на греческом языке «ВЛАДЕЮЩИЙ КОПЬЁМ». И Эней тоже «засветился» с «ГРОМАДНЫМ КОПЬЁМ», спасал его от «греков».

Сепфора это Медея.

Эней не является прямым наследником Ясона. В греческом мифе жена Ясона Медея вместе с 2-мя детьми покидает Ясона и ВОЗВРАЩАЕТСЯ на свою родину «Уральскую «Колхиду», когда узнаёт об измене Ясона и его женитьбе на другой. И там выходит замуж за престарелого царя ЭГЕЯ, у которого не было своих детей. На прощание она жестоко мстит Ясону-убивает его новую невесту Главку и её отца ядом. ЯСОН ОСТАЁТСЯ ОДИН.

И в Ветхом Завете у Моисея в Исходе при себе нет детей и семьи. Но какая-то «эфиоплянка» у него есть, за что его осуждает сестра Мариам. Но, когда Моисей с народом Исхода приходит в Мадиам (Урал), он встречается со своим ТЕСТЕМ (в библии так и написано с «тестем») и «ВОЗВРАЩЁННОЙ» женой Сепфорой и 2 детьми. (Исход, гл.18). То есть Сепфора с детьми была когда-то «ВОЗВРАЩЕНА» домой в Мадиам, как и Медея. То есть Сепфора с детьми покинула когда-то Моисея. МОИСЕЙ ОСТАЛСЯ ОДИН.

Когда Тесей в 16 лет приходит к своему «приёмному» отцу Эгею в «Афины», Медея, «жена Эгея», опасаясь потери своей власти, решила отравить Тесея, но её замысел был раскрыт и она бежала в Мадиам, что значит «серединные» земли. Самый ближайший к Среднему Уралу стратегически очень важный город, лежащий на берегу двух рек Оки и Волги, это современная Самара. Там она и обосновалась. В библии эти земли должны значиться как «Сепфоровы».

Подробнее о Медее см. «Золотое руно» с. Ящик Пандоры.

Как появилась допотопная Троя -Илион.

Сведения о появлении Трои поможет прояснить многие моменты Библейского Исхода и, в том числе, почему народ исхода в Острожской библии называл себя «сынами ИеИлевыми».

Основал Трою ИЛ, правнук сына Зевса Дардана и плеяды Электры. Плеядами-Вергилиями звались семь сестёр-дочерей Атланта. Дардан пришёл из АРКАДИИ к царю Тевкру. Тевкр отдал ему в жёны свою дочь (БАТИЮ). На подаренной царём земле Дардан основал г. ДАРДАН . Внуком Дардана был ТРОС, а сыном Троса ИЛ.

Однажды во Фригии ИЛ победил в соревнованиях и ему подарили 50 дев и 50 юношей и ПЁСТРУЮ КОРОВУ. Царь Фригии сказал ему идти за этой коровой, где остановится корова, там и основать город. Корова остановилась на холме. Там Ил основал город Троя. ПОЭТОМУ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ г.ТРОИ г. ИЛИОН по имени основателя Ила.

Оберегом города стал «палладий»-вырезанное из дерева изображение АФИНЫ-ПАЛЛАДЫ. ОНА СИМВОЛ ТРОИ. А ДРУГИМ СИМВОЛОМ обязательно должна быть именно ПЁСТРАЯ КОРОВА, чьи муки скитаний очень образно описаны в мифе о КОРОВЕ ИО в главе « Прометей».

Когда «греки» приплыли в Трою отбирать украденную «Прекрасную Елену» в ней правил внук Ила ПРИАМ.

Рис.5 Карта Троя, Аркадия, Микены

Вполне возможно, что страна Аркадия, откуда пришёл Дардан это Арголида, на допотопной карте «Ергимул». А город Дардан, который он основал это г. Тартар расположенный на реке Тартар. Так как «пёстрая корова» долго идти не может и, зная расположение допотопной Трои на допотопной карте, Фригия (Григия) должна быть рядом и выше Трои. На карте этой Фригии соответствует только один регион «Егригайа»-Е Григия.

На допотопной карте также можно определить, где находятся знаменитые МИКЕНЫ. «Микены богаты золотом». На допотопной карте это только одна область CAMBALV правее и выше Трои. Там горы СЕМАНТИН (или ИДИФ), где «злато в изобилии»-так написано на карте. На современной карте именно в этом месте на современной Колыме должно быть месторождение золота КЕНКЕРЕН.

На этой же карте есть на юге-западе АРГОЛИДЫ «СОЛЁНОЕ ОЗЕРО» в области Soiangi, на топоним которого можно ориентироваться.

О местонахождении Трои см. «Золотое руно» с. Ящик Пандоры.

Как погибла Сарматия, в том числе и Троя.

На допотопной карте видно, что Сарматия –ЦАРЕЙ МАТЬ, иначе ГИПЕР БОРЕЯ, располагалась на материке на берегу одноимённого Гиперборейского океана, именно так названного на приведённой допотопной карте. Именно здесь на оконечности Дальнего Востока на Колыме возникла цивилизация, так как здесь высадились выжившие после потопа люди (Первый потоп). Но и её ждала Вторая ГИБЕЛЬ. Вот как она описана в найденных на Юкатане летописях народа майя о гибели континента «МУ»-что значит «МАТЬ» с говорящим название «Троанский манускрипт». «Дважды сдвинувшись с места, она исчезла в течение ночи, непрестанно сотрясаемая огнями из-под земли. Будучи сжатыми в глубине, они заставили землю приподняться и обрушиться несколько раз в разных местах. Наконец поверхность земли не выдержала, и 10 стран были разорваны и рассеяны. Они затонули вместе с 64 миллионами жителей за 8060 лет до того времени, когда пишется эта книга». По подсчётам это произошло 11 тыс. назад. Этот континент находился в Тихом океане, и в легендах он описан как ПАЦИФИДА (ПАСИФИДА).

И как после таких потрясений можно найти какие-то артефакты. Ведь первичная земля покрылась вторым слоем наносов. В легендах северных народов (ханты, манси) первая земля была живой плодородной, но после потопа превратилась в «шкурку». Когда вода спала, появилась уже «мёртвая» земля без растений и живности. Позже проявились реки.

Но даже при таких природных катастрофах в Сибири и на Колыме находят уникальные золотые изделия, происхождение которых никак не могут объяснить. Эти артефакты высочайшего художественного уровня выложены в интернете.

Афина Паллада

Рис.6 Афина Паллада.

Психологию троянцев и их моральные принципы могут прояснить их боги. Оберегом города Трои стал «палладий»-вырезанное из дерева изображение АФИНЫ-ПАЛЛАДЫ. ОНА СИМВОЛ ТРОИ. Почему именно она. Афина-Паллада считается богиней СПРАВЕДЛИВОЙ и РАЗУМНОЙ войны в отличие от кровожадного «безбашенного» бога войны Ареса. Она всегда побеждала бога войны Ареса из-за «СПОКОЙНОГО ОСОЗНАНИЯ СВОЕЙ СИЛЫ». Могучая воительница Афина появилась из головы самого Зевса (сынок Гермес её расколол топором, хотел вылечить отца Зевса от головной боли) в полном военном облачении «в блестящем шлеме с копьём и щитом предстала она перед изумлёнными очами богов-олимпийцев». «ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА Афины горели мудростью, вся она сияла дивной мощной красотой». Отсюда следует какие артефакты надо искать, связанные с троянцами.

1.Это символ Трои –палладий-изображение Афины Паллады

2. Символ коровы.

3. Символ солнца Апполона.

4. Золотые сосуды, в которых хранился прах предков. Троянцы сжигали умерших.

Родословная Энея-Исуса Навина.

Из вышесказанного выстраивается следующая родословная Энея.

• Отец Зевс

•сын Дардан из Аркадии от Зевса и Электры

•Неизвестный сын от Дардана и дочери царя Тевкра Батии

• внук Трос-

• сын Троса ИЛ царь Трои –

• внук Ила Анхис

• младший сын Анхиса Эней

• сын Энея Аскания Юла от жены Креусы, которая была ДОЧЕРЬЮ царя Приама. А Приам внук Ила.

Таким образом Аскания Юла по линии матери потомок царя ИЛА царя троянского. Сам Эней тоже по линии царя Тевкра потомок рода троянского.

Из них «неместный» это только царь Тевкр из Аттики (Урала). Который внёс свою специфику в свой род. Это выражено и в одежде (шапки скифские, рубахи) и своих богах (Афина-Паллада, Аполлон).

Эней родился на горе ИДЕ или на берегу СИМОЕНТА и воспитывался нимфами. Действительно на допотопной карте есть такие горы, называемые СЕМАНТИН или ИДИФ. Там много золота. Это должны быть МИКЕНЫ «богатые золотом».

Юный Эней сопровождал Париса в поездке к царю Менелаю для похищения «Елены».

Тевкр.

Тевкрами называли троянцев.

Поэтому Тевкр очень важный персонаж, так как является ПРАРОДИТЕЛЕМ троянцев от своей дочери Батеи .

А что по этому поводу говорится в мифах. Откуда он взялся. По одним сведениям (интернет) Тевкр прибыл из АТТИКИ из дема троянцев КСИПЕТ. И они принесли с собой КУЛЬТ АПОЛЛОНА (Опалуна). Потом Скамандр и Тевкр, ГОНИМЫЕ ГОЛОДОМ, переселились в Троянскую область. По сведениям из интернета. Тевкр сын речного бога Скамандра и нимфы Идеи. И они отличались от «местных» характерными шапочками-колпаками с загогулиной и одевались более тепло.

Если следовать Острожской библии, прародители троянцев- «СЫНОВ ИЛЕВЫХ» должны были бы прибыть с Ура Халдейского –Ура колдовского из «дема» Уральских колдунов, где правил царь ЭЕТ, что даёт предположить, что Урал и был «АТТИКОЙ» по имени Эета. Потом согласно библии они ушли в землю ХАН и прожили там 205 лет, а потом их потомки 12 братьев ГОНИМЫЕ ГОЛОДОМ должны были переселиться их ХАНААНА в ЕГИПЕТ (Гиперборею) там прожить 430 лет.

Но в мифах только 2 а не 12 братьев, «ГОНИМЫЕ ГОЛОДОМ», Скамандр и Тевкр переселились в Трою.

Путь Энея-Исуса Навина.

Рис. 7 Путь Энея

Когда Эней пришёл к статуе Аполлона на островах Делоса «УМОЛЯЯ ДАРОВАТЬ НЕСЧАСТНЫМ ТРОЯНЦАМ НОВУЮ РОДИНУ», так как не знал, где ему обосноваться, в ответ Аполлон (стр.519) сказал: «Обретут троянцы ту землю, ОТКУДА ВЕДУТ ОНИ СВОЙ РОД, и воздвигнут в ней город, где будут властителями Эней и его потомки». И городу этому покорятся впоследствии ВСЕ НАРОДЫ и ЗЕМЛИ».

А так как предок Тевкр был РОДОМ ИЗ КРИТА, Анхис направил корабль на родину предка ТЕВКРА берег КРИТА. Прибыли на КРИТ, но там началась чума. Они оттуда БЕЖАЛИ.

Но потом во сне Энею открылось, что ИСТИНАЯ ПРАРОДИНА ТРОЯНЦЕВ НАХОДИТСЯ В ИТАЛИИ, которую греки называют ГЕСПЕРИЕЙ. Что именно туда следует ему направить СВОИ КОРАБЛИ.

Итак путь Энея следующий.

1. Эней отплыл от Трои и ДОЛГО блуждал по бурным просторам ВЕЧНОШУМЯЩЕГО МОРЯ.

2. Миновали МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОСТРОВА Эгейского моря.

3. Пристали к берегу ОСТРОВА ДЕЛОСА, где было святилище Аполлона. Аполлон их направил на ПРАРОДИНУ предка Тевкра КРИТ.

4. Прибыли на Крит. Когда там началась чума, они оттуда бежали ОБРАТНО в ДЕЛОС.

5. Остров ДЕЛОС. Где повторно обратились к Аполлону и он их направил в Италию.

6. Эней проплыл между Сциллой и Харибдой. Это пролив Босфор из Чёрного моря в Средиземное море.

7. Мимо циклопов, гарпий, и мимо извергающегося ВУЛКАНА ЭТНА.

8. Бросили якорь у берегов Сицилии. Там умер отец АНХИС.

9. Потом был заброшен к берегам АФРИКИ. Там жила царица г. КАРФАГЕНА ДИДОНА. Она влюбилась в Энея. Прожив там некоторое время, Эней тайком уходит на кораблях от Дидоны опять мимо Сицилии. НЕ ДИДОНА БЫЛА ЕГО ЦЕЛЬЮ, а другая царевна и он знал, где она находится. Он действует согласно своему ЖЕЛЕЗНОМУ ПЛАНУ. Отвергнутая Дидона убивает себя.

10. Эней опять на Сицилии. Там исполнилась ГОДОВЩИНА смерти Анхиса.

11. Город КУМЫ, где был храм Аполлона и была прорицательница СИВИЛЛА.

12. Эней спустился в царство Аида повидаться с умершим Анхисом, который указывает ему, где остановиться в Италии и как действовать дальше.

13. После беседы с Анхисом, Эней смело двинулся вперёд.

14. Доплыл до устья реки ТИБР и двинулся вверх по течению и приплыл в ЛАЦИУМ (ЛАТИН). Там женился на ЦАРСКОЙ ДОЧЕРИ ЛАВИНИИ и стал царём. Основал г. ЛАВИНИЙ. Против чужеземца выступили «местные»-РУТУЛЫ во главе с ТУРНОМ и ЭТРУСКИ. Эней убивает Турна. Троянцы и латины одержали вверх. ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ЭНЕЯ. Его стали почитать под именем ЮПИТЕРА. ЭНЕЙ ТАИНСТВЕННО ПРОПАДАЕТ.

15. Его сын АСКАНИЯ-ЮЛА не захотел жить у матери в Лавинии и переселился к подножию Альбанской горы и основал г. АЛЬБА-ЛОНГО. Он находился вдоль ГОРНОГО ХРЕБТА. Граница между ЛАТИНАМИ и ЭТРУСКАМИ была обозначена по течению реки ТИБР.

16. Рождается сын АСкании СИЛЬВИЙ (по- латински «сильвий»- «лес»).

17. Следующий потомок царь ТИБЕРИН.

18. Следующий АВЕНТИН (его именем будет назван холм в будущем Риме. РИМА ещё нет).

19. Следующий НУМИТОР –царь Альба-Лонго, «Протяжённого Альба».

20. Рождаются близнецы РОМУЛ и РЕМ от дочери царя Нумитора жрицы- весты- волхва РЕИ СИЛЬВИИ и Тиберина.

21.Ромул убивает Рема и НАЧИНАЕТ ОСНОВАНИЕ РИМА с ПАЛАТИНСКОГО ХОЛМА В ИТАЛИИ.

Здесь ясно сказано, что Эней СНАЧАЛА ПРИБЫЛ НА РОДИНУ ПРЕДКОВ «КРИТ»-промежуточную остановку перед последующим походом в Италию. Так как он плыл из «допотопной Трои», которая находилась на самой оконечности Дальнего Востока (см. чёрную кривую), то первая его остановка должна быть на середине пути близ Урала. Он плыл ДОЛГО. Действительно туда плыть долго –только через 7 лет он обосновался в Италии (сведения из интернета).

Если «Крит» (Карит!) на побережье КАРСКОГО МОРЯ, тогда там действительно находится Северный Урал. В мифах это морская база. На допотопной карте это «БИАРМИЯ».

А остров «Делос» со святилищем Аполлона должен находиться на самом первом острове на входе в Обскую губу реки Оби-остров Шокальского или Вайгач, по которой легко попасть на Средний Урал.

Сколько времени он пробыл на «Крите» не прописано. Когда там на «Крите» началась ЧУМА, Эней срочно уходит оттуда и каким- то образом НА КОРАБЛЯХ сразу оказывается в проливе Босфор. По логике он должен был из Карского моря от Делоса войти в Белое море и по рекам Волга, Дон спуститься в Азовское, а затем в Чёрное море и пойти через Босфор в Средиземное море. Этот путь в мифе не прописан ВООБЩЕ (между п.5 и п.6). В мифе Эней сразу из Делоса сразу попадает в Босфор (между Сциллой и Харибдой).

А вот дальше повторяется библейский путь Иисуса Навина. Исус Навин с отрядом 40 тыс. бойцов НА КОРАБЛЯХ по рекам попадает в Азовское, потом в Чёрное море и и оказывается на Дунае в будущей Иллирии (бывшая Югославия) на Балканском полуострове, а потом через пролив Босфор попадает в Средиземное море. Там в Стамбуле его символическая могила. ОПЯТЬ таки СИМВОЛИЧЕСКАЯ МОГИЛА. Как и Эней он таинственно пропадает.

Эней считают своим основателем Британцы. Внук Энея БРУТ возглавил экспедицию на Британские острова и заселил их ПОТОМКАМИ ТРОЯНЦЕВ.

Также считается что 2 брата Видевут и БРУТен прибыли в ПРУССИЮ по морю и основали г. РОМОВЕ.

Заметка.

Судя по мифам, ТРОЯНЦЕВ-библейских героев преследует какой-то злой рок. Но они, вопреки всему, выживают. Как бы, предчувствуя трагические события, они заранее готовятся к ним. Прародитель их НОЙ переживает 1-й ПОТОП. Потом его потомки переживают ВТОРУЮ ПРИРОДНУЮ КАТАСТРОФУ и гибнет их родина Гипер Борея –«ЕГИПЕТ». Какой-то природный огненный каток прошёл по ТРЕТЬЕЙ остановке троянцев на Урале, всё разрушив на своём пути. Стоило им обосноваться в Италии и только «расцвести», как какой-то огненный и песочный смерчъ прокатывается по Сирии в Малой Азии (г. Пальмира), Греции, Италии, Африке (Египте), превратив земли в песчаные пустыни, а города в развалины. Этот след явно просматривается на карте Земли жёлтой полосой. Эти события происходят с какой-то пугающей регулярностью. Поэтому так коротка у человечества историческая память и поэтому её так легко изменить на бумаге.

ИСТОЧНИКИ.

· О Ясоне и Медее см. «Золотое Руно» сайт «Ящик Пандоры».

· «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима» в пересказе А.А. Нейхард 1987 г. по книге Н.А.Кун Легенды и мифы Древней Греции».

· «Европа и Азия» с. Ящик Пандоры.