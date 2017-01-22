Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2017

Украинские военные накануне вечером открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате прямого попадания поврежден частный дом. Об этом ДАН сообщил сегодня и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

«Украинские военные накануне вечером обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, прямым попаданием поврежден один дом по улице Полетаева, 167», — сказал он.

Приходько добавил, что данных о пострадавших не поступало.

Как сообщала «Русская Весна», в ночь с 21 на 22 января в Ясиноватой обстрелом ВСУ был поврежден жилой многоквартирный дом.

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