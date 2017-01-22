Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 января 2017

В ночь с субботы на воскресенье Сирийская армия взяла под полный контроль стратегический поселок Суран после ожесточенного боя с боевиками ИГИЛ на востоке Алеппо.

Во главе со штурмовой дивизией «Тигр» армейцы прорвали оборону террористов в Суране, заставив бросить свои посты и бежать на север в сторону их главного оплота в провинции Алеппо.

Вслед за этим, подразделения САА атаковали позиции ИГИЛ* в селениях Серджа и Маран, передает агентство AMN со ссылкой на военный источник.

Если Армия Сирии освободит Сарджа и Маран сегодня, то они выйдут на ударные позиции для атаки города Аран, который находится непосредственно к югу от Аль-Баб.

Многократные попытки турецкой армии захватить город Аль-Баб заканчивались провалом и теперь Сирийская Арабская армия берет инициативу на плато Аль-Баб на себя, с целью взять под контроль эту цитадель ИГИЛ.

Также сообщается, что большие силы «Хезболлы» и сирийского спецназа прибыли на равнину Ханассер в субботу, чтобы начать наступление на ИГИЛ вблизи границы с провинцией Аль-Ракка.

Переброшенные силы сирийского спецназа включают нескольких подразделений из Республиканской гвардии САА, которые первоначально участвовали в победоносном наступлении в городе Алеппо, завершившемся победой.

После того, как «Джейш Аль-Фатх» («Армия Завоевания») и союзные группировки сдали все восточные районы Алеппо, подразделения Республиканской гвардии освободились для переброски на другой фронт в Сирии.

Есть информация, что силы «Хезболлы», скорее всего, перераспределены из южной сельской местности Алеппо, где они готовят широкомасштабное наступление против «Джейш Аль-Фатх» возле городка Хан Тумен.

Цель готовящейся атаки на плато Ханассер — добраться до близлежащего плато Маскана, которое является воротами в западную часть столичной для ИГИЛ провинции Ракка.

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*Запрещенная в России террористическая организация

На фото танк Т-90 на плато Ханассер.