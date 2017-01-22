Монументальный гений Евгения Вучетича

Источник: Русская Народная Линия

Его критиковали (и до сих пор критикуют) за гигантоманию, за тягу к созданию скульптурных произведений огромного размера, а он не останавливался, не реагировал на критиков. Можно лишь догадываться, какую боль за Отечество и сострадание к своему народу носил в сердце скульптор Евгений Викторович Вучетич, если его эмоции выражались в таких грандиозных творениях. Грандиозных не только по беспрецедентным размерам, но и, в самом деле, по художественно-образной силе. И хочется заметить критикам: может быть, только в таких по размаху фигурах и можно запечатлеть огромность народного горя, выплеснувшегося за четыре года Великой Отечественной войны.



Е.В. Вучетич. Памятник-ансамбль Мамаев курган

Но сегодня, если смотришь, например, на Мамаевом кургане на фигуру Родины-матери, взметнувшей ввысь руку с карающим мечом, то видишь небеса и вспоминаешь фильм про святого благоверного князя Александра Невского, сказавшего пророческие слова: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!» Слова о мече карающем не случайны. Это из Евангелия от Матфея: «Взявшие меч, мечом погибнут». Сам скульптор так комментировал свою приверженность образу меча: «Я только трижды обращался к мечу, — один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую землю. Второй меч держит острием вниз наш Воин-победитель в берлинском Трептов-парке, разрубивший свастику и освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает на плуг, выражая стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете».

Берлин. Трептов-парк. Памятник советскому воину-победителю

Историческая последовательность была, конечно, иной. Сперва был воздвигнут Воин-победитель (1946—1949, совместно с архитектором Я. Б. Белопольским), Родина-мать возводилась на Мамаевом кургане в 1963—1967 гг. с тем же Белопольским и группой), а мускулистая фигура, перековывающая меч на плуг, оригинал которой установили у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (копия теперь стоит в Москве у того здания Третьяковской галереи, что на Крымском валу), создана в 1957 г. Менее известен факт, что существует и третья, и тоже авторская, копия этой работы — в казахстанском Усть-Каменогорске, перед Центром семейного отдыха «Mesto».

Е.В. Вучетич. Перекуём мечи на орала

Эта немного необычная (хоть родственная) для русского уха фамилия, Вучетич, получена прославленным скульптором от отца — черногорца, принимавшего участие в Гражданской войне на Белой стороне. Матерью его была Анна Андреевна, урожденная Стюарт, имевшая французские корни. Евгений Вучетич родился 28 декабря 1908 г. в г. Екатеринославе (ныне Днепропетровск) на Украине.

Евгений Викторович Вучетич — советский скульптор, народный художник СССР

Евгений Вучетич учился ремеслу ваяния в учебных заведениях разных городов СССР. С 1926-го до 1930-го — в Ростовской художественной школе, в 1931—1933 гг. — в Ленинградском институте пролетарских изобразительных искусств (который стал с 1932 г. именоваться Ленинградским институтом живописи, скульптуры и архитектуры). И уже в 1937 г. получил золотую медаль Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже. Похоже, французы оценили прежде всего художественные достоинства произведения, вне политических пристрастий: отмеченная скульптурная группа молодого советского ваятеля называлась «Климент Ворошилов верхом» (1936 г.). Принципиальным моментом является факт, что в 1943—1960 гг. В. Вучетич работал военным художником Московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Можно сколь угодно критиковать художника за политическую ангажированность, упрекать в том, что он работал, дескать, на «тоталитарную власть», - все это будут лишь лукавые словеса. Фактами остаются высокие образцы искусства, созданные в земном материале, но являющиеся свидетельствами высокого Духа. Нам всем не следует забывать и о том, что официальными «батальными» художниками были и Айвазовский, и Верещагин, и некоторое время Поленов и многие другие. И все они были участниками боевых действий, офицерами-орденоносцами (Айвазовский, мало кто помнит, получил даже адмиральский чин!). Вучетич, безусловно, был явлением своего времени, выразителем возобладавшей тогда в нашем обществе идеологии. Он изваял целую галерею скульптурных портретов вождей — В. И. Ленина (в Пензе, Волгограде, Алма-Ате, на Волго-Донском канале и др.) и И. В. Сталина, а также политических деятелей, крупных советских военачальников (А. М. Василевского в г. Кинешме Ивановской области; И. С. Конева в д. Лодейно Подосиновского района Кировской области; М. Е. Катукова в с. Большое Уварово Коломенского района Московской области; В. И. Чуйкова в с. Серебряные Пруды Московской области; А. А. Новикова в Костроме; Р. Я. Малиновского в Одессе), героев войны (генерала армии Н. Ф. Ватутина в Киеве; генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова в Вязьме; освободителя Орла генерала Л. Н. Гурьтева; рядового Александра Матросова в Великих Луках), героев труда.

Е.В. Вучетич. Памятник Н.Ф. Ватутину в Киеве

Широко известный монумент Е. В. Вучетича (архитектор Г. А. Захаров) Ф. Э. Дзержинскому, установленный в 1958 г., более 30 лет украшал одноименную площадь (ныне — Лубянская площадь) перед зданием КГБ СССР и Центральным Детским миром в Москве. Памятник «железному Феликсу», вне сомнений, был даже при отсутствии пластических изысков неординарным художественным произведением и «держал» большое пространство площади. В августе 1991 г. на волне ложно понятой демократизации толпа сбросила монумент первому чекисту с пьедестала при помощи строительного крана. Известное дело: легко уничтожать внешние символы и крайне затруднительно победить врага внутри себя. Позже памятник Дзержинскому, как и ряд других московских монументов советской эпохи, перевезли в Парк Искусств «Музеон», находящийся рядом со зданием Центрального дома художников на Крымском валу, где в 1990-е годы открылся единственный России музей скульптуры под открытым небом.

Е.В. Вучетич. Москва. Памятник Ф.Э.Дзержинскому на новом месте

Не остались в стороне от внимания художника и образы деятелей отечественной культуры. В частности, в городе Белинский Пензенской области и в самой Пензе установлены памятники критику В. Г. Белинскому, а на Новодевичьем кладбище в Москве есть выполненные Е. В. Вучетичем надгробья писателю Ф. В. Гладкову и живописцу А. М. Герасимову. Давайте посмотрим на самые главные шедевры Е. Вучетича, остающиеся важными узлами, неотменимой частью нашей национальной памяти.

Берлинский освободитель

В центральной части берлинского Трептов-парка на большом лугу установлен монумент Воину-освободителю, открытый 8 мая 1949 г. Считается, что прообразом памятника является подвиг Николая Масалова, уроженца с. Вознесенка Тисульского района Кемеровской области, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина. По свидетельству маршала Чуйкова, впоследствии подтвержденному историками, 30 апреля 1945 г. участник Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге сержант Масалов во время боя в нескольких километрах от Рейхстага на улице, примыкавшей к «Ландверканалу», услышал детский крик. Солдат обнаружил в полуразрушенном здании трехлетнюю девочку, которую, прикрывая своим телом, под пулями вынес в безопасное место. Некоторые наблюдатели полагают, что монументальный солдат похож на командующего 3-й гвардейской армией, тогда ещё генерала В. Чуйкова, однако достоверно известно и что Е. Вучетич встретился и с Н. Масаловым, а в качестве прототипа бронзового солдата наиболее часто упоминаются имена двух советских бойцов, спортсменов — Ивана Одарченко и Виктора Гуназа. По воспоминаниям И. Одарченко, сначала при позировании у него на руках сидела немецкая девочка, а потом русская — 3-летняя Света, дочка коменданта Берлина генерала Котикова.

Мемориал в Трептов-парке, Берлин

А изначальный посыл был таков. После Потсдамской конференции К. Ворошилов предложил в берлинском Трептов-парке, где похоронены от пяти до семи тысяч советских воинов, павших при штурме Берлина, поставить памятник И. Сталину. Бронзовый генералиссимус должен был держать земной шар. Однако Сталин выбрал другой эскиз Е. Вучетича. Уверяют, что именно Сталин предложил заменить автомат ППШ в руке солдата мечом. По его же идее солдат должен был разрубать мечом фашистскую свастику. А меч, который Вучетич вложил в результате в руку бронзового солдата, является копией двухпудового меча псковского князя Гавриила, вместе с Александром Невским сражавшегося против «псов-рыцарей». «Памятник воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом» — так официально называется композиция, с учетом высоты холма и цоколя основания имеет общую высоту около 30 метров. Весит 12-метровая фигура 72 тонны, в основании расположен мавзолей. Неподалеку расположена также фигура коленопреклоненного воина. Небезынтересно, что по государственному договору между СССР и ФРГ от 1990 г. немецкая сторона взяла на себя обязательства по уходу и реставрации памятников и других захоронений советских воинов на территории Германии. Финансируется программа правительством ФРГ, а ответственным за организацию работ является сенат Берлина. С 2003 г. по 2004 г. памятник был демонтирован, находился на реставрации в Москве, потом восстановлен на прежнем месте в Берлине.

Родина-мать на Мамаевом кургане и памятник в Калаче

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» был открыт в октябре 1967 г. Сразу после открытия мемориальный комплекс именовался просто «Курган славы». Название же «Мамаев курган» впервые можно обнаружить в высказывании автора мемориала. Н. С. Хрущев, утверждая проект памятника-ансамбля, потребовал, чтобы скульптура Родины-матери была выше американской статуи Свободы. В итоге Вучетичу пришлось отказаться от первоначального проекта скульптуры — сравнительно невысокой фигуры Родины-матери со свернутым знаменем в руке. В результате высота скульптуры Родина-мать беспрецедентна: 52 метра, а длина меча 33 метра.

Волгоград. Памятник-ансамбль Мамаев курган

Родина-мать венчает огромный холм над площадью Скорби в Волгограде. Курган — насыпной, высотой около 14 метров, в нем захоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда. На вершину холма к Родине-матери ведет серпантинная дорожка, вдоль которой расположены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. От подножия кургана до его вершины серпантин состоит ровно из 200 гранитных ступеней высотой 15 и шириной 35 см — по числу дней Сталинградской битвы. Кроме фигуры Родины-матери у кургана расположен целый комплекс мемориальных скульптурных композиций, а также зал памяти. По окончании грандиозных работ Е. В. Вучетич признавался: «Сейчас ансамбль завершен. За этим — 15 лет поиска и сомнений, печали и радости, отвергнутых и найденных решений. Что нам хотелось сказать людям этим памятником на историческом Мамаевом кургане, на месте кровавых битв и бессмертных подвигов? Мы стремилиcь передать, прежде всего, несокрушимый моральный дух советских воинов, из беззаветную преданность Родине. Памятник героям Сталинградской битвы — это памятник величайшему историческому событию. Это памятник массе героев. И потому мы искали масштабные, особо монументальные решения и формы, которые, на наш взгляд, позволили бы наиболее полно передать размах массового героизма. … Поэтому такое содержание не могло быть воплощено в обычном типе памятников, представляющих однофигурную или многофигурную композицию на постаменте. Именно памятник-ансамбль как высшая форма монументального искусства раскрывал смысл и значение Сталинградской битвы».

Волгоград. Памятник-ансамбль Мамаев курган

К 50-летию Победы было открыто воинское мемориальное кладбище, на котором были перезахоронены останки защитников Сталинграда, которые до сих пор продолжают находить поисковые отряды. В 2005 г. у мемориального комплекса на Мамаевом кургане появился свой храм — Всех Святых. После 2008 г. на Мамаевом кургане открыт выставочный зал, посвященный сражению на Мамаевом кургане. В 2008 г. мемориальный комплекс Мамаева кургана победил в финале общенародного конкурса «7 чудес России». К сведению: бои именно в районе Мамаева кургана вели немецкие войска под командованием генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха, который после сдачи в плен советским войскам возглавил антигитлеровскую организацию «Свободная Германия». Как-то на периферии общественного сознания в силу ряда причин остается грандиозная военная операция, проведенная советскими войсками на завершающем этапе Сталинградской битвы. 23 ноября 1942 г. в районе г. Калач-Советский войска Юго-Западного фронта во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили оперативное окружение противника, что привело к последующему разгрому 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск, прорвавшихся к Волге. В ходе этого окружения прошел беспрецедентный в военной истории танковый рейд по тылам противника. Отдадим должное Вучетичу: событие оказалась в его поле зрения скульптора. И теперь у нас есть памятник. Он уступает в художественном плане шедеврам Е. Вучетича, но мы не заем об условиях (бюджете, ситуации и т.п. ) создания монумента. Важно, что памятник есть.

Калач-Советский. Памятник на месте встречи воинов Юго-Западного и Донского фронтов, замкнувших кольцо окружения гитлеровских войск

Памятники в Киеве Вспомним и о двух работах Вучетича на его родине, Украине. Обе установлены в Киеве. И если памятник генералу Ватутину, освободителю Киева от немецко-фашистских захватчиков, создавал сам мастер в 1948 г. (еще до создания своих главных шедевров), то 102-метровую монументальную фигуру женщины, возвышающуюся на днепровских склонах, возводили по сильно видоизмененному проекту Вучетича и уже после его кончины в Москве 12 апреля 1974 г.

Киев. Памятник Родине-матери

Создание киевского монумента было поручено коллективу скульпторов под руководством киевлянина В. Бородая (в соавторстве с Ф. Согояном и В. Винайкиным, а также архитекторами В. Елизаровым, Г. Кислым и Н. Фещенко), значительно изменившему первоначальный вариант монумента. Статуя изготовлена из отдельных стальных блоков-секций, спаянных между собой, каждая из которых весит 25-30 тонн. Общий вес сооружения 450 тонн. В одной руке скульптура держит щит с гербом СССР весом в 13 тонн, в другой — 16-метровый меч весом в 9 тонн. Памятник открыли в 1981 г. ко Дню Победы. Согласно прогнозам специалистов, фигура должна простоять более 150 лет. На открытие приезжал Генсек ЦК КПСС Брежнев, министр обороны Устинов, партийные руководители Москвы и Ленинграда — Гришин и Романов. Принимал их Владимир Щербицкий. Вроде бы Киеву Леонид Ильич подарил выполненное в бронзе повторение известной скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала», моделью для которой послужил киевский богатырь — олимпийский чемпион по вольной борьбе Борис Гуревич. Как мы понимаем, это четвертая копия этого образа? Но это уже другая история. Мы же нашим словом поминовения этой статьей отдаем скульптору Евгению Вучетичу, в день рождения, дань — как сыну Украины и большой единой Родины, которому был отпущен дар и возможность запечатлеть, прежде всего, силу скорби и величие подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

Источник: nstarikov.ru