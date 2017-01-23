Дни сталинской диктатуры сочтены. Нам помогут другие страны

... для ментов и чинуш, которые нам на хрен не нужны. Это... государство мешает нам на каждом шагу. Понимаете, МЕШАЕТ... помощи подонкам всего мира.Но нам-то все равно ничего не... принадлежало. Не мы решали, сколько нам кинут с барского стола, сколько...