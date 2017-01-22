Виновен, потому что русский: интеллигенция извинится перед миром за преступления властей

Как сообщает «Радио Свобода», представители так называемой «российской интеллигенции» поддержат проект voice of America «Покаяние элит», в рамках которого они принесут миру извинения за действия властей СССР и РФ.

Короткие ролики будут транслироваться по по CNN, в том числе и в международном вещании. Помимо потомков интернациональной большевицкой банды просить прощения будут также «сербы», ранее работавшие в органах власти Югославии. К ним примкнут имигрировавшие китайские чиновники, представители духовных элит Вьетнама и Камбоджи.

От КНДР выступят трое бывших военных и партийных функционеров, бежавших от диктатуры в Сеул.

Как сказано в информационном сообщении «Радио Свобода», некий «российский народ» в проекте будут представлять Михаил Ефремов, политик Константин Боровой, экс-депутат госдумы Илья Пономарев и поэт Дмитрий Быков. Согласно задуманному сценарию, их речи объединит строчка виновен, потому что русский из стихотворения их подельника Андрея Орлова о сбитом на Донбассе Боинге».

Примечание: Перед нами классическая хуцпа: выдавать себя за русских, каясь от имени русских в тех преступлениях, которые совершил на Русской земле ты сам (то есть люди твоего хазарского племени). Несомненно, это будет душераздирающее зрелище.

Ой-вэй, товаристчи, как говорится, ваше время. Но наступит день когда, вам ребятки, придется тоскливо проскулить: «виновен, потому что еврей». И это будет не так интересно, ведь по CNN такого не покажут и грантов, уж точно, не прибавится…