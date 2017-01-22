Троллинг 80-го уровня

Зародивших в дебрях интернета троллинг вырвался в реальный мир! Троллить стало модно, троллинг прочно вошёл в наш обиход, нынче троллят все кому не лень, но делать мастерски умеют не многие.

Патриарх и звезда тролинга, это, конечно же, Владимир Жириновский, но последнее время что-то сдаёт, нет прежней экспрессии, безудержного полета мысли, наверное годы берут свое… Ничего, ему на смену приходят молодые и задорные, например, директор департамента Министерства иностранных дел Мария Захарова. До своего шефа Сергея Лаврова она, конечно, еще не дотягивает, он то ГЛЫБИЩЕ, но старается и есть определенные успехи.

По праву троллем 80-го уровня во всем мире считают нашего президента. На днях Владимир Путин сделал подарок Игорю Додону, который очень «обрадовал» европейских "партнеров"- политиков. Какой красивый, какой изящный троллинг: без слов, без оскорблений и запугиваний - просто скромный презент президенту Молдавии, а президенты Румынии и Украины бесятся.

Что же подарил Путин Додону? Карту Молдавского княжества XVIII столетия, изготовленную итальянским картографом Бартоломео Борги.

В чем, собственно, проблема? Не так уж дорого стоит сей раритет. Дело в другом.

Давайте внимательно вглядимся в документ — Молдавское княжество намного обширней современной Молдавии, в него входят Запрутская Молдова (ныне румынская), а также Северная Буковина и Южная Бессарабия (ныне украинские).

Но и это еще все! На карте, о ужас, нет ни Румынии, ни Украины! Это не провокация, не фальсификация, просто не было тогда таких стран в принципе. Неплохой щелчок нацистам, кричащим о древних румынах и великих украх.

Игорь Додон не остался в долгу и подхватив эстафету троллинга посетовав, что в 1812 году Россия нехорошо поступила, мол поторопилась подписать Бухарестский мирный договор, зря тогда поставила границу по Пруту, нужно было додавить Порту и забрать себе всю Молдавию. Затем преподнес Владимиру Путину статуэтку, на которой стоят вместе два союзника — российский император Петр I и молдавский господарь Дмитрий Кантемиров. Тоже неплохой намек любителям исторических подтасовок.

Дальше — больше, покончив с троллингом, новоизбранный президент Молдавии совершенно серьезно заявил, что намерен денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС и взять курс на сближение с Россией.

Реакция еврочиновников вполне предсказуема, они взвыли как мартовские коты на крыше: «Неадекватные заявления!»,«Додон не посмеет!», «У президента Молдавии нет полномочий принимать подобные решения!» «Все останется по прежнему, парламент не поддержит президента!»

Не понятно, только одно, если все это так, так чего же еэсовцы забились в истерике и исходят на крик? Видимо, хорошо их потороллии, знатно.

Ах да, а визжат они потому, что вслед за шутливыми словами Путина следуют серьёзные шаги России… А это уже совсем другое дело.

Вот, как-то так…

Виолетта Крымская

P.S. Почти та самая карта

Источник: nnm.me