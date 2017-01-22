Платные рабочие тетради

Источник: Партия Великое Отечество

Партия Великое Отечество категорически против ползучих попыток депутатов-единоросов перевести образование в России на коммерческие основы. ПВО не меняет своих программных установок, гласящих, что главными принципами развития образования должны быть доступность, бесплатность и эффективность во всех видах и формах. А потому ПВО не приемлет законопроект, переданный в Госдуму депутатами Томского парламента, который обяжет родителей школьников покупать учебные пособия за свой счет.

Сегодня россияне, отдавшие свои голоса за партию «Единая Россия», сталкиваются с суровой реальностью итогов работы народных избранников. «Глубокое понимание государственных интересов страны», рекламируемое ЕР в период избирательной кампании, вылилось в рост тарифов на ЖКХ, проезд в транспорте, отказ от индексации заработных плат бюджетникам и т.д. и т.п.

Граждане России недоумевают, как лихо единоросы, занявшие подавляющее большинство мест в российском и региональных парламентах, интерпретировали свой предвыборный лозунг: «Всегда и во всем действовать в интересах людей». В чем, интересно, заключался интерес обычных россиян, когда парламентарии подняли госфинансирование собственных партий больше, чем на треть? Или когда уменьшили прожиточный минимум, что автоматически повлекло за собой сокращение пособий и соцвыплат?

Очередное «действие в интересах людей» совершили томские законодатели, большинство которых, опять же, составляют выходцы из ЕР. Они предложили покупать школьные учебные пособия для самостоятельной работы (так называемые рабочие тетради) за счет родителей. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму. Не дожидаясь решения федеральных законотворцев, предложение коммерциализировать образование активно поддержали новосибирские парламентарии.

«Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предлагают исключить рабочие тетради из состава учебных изданий, которые сейчас приобретаются за счет учебного заведения. Таким образом комитет Заксобрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике решил поддержать инициативу коллег из Законодательной думы Томской области», — передают СМИ.

Аргументация из разряда «спасение – дело рук утопающего». По логике депутатов, родители, заботясь об образовании своих детей, должны обеспечить их рабочими тетрадями и контурными картами за собственный счет, а не за счёт учебного заведения.

«Согласиться с этим – значит проложить коммерческие рельсы всему образовательному процессу. Ведь следующей инициативой станет обязать родителей школьников выплачивать учителям заработную плату и содержать школьную инфраструктуру», — комментируют члены Политкомитета Новосибирского отделения Партии Великое Отечество.

Комментарий Секретаря Новосибирского отделения ПВО Светланы Викторовны Михайленко: «Со всех трибун мы то и дело слышим о верховенстве закона и о том, что Россия – правовое государство. Но представители «Единой России» делают всё, чтобы нарушить сложившуюся правоприменительную практику! В пояснительной записке депутаты сами указывают, что большинство судов возлагают ответственность по оплате таких учебных пособий на образовательные организации. «Это подтверждается многочисленной судебной практикой (как в Томской области, так и во многих иных субъектах РФ), все заявления и иски (в основном по инициативе прокуроров) удовлетворены». Внимание! Депутаты ни слова не говорят о своём несогласии с решением судов, то есть они согласны с тем, что в соответствии с законом именно школа за счет госбюджета должна обеспечивать своих учеников учебными пособиями, в том числе, рабочими тетрадями. И, видимо, им это очень не нравится. Не важно, чем вызвано это недовольство: экономической ли ситуацией и желанием сэкономить бюджет или недоумием, простите, «глубоким пониманием государственных интересов страны» — факт остаётся фактом. Закон «Об образовании в РФ» предлагается переписать в части ущемления права наших детей получать бесплатное образование».

Видимо, депутаты, ослепленные желанием «действовать в интересах людей», сознательно игнорируют разъяснения, данные Минобразования в апреле 2016 года:

«В настоящее время вопрос обеспечения школьников учебными пособиями, включая рабочие тетради, законодательно урегулирован. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» четко указывает, что учащимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания”, — приводятся слова директора департамента информационной политики Минобрнауки Анны Усачевой. Усачева также подчеркнула, что школа самостоятельно определяет список учебных пособий, необходимых для изучения какого-либо предмета. «Если администрация школы включает конкретную рабочую тетрадь на печатной основе в список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, который утверждается приказом директора школы, то, безусловно данная рабочая тетрадь должна предоставляться за счет бюджета», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе также сообщили, что на сегодняшний день существует несколько десятков тысяч учебных пособий, и, безусловно, учитель вправе рекомендовать, например, в рамках дополнительного изучения, те или иные пособия, которые могут быть не включены в список образовательной организацией. «Однако если они не закупаются за счет федеральных средств, администрация общеобразовательной организации не вправе требовать от родителей их обязательной покупки», — говорится в сообщении. Источник: РИА Новости».

P.S. Ещё раз подчеркнем: Партия Великое Отечество категорически против коммерциализации образования в РФ. Образование должно развиваться на принципах доступности, бесплатности и эффективности во всех видах и формах. Точка.

P.P.S. ПВО не припомнит, чтобы кто-то из избирателей давал наказ депутатам от «Единой России» и любой иной партии обязать родителей школьников оплачивать учебные пособия. Однако мы все становимся свидетелями того, как партия власти демонстрирует «Глубокое понимание государственных интересов страны» и свою миссию в законодательных органах власти — «Всегда и во всем действовать в интересах людей».

Источник: nstarikov.ru