Новости Украины и Новороссии 22 января 2017

Порошенко пообещал противодействовать попыткам дестабилизировать Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране.

«Как президент всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ», — сказал он.

Он добавил, что «некоторые политики» работают над организацией на Украине «искусственных протестов и досрочных парламентских выборов», пишет Интерфакс.

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Петр Порошенко не готов отпустить Донбасс

Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, так как эта стратегия не приведет к миру.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС.

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», — заявил Порошенко.

При этом он раскритиковал такую идею, отметив, что стратегия «разбрасывания украинскими землями» к «миру не приведет».

Напомним, что референдум о самоопределении Донецкой и Луганской Народных Республик был проведен 11 мая 2014 года на территориях бывших Донецкой и Луганской областей. Следует уточнить, что голосование проходило в пределах целых областей, и соответственно жители Донбасса требуют от украинской армий выйти за границы бывших Донецкой и Луганской областей.

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«В течение двух минут» готовы перезапустить фабрику «Рошен» власти Липецкой области

Липецкую фабрику «Рошен» можно будет перезапустить в течение двух минут, заявил губернатор Липецкой области Олег Королев. По словам главы региона, которые приводит RNS, в сохранении фабрики заинтересованы многие инвесторы, но структуры, связанные с президентом Петром Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже. «Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем», — сказал Королев. «Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти — до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут», — пояснил глава региона. Как сообщала «Русская Весна», 20 января корпорация «Рошен» приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России с апреля этого года. В заявлении корпорации говорится, что решение было принято «по экономическим и политическим причинам».

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Азаров: Для изменения ситуации на Украине, нужно убрать клику, которая пришла к власти на крови





Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.



Интервью бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором он говорит о сложившейся тяжелой экономической ситуации на Украине, виной которой является «постмайданная» власть.

«То, как стала развиваться ситуация в конце прошлого года на Украине, а в начале этого года в особенности, я имею ввиду ситуацию с валютным курсом, когда из-за валютных спекуляций киевского режима гривна пошла в обвал. Конечно, за этим последует новый рост цен, тарифов. Сложившаяся ситуация крайне невыгодна для людей, для промышленности», — сказал Азаров.

«Для изменения ситуации на Украине, нужно убрать клику, которая пришла к власти на крови, в результате госпереворота», — отметил бывший премьер-министр Украины.

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Жебривский озвучил сценарий захвата ДНР и ЛНР “мирным путем”

“Мне бы очень хотелось, чтобы деоккупация прошла мирным путем. Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью. Для этого необходимо несколько вещей. Первое – чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию. Второе – проведение реформ в Украине, третье – построение новой Донеччины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Еще одним залогом этой мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска. Это те меры, которые ускорят мирную деоккупацию”

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский рассказал журналистам, что, по его мнению, необходимо для “мирного захвата” Донбасса. Один из методов, озвученный Жебривским предполагает построение на оккупированной Украиной части ДНР и ЛНР “новой Донеччины и Луганщины” с высокими социальными стандартами и финансовым благополучием жителей.– заявил Жебривский.

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СМИ: Покушение на советника Авакова заказал похититель Савченко

Фото:sharij.net

Украинские СМИ назвала имя депутата, покушение на которого предотвратили в СБУ. По данным Цензор.НЕТ это был советник Арсена Авакова Антон Геращенко.

По данным ресурса, имя организатора заказного убийства – бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, проживающим в настоящий момент в Белгороде.

В базе розыска скандального сайта “Миротворец”, вдохновителем которого стал Геращенко, размещена информация о Тихонове. Сообщается, что он “замкомандира” отдельного комендантского полка “ЛНР” и 17 июня 2014 года принимал участие в пленении Надежды Савченко.

Основной мотив покушения на Геращенко – создание базы “Миротворец”, а также антироссийские взгляды политика.

В тоже время источники “Страны” в СБУ говорят, что покушение на Геращенко – может оказаться профанацией и инсценировкой.

“Эта история готовилась уже давно, – говорит источник. - Ещё в декабре люди Геращенко понесли в СБУ заявление об угрозе жизни. На основании этого заявления Антону Геращенко была выделена охрана в составе двух бойцов спецподразделения “Альфа”. Однако им сразу же стало понятно, что Геращенко не опасается в реальности за свою жизнь потому что на первой же встрече Геращенко сказал, что он лично позовёт бойцов когда посчитает нужным. Согласитесь, это странное поведение человека, который опасается покушения”.

С другой стороны, один из украинских предпринимателей, которые работают с “ДНР/ЛНР” отмечает, что Геращенко имеет отношение к торговле с неподконтрольными территориями. “Многие вопросы с ним решали. Может он в какой то момент что-то не сделал, что обещал. За это с ним, возможно, и решили разобраться. То есть, я не исключаю, что покушение действительно готовилось”, – предполагает предприниматель.

Напомним, что по словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, разрабатывалось несколько вариантов. “Первый вариант – это закладка взрывного устройства под автомобиль народного депутата. И второй вариант – это подрыв самодельного взрывного устройства по пути дороги следования народного депутата”, – отметил Грицак.

Во время проведенных обысков у подозреваемых исполнителей покушения, была обнаружена фотография потенциальной жертвы.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

“Генетически правильные” наступают

Их боевой отряд, в составе 33-х депутатов, 20 января внес в профильный комитет Верховной Рады законопроект, который является классическим шедевром дискриминации по языковому признаку. Практически языковым геноцидом.

“Генетически правильные” требуют, чтобы отныне, сразу после принятия этого их Закона, совершенно нигде, и ни при каких обстоятельствах не звучала русская речь.

В государственных учреждениях, в кафе и ресторанах, в больнице и в скорой помощи, в школах и ВУЗах, в любых публичных местах разговаривать разрешается только на украинском языке, или на любом языке любой нации, которая есть членом Евросоюза. Вот только с одним законодатели не разобрались – как быть с английским после того, как Британия окончательно выйдет из ЕС?