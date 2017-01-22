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О революции и о Дональде Трампе

10:13. 22 января 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире телеканала «Звезда» на уходящей неделе меня пригласили сняться сразу в двух выпусках программы «Особая статья». Один из них посвящен революции 1917 года. Хочется отметить, что путаница в вопросе семнадцатого года буквально повсюду. Вопросы, относящиеся к Октябрю, задаются так, будто не было Февраля. А ведь 1917 год – это сначала предательство и организованный Антантой госпереворот Февраля. Свержение царя, его арест во время Мировой войны! А Николай Александрович Романов был ещё и Верховным Главнокомандующим. Арестовать царя в феврале 1917 – это как арестовать Сталина в феврале 1942 года. Что это? Предательство, абсолютное и злодейское. Которому нет оправданий.
И только после 8 месяцев власти либералов-революционеров, наступил Октябрь… 

 Мои слова в программе «Особая статья» от 16.01.2017:

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Вторая программа была посвящена обсуждению ситуации вокруг Дональда Трампа. Всей этой странной шумихи, выдумок. Возможного прогноза развития ситуации. Свое мнение «по Трампу» я  уже высказывал, моя точка зрения с тех пор не изменилась…

Мои слова в программе «Особая статья» от 17.01.2017:

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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