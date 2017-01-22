Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 января 2017
- 10:25 Стало известно, кто будет главным военным переговорщиком от России в Астане.
- 08:50 Новости США: Трамп дал задание ЦРУ покончить с ИГИЛ.
- 08:11 РФ и Сирия заключили договор о расширении российской базы в Тартусе.
- 07:58 Переговоры в Астане: Сирийская оппозиция прибыла на переговоры.
- 06:44 СРОЧНО: Армия Сирии выбивает ИГИЛ из важного поселка у Аль-Баб в Алеппо, а спецназ готовит наступление на Ракку (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 21:15 Армия Сирии атакует ИГИЛ в Дейр эз-Зор.
Стало известно, кто будет главным военным переговорщиком от России в Астане
Представителем РФ по военной части на межсирийских переговорах в Астане будет заместитель начальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов, заявил РИА Новости источник в российской делегации.
«Главным переговорщиком по военной части от российского Минобороны на предстоящих переговорах в Астане будет генерал Гаджимагомедов», — заявил источник.
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Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
По данным МИД Казахстана, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana. В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями.
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Новости США: Трамп дал задание ЦРУ покончить с ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли, сообщает Reuters.
В качестве приоритета для ЦРУ Трамп назвал борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (Запрещена в РФ).
«Надо избавиться от ИГ, иного выбора у нас нет… Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли», — сказал Трамп.
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РФ и Сирия заключили договор о расширении российской базы в Тартусе
Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
«Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие», — говорится в документе.
Россия в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе может разместить одновременно до 11 военных кораблей.
«Максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, — 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности», — говорится в документе.
Функционирование пункта МТО осуществляется силами и средствами России.
«Российская сторона имеет право направить в Сирийскую Арабскую Республику и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения», — говорится в документе.
Кроме того, на территории сирийского Тартуса будут признаны действительными все действующие в РФ документы, включая паспорта и водительские права.
«Сирийская сторона признает действующие в РФ документы, удостоверяющие личность, гражданство, документы об образовании, а также другие документы личного состава пункта материально-технического обеспечения, членов семей личного состава пункта МТО, членов экипажей, а также подрядчиков пункта материально-технического обеспечения из числа граждан РФ», — говорится в сообщении.
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Переговоры в Астане: Сирийская оппозиция прибыла на переговоры
Делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в предстоящих 23 января переговорах.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану», — сказал он.
Собеседник не уточнил, представители каких именно группировок входят в состав делегации.
Как сообщалось, в делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Астане войдут представители вооруженных отрядов, действующих на территории страны и присоединившихся к договоренностям о прекращении огня от 29 декабря.
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СРОЧНО: Армия Сирии выбивает ИГИЛ из важного поселка у Аль-Баб в Алеппо, а спецназ готовит наступление на Ракку (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
В ночь с субботы на воскресенье Сирийская армия взяла под полный контроль стратегический поселок Суран после ожесточенного боя с боевиками ИГИЛ на востоке Алеппо.
Во главе со штурмовой дивизией «Тигр» армейцы прорвали оборону террористов в Суране, заставив бросить свои посты и бежать на север в сторону их главного оплота в провинции Алеппо.
Вслед за этим, подразделения САА атаковали позиции ИГИЛ* в селениях Серджа и Маран, передает агентство AMN со ссылкой на военный источник.
Если Армия Сирии освободит Сарджа и Маран сегодня, то они выйдут на ударные позиции для атаки города Аран, который находится непосредственно к югу от Аль-Баб.
Многократные попытки турецкой армии захватить город Аль-Баб заканчивались провалом и теперь Сирийская Арабская армия берет инициативу на плато Аль-Баб на себя, с целью взять под контроль эту цитадель ИГИЛ.
Также сообщается, что большие силы «Хезболлы» и сирийского спецназа прибыли на равнину Ханассер в субботу, чтобы начать наступление на ИГИЛ вблизи границы с провинцией Аль-Ракка.
Переброшенные силы сирийского спецназа включают нескольких подразделений из Республиканской гвардии САА, которые первоначально участвовали в победоносном наступлении в городе Алеппо, завершившемся победой.
После того, как «Джейш Аль-Фатх» («Армия Завоевания») и союзные группировки сдали все восточные районы Алеппо, подразделения Республиканской гвардии освободились для переброски на другой фронт в Сирии.
Есть информация, что силы «Хезболлы», скорее всего, перераспределены из южной сельской местности Алеппо, где они готовят широкомасштабное наступление против «Джейш Аль-Фатх» возле городка Хан Тумен.
Цель готовящейся атаки на плато Ханассер — добраться до близлежащего плато Маскана, которое является воротами в западную часть столичной для ИГИЛ провинции Ракка.
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*Запрещенная в России террористическая организация
На фото танк Т-90 на плато Ханассер.
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Армия Сирии атакует ИГИЛ в Дейр эз-Зор
Сирийская армия при мощной поддержке ВКС России ведет контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор.
В пятницу, 20 января, военные самолеты, артиллерия и пехотинцы начали атаковать позиции ИГИЛ (запрещено в РФ) к северу и к югу от военного аэродрома.
Во главе с группой Хассема Республиканской гвардии, армейцы штурмовали район кладбища, расположенный между авиабазой и районом Панорама, здесь завязались многочасовые ожесточенные бои с боевиками, которые всеми силами пытаются удержать захваченные в ходе наступления территории.
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