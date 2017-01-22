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Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2017

12:28. 22 января 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреляли Горловку и окраины, поврежден жилой дом

ВСУ обстреляли Горловку и окраины, поврежден жилой дом | Русская весна

Украинские военные накануне вечером открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате прямого попадания поврежден частный дом. Об этом ДАН сообщил сегодня и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

«Украинские военные накануне вечером обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, прямым попаданием поврежден один дом по улице Полетаева, 167», — сказал он.

Приходько добавил, что данных о пострадавших не поступало.

Как сообщала «Русская Весна», в ночь с 21 на 22 января в Ясиноватой обстрелом ВСУ был поврежден жилой многоквартирный дом.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ прямым попадаем разрушили дом в ДНР

ВСУ прямым попадаем разрушили дом в ДНР

Украинские силовики накануне вечером открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате прямого попадания поврежден частный дом.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы горадминистрации Ивана Приходько.

«Украинские военные накануне вечером обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, прямым попаданием поврежден один дом по улице Полетаева, 167», — сказал он.

Приходько добавил, что данных о пострадавших не поступало.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ОБСЕ побывала в Александровке, но побоялась ехать на фильтровальную станцию


 
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
 
Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня посетил с инспекцией прифронтовой поселок Александровка на западе Донецка.
 
Хуг побывал в местной школе, которая за время конфликта неоднократно попадала под обстрелы украинских боевиков.

«СММ ОБСЕ посещает школы достаточно часто. Это здорово, что школа продолжает работу не смотря на все обстоятельства», — сказал Хуг журналистам по итогу инспекции.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ обстреляли жилой дом в Ясиноватой

ВСУ обстреляли жилой дом в Ясиноватой

Жилой многоквартирный дом поврежден в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о главы администрации города Олега Моргуна.

«Поздним вечером обстреляли Ясиноватую. Зафиксировано прямое попадание снаряда в девятиэтажный дом в третьем микрорайоне города», — сказал он.

По предварительной информации, обстрел велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм.

«Это было прямое попадание, но снаряд не разорвался», — подчеркнул Моргун.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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