Дни сталинской диктатуры сочтены. Нам помогут другие страны
16:58. 23 января 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная листовка 1929 года, в которой "Крестьянская партия" призывает к борьбе против Сталина и советской власти.
Документ примечателен тем, что в Перестройку дело "Крестьянской партии" было объявлено "выдумкой сталинской пропаганды",
«Всесоюзная крестьянская партия Центральный комитет (ЦК ВКП)
Товарищи хлеборобы!
Вот уже несколько лет, как наша страна наглухо прикрыта чугунным колпаком диктатуры, под которым задыхается все живое. При жизни Ленина было время, когда края этого колпака были несколько приподняты и к нам находили доступ освежающие струи воздуха и лучи света. Правда, и тогда жизнь крестьянина была не сладка, но все же теплилась надежда на лучшее будущее, ибо Ленин не раз бросал окрик партийным сатрапам: «Не сметь командовать мужиком». Теперь мужиком командуют все кому не лень, начиная от наркома и кончая последним комсомольцем. Ни в одной стране Европы положение крестьянина не является столь безотрадным, как в СССР. Правительство всякой другой страны всячески поощряет подъем крестьянского благосостояния. И результаты получаются самые благоприятные. В Дании, например, половина крестьянских хозяйств имеет по 5 коров и больше. У нас в стране не только такие хозяйства, но даже менее мощные немедленно объявляются кулацкими и против них начинается травля. Их владельцев лишают избирательных прав, облагают непомерными налогами и исключают из школы их детей.
У нас надо быть нищим, бедняком-полупролетарием, живущим за счет кредитов от государства и не платящим никаких налогов — и только тогда будешь считаться опорой Советской власти.
Старательный, хорошо хозяйствующий крестьянин, о котором время от времени вспоминал Ленин, сейчас считается врагом государства. Политика Батыя во времена татарского нашествия была гораздо разумнее политики Советского Правительства.
И вспомните, что обещало Вам это Правительство в первые годы революции.
Обещало свободу и равенство (дало рабство и бесправие).
Обещало довольство и сытость (дало небывалую бедность и безработицу).
Обещало радость и братство (дало уныние, ненависть и злобу).
Товарищи крестьяне!
Пользуясь Вашим бедственным положением, некоторые подпольные агитаторы стараются вооружить Вас против рабочих, указывая, что рабочие являются виновниками всех мерзостей, которые творятся в стране. Не верьте этому. Вас умышленно хотят поссорить с рабочими. Рабочие в СССР сейчас также бесправны, как и Вы. Они также обмануты, как и Вы.
Коммунистическая партия правит от имени рабочих, но она их не спрашивает. Сталин и Молотов правят от имени коммунистической партии, но они ее тоже не спрашивают, действуя через продажного партийного чиновника.
Сама коммунистическая партия впитала в себя сейчас столько всяких подхалимов и проходимцев, что стала сборищем всякого сброда, который душит голоса и действия оставшихся честными чудаков-коммунистов.
Такая партия — стадо, готовое повиноваться и кнуту любого погонщика. Для большинства нынешних коммунистов партийный билет является продовольственной карточкой.
Товарищи крестьяне!
И вот такая партия строит социализм. Эта партия хочет всех крестьян сделать пролетариями, хочет загнать их в свои колхозы и совхозы, передав туда крестьянские земли и имущество.
Товарищи крестьяне!
Те же агитаторы зовут вас назад к монархии, указывая, что при царе не было таких притеснений крестьянам, какие чинит Советская власть. Знайте, что возвращение царизма означало бы диктатуру не лучшую, чем сталинская, что страна тогда была бы залита кровью. Политика Сталина провоцирует гражданскую войну. Эта война уже начинается. Власть натравливает одну часть деревни против другой и на этой розни хочет держаться. Как царизм на еврейских погромах.
Не поддавайтесь провокаторам!
Не расходуйте зря сил по мелочам!
Готовьтесь к серьезной борьбе, к борьбе за демократию, за всеобщее избирательное право, за свободу слова, собраний, союзов, за неприкосновенность личности и жилища, за все то, что отняло у Вас существующее правительство. Дни сталинской диктатуры сочтены.
Сталинского социализма наша страна больше не хочет, как не захотела его Европа.
Хозяйство страны хиреет. Продовольствия становится все меньше. Материальная база власти рушится. Ваша задача, товарищи крестьяне, должна заключаться, во-первых, в том, чтобы, открыто не выступая пока против режима, всячески задерживать дома и не выпускать на рынок продовольствие и сырье; во-вторых, в организации на местах из честных и толковых крестьян тайных ячеек Крестьянской партии. Когда придет время, Центральный комитет Крестьянской партии уведомит Вас о необходимости организованно выступить и сменить власть.
Долой диктатуру!
Да здравствует власть свободно избранного собрания народных депутатов!
Да здравствует Крестьянская партия!
Да здравствует подлинный союз крестьян и рабочих!
Это воззвание просьба перепечатать и передать другим»!
№ 331
«1929 год, 18-го марта. № 4.
День Парижской коммуны есть праздник Советской власти, рабочих и крестьян. Нет, не тут-то было, у крестьян при царе была каторга, а теперь у Советской власти хуже в 2 раза. Сейчас в настоящее время у крестьян отбирают последний пуд хлеба, на который он надеялся лишний загон посеять. Ну это все пустяки, 1930 г. решится свободой крестьян. Мы будем работать против Советской власти, будем бороться до последнего, нам помогут другие страны.
Новый освободитель!
Берегись Советская власть, у нас войска наготове, мы ищем правды!».
№ 332
«Объявление
Председатель Потребобщества вместе с Правлением и ревизионной комиссией отбирает хлеб. Хлеб увозят, бедноте не дают. Если Вы хлеб не оставите, то мы Вас убьем, или глаза выколем. Пушкин».
Источник: Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 2. стр. 862-864
Архив: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 682. Л. 550—551. Машинописная копия.
http://istmat.info/node/54053 – цинк
Как обычно, когда дело дошло до ответных мер со стороны государства, все оказались "невинными жертвами кровавого сталинского режима". Некоторые впрочем в духе тезисов листовки смогли дождаться гостей из других стран в 1941 году и на некоторое время начать восстанавливать старые порядки на селе.
Источник: colonelcassad.livejournal.com