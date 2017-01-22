Тайны китайской пещеры Хуашань

Сегодня блоггер onymacris поделился со мной своим вопросом , попросил поискать информацию, читаем:

Сегодня утром, когда ехал в авто, услышал по радио про пещеры Хуашань (это в Китае). Сразу захотелось про это узнать получше и побольше. Там такие страсти про них рассказали типа, что и сделаны они не рукотворно и что находятся на одной линии (правда не расслышал на какой) с египетскими пирамидами и бермудским треугольником.

Оказывается тайн такое огромное количество, что многие лишь разводят руками. Разгадать их пытаются синологи (китаеведы), историки, геологи. Для чего и кто многие столетия назад вырубил в этих труднодоступных скалах множество огромных пещер? Зачем проводилось их обустройство? Что именно происходило в них? Почему о них не говорится в исторических хрониках? А самый интересный факт – открыли Хуашаньские пещеры относительно недавно – в конце 90-х годов прошлого столетия.

В 1999 году их случайно нашел один из местных крестьян, который написал о пещерах властям. Туда сразу устремилось множество исследователей, работников разных институтов, а затем и туристов. И что удивляет: хоть это и самые большие пещеры на территории Китая, созданные не природой, а человеком, о них не содержится никаких данных в древних хрониках. Кто и для чего их создал? Куда исчезло такое большое количество камня? И если целью была именно добыча камня, то почему пещеры сделаны похожими на храмы?

Хуашаньские пещеры находятся в скалах на юге провинции Аньхой. Именно в этих местах находится священная для даосизма Желтая гора, которая, по сути, представляет собой пять великих гор, находящихся в миле-другой друг от друга. Они как бы указывают на стороны света: центр, юг, север, запад и восток. Гора Хуашань является западной великой горой, на ней расположено несколько даосских монастырей. В настоящий момент тут обнаружено 36 пещер, а точное их количество неизвестно. Кроме того, неизвестно и соединены ли они в некое подобие общего комплекса, или каждая расположена отдельно.

Есть и еще одна интригующая особенность: пещеры Хуашань расположились на 30-м градусе северной широты, а именно на этой параллели расположены: гора Кайлас на Тибете, Бермудский треугольник, Великие пирамиды Египта, а также другие «аномальные» точки планеты. Случайное ли это совпадение или кто-то намеренно выдолбил пещеры именно на этой широте?

У одной из пещер с названием Хуанькси площадь достигает 4800 кв. м, а длина – 140 метров. Внутри находится просторный зал, колонны, бассейны и несколько небольших помещений по обеим сторонам пещерного тоннеля. Самая большая пещера получила известность как «подземный дворец». Ее размеры поражают: 12600 кв.м. Искусственное происхождение пещер подтверждают каменные мосты через речку, лестницы, переходы и большие колонны. Кроме того на поверхности потолков и стен остались многочисленные следы зубил. Еще один интересный вопрос: куда камнетесы убирали огромное количество камней и щебня? И как они умудрялись определить угол наклона внутренних стен так, что он точно совпадает с углом, на который наклонена внешняя поверхность горы? Какие технологии использовали древние для создания столь необычного интерьера? Как и чем освещалось внутреннее пространство?

На каждый из вопросов можно выдвинуть разные версии, но еще ни одна из них не получила доказательной базы. Впрочем, это далеко не единственный случай, когда у ученых есть лишь предположения. К примеру, известные ребристые башни в Тибете с формой звезды: о них самих и об их создателях также нет никаких письменных свидетельств.

Единственное письменное упоминание о горе «Хуашань», но не о ее пещерах, содержится в трудах историка времен династии Хань.

Там говорится, что многие известные китайские императоры любили эту гору и часто приходили на нее помолиться богам и древним предкам. Как люди могли взобраться по ее крутым склонам, и сколько на это уходило времени – также неизвестно. С древних времен на вершину горы можно попасть лишь по одной узкой извилистой тропкой длиной 12 километров. Те, кто хотел совершить на ее вершине какие-либо религиозные церемонии или ритуалы, должны были иметь немалую решимость.

Все вышесказанное приводит к выводу о том, что поражающая своей красотой гора Хуашань, обладала особым статусом среди древних жителей этих мест. Но пока мы не знаем никаких подробностей. А если бы мы знали это, что смогли бы и догадаться, что заставило жителей затратить огромное количество усилий, выдалбливая переходы и пещеры внутри священной горы. Государственным управлением КНР по туризму предпринято немало серьезных действий для того, чтобы обеспечить доступ в эти пещеры для путешественников и туристов. Экспертами одного из университетов разработан проект по освоению пещерного комплекса, включающий в себя освещение пещер. Подсветка разными цветами чрезвычайна красива. Она придает пещерам действительно сказочный колорит. Каждая пещера пронумерована, и некоторые из них доступны для посетителей.

Как сообщают туристические сайты, только во время проведения предварительного осмотра пещер, экспертов поразил масштаб увиденного. Ни один из уже известных комплексов не превосходит Хуашаньский. К примеру, общая площадь лишь двух из пещер второй и тридцать пятой превышает 17000 кв.м. Объем вывезенного из данных пещер щебня и грунта достиг 20 тысяч куб.м. На откачку 18 тысяч тонн воды понадобилось три насоса и более 12 суток. Сейчас эти пещеры открыты для посещения, в пещере №35 находится 26 колонн из камня, у всех помещений причудливая многоярусная форма. Здесь можно полюбоваться каменными террасами, павильонами, бассейнами и прудами, каменными мостиками. Кое-где есть барельефы.

Грищенков В. «Тайны пещеры Хуашань»

Открытая сейчас для публики пещера № 35 содержит в себе 36 объектов, 26 колонн (окружность одной колонны – более 10 м). Все помещения имеют неправильную, причудливую многоярусную форму. Специалисты отмечают высокую техническую и эстетическую продуманность пещер. В пещерах № 2 и № 36 обнаружены 18 барельефов. Можно увидеть каменные террасы, пруды и бассейны с зеленой водой, каменные мостики. Путешествуя по пещерному комплексу попадаешь то в обширный зал, то в узкую галерею – словно идешь по причудливому дворцу.

Товарищ Цзян Цзэминь посетил пещерный комплекс в мае 2001 года и написал четыре иероглифа, дав пещерному комплексу название «Хуашань мику». Он отметил, что хуашаньские пещеры – национальное сокровище Китая. В январе 2003 года посол КНР в ООН Ван Инфан посетил комплекс и сказал, что разгадка тайны этих пещер позволит поставить этот величественный комплекс в один ряд с Великой китайской стеной и Усыпальницей императора Цинь Шихуана.

Как и египетские пирамиды, хуашаньские пещеры таят в себе множество загадок. Кто и когда создал эти пещеры? Куда вывезены сотни тыс. куб. м камней? Почему исторические хроники не упоминают об этих пещерах? Почему они были обнаружены только в наше время?

В ходе очистки пещер были обнаружены керамические изделия, отнесенные экспертами к эпохе династии Цзинь (265-420 гг.), что дает основания отнести пещеры по времени создания к этому времени. Этот вывод предварительно подтверждается исследованиями сталактитов.

В пещерах есть бассейны и озера. Вода в них настолько прозрачна, что видно дно. Любопытно, что уровень воды в самых нижних озерах на семь футов ниже уровня реки Ксиньян, что течет в долине священной горы.

С того самого момента, как были открыты пещеры, говорят об их рукотворности. Впрочем, не исключено, что древние строители просто использовали то, что было уже создано природой. В случае же, если они действительно полностью вырубили в священной горе эти залы, проект поражает своей масштабностью. Ведь только камней при бурении пещер пришлось бы вывезти из этих мест больше 100 тысяч кубометров. Впрочем, (вспомним Великую китайскую стену) китайцы никогда не боялись грандиозных проектов. Но тогда остается неясным, почему проект, сейчас претендующий быть новым чудом света, соорудили так незаметно – ни о создании, ни об использовании пещер Хуашань не упоминает ни одна хроника или запись. А между тем, созданные в недрах священной горы, пещеры скорее всего были очень важны для жителей Поднебесной. И тогда рождается еще одно предположение: пещеры создали как секретный объект, возможно – военный, может быть, там квартировали войска. Или же пещеры были местом тайных духовных практик, вполне возможно, они предназначены монастырю.

Однако когда расчищали пещеры, не было обнаружено никаких следов костров или копоти на стенах. Снова вопрос: как обитатели освещали эти залы?

И вот еще одна загадка пещер: они почти полностью лишены эха. Зачем-то тем, кто замыслил эти убежища, понадобилась полная тишина, и они разработали такое устройство стен и сводов, что камни поглощают эхо вместо того, чтобы его отражать, как обычно.

Когда именно были сооружены или обустроены пещеры, неизвестно, но пробы камней говорят: пещерам около 1700 лет.

Хуашань (цветущая гора) – комплекс пяти гор Китая, который получил такое название благодаря сходству своих пиков с цветком лотоса. Китайцы говорят: «Если вы посетили пять священных гор Китая, то можете на другие горы не ходить». Горы Хуашань - одно из мест даосских религиозных практик и занятий алхимией. Сам Лао-цзы жил в этих местах.

Эти горы удивительно живописны, но подъемы на их вершины чрезвычайно опасны. Узкие горные тропинки вьются вреди скал, соединяясь воедино на самом высоком пике – 2100 метров. Паломники, поднимаясь к вершине, часто проходит через многочисленные мостики, висящие в отвесных скалах на цепях, некоторые из которых сооружены много веков назад.

Вдоль троп расположились даосские монастыри и пагоды. Сохранились даже постройки XI века (храм Юйцюань), дворцы династии Юань. Но больше всего построек принадлежит временам династии Мин (1368 – 1644). Не случайно ЮНЕСКО внесла Хуашань в список объектов природного наследия.

Что касаемо наших пещер: пещеры Хуашань и гора Хуашань (которая около Сианя, а не прочие) находятся на расстоянии не менее чем в сутки по железной дороге друг от друга , от Горы до Пещеры – 24 часа поездом и несколько часов на автобусе до места.

Если китайцы построили такой грандиозный комплекс, который может претендовать на роль чуда света, то почему это строительство не было освещено в хрониках истории Китая?

Из всего сказанного напрашивается вывод, что известная своей красотой гора Хуашань имела особое значение для древних обитателей этих мест, но какое именно – неизвестно. А вот если бы мы знали это, то, очевидно, догадались бы и о том, зачем этим людям понадобилось приложить так много усилий, выдалбливая пещеры и переходы в священной горе.