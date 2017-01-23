Банкет каннибалов

Придумали в Париже кинотеатр – и вскоре кинотеатры открылись по всему миру. Изобрёл Чумаков в Москве вакцину от полиомиелита – и вскоре она поступила японским детишкам [1] . И так – с любой новинкой прогресса: буквально через несколько лет она уже появлялась в самом отдалённом захолустье.

Лучшие сыны человечества верили в космическую солидарность людей. То есть: если один человек чего-то достиг, то и всё человечество достигло этого вместе с ним. Учёные разных континентов переписывались, торопясь поделиться находками. Стоило в одном месте появиться телеграфу – и вскоре телеграфы застучали повсюду – в Африке, в Австралийской пустыне, на крайнем Севере…



Это принцип не только гуманности. Это принцип цивилизации: знания умножаются делением, сила знания связана с их количеством. Носителей знания должно быть много, как можно больше, потому что в одной голове стремительно нарастающее количество знаний человечества не уместишь…

Именно поэтому отсталые страны ещё в пору моего беззаботного школьного детства (80-е годы ХХ века) политкорректно называли «развивающимися». Мол, они сегодня не ахти, но они перенимают знания и опыт лидеров, и завтра они будут, как мы…

После краха СССР и связанного с этим слома главного вектора общечеловеческой цивилизации – понятие «развивающиеся страны» тихо выветрилось. Ему на смену пришло понятие «конченная страна» (англ. Failed state), и список «конченных стран» постоянно растёт.

Понятие «Failed state» было впервые использовано в начале 1990-х годов (как вы понимаете, раньше так откровенничать было нельзя) американскими исследователями Джеральдом Хельманом и Стивеном Раттнером.

Сама по себе смена философии «развивающегося мира» на «конченную периферию» означала решительный разрыв Американской Империи с общечеловеческой цивилизацией. Решено перейти от развития человечества к его само-пожиранию «с хвоста»…

Развивать отсталых и не нужно, и невозможно – сказали нам. Экология планеты не выдержит, если каждый китаец или индус будут иметь уровень потребления бельгийца или норвежца. Элементарно ресурсов не хватит.

И тихо, без лишнего шума – человечество поделили (естественно, не спрашивая его согласия) – на живых и мёртвых. Мёртвые ещё не знают, что они мёртвые, но до них постепенно "доведут "– гласит концепция «золотого миллиарда», в наши дни сжимающаяся до нескольких «золотых миллионов»[2].

***

В этом новом мире – всё, что придумывается для облегчения и улучшения человеческой жизни – уже не для всех, даже в теории.

Хуже того: улучшение жизни в одних местах теперь не самодостаточно – оно неразрывно и напрямую связано с ухудшением жизни в других.

Если интенсивное развитие означает углубление переработки имеющихся ресурсов, то экстенсивное – простое механическое вовлечение новых ресурсов.

Понятно, что развиваться экстенсивно и проще, и дешевле, чем интенсивно «вгрызаться в гранит». Грабёж всегда давал прибыль выше честного труда. Ничего тут не изменилось и в наше время…

***

Что с нами случилось в 1991 году?

Нас пригласили на банкет людоедов, причем в роли пищи, а не гостей.

В этой людоедской глобальной экономике – чем хуже дела у нас, тем выше уровень жизни у них, и наоборот[3].

Разница между долларами и покупаемой за доллары нефтью в том, что доллары можно допечатать, а нефть – нет. Речь идёт об абсолютно неэквивалентном обмене: ВСЁ на НИЧТО!

Почему же мы стали пищей для экономических каннибалов?

Потому что мы наивно рассчитывали, что они будут с нами своим уровнем жизни делится, как мы с Афганистаном или Кубой (См. логику «развивающей страны» и «модели догоняющего развития»).

А они – ИМЕННО для поддержания этого высокого уровня жизни принялись нас расчленять и свежевать (См. логику «золотого миллиарда и «конченных стран»)

Мы хотели сесть за их стол, но в итоге сели на их вилку!

Одновременно там, на вилке, осознав, откуда за их столом такое мясное изобилие: в духе незабвенного французского ужастика «Деликатесы»…

***

Конечно, трезветь насчёт экономики сейчас уже поздновато для нас. Но лучше поздно, чем никогда. Верю, что процесс ещё обратим, хотя с каждым днём всё больше угроза его необратимости…

Хотите жить? Примите хлёсткую, как пощёчина, азбучную истину: человек рождается голым и без ничего. А жить так он не может.

Родиться может, а выжить – не получается.

До Гагарина в Космос никто не выходил, значит: всё, что получает человек – он получает из Земли: всё, чем он живёт и выживает, находится на какой-либо территории.

Теперь следующий шаг к пониманию: а что, человек один на свете, голый, без ничего, и жаждущий обрести материальные блага Земли? Нет, как вы понимаете. Куда бы человек не протянул свои ручонки – всюду он встречает Хозяина, пришедшего прежде и «застолбившего» участок…

И что делает человек? Он сперва отбирает ресурсы в свою пользу, а потом их отстаивает в борьбе.

Оторвать человека от территории его кормления – всё равно, что пополам его разорвать: смерть в обоих случаях! Поэтому самим фактом своей жизни, тем, что он не труп – человек доказывает, что имеет некий участок ресурсного обеспечения на планете Земля.

Живой человек, в экономическом смысле, это «не две руки-две ноги, голова два уха».

Человек – это ресурсный участок.

То есть просто со знаком равенства: огород = человек, нет огорода, нет и человека… Ну а чем ему жить – лапу, как медведю сосать? Так ведь и медведь лапы не сосёт, это всё охотничьи сказки…

***

С развитием технологий и товарообмена, с расширением разделения труда, производственной кооперации – происходит ПУЛЬВЕРИЗАЦИЯ личного ресурсного участка человека. Этот процесс распыляет, разбрызгивает наш огород-кормилец порой по всей поверхности Земного Шара.

Отсюда возникает иллюзия, что личный ресурсный участок, столь грубо и зримо очерченный оградой в страшную эпоху «огораживаний» – как бы исчез, растворился. Но это иллюзия, и очень опасная иллюзия!

Да, ваши, читатель, угодья раскиданы крошечными пятачками на огромном пространстве, вперемешку с чужими участками, но они не перестали быть.

Огурцы для вас растят на земле, и помидоры для вас растят тоже на земле, то есть лично ради вас загружают плодородие пространства, который можно было бы пустить и на другие цели.

***

Возьмём такую простенькую и понятную модель.

У человека есть парник, где растут огурцы. Значит, человек может сам для себя непосредственно вырастить огурцы. Но, допустим, он уехал в город, и не хочет заниматься огородничеством. Он сдал парник в аренду. Арендатор шлёт ему деньги. На эти деньги человек покупает в городе огурцы…



Те ли это огурцы, что выросли в парнике собственника? С точки зрения ботаники, вовсе не обязательно. Это могут быть какие угодно огурцы, хоть из Китая. Но с точки зрения экономической – купленные огурцы – именно те самые огурцы, которые выросли в парнике.

За что арендатор платит деньги?



За возможность выращивать огурцы. Если бы такой возможности не было – то и аренды бы не было. Арендатор посчитал для себя, что ему выгодно обменять зреющие в вашем парнике огурцы на некую сумму денег.



Это значит, что деньги переходят в огурцы, а огурцы обратно в деньги. Кто имеет огурцы, тот имеет деньги, а кто имеет деньги – тот имеет огурцы!

Получается, что деньги – это плоды земные (и подземные). Вы же умный человек, мой читатель, понимаете что вместо огурцов можно подставить нефть и газ, медь и никель, пшеницу и говядину, и вообще что угодно.

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Таким образом, деньги – это трубка вашего (и моего) аппарата жизнеобеспечения, которой мы соединены с нашим ресурсным участком. Отключите аппарат жизнеобеспечения – и человек умрёт…

А почему же деньги – не труд? Вы сами ответите на этот вопрос: какой труд имеет с вас арендатор парника в нашем примере? Вы же в город уехали… Все 100% труда выпадают на долю арендатора. Зачем же он тогда вам платит?

Затем, что ему не хватает собственной территории. А у вас она есть. Вместе с ней – безо всякого труда и даже его тени – образуются деньги, на которые вы покупаете огурцы в овощном магазине, брезгуя самостоятельно их выращивать…

Труд не производит денег. Если вы пойдёте на пустырь и будете копать там огромную яму – труда будет много, но его вам никто не оплатит. Точно так же, как и толчею воды в ступе, попытки разогнать облака с колокольни и т.п.

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В людоедской экономике количество ресурсов, собранных в руках одного владельца, стремится к бесконечности, и, соответственно, количество владельцев – стремится к нолю.

Главная цель этой экономики – вывести за скобки жизни "лишних" людей и "лишние" народы.

Богатые всё богаче – но их всё меньше.

Политика модернизации отсталых – сменилась на прямо противоположную поддержку их архаизации. Им попросту помогают (и довольно эффективно) гробить себя.

«Вбомбить Вьетнам в каменный век» в 60-х годах ХХ века США пытались собственными руками. Но потом поняли, что легче это делать руками туземцев. Украину они в каменный век уже не «вбамбливают», а ведут под руку.

Каковы реальные ценности объективной реальности?

Конечно же, меньше всего ценности в деньгах. Они вообще условные значки! Какая в них может быть ценность?

Несколько больше ценности в промтоварах и ширпотребе. Это всё-таки реальные блага – телефоны, пылесосы, автомобили, холодильники и т.п. Они не так условны, как деньги.

Но не будем переоценивать ценность промтоваров. Она весьма условна и относительна. Себестоимость продукта из мелкой серии – порой в разы выше, чем себестоимость продукта крупносерийного производства.



Грубо говоря, запустишь штамповальный станок – и он тебе наштампует, сколько нужно. Не устраивает скорость – найди технологические решения её увеличить… Не хватает дневной смены – вводи ночную…

Теоретически можно нашлёпать любое количество промтоваров и ширпотреба – тут для современной техники границ нет, была бы оплата. Закажите современному концерну в 3, 5, 10 раз больше продукции – там только обрадуются, и найдут способы выполнить заказ.

Так что же есть в мире по настоящему ценного? Если деньги и даже промтовары можно нашлёпать в любом количестве, то нельзя нашлёпать на станке природные ресурсы. Сколько их было в палеолите – столько же их и сегодня, и даже меньше…

И возникает вопрос: если бы наши «элиты» были бы нормальными людьми, а не дегенеративными криминальными психопатами – ЧТО должно цениться дороже и выше всего?

Естественно, не денежная макулатура – будь то доллары, евро или рубли. И, как мы понимаем, не промтовары, не ширпотреб – умеючи, легко организовать их производство где угодно и когда угодно.

Больше всего должно ценится природное сырьё, которое в людоедской экономики глобализма ценится, как раз таки, меньше всего!

Промтовары ценятся выше сырья, хотя это нелепость и маразм, восполнимое нельзя равнять с невосполнимым.

А американская макулатура поставлена вообще превыше всего, казнит и милует, распоряжается и распределяет, направляет, куда ей вздумается, и потоки сырья, и потоки промтоваров…

Нет ничего нового под Луной: некогда рабовладелец распоряжался ВСЕМ выращенным рабами зерном (как и самими рабами) – при этом лично не вырастив ни одного колоса.

Будучи паразитом процесса – он одновременно выступал источником жизни и смерти. Пока рабам это не надоело, и они не «сократили» рабовладельца над собой…

[1] Чумаков, Михаил Петрович – открыл вакцину против полиомиелита. Вакцина, производимая в институте Чумакова, экспортировалась в более чем 60 стран мира, и помогла ликвидировать большие вспышки полиомиелита в Восточной Европе и Японии. В Японии, где эпидемия была сильной, матери устраивали демонстрации, чтобы правительство закупило вакцину в СССР.

[2] «Пусть земное население никогда не превышает 500 млн. чел» – гласит первая строка американских скрижалей – огромного гранитного монумента в округе Элберт в штате Джорджия, США. То есть уже не «Золотой миллиард», а в самом лучшем случае только его половина…

[3] Если, например, человек доведён до такой нищеты, что готов шить кроссовки за миску картофельных очистков – то это будут самые дешёвые кроссовки в мире. Для кого? Ну, понятно, не для того, кто их шьёт, он получает только картофельные очистки. А для того, кто покупает, для той страны, в которую кроссовки импортируются…

А в первую очередь – для той страны, которая бесконтрольно печатает мировые деньги – то есть бесконтрольно распоряжается природными ресурсами планеты.



А. Леонидов

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