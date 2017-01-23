Банкет каннибалов
Лучшие сыны человечества верили в космическую солидарность людей.
То есть: если один человек чего-то достиг, то и всё человечество достигло этого вместе с ним.
Учёные разных континентов переписывались, торопясь поделиться находками.
Стоило в одном месте появиться телеграфу – и вскоре телеграфы застучали повсюду – в Африке, в Австралийской пустыне, на крайнем Севере…
Придумали в Париже кинотеатр – и вскоре кинотеатры открылись по всему миру. Изобрёл Чумаков в Москве вакцину от полиомиелита – и вскоре она поступила японским детишкам[1].
И так – с любой новинкой прогресса: буквально через несколько лет она уже появлялась в самом отдалённом захолустье.
Правило было таким: то, что изобретает один человек – постепенно становится доступно всему человечеству.
Это принцип не только гуманности. Это принцип цивилизации: знания умножаются делением, сила знания связана с их количеством. Носителей знания должно быть много, как можно больше, потому что в одной голове стремительно нарастающее количество знаний человечества не уместишь…
Именно поэтому отсталые страны ещё в пору моего беззаботного школьного детства (80-е годы ХХ века) политкорректно называли «развивающимися». Мол, они сегодня не ахти, но они перенимают знания и опыт лидеров, и завтра они будут, как мы…
После краха СССР и связанного с этим слома главного вектора общечеловеческой цивилизации – понятие «развивающиеся страны» тихо выветрилось. Ему на смену пришло понятие «конченная страна» (англ. Failed state), и список «конченных стран» постоянно растёт.
Понятие «Failed state» было впервые использовано в начале 1990-х годов (как вы понимаете, раньше так откровенничать было нельзя) американскими исследователями Джеральдом Хельманом и Стивеном Раттнером.
Сама по себе смена философии «развивающегося мира» на «конченную периферию» означала решительный разрыв Американской Империи с общечеловеческой цивилизацией. Решено перейти от развития человечества к его само-пожиранию «с хвоста»…
Развивать отсталых и не нужно, и невозможно – сказали нам. Экология планеты не выдержит, если каждый китаец или индус будут иметь уровень потребления бельгийца или норвежца. Элементарно ресурсов не хватит.
И тихо, без лишнего шума – человечество поделили (естественно, не спрашивая его согласия) – на живых и мёртвых. Мёртвые ещё не знают, что они мёртвые, но до них постепенно "доведут "– гласит концепция «золотого миллиарда», в наши дни сжимающаяся до нескольких «золотых миллионов»[2].
***
В этом новом мире – всё, что придумывается для облегчения и улучшения человеческой жизни – уже не для всех, даже в теории.
Хуже того: улучшение жизни в одних местах теперь не самодостаточно – оно неразрывно и напрямую связано с ухудшением жизни в других.
Если интенсивное развитие означает углубление переработки имеющихся ресурсов, то экстенсивное – простое механическое вовлечение новых ресурсов.
Понятно, что развиваться экстенсивно и проще, и дешевле, чем интенсивно «вгрызаться в гранит». Грабёж всегда давал прибыль выше честного труда. Ничего тут не изменилось и в наше время…
***
Что с нами случилось в 1991 году?
Нас пригласили на банкет людоедов, причем в роли пищи, а не гостей.
В этой людоедской глобальной экономике – чем хуже дела у нас, тем выше уровень жизни у них, и наоборот[3].
Разница между долларами и покупаемой за доллары нефтью в том, что доллары можно допечатать, а нефть – нет. Речь идёт об абсолютно неэквивалентном обмене: ВСЁ на НИЧТО!
Почему же мы стали пищей для экономических каннибалов?
Потому что мы наивно рассчитывали, что они будут с нами своим уровнем жизни делится, как мы с Афганистаном или Кубой (См. логику «развивающей страны» и «модели догоняющего развития»).
А они – ИМЕННО для поддержания этого высокого уровня жизни принялись нас расчленять и свежевать (См. логику «золотого миллиарда и «конченных стран»)
Мы хотели сесть за их стол, но в итоге сели на их вилку!
Одновременно там, на вилке, осознав, откуда за их столом такое мясное изобилие: в духе незабвенного французского ужастика «Деликатесы»…
***
Конечно, трезветь насчёт экономики сейчас уже поздновато для нас. Но лучше поздно, чем никогда. Верю, что процесс ещё обратим, хотя с каждым днём всё больше угроза его необратимости…
Хотите жить? Примите хлёсткую, как пощёчина, азбучную истину: человек рождается голым и без ничего. А жить так он не может.
Родиться может, а выжить – не получается.
До Гагарина в Космос никто не выходил, значит: всё, что получает человек – он получает из Земли: всё, чем он живёт и выживает, находится на какой-либо территории.
Теперь следующий шаг к пониманию: а что, человек один на свете, голый, без ничего, и жаждущий обрести материальные блага Земли? Нет, как вы понимаете. Куда бы человек не протянул свои ручонки – всюду он встречает Хозяина, пришедшего прежде и «застолбившего» участок…
И что делает человек? Он сперва отбирает ресурсы в свою пользу, а потом их отстаивает в борьбе.
Оторвать человека от территории его кормления – всё равно, что пополам его разорвать: смерть в обоих случаях! Поэтому самим фактом своей жизни, тем, что он не труп – человек доказывает, что имеет некий участок ресурсного обеспечения на планете Земля.
Живой человек, в экономическом смысле, это «не две руки-две ноги, голова два уха».
Человек – это ресурсный участок.
То есть просто со знаком равенства: огород = человек, нет огорода, нет и человека… Ну а чем ему жить – лапу, как медведю сосать? Так ведь и медведь лапы не сосёт, это всё охотничьи сказки…
***
С развитием технологий и товарообмена, с расширением разделения труда, производственной кооперации – происходит ПУЛЬВЕРИЗАЦИЯ личного ресурсного участка человека. Этот процесс распыляет, разбрызгивает наш огород-кормилец порой по всей поверхности Земного Шара.
Отсюда возникает иллюзия, что личный ресурсный участок, столь грубо и зримо очерченный оградой в страшную эпоху «огораживаний» – как бы исчез, растворился. Но это иллюзия, и очень опасная иллюзия!
Да, ваши, читатель, угодья раскиданы крошечными пятачками на огромном пространстве, вперемешку с чужими участками, но они не перестали быть.
Огурцы для вас растят на земле, и помидоры для вас растят тоже на земле, то есть лично ради вас загружают плодородие пространства, который можно было бы пустить и на другие цели.
***
Возьмём такую простенькую и понятную модель.
У человека есть парник, где растут огурцы. Значит, человек может сам для себя непосредственно вырастить огурцы. Но, допустим, он уехал в город, и не хочет заниматься огородничеством. Он сдал парник в аренду. Арендатор шлёт ему деньги. На эти деньги человек покупает в городе огурцы…
Те ли это огурцы, что выросли в парнике собственника? С точки зрения ботаники, вовсе не обязательно. Это могут быть какие угодно огурцы, хоть из Китая. Но с точки зрения экономической – купленные огурцы – именно те самые огурцы, которые выросли в парнике.
За что арендатор платит деньги?
За возможность выращивать огурцы. Если бы такой возможности не было – то и аренды бы не было. Арендатор посчитал для себя, что ему выгодно обменять зреющие в вашем парнике огурцы на некую сумму денег.
Это значит, что деньги переходят в огурцы, а огурцы обратно в деньги. Кто имеет огурцы, тот имеет деньги, а кто имеет деньги – тот имеет огурцы!
Получается, что деньги – это плоды земные (и подземные). Вы же умный человек, мой читатель, понимаете что вместо огурцов можно подставить нефть и газ, медь и никель, пшеницу и говядину, и вообще что угодно.
***
Таким образом, деньги – это трубка вашего (и моего) аппарата жизнеобеспечения, которой мы соединены с нашим ресурсным участком. Отключите аппарат жизнеобеспечения – и человек умрёт…
А почему же деньги – не труд? Вы сами ответите на этот вопрос: какой труд имеет с вас арендатор парника в нашем примере? Вы же в город уехали… Все 100% труда выпадают на долю арендатора. Зачем же он тогда вам платит?
Затем, что ему не хватает собственной территории. А у вас она есть. Вместе с ней – безо всякого труда и даже его тени – образуются деньги, на которые вы покупаете огурцы в овощном магазине, брезгуя самостоятельно их выращивать…
Труд не производит денег. Если вы пойдёте на пустырь и будете копать там огромную яму – труда будет много, но его вам никто не оплатит. Точно так же, как и толчею воды в ступе, попытки разогнать облака с колокольни и т.п.
***
В людоедской экономике количество ресурсов, собранных в руках одного владельца, стремится к бесконечности, и, соответственно, количество владельцев – стремится к нолю.
Главная цель этой экономики – вывести за скобки жизни "лишних" людей и "лишние" народы.
Богатые всё богаче – но их всё меньше.
Политика модернизации отсталых – сменилась на прямо противоположную поддержку их архаизации. Им попросту помогают (и довольно эффективно) гробить себя.
«Вбомбить Вьетнам в каменный век» в 60-х годах ХХ века США пытались собственными руками. Но потом поняли, что легче это делать руками туземцев. Украину они в каменный век уже не «вбамбливают», а ведут под руку.
Каковы реальные ценности объективной реальности?
Конечно же, меньше всего ценности в деньгах. Они вообще условные значки! Какая в них может быть ценность?
Несколько больше ценности в промтоварах и ширпотребе. Это всё-таки реальные блага – телефоны, пылесосы, автомобили, холодильники и т.п. Они не так условны, как деньги.
Но не будем переоценивать ценность промтоваров. Она весьма условна и относительна. Себестоимость продукта из мелкой серии – порой в разы выше, чем себестоимость продукта крупносерийного производства.
Грубо говоря, запустишь штамповальный станок – и он тебе наштампует, сколько нужно. Не устраивает скорость – найди технологические решения её увеличить… Не хватает дневной смены – вводи ночную…
Теоретически можно нашлёпать любое количество промтоваров и ширпотреба – тут для современной техники границ нет, была бы оплата. Закажите современному концерну в 3, 5, 10 раз больше продукции – там только обрадуются, и найдут способы выполнить заказ.
Так что же есть в мире по настоящему ценного? Если деньги и даже промтовары можно нашлёпать в любом количестве, то нельзя нашлёпать на станке природные ресурсы. Сколько их было в палеолите – столько же их и сегодня, и даже меньше…
И возникает вопрос: если бы наши «элиты» были бы нормальными людьми, а не дегенеративными криминальными психопатами – ЧТО должно цениться дороже и выше всего?
Естественно, не денежная макулатура – будь то доллары, евро или рубли. И, как мы понимаем, не промтовары, не ширпотреб – умеючи, легко организовать их производство где угодно и когда угодно.
Больше всего должно ценится природное сырьё, которое в людоедской экономики глобализма ценится, как раз таки, меньше всего!
Промтовары ценятся выше сырья, хотя это нелепость и маразм, восполнимое нельзя равнять с невосполнимым.
А американская макулатура поставлена вообще превыше всего, казнит и милует, распоряжается и распределяет, направляет, куда ей вздумается, и потоки сырья, и потоки промтоваров…
Нет ничего нового под Луной: некогда рабовладелец распоряжался ВСЕМ выращенным рабами зерном (как и самими рабами) – при этом лично не вырастив ни одного колоса.
Будучи паразитом процесса – он одновременно выступал источником жизни и смерти. Пока рабам это не надоело, и они не «сократили» рабовладельца над собой…
[1] Чумаков, Михаил Петрович – открыл вакцину против полиомиелита. Вакцина, производимая в институте Чумакова, экспортировалась в более чем 60 стран мира, и помогла ликвидировать большие вспышки полиомиелита в Восточной Европе и Японии. В Японии, где эпидемия была сильной, матери устраивали демонстрации, чтобы правительство закупило вакцину в СССР.
[2] «Пусть земное население никогда не превышает 500 млн. чел» – гласит первая строка американских скрижалей – огромного гранитного монумента в округе Элберт в штате Джорджия, США. То есть уже не «Золотой миллиард», а в самом лучшем случае только его половина…
[3] Если, например, человек доведён до такой нищеты, что готов шить кроссовки за миску картофельных очистков – то это будут самые дешёвые кроссовки в мире. Для кого? Ну, понятно, не для того, кто их шьёт, он получает только картофельные очистки. А для того, кто покупает, для той страны, в которую кроссовки импортируются…
А в первую очередь – для той страны, которая бесконтрольно печатает мировые деньги – то есть бесконтрольно распоряжается природными ресурсами планеты.
А. Леонидов
***
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Печально, но верно. Понравилась аллегория автора: “деньги – это трубка вашего (и моего) аппарата жизнеобеспечения, которой мы соединены с нашим ресурсным участком”. Но глобалистам видимо недостаточно того, что они посадили всех на эти “трубки жизнеобеспечения”. Они ещё мечтают установить краник на подаче кислорода, чтобы контролировать саму возможность нашего жизнеобеспечения. Это я продолжил мысль автора, имея в виду мечту глобалистов: устроить нам “безналичный рай”. Если деньги в настоящее время – неизбежное зло, то электронные деньги (на фоне устранения наличности) – это уже для нас “билет в один конец”…