? Что объединяет этих людей? Часть вторая

Тот - русский, чья душа живёт в России,

Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Константин Фролов. "Мы - Русские" (источник)

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? Что объединяет этих людей?

Чужие среди нас. Досье

Андрей Орлов - "Реквием по MH-17". Читает Лия Ахеджакова (смотреть видео)

Что бы, и кого я ни любил,

Говорю ответственно и хмуро:

Я - один из тех, кто подло сбил

Самолёт, летевший до Лумпура. Нету у меня страны иной, И сегодня, как ни горько это, Я национальности одной С так умело пущенной ракетой. Я сейчас на первых полосах Мировых газет, жесток и страшен, Я и сам себе внушаю страх Тем, что я частица слова RUSSIAN. Я национальности одной С тем, кто говорит, что «не хотели», С тем, кто в небе над чужой страной Выбирал без сожаленья цели. Прозвучит кощунственно и зло Эта запоздалая банальность: Может, мне с тобой не повезло, А тебе - со мной, национальность? Мой народ, который позабыл И простил себе себяубийство, Я вчера с тобою вместе сбил Лайнер в украинском небе чистом. Да, сегодня я -- один их них, Тех, кто мне противен, гнусен, гадок - Тех, кто хочет, чтобы у других Было больше взлётов, чем посадок. Сбили все, кто весело в facebook Размещал зловещих орков лица, Сбили те, кто установку «Бук» Тайно гнал через свою границу Сбили те, кто словом вдохновлял, Кто вооружал скота и хама, Сбили те, кто мальчика распял Между КВНом и рекламой. «Боинг» никуда не долетел, Но ещё не кончились мученья: Двести девяносто восемь тел В Грабово, в плену у ополченья. Кучки иностранных паспортов, Тапки, шляпки, детские игрушки, И проломлен трупом жалкий кров Безымянной грабовской старушки. Кто конкретно и откуда сбил, Следствие, должно быть, установит, Ну а я останусь тем, кем был - Русским по рождению и крови. И пока политиков умы Не готовы для перезагрузки, Я за них признаюсь: сбили мы. Я - виновен, потому, что русский...

Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014

Лолита о Россиянах: Москалей - заклятых врагов надо потреблять (2013) (смотреть видео)

Скандальное видео с Лолитой Милявской, высказавшейся о «москалях», набирает обороты. В Сети уже несколько дней распространяется якобы сенсационное видео, на котором можно посмотреть небольшой кусочек разговора Милявской с украинскими актерами студии «95 квартал», квнщиками Сергеем Казаниным и Евгением Кошевым. Юмористы уточняют у артистки, что она родилась на Западной Украине, в Мукачево. И после подтверждения, предлагают поговорить ей о «клятых москалях». Милявская, смеясь, подтверждает, что «москали заклятые», что они «вороги», а также говорит: «Их треба потребляти, шо я и роблю».

Этот ролик вызвал невероятный скандал. (30 мая 2016)

Жить бы мне

В такой стране,

Чтобы ей гордиться.

Только мне

В большом говне

Довелось родиться. Не помог России Бог, Царь или республика, Наш народ Ворует, пьёт, Гадит из-за рублика. Обмануть, Предать, надуть, Обокрасть - как славно-то? Страшен путь Во мрак и жуть, Родина державная. Сколько лет Всё нет и нет Жизни человеческой. Мчат года... Всегда беда Над тобой, Отечество.

Эльдар Рязанов, "Неподведенные итоги" ( источник )

(...) Многим известно, что литературное имя профессионального историка-япониста Григория Чхартишвили – Б. Акунин. Однако немногие знают, что в переводе с японского слово «акунин» означает «негодяй», в чем, кстати, признается, герой одного из романов писателя.

(...) Редко-редко встретишь в средствах массовой информации упоминание о таких писателях, как Фазиль Искандер, Валентин Распутин, Борис Васильев, Борис Стругацкий, или даже модных и действительно интересных писателей нового поколения.

Нет, чаще всего звучат имена Людмилы Улицкой, Владимира Сорокина, Дины Рубиной, Дмитрия Быкова, Виктора Ерофеева…

Ничего удивительного.

Их объединяет одно: резко негативное отношение ко всему, что происходит сегодня в России, смакование в своих книгах всякого рода пороков и извращений, вплоть до откровенной порнографии, издевательское отношение к идеям патриотизма и другим национальным ценностям России.

Они-то и есть кумиры нынешней либеральной тусовки, потому их и «пиарят» всеми возможными способами.

Непрерывно приглашают на телевидение для участия не только в литературных передачах, но и во всякого рода «шоу», пишут о них статьи в газетах, берут у них интервью, включают в списки претендентов на литературные премии, а потом эти премии именно им и вручают. Что вовсе нетрудно, поскольку жюри таких литературных конкурсов сплошь и рядом сформировано из людей таких же либеральных взглядов.

Зато «публике» внушается, что именно эта группа писателей и является сегодня лучшими талантами русской литературы, людьми, чье мнение об истории России, ее политике есть истина в последней инстанции.

На эпитеты не скупятся: «великий писатель», «выдающийся прозаик», «непревзойденный мастер». Именно для таких писателей либералы «организуют» приглашения на международные писательские конгрессы, обеспечивают перевод их книг на иностранные языки, содействуют вручению им «забугорных» литературных премий.

Есть круг лиц, успех которых, как говорил Георгий Свиридов, определяется, теми, кого он назвал «мировой антрепризой».

«Это давняя традиция дельцов от искусства - держать в своих руках организацию приглашений за рубеж, гастролей, рекламы, системы международных премий, гонораров, создания «звезд», подавления инакомыслия в творческой среде, - считал великий русский композитор. - Система эта создавалась в двадцатые—тридцатые годы, у нас мировая антреприза была представлена салоном Лили Брик с ее мужем Осипом, с окружением из художников, критиков, журналистов, импресарио...

Этот салон был связан с салоном Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже, ведь Эльза Триоле — родная сестра Лили Брик, а девичья фамилия у обеих сестричек — Каган; через американского дельца Соломона Юрока наши представители мировой антрепризы устраивали гастроли угодных им людей в Америке... О, вы не знаете! Возможности этих салонов, образующих сеть мировой антрепризы, могущественны , и те, кто это сознают и подчиняются ее законам, обречены на успех!».

Эта «антреприза» есть и сегодня, именно она правит бал в России.

«Антреприза», подкормив «демократизаторов» иностранными грантами, затем заставляет их отрабатывать полученные авансом гонорары: участвовать в политических акциях оппозиции, писать петиции, открытые письма с осуждением действий власти, шагать в колоннах манифестантов «болотных площадей», называть воссоединение Крыма с Россией «оккупацией»…

Вот она, простая задача создания либеральных антироссийских проектов.

(...) Один из пользователей интернета рассказывает, как он начал собирать в романах Б. Акунина русофобские цитаты, и оказалось, что ими, искусно замаскированными, все книги буквально пронизаны.

Русские у него - почти всегда алкаши, придурки, или воры. Вот всего лишь несколько примеров:

«Статский советник»:

«Эх, народишко, только подобрать, где плохо лежит».

«Пиковый валет»:

«Волосы дивного блекло-русого цвета, как у подавляющего большинства славянского туземства. Черты мелкие, невыразительные, глазки серо-голубые, нос неясного рисунка, подбородок слабохарактерный. В общем, взору задержаться абсолютно не на чем. Не физиономия, а чистый холст, рисуй на нем что хочешь».

«Статский советник»:

«Все вышло, как положено: пожгли синагогу, пошарили по хатам, кому ребра намяли, кого за пейсы оттаскали, а к вечеру, когда в шинкарском погребе отыскались припрятанные бочки с вином, кое-кто из парней и до жидовских девок добрался. Возвращались еще засветло, унося тюки с добром и пьяных».

«Статский советник»:

«От досадного воспоминания Эрасту Петровичу сделалось совсем тошно.

- Да, мерзавцев и дураков в государстве много, - нехотя сказал он.

- Все или почти все. А все или почти все революционеры – люди благородные и героические, - отрезала Эсфирь и саркастически спросила. - Тебя это обстоятельство ни на какую мысль не наводит?

Статский советник грустно ответил:

- Вечная беда России. Все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, злу служат мученики и герои».

«Коронация»:

«Ничего интересного, – ответил Фандорин, подавив зевок. – Самый обычный Сенька. Зарабатывает продажей газет на кусок хлеба да еще на водку своей пьющей мамке».

Вот такой интересный складывается у писателя портрет типичного русского.

Показательна в этом смысле книга «Турецкий гамбит». В ней Россия представлена агрессивной страной, с нелепой армией и придурковатыми генералами.

Один из них выведен в романе под именем Соболев – практически прямые ассоциации со славным русским героем, генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. У Б. Акунина этот генерал выглядит попросту идиотом. (источник)

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